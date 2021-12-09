ОП и Госуправления делами не платили за помещение для пресс-марафона Зеленского: оно принадлежит координатору "Большой стройки" Голику
Как пишут СМИ, совладельцем помещения, где проходил пресс-марафон Владимира Зеленского, является Юрий Голик, которого называют координатором президентской "Большой стройки".
Офис Президента и Государственное управление делами не платили за аренду помещения в коворкинге Creative State Arsenal, где проходил пресс-марафон президента Украины Владимира Зеленского. Об этом говорится в ответах на запросы Украинской правды, передает Цензор.НЕТ.
В ОП ответили, что занимались только приглашением журналистов и порядком общения с президентом, а все административные мероприятия по организации пресс-марафона осуществляло Государственное управление делами.
В ГУД заявили, что документы на оплату услуг по организации и проведению встречи им не поступали, следовательно, никакой оплаты не производилось.
Как пишет издание, совладельцами помещения являются Илья Кенингштейн и Юрий Голик. Голика называют консультантом президентской "Большой стройки", также он был советником бывшего премьер-министра Украины Алексея Гончарука.
26 ноября 2021 года президент Зеленский провел пресс-марафон "30 вопросов Президенту Украины" в коворкинге Creative State Arsenal. Мероприятие было посвящено экватору его каденции. На мероприятие получили приглашение журналисты из 30 ведущих всеукраинских и международных СМИ, однако предварительную аккредитацию на пресс-марафон не объявляли.
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может теперь кофе пить бесплатно у координатора 😀😀
президентськогобюджетного "Великого будікрадівництва"
а ведь нет в Украине независимой проверки ПИРОГА дороги - что тудаположили .
В США в прошлом веке так мафия стирала гроши
Коли ваш верховний г...командувач поверне мільярдні борги військовим?
Цифри.
Кто в теме - знают об этом !
Когда Сытник на базе отдыха погулял на шару, все СМИ и госорганы на говно изошли. А ЗЕ можно.
На большой стройке работает без зарплаты, зеленых приглашает на шару...
Святой!
История Голобородька и Велыке крадивныцтво ..
Украинские центры вакцинации в ноябре вывели из использования около 125 тысяч доз вакцины AstraZeneca из-за истёкшего срока годности. - Об этом сообщили в Минздраве.
Отмечается, что эти вакцины имеют срок годности до 30 ноября и более не используются для иммунизации украинцев и помещены на карантин.
Кроме того на карантин попали не только они, но и те флаконы, которые были использованы не полностью. Как известно, в одном таковом содержится препарата на десять уколов, однако в центрах вакцинации за рабочий день могут использовать лишь его часть.
Такие флаконы из-за возможного разлива тоже были изъяты, однако точное их количество в Минздраве не назвали. В ведомстве говорят, что точное их количество будет установлено после инвентаризации вакцин в регионах.
Стоит отметить, что в Украине в начале прошлого месяца было списано более 408 тысяч доз вакцины AstraZeneca с истекшим сроком годности, что заметно больше, чем в начале декабря.
По оценкам одна доза этой вакцины обходится в около 4 евро (около 122 гривен), то есть только в декабре было утилизировано препаратов почти на 15,3 миллиона гривен.