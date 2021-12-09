МИД РФ об участии США в "нормандском формате": Мы не против, но не понимаем, готовы ли они сдерживать "клиентов в Киеве"

Россия не против подключения США к "нормандскому формату", но не понимает, что Вашингтон может ему добавить.

Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Во-первых, мы не против этого. Во-вторых, не мы испытывали сомнения по этой теме", - сказал Рябков журналистам.

"В-третьих, мы не совсем понимаем, с чем американцы могут прийти в этот формат и не очень представляем, готовы ли они делать то, что является абсолютным императивом: сдерживать клиентов в Киеве и добиваться от них движения к выполнению Минского комплекса мероприятий", – добавил российский чиновник.

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