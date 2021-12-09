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Новости Нормандские переговоры
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МИД РФ об участии США в "нормандском формате": Мы не против, но не понимаем, готовы ли они сдерживать "клиентов в Киеве"

МИД РФ об участии США в

Россия не против подключения США к "нормандскому формату", но не понимает, что Вашингтон может ему добавить.

Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Во-первых, мы не против этого. Во-вторых, не мы испытывали сомнения по этой теме", - сказал Рябков журналистам.

"В-третьих, мы не совсем понимаем, с чем американцы могут прийти в этот формат и не очень представляем, готовы ли они делать то, что является абсолютным императивом: сдерживать клиентов в Киеве и добиваться от них движения к выполнению Минского комплекса мероприятий", – добавил российский чиновник.

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Автор: 

МИД РФ (1665) США (26439) нормандская четверка (1596) Рябков Сергей (56)


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Топ комментарии
+15
у кацапов какая-то шиза, каша в голове: то украинцы под полным внешним управлением Штатов, сейчас говорят - США не смогут сдерживать, а то хйло утверждает, что не может контролировать лугандонских террористов, то гарантирует "зелёные коридоры", которые тут же обстреливает...
"не верить и даже не слушать кацапа - залог крепкого здоровья" - это надо усвоить всем..
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09.12.2021 19:46
+6
Уже "на нейтралці". Далі - "R передача". Нічого дивного. Все прогнозовано.
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09.12.2021 19:39
+6
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09.12.2021 19:40
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Уже "на нейтралці". Далі - "R передача". Нічого дивного. Все прогнозовано.
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09.12.2021 19:39 Ответить
що Вашингтон може йому (клієнту") додати ?

Вашингтон все що завгодно може додати до .... "джавелінів", бажано "пєтріоти"
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09.12.2021 19:46 Ответить
Томагавки би... За ЗРК мовчу...
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09.12.2021 19:48 Ответить
чтобы получить томагавки, нужен референдум о появлении 51 штата.Нью Йорк у нас уже есть, осталось всего ничего - провести пиар кампанию среди 73% аленей.
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09.12.2021 19:59 Ответить
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09.12.2021 19:40 Ответить
Вам не жалко Катманду? За пару месяцев там найдутся скрепы, балалайки и распятые русскоязычные младенцы.
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10.12.2021 00:19 Ответить
До речі, держдепівці потрібні в нормандському форматі саме для того, щоб касапи не віднєкувались, що вони, мовляв, не сторона війни; а виконували належну їм частину мінських домовленостей.
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09.12.2021 19:41 Ответить
"По-третє, ми не зовсім розуміємо, з чим американці можуть прийти в цей формат і не дуже уявляємо, чи готові вони робити те, що ми рашисти ,не виконуємо , включивши дурака,що не розуміємо і не уявляємо ,що ми маємо робити,як учасники війни з Україною
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09.12.2021 19:42 Ответить
Белый дом будет давить на Украину для официального предоставления автономии Донбассу-бо ***** нападе

вот и весь бидон-гондон
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09.12.2021 19:43 Ответить
Херню постишь!
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09.12.2021 20:18 Ответить
Зашкварений сайт. Ти русскій?
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09.12.2021 20:20 Ответить
Одна извилина, и та от фсбешной фуражки
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09.12.2021 20:24 Ответить
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09.12.2021 19:43 Ответить
у кацапов какая-то шиза, каша в голове: то украинцы под полным внешним управлением Штатов, сейчас говорят - США не смогут сдерживать, а то хйло утверждает, что не может контролировать лугандонских террористов, то гарантирует "зелёные коридоры", которые тут же обстреливает...
"не верить и даже не слушать кацапа - залог крепкого здоровья" - это надо усвоить всем..
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09.12.2021 19:46 Ответить
А тем кто по долгу работы вынужден слушать этот бред, надо молоко за вредность.
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09.12.2021 20:05 Ответить
Каша Ето мягко сказано... Если следовать шизофрении то народ Крыма имеет право на самооприделение))) а Украина как-бы саомоопределиласьв НАТО.
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09.12.2021 20:10 Ответить
Надо понимать кацапов. Паранойя у путлера, а все остальные покорные рабы. Они по его указанию даже друг друга рвут на куски с удовольствием. Поняв это легко понять их отношение к другим странам и народам. Мертвый кацап - хороший кацап, если он пришел в твою страну.
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09.12.2021 20:15 Ответить
Как всегда ответ МИД России дурно попахивет хамством
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09.12.2021 19:56 Ответить
Есть такое. Откровенное хамство. Скажите, если вы нарываетесь на хамство, допустим, на лестничной площадке... как вы реагируете? Вот-вот... и я так реагирую.
Тут- всё иначе. А как вы полагаете- почему???
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09.12.2021 20:18 Ответить
Киев уже решил слить Донбасс! Нам он не нужен! Пусть подавятся!
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09.12.2021 20:08 Ответить
Уже нет смысла в Минске ибо Украине Донбасс не нужен больше!
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09.12.2021 20:09 Ответить
Рашинские клиенты уже давно должны сидеть в психушке, а не ездить на переговоры. С ними договариваться, не уважать себя
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09.12.2021 20:11 Ответить
Что-то изменилось! Я, ранее, ни разу не слышал унизительное: "клиенты".
Кто-то слышал? Отзовитесь. Я- ни разу.
Что-то изменилось...
Мне известно единственное: вой "скорых", в Мариуполе,- не добавился, нисколечко. Прилеты 120-150 мм я тоже- не слышу.
Остальное- вне моего понимания.
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09.12.2021 20:15 Ответить
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09.12.2021 20:15 Ответить
Кацапы, вы никак не поймёте что именно американцы на каждом заседании этого формата будут именно вам гандоны показывать новые фотки спутниковой разведки о том как вы подпитываете лугандон боевой техникой, вооружением и боеприпасами а так же как вы перемещаете там свои войска и что строите…. Короче говоря , полезные участники будут чтобы путлеровцев в гавно рылом макать
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09.12.2021 20:17 Ответить
Скажите, коротко. Просто, "да"или "нет". Вы, когда-нибудь, слышали такое определение нашей власти: "клиенты"(с). Не от какого-то сраного Жирика, не от какого-то ещё уродца от Госдумы... В данный момент я о вполне официальном лице: зам. главы МИД РФ. Это- не срань-Дума....
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09.12.2021 20:23 Ответить
Во-первых - они там все уроды зомбированные путлерпропагандой и собственным величием.
Во-вторых - если честно мне по йух как они нас называют. В данном конкретном случае они термином «клиент» пытаются всеми силами доказать что Украина находится под внешним управлением Запада, на что я всегда отвечаю - что уроды а вас жаба давит что не под вашим управлением? Да теперь хоть под чёртом, лишь бы не С вами гандоны!
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09.12.2021 20:37 Ответить
Я вас понял. Вижу- эмоции. Ваши эмоции. Зря вы так. Ни вы, ни я, никто иной - ничего не сможет изменить.
Всё решено... не тут, не ними...
Потому- по хрену мне. Уже давненько.
Всё очень плохо...
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09.12.2021 20:45 Ответить
Ну ка , ну ка, мне аж интересно стало, научите меня как надо. И кем все уже решено??? Я что в 16-17 в АТО не с оккупантами воевал??? Что очень плохо? Прямо вы меня заинтриговали. Давайте рассказуйте, весь во внимании.
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09.12.2021 20:50 Ответить
А вы зайдите в Украину и поймете,готовы ли вы сдерживать Украину.
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09.12.2021 20:26 Ответить
Клиенты Гааги как раз в мацкве сидят
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09.12.2021 20:26 Ответить
Уж лучше быть клиентом, чем пациентом психиатрической клиники " засрашка", а этот кацапура быдлован Рябков явный пациент с диагнозом " гнойный ***********, с метастазами в голову".
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09.12.2021 20:31 Ответить
Клиенты на ...Барвихе в размалеваных кокошниках сидят и дружно смотрят вам в зад.
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09.12.2021 20:38 Ответить
Всем миром приходится сдерживать разбойную банду в Кремле -главных поджигателей войны!
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09.12.2021 20:41 Ответить
Да доктор Борменталь - это Клим Чугункин! Психологию и Всё величие кацапизма украинцу никогда не постичь (это уже я)!!!!!
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09.12.2021 20:42 Ответить
Головне, щоб вас стримували і навертали до виконання Мінських угод.
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09.12.2021 21:46 Ответить
А ще краще до виконання Будапештського меморандуму.
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09.12.2021 21:48 Ответить
Кацапы идите *****!
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09.12.2021 22:33 Ответить
 
 