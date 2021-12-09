Двое воинов ранены в результате обстрела войск РФ. С начала суток враг 6 раз открывал огонь, применяя 120-мм минометы и гранатометы - ООС

Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности, достигнутые 22 июля 2020 г. в рамках Трехсторонней контактной группы. С начала суток, 9 декабря, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня, 3 из которых – с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в направлении Шумов оккупанты вели огонь из гранатометов разных систем и стрелкового оружия.

Вблизи Новомихайловки враг совершил обстрел из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

"В сторону Прицепыловки вражеские войска открывали огонь дважды, используя минометы калибра 82 мм и гранатометы различных систем. Недалеко от Южного противник обстрелял наши позиции из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. В районе Станицы Луганской российские наемники применили минометы калибра 120 мм и 82 мм", - говорится в сообщении.

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По данным штаба, в результате вражеских действий двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воины получили домедицинскую помощь и эвакуированы в лечебное учреждение. Состояние здоровья обоих раненых – средней тяжести.

"Чтобы заставить противника прекратить обстрелы украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное минскими договоренностями вооружение", - резюмировали в штабе ООС.









