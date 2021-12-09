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Новости Война
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Двое воинов ранены в результате обстрела войск РФ. С начала суток враг 6 раз открывал огонь, применяя 120-мм минометы и гранатометы - ООС

Двое воинов ранены в результате обстрела войск РФ. С начала суток враг 6 раз открывал огонь, применяя 120-мм минометы и гранатометы - ООС

Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности, достигнутые 22 июля 2020 г. в рамках Трехсторонней контактной группы. С начала суток, 9 декабря, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня, 3 из которых – с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в направлении Шумов оккупанты вели огонь из гранатометов разных систем и стрелкового оружия.

Вблизи Новомихайловки враг совершил обстрел из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

"В сторону Прицепыловки вражеские войска открывали огонь дважды, используя минометы калибра 82 мм и гранатометы различных систем. Недалеко от Южного противник обстрелял наши позиции из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. В районе Станицы Луганской российские наемники применили минометы калибра 120 мм и 82 мм", - говорится в сообщении.

Читайте также: За сутки войска РФ шесть раз открывали огонь на Донбассе. Потерь среди украинских воинов нет, - штаб ООС

По данным штаба, в результате вражеских действий двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воины получили домедицинскую помощь и эвакуированы в лечебное учреждение. Состояние здоровья обоих раненых – средней тяжести.

"Чтобы заставить противника прекратить обстрелы украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное минскими договоренностями вооружение", - резюмировали в штабе ООС.


Двое воинов ранены в результате обстрела войск РФ. С начала суток враг 6 раз открывал огонь, применяя 120-мм минометы и гранатометы - ООС 01
Двое воинов ранены в результате обстрела войск РФ. С начала суток враг 6 раз открывал огонь, применяя 120-мм минометы и гранатометы - ООС 02

Автор: 

обстрел (26942) Донбасс (26955) наемники рф (2070) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+3
где байкатары, уклонист?
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09.12.2021 17:34
+2
Кацапы могут вторгнутся только своим языком в собственную задницу, когда она не занята шваброй. А терр оборону развивать нужно...
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09.12.2021 18:07
+2
Теперь представляешь как нашим пацанам тяжело на передке при таком говнокомандующем?
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09.12.2021 18:27
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ответным огнем из писталетов (не запрещенных минскими соглашениями) ВСУ вынудили коллаборантов прекратить огонь
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09.12.2021 17:28 Ответить
Теперь представляешь как нашим пацанам тяжело на передке при таком говнокомандующем?
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09.12.2021 18:27 Ответить
где байкатары, уклонист?
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09.12.2021 17:34 Ответить
Байден слил Афганистан и сливает теперь Украину. Украина может рассчитывать только на себя! РФ вторгнется, а народ безоружный. Должны быть организованны уже пункты выдачи оружия всему народу для своей защиты! Если РФ вторгается, начинается выдача оружия. А до сейчас нужно запускать по всей стране тиры, где народу тренировать стрелять!
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09.12.2021 18:04 Ответить
Кацапы могут вторгнутся только своим языком в собственную задницу, когда она не занята шваброй. А терр оборону развивать нужно...
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09.12.2021 18:07 Ответить
Так иди в военкомат, там и оружие дадут, и в тире его пристреляешь.
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09.12.2021 18:29 Ответить
А кто народу доктор? "Народ, избравший президентом во время войны клоуна, хочет быть уничтоженным!", - Л.Подерев"янський.
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09.12.2021 18:55 Ответить
ну вот и результаты "видео-звонка"...
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09.12.2021 19:04 Ответить
Выздоровления нашим бойцам! А что бы это не повторялось и для того, что бы минимизировать потери ВСУ надо просто больше убивать русских сволочей ! Воин, убей очередного русского- выполни свой священный долг!
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09.12.2021 20:41 Ответить
 
 