От солидарности с Украиной зависит общее европейское будущее, - глава МИД Германии Бербок
В то же время, высокий представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что сейчас изучаются все возможные варианты усиления устойчивости Украины.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок подчеркнула, что от солидарности с Украиной зависит общее европейское будущее. Об этом Бербок сказала в Брюсселе на совместной пресс-конференции с вице-президентом Европейской комиссии, высоким представителем ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозепом Боррелем, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Мы также подчеркнули нашу общую солидарность с Украиной, поскольку для нас важно, что мы как европейцы отстаиваем ценности и наше общее европейское будущее вместе", - подчеркнула Бербок.
Отдельно глава МИД Германии подчеркнула, что Евросоюз должен сохранять давление на режим Александра Лукашенко в Минске.
В свою очередь, Боррель сказал, что сегодня с Бербок обсудил военное наращивание России на границах Украины.
Высокий представитель ЕС подтвердил твердую приверженность для поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины.
"Мы готовы применить все инструменты, которые есть в наличии, и мы изучаем способы усиления устойчивости украинцев", - подчеркнул Боррель.
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_Слова-то правильные, это понятно. Дела же убедительней, так что засмотрим. И вот я не пойму: что за имя такое?! Так Анна - или Лена?