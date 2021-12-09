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Новости Агрессия России против Украины Война
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Турчинов: Единственное, что может удержать Путина от нападения – это понимание неизбежных страшных потерь

Турчинов: Единственное, что может удержать Путина от нападения – это понимание неизбежных страшных потерь

В то время как Путин превратил Беларусь фактически в плацдарм для вторжения в Украину, действующая власть ничего не делает для того, чтобы защитить северные границы, наоборот – вдвое увеличила закупку электроэнергии у Лукашенко.

Об этом сказал Секретарь СНБО Украины в 2014-2019 годах, руководитель Центрального штаба "Европейской Солидарности" Александр Турчинов в эфире телеканала "Прямой", сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, в то время, как Беларусь уже явно угрожает Украине, а Россия создает в этой полностью зависимой от них стране плацдарм для наступления, действующая власть финансирует режим Лукашенко. "При чем – это миллионы долларов!", – подчеркнул Турчинов, добавив, что это свидетельствует о том, что Зеленский не только не готовится к отпору возможной агрессии, а наоборот – провоцирует ее.

Турчинов подчеркнул, что беспокойство и четкую позицию наших стратегических партнеров по активной подготовке РФ к военной операции необходимо конвертировать в военную помощь нашей стране. "И эта помощь в виде современного вооружения и военной техники нужна нам сейчас, а не после начала российского наступления", – сказал он.

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"Что может сдержать Путина? У нас нет ядерного оружия – оружия сдерживания, которое мы могли бы применить в случае агрессии. Единственное, что сдерживает россиян – это понимание неизбежных страшных потерь, которые они могут понести, начав агрессию против Украины", – отметил экс-секретарь СНБО.

Он объяснил, что для этого нужно тщательно подготовить оборонные рубежи, подтянуть войска, создать необходимые резервы, начать развертывание и вооружение подразделений территориальной обороны.

"Вместо этого мы видим преступное бездействие властей, которые, финансируя фактически плацдарм вторжения, провоцируют российскую военную агрессию против собственного государства", – резюмировал он.

Автор: 

Беларусь (7888) россия (95381) Турчинов Александр (3335)


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Топ комментарии
+18
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09.12.2021 18:55
+18
а шо ти зробив, кроме копипаста расейской методички, зебил?
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09.12.2021 19:05
+18
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09.12.2021 19:26
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Еще один наивный. Просто очередные данные потерь будут засекречены.....и фсьо......
Да ему пофиг эти потери!! Оно ...зеленое говно. Что Беслан, что Норд Ост....какая разница? Главное для зеленого цель! А цель эта затормозить развитие цивилизации ...любой ценой.
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09.12.2021 18:50 Ответить
Всі на своєму місці.
Ай, да Ярош!
Ай, да молодець!
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09.12.2021 18:56 Ответить
А чого ж верховного не згадав ?
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09.12.2021 19:06 Ответить
а на фронті пианіно нема..
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09.12.2021 19:09 Ответить
Как это нема? А при похищении бубочки ему подарили путчисты, совсем новенькое))
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09.12.2021 19:29 Ответить
А но занят, этот верховный.
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09.12.2021 19:22 Ответить
это-уйопок...
а этот
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09.12.2021 19:58 Ответить
"*******...
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09.12.2021 19:59 Ответить
Ой, Пасторе, було б це кому розуміти у владі колаборантів.
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09.12.2021 18:53 Ответить
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09.12.2021 18:55 Ответить
Аве Пастор!
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09.12.2021 19:30 Ответить
ну так зачем ты сюда приперлось и вякаешь, "лысое дерьмо"?
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09.12.2021 19:04 Ответить
Какая страна? Вечно замёрзших болот?
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09.12.2021 19:31 Ответить
Ну если за Украину, то не надо кацаппскую хрень писать. Иди в военкомат и на фронт.
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09.12.2021 19:56 Ответить
Дурилка картонная, а где ты переворот увидел?
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10.12.2021 08:22 Ответить
дебильно выглядит когда человек с фамилией Соловьев коверкает фамилию Гусаченко. Поздравляю, дятел, с очередной порцией твоего дебилизма.
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10.12.2021 13:34 Ответить
А що зробив Турчинов-Коган після того як Білорусь в 2014 році в ООН підтримала окупацію Криму ***********? Годував українців пять років обіцянками побудувати поцуплений кацапами патронний завод? А... він ще "стрічки різав" даючи "зелене світло" застарілим розробкам совєтського ВПК і "впритул не помічав корупційної діяльності свого заступника в РНБО Свинарчука... 5 років він також не бачив прокацапської політики Лукашенко і навіть не здогадувався щодо можливих її наслідків. А тепер проснувся - "у нас немає ядерної зброї"... Де обіцяний публічно протягом 5 років патронний завод? Я вже не кажу що за пять років можна було відродити ядерний щит України...
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09.12.2021 18:58 Ответить
а шо ти зробив, кроме копипаста расейской методички, зебил?
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09.12.2021 19:05 Ответить
методичка в нього тягнисракова, чи сабаківська... Але редагувалася пригожиним, це правда.
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09.12.2021 19:25 Ответить
де твої абрамявічюси, скажи
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09.12.2021 19:06 Ответить
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09.12.2021 19:04 Ответить
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09.12.2021 19:04 Ответить
володимиру олександрович не треба схилятись над картами в оточенні генералітету...у нього все і всі у смартфоні...
бо він продвинутий
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09.12.2021 19:10 Ответить
Продвинутый? Куда?
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09.12.2021 19:32 Ответить
В сра.у !
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09.12.2021 19:39 Ответить
расчет маршрута на Мальдивы если что?
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09.12.2021 19:54 Ответить
Нє. То тобі будку креслять.
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09.12.2021 21:52 Ответить
Саме так!
Втрата до 50% збройних сил його зупинить при втраті навіть 10%-15% діючого складу.
20 років накопичувати ракети,літаки,щоб їх втратити,і залишитись без нічого?
Найбільше постраждає мирне населеня,основний лохторат зелених ригів,бо російськи ракети влучають куди завгодно,і іноді,при достатній кількості,в ціль.
Останій приклад в Азербайджані. Точність - офігена!
Влучили у Кафе замість пункту керуваня безпілотниками за 8 км! О как!
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09.12.2021 19:14 Ответить
может в кафе и целились. конкуренты заказали. а то офицерье совковое за деньги продадут и саму ракету и дом своих родителей разбомбят
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09.12.2021 19:35 Ответить
Еслиб был такой заказ,при их целкости,они вполне могли по кафе заказчика ухрючить!
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09.12.2021 22:29 Ответить
В даному випадку Турчинов, трішечки помиляється.

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09.12.2021 19:14 Ответить
Когда это андрофагов останавливали потери. Хоть один случай напомните?
Они давали заднюю, только тогда, когда угроза хозяевам стада была.
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09.12.2021 19:15 Ответить
ти ж там, в окопі, перед Перекопом, вже восьмий рік, тобі ж видніше.
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09.12.2021 19:27 Ответить
Вова не сцы...ты вообще бы обосрался в той ситуации...забыл извини ты тогда играл пипеткой по роялю....ничего личног.
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09.12.2021 19:29 Ответить
Пастор, при всём моём уважении к Вам: удержать }{уйло от нападения может только полное уничтожение его, всего руководства параши и большей части гнилого парашного народца.
Штаты это тоже пока не совсем понимают, но поймут и потом поступят правильно.
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09.12.2021 19:25 Ответить
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09.12.2021 19:26 Ответить
Чув по радіо від одного експерта, що за два роки на посту міністра оборони Таран закрив всі військові бази на кордоні з Білорусією.
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09.12.2021 19:26 Ответить
радио эхо масквабада?)
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09.12.2021 19:36 Ответить
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09.12.2021 19:33 Ответить
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09.12.2021 19:34 Ответить
Ладно на форуме балбесы, но Турчинов бывший главнокомандующий и не понимает что никто в атаку батальоны не погонит.
есть высокотехнологичное оружие, авиация, артиллерия и тд войска будут занимать только пустую территорию.
Сейчас не 41 год.
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09.12.2021 19:40 Ответить
У кого есть? У вашей свинособакии? Вот скажи мне, петух горловский, почему ***** обосралося в карабахе? Со всем своим высокотехнологичным хламом?
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09.12.2021 20:30 Ответить
Видели те путлеровские беспилотники с алиекспреса. Запускаются с рогатки, приземляются на парашуте. Ржали всей базой Нато.
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10.12.2021 07:27 Ответить
х/з что маньяка может остановить...
одних - переговорщики уговорят.... других - если жертва сопротивляется или наоборот .... а третьих - только могила.... скорее всего уже настало время третьего варианта...
когда ж оно ласты склеет...тошнотворное !!!
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09.12.2021 19:42 Ответить
Маньяков останавливал только смертный приговор
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09.12.2021 19:45 Ответить
разновидность третьего варианта...
более предпочтительная !
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09.12.2021 19:58 Ответить
я за третий вариант, но тюрьма народов под вывеской "росцiйская iмпєрiя/ cccр" не им была построена. там чинить нужно все народонаселение - вирус шовинизма быстро не выветрится.
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09.12.2021 20:05 Ответить
Здасться ***** пофіф...ті втрати
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09.12.2021 19:42 Ответить
Ты не прав, рашистские, якобы либеральные СМИ пишут, что путлер уже хотел наступать, но его отговорил генеральный штаб вс рашки, в котором внимательно подсчитали соотношение сил сторон и возможные потери при наступлении. Они (потери) будут огромными, что надо будет объяснять как то пересичным кацапам и матерям погибших + реакция Запада с санкциями + обвал финансовой системы и т.д. Понятно что всё это гопнику по барабану, но не стал, засцал пацанчик… Короче, Украина путлеру как геморрой у дупи.
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09.12.2021 20:00 Ответить
Ему (пуйлу) это объяснили его военные и советники, именно по этому он не решается нападать, а весь этот нехилый движняк он выгодно "продал" Байдену, хотя не на долго, рашку будут давить санкциями один хрен....
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09.12.2021 19:57 Ответить
Вот тут вы неправы. Британское ВВС пишет, что в разговоре с Байденом путлер не один раз намекал, что мол - я же не наступаю и вообще мирный человек, поэтому давайте теперь американцы подумайте вместе с ЕС о снятии санкций с рашки. Хитрый и изворотливый гопник….
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09.12.2021 20:06 Ответить
Санкции такая штука, ввести легко, отменить очень сложно, пока они будут думать над отменой пуйло ещё что нибудь учудит, все это он затевал не для того чтобы просто отменили какую-то часть санкций. Будет мутить воду долго, Украина не даёт покоя, внутренние дела все пофигу, это реально треш😁
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09.12.2021 23:24 Ответить
"понимание неизбежных страшных потерь"(с) - не совсем так. на военные потери своих орков ему пофиг, страшными потери должны быть лично для х#йла. тогда оно угомонится ненадолго.
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09.12.2021 19:58 Ответить
Нетрадиционное, ходи отсюда лаптеногое
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09.12.2021 20:31 Ответить
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09.12.2021 20:37 Ответить
які "войска"? 70%, а то й більше перейшли на бік ворога. Нікому Крим було захищати. Янукович, та й Кучма подбали про це.
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09.12.2021 21:19 Ответить
Ни хрена. Если Пуйло потребовало письменных гарантий нераспространения НАТО на Украину, а Байден этого не сделает - тогда на 99% вероятности будет военное обострение - Пуйло будет военным способом продавливать свое требование. Если это локальная ситуация - украинские ВС дадут просраться кацапам, если будет обострение в нескольких точках - будет тяжелее. Но, обострение будет - Пуйло иначе не умеет.
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09.12.2021 21:03 Ответить
Ты что забыл что будапештский меморандум тоже был письменным документом на нём стоит подпись президента рф Ельцина? Конечно никаких гарантий тем более письменных Байден никому давать не будет. Да и как путлер себе это представляет? Каждая страна член НАТО имеет одинаковое право голоса и если например какая нибудь Болгария скажет ладно мы даём гарантию рашке, что НАТО дальше не расширяется , то например Польша или Нидерланды скажут - пошла рашка на йух! И что делать куйлу? Так что это только его хотелки. Ему конечно лугандон на фиг не нужен. Основная его цель - заваруха в лугандонебудет удерживать Украину от НАТО. По уставу альянса страны имеющие теритториальные терки с соседями в НАТО не берут.
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09.12.2021 23:55 Ответить
Довбику, поясни нарешті ХТО мав воювати за Крим?
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09.12.2021 21:53 Ответить
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Плешивый баптистский диакон за умеренную плату окажет содействие в организации и осуществлении передачи без боя административных территорий государства Украина заинтересованным сторонам. Заявки принимаются круглосуточно, действует гибкая система скидок
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10.12.2021 09:13 Ответить
Тишина... А вдоль дороги мертвые с косами стоят... Страшно !! ( Турчинов )
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10.12.2021 11:40 Ответить
 
 