Турчинов: Единственное, что может удержать Путина от нападения – это понимание неизбежных страшных потерь
В то время как Путин превратил Беларусь фактически в плацдарм для вторжения в Украину, действующая власть ничего не делает для того, чтобы защитить северные границы, наоборот – вдвое увеличила закупку электроэнергии у Лукашенко.
Об этом сказал Секретарь СНБО Украины в 2014-2019 годах, руководитель Центрального штаба "Европейской Солидарности" Александр Турчинов в эфире телеканала "Прямой", сообщает Цензор.НЕТ.
По его словам, в то время, как Беларусь уже явно угрожает Украине, а Россия создает в этой полностью зависимой от них стране плацдарм для наступления, действующая власть финансирует режим Лукашенко. "При чем – это миллионы долларов!", – подчеркнул Турчинов, добавив, что это свидетельствует о том, что Зеленский не только не готовится к отпору возможной агрессии, а наоборот – провоцирует ее.
Турчинов подчеркнул, что беспокойство и четкую позицию наших стратегических партнеров по активной подготовке РФ к военной операции необходимо конвертировать в военную помощь нашей стране. "И эта помощь в виде современного вооружения и военной техники нужна нам сейчас, а не после начала российского наступления", – сказал он.
"Что может сдержать Путина? У нас нет ядерного оружия – оружия сдерживания, которое мы могли бы применить в случае агрессии. Единственное, что сдерживает россиян – это понимание неизбежных страшных потерь, которые они могут понести, начав агрессию против Украины", – отметил экс-секретарь СНБО.
Он объяснил, что для этого нужно тщательно подготовить оборонные рубежи, подтянуть войска, создать необходимые резервы, начать развертывание и вооружение подразделений территориальной обороны.
"Вместо этого мы видим преступное бездействие властей, которые, финансируя фактически плацдарм вторжения, провоцируют российскую военную агрессию против собственного государства", – резюмировал он.
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Да ему пофиг эти потери!! Оно ...зеленое говно. Что Беслан, что Норд Ост....какая разница? Главное для зеленого цель! А цель эта затормозить развитие цивилизации ...любой ценой.
Ай, да Ярош!
Ай, да молодець!
а этот
бо він продвинутий
Втрата до 50% збройних сил його зупинить при втраті навіть 10%-15% діючого складу.
20 років накопичувати ракети,літаки,щоб їх втратити,і залишитись без нічого?
Найбільше постраждає мирне населеня,основний лохторат зелених ригів,бо російськи ракети влучають куди завгодно,і іноді,при достатній кількості,в ціль.
Останій приклад в Азербайджані. Точність - офігена!
Влучили у Кафе замість пункту керуваня безпілотниками за 8 км! О как!
Они давали заднюю, только тогда, когда угроза хозяевам стада была.
Штаты это тоже пока не совсем понимают, но поймут и потом поступят правильно.
есть высокотехнологичное оружие, авиация, артиллерия и тд войска будут занимать только пустую территорию.
Сейчас не 41 год.
одних - переговорщики уговорят.... других - если жертва сопротивляется или наоборот .... а третьих - только могила.... скорее всего уже настало время третьего варианта...
когда ж оно ласты склеет...тошнотворное !!!
более предпочтительная !
Плешивый баптистский диакон за умеренную плату окажет содействие в организации и осуществлении передачи без боя административных территорий государства Украина заинтересованным сторонам. Заявки принимаются круглосуточно, действует гибкая система скидок