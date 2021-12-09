Турчинов: Единственное, что может удержать Путина от нападения – это понимание неизбежных страшных потерь

В то время как Путин превратил Беларусь фактически в плацдарм для вторжения в Украину, действующая власть ничего не делает для того, чтобы защитить северные границы, наоборот – вдвое увеличила закупку электроэнергии у Лукашенко.

Об этом сказал Секретарь СНБО Украины в 2014-2019 годах, руководитель Центрального штаба "Европейской Солидарности" Александр Турчинов в эфире телеканала "Прямой", сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, в то время, как Беларусь уже явно угрожает Украине, а Россия создает в этой полностью зависимой от них стране плацдарм для наступления, действующая власть финансирует режим Лукашенко. "При чем – это миллионы долларов!", – подчеркнул Турчинов, добавив, что это свидетельствует о том, что Зеленский не только не готовится к отпору возможной агрессии, а наоборот – провоцирует ее.

Турчинов подчеркнул, что беспокойство и четкую позицию наших стратегических партнеров по активной подготовке РФ к военной операции необходимо конвертировать в военную помощь нашей стране. "И эта помощь в виде современного вооружения и военной техники нужна нам сейчас, а не после начала российского наступления", – сказал он.

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"Что может сдержать Путина? У нас нет ядерного оружия – оружия сдерживания, которое мы могли бы применить в случае агрессии. Единственное, что сдерживает россиян – это понимание неизбежных страшных потерь, которые они могут понести, начав агрессию против Украины", – отметил экс-секретарь СНБО.

Он объяснил, что для этого нужно тщательно подготовить оборонные рубежи, подтянуть войска, создать необходимые резервы, начать развертывание и вооружение подразделений территориальной обороны.

"Вместо этого мы видим преступное бездействие властей, которые, финансируя фактически плацдарм вторжения, провоцируют российскую военную агрессию против собственного государства", – резюмировал он.