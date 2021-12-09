ОП и Госуправления делами не платили за помещение для пресс-марафона Зеленского: оно принадлежит координатору "Большой стройки" Голику

Как пишут СМИ, совладельцем помещения, где проходил пресс-марафон Владимира Зеленского, является Юрий Голик, которого называют координатором президентской "Большой стройки".

Офис Президента и Государственное управление делами не платили за аренду помещения в коворкинге Creative State Arsenal, где проходил пресс-марафон президента Украины Владимира Зеленского. Об этом говорится в ответах на запросы Украинской правды, передает Цензор.НЕТ.

В ОП ответили, что занимались только приглашением журналистов и порядком общения с президентом, а все административные мероприятия по организации пресс-марафона осуществляло Государственное управление делами.

В ГУД заявили, что документы на оплату услуг по организации и проведению встречи им не поступали, следовательно, никакой оплаты не производилось.

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Как пишет издание, совладельцами помещения являются Илья Кенингштейн и Юрий Голик. Голика называют консультантом президентской "Большой стройки", также он был советником бывшего премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

26 ноября 2021 года президент Зеленский провел пресс-марафон "30 вопросов Президенту Украины" в коворкинге Creative State Arsenal. Мероприятие было посвящено экватору его каденции. На мероприятие получили приглашение журналисты из 30 ведущих всеукраинских и международных СМИ, однако предварительную аккредитацию на пресс-марафон не объявляли.