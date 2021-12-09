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От солидарности с Украиной зависит общее европейское будущее, - глава МИД Германии Бербок

От солидарности с Украиной зависит общее европейское будущее, - глава МИД Германии Бербок

В то же время, высокий представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что сейчас изучаются все возможные варианты усиления устойчивости Украины.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок подчеркнула, что от солидарности с Украиной зависит общее европейское будущее. Об этом Бербок сказала в Брюсселе на совместной пресс-конференции с вице-президентом Европейской комиссии, высоким представителем ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозепом Боррелем, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Мы также подчеркнули нашу общую солидарность с Украиной, поскольку для нас важно, что мы как европейцы отстаиваем ценности и наше общее европейское будущее вместе", - подчеркнула Бербок.

Отдельно глава МИД Германии подчеркнула, что Евросоюз должен сохранять давление на режим Александра Лукашенко в Минске.

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В свою очередь, Боррель сказал, что сегодня с Бербок обсудил военное наращивание России на границах Украины.

Высокий представитель ЕС подтвердил твердую приверженность для поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Мы готовы применить все инструменты, которые есть в наличии, и мы изучаем способы усиления устойчивости украинцев", - подчеркнул Боррель.

Автор: 

Германия (6930) россия (95381) Евросоюз (17067) Боррель Жозеп (784) Анналена Бербок (347)


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Топ комментарии
+6
да пофиг, какое имя, главное кацапов не любит...
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09.12.2021 17:03
+3
"Від солідарності з Україною залежить спільне європейське майбутнє, - глава МЗС Німеччини Бербок"
_Слова-то правильные, это понятно. Дела же убедительней, так что засмотрим. И вот я не пойму: что за имя такое?! Так Анна - или Лена?
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09.12.2021 16:55
+3
Результат перемовин серйозного політкика, справжнього Президента, якого поважає весь світ, а не чувака, вибраного по приколу.
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09.12.2021 17:01
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"Від солідарності з Україною залежить спільне європейське майбутнє, - глава МЗС Німеччини Бербок"
_Слова-то правильные, это понятно. Дела же убедительней, так что засмотрим. И вот я не пойму: что за имя такое?! Так Анна - или Лена?
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09.12.2021 16:55 Ответить
да пофиг, какое имя, главное кацапов не любит...
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09.12.2021 17:03 Ответить
Немки любят двойные имена. Это им позволяет быть двуличными.
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09.12.2021 17:18 Ответить
генерація Штазі скінчилась ?
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09.12.2021 17:23 Ответить
С мужем - Анна, с любовником -Лена.
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09.12.2021 18:28 Ответить
Результат перемовин серйозного політкика, справжнього Президента, якого поважає весь світ, а не чувака, вибраного по приколу.
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09.12.2021 17:01 Ответить
....ишобымыбезнего....
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09.12.2021 17:16 Ответить
Это тот политик, при ком северный поток строили?
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09.12.2021 17:52 Ответить
Лозунги к 1 Мая?
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09.12.2021 17:17 Ответить
Так!
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09.12.2021 17:19 Ответить
По делам посмотрим. Пока что только обеспокоенности и сотрудничество с мордором.
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09.12.2021 17:33 Ответить
Парижский Моня поначалу тоже много о чём "кукарекал". Будем посмотреть.
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09.12.2021 18:31 Ответить
Бербок это не Меркель, так что прошу уважения
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09.12.2021 18:55 Ответить
Нічого собі! Німці нарешті заговорили по-українськи!
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09.12.2021 21:47 Ответить
 
 