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ОП и Госуправления делами не платили за помещение для пресс-марафона Зеленского: оно принадлежит координатору "Большой стройки" Голику

ОП и Госуправления делами не платили за помещение для пресс-марафона Зеленского: оно принадлежит координатору

Как пишут СМИ, совладельцем помещения, где проходил пресс-марафон Владимира Зеленского, является Юрий Голик, которого называют координатором президентской "Большой стройки".

Офис Президента и Государственное управление делами не платили за аренду помещения в коворкинге Creative State Arsenal, где проходил пресс-марафон президента Украины Владимира Зеленского. Об этом говорится в ответах на запросы Украинской правды, передает Цензор.НЕТ.

В ОП ответили, что занимались только приглашением журналистов и порядком общения с президентом, а все административные мероприятия по организации пресс-марафона осуществляло Государственное управление делами.

В ГУД заявили, что документы на оплату услуг по организации и проведению встречи им не поступали, следовательно, никакой оплаты не производилось.

Также читайте: Если бы мы собрали все 16 тыс. зарегистрированных в Украине СМИ, то не все смогли бы задать вопрос, - пресс-секретарь Зеленского Никифоров

Как пишет издание, совладельцами помещения являются Илья Кенингштейн и Юрий Голик. Голика называют консультантом президентской "Большой стройки", также он был советником бывшего премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

26 ноября 2021 года президент Зеленский провел пресс-марафон "30 вопросов Президенту Украины" в коворкинге Creative State Arsenal. Мероприятие было посвящено экватору его каденции. На мероприятие получили приглашение журналисты из 30 ведущих всеукраинских и международных СМИ, однако предварительную аккредитацию на пресс-марафон не объявляли.

Автор: 

ДУСя (182) Зеленский Владимир (20239) пресс-конференция (324) Голик Юрий (126) Офис Президента (1795) Большая стройка (728)


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Топ комментарии
+19
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09.12.2021 16:46
+16
Огого- координатор Зелёного Будівництва !!! Во бабок намоет !!! Считайте , что Зе уже рассчитался на 100 лет вперёд .
может теперь кофе пить бесплатно у координатора 😀😀
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09.12.2021 16:34
+16
за такие откаты голик может хоть каждый день клована на арену выводить
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09.12.2021 16:34
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Кстати, а куда дели ВОЕННЫЙ ЗАВОД АРСЕНАЛ с уникальной оптикой ???
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09.12.2021 16:30 Ответить
Запитай у всіх президентів, хто був до цього часу.
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09.12.2021 16:50 Ответить
Корупціонери.
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09.12.2021 16:31 Ответить
Він тепер там буде цілий рік буде очікувати коли Байден підзвонить ?
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09.12.2021 16:32 Ответить
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09.12.2021 16:35 Ответить
Огого- координатор Зелёного Будівництва !!! Во бабок намоет !!! Считайте , что Зе уже рассчитался на 100 лет вперёд .
может теперь кофе пить бесплатно у координатора 😀😀
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09.12.2021 16:34 Ответить
Хабар, від голика, консультанта президентського бюджетного "Великого будікрадівництва"
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09.12.2021 16:34 Ответить
за такие откаты голик может хоть каждый день клована на арену выводить
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09.12.2021 16:34 Ответить
50%
а ведь нет в Украине независимой проверки ПИРОГА дороги - что тудаположили .
В США в прошлом веке так мафия стирала гроши
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09.12.2021 16:38 Ответить
Халявщики.
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09.12.2021 16:38 Ответить
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09.12.2021 16:38 Ответить
Угу. Ті доїли в армію, оборону, а ваші зелені доять в свої офшори.
Коли ваш верховний г...командувач поверне мільярдні борги військовим?
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09.12.2021 16:42 Ответить
Скільки були винні по виплатах військовим при "баригах" в 2019 році і скільки винні зараз при "чесному" кловані?
Цифри.
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09.12.2021 17:02 Ответить
))) Нечесні ми, а США вводять санкції проти спільників, партійців Зєлі.
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09.12.2021 17:10 Ответить
Чому ж від Зєліних 73% лишилось 25%, якщо нарід розібрався і обрав найвеличнішого, найдостойнішого?
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09.12.2021 17:23 Ответить
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09.12.2021 16:38 Ответить
Поставте і мене на координацію потоків. Буде ще більше плюшок))
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09.12.2021 16:38 Ответить
Корупція! Злодійська іржа поглинає Державу!
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09.12.2021 16:40 Ответить
Голик не координатор ! Голик - смотрящий за потоками/откатами !
Кто в теме - знают об этом !
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09.12.2021 16:41 Ответить
Ну хтоб сомневался Не палятся вообще ниразу
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09.12.2021 16:44 Ответить
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09.12.2021 16:46 Ответить
Какая коррупция? Не не слыхали.

Когда Сытник на базе отдыха погулял на шару, все СМИ и госорганы на говно изошли. А ЗЕ можно.
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09.12.2021 16:47 Ответить
Та це ж корупція в чистому вигладі.))))))))
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09.12.2021 16:53 Ответить
Голик ваще бессребренник)
На большой стройке работает без зарплаты, зеленых приглашает на шару...
Святой!
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09.12.2021 16:53 Ответить
это чистой воды коррупционная оборутка. НЕ МОЖЕТ ОСУДАРСТВЕННЫЙ ОРГАН ВЛАСТИ НА БЕЗОПЛАТНОЙ ОСНОВЕ ПОЛУЧАТЬ КАКИЕ ТО УСЛУГИ. Должен был быть договор. И инициатором договора - тот, кто этот марафон проводил. Все должно быть зафиксировано а бумаге еще до самого события. Должна быть спецификация на все; а воду, на кофе, а сахар, а бутерброды. Зеля опять накосячил.
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09.12.2021 16:54 Ответить
аппшоры, аппшоры, .. брата убил .. и съел, караул, убежит - не убежал, .. но все же, .. шапочку с ребенка сбил

История Голобородька и Велыке крадивныцтво ..
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09.12.2021 16:58 Ответить
большая стройка - прачечная по разворовыванию госбюджета зе-упырями.
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09.12.2021 16:58 Ответить
Але гараж! Почему ещё не в НАТО?😁😁😁
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09.12.2021 17:08 Ответить
А мне сосед рассказал , что видел самолет в небе , кажется Ярмак к путину полетел в гости!!!
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09.12.2021 17:26 Ответить
Только зелохи платят налоги,а Янелох,он же не Лох?
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09.12.2021 17:29 Ответить
это чистая коррупция
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09.12.2021 17:38 Ответить
это же взятка в чистом виде. гбр ау...
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09.12.2021 18:03 Ответить
А ЭТО юридически взятка 100%. В странах загнивающего капитализма за такое с должностей слетают на 1 - 2
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09.12.2021 18:50 Ответить
тю, так это же очевидная коррупция.
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09.12.2021 19:14 Ответить
кіздять де тільки можливо
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09.12.2021 20:16 Ответить
Украина в декабре списала 125 тысяч доз вакцины AstraZeneca.

Украинские центры вакцинации в ноябре вывели из использования около 125 тысяч доз вакцины AstraZeneca из-за истёкшего срока годности. - Об этом сообщили в Минздраве.
Отмечается, что эти вакцины имеют срок годности до 30 ноября и более не используются для иммунизации украинцев и помещены на карантин.
Кроме того на карантин попали не только они, но и те флаконы, которые были использованы не полностью. Как известно, в одном таковом содержится препарата на десять уколов, однако в центрах вакцинации за рабочий день могут использовать лишь его часть.
Такие флаконы из-за возможного разлива тоже были изъяты, однако точное их количество в Минздраве не назвали. В ведомстве говорят, что точное их количество будет установлено после инвентаризации вакцин в регионах.
Стоит отметить, что в Украине в начале прошлого месяца было списано более 408 тысяч доз вакцины AstraZeneca с истекшим сроком годности, что заметно больше, чем в начале декабря.
По оценкам одна доза этой вакцины обходится в около 4 евро (около 122 гривен), то есть только в декабре было утилизировано препаратов почти на 15,3 миллиона гривен.
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09.12.2021 21:41 Ответить
А где САП, НАЗК, ГБР? или ничего особенного, обыкновенная зе_Коррупция!!! , ему можно!!!!!Барыга, конечно был тупее, зато зе_Никчемность уже за полсрока наделало больше преступлений!
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10.12.2021 01:12 Ответить
 
 