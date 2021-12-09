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МИД РФ об участии США в "нормандском формате": Мы не против, но не понимаем, готовы ли они сдерживать "клиентов в Киеве"
Россия не против подключения США к "нормандскому формату", но не понимает, что Вашингтон может ему добавить.
Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Во-первых, мы не против этого. Во-вторых, не мы испытывали сомнения по этой теме", - сказал Рябков журналистам.
"В-третьих, мы не совсем понимаем, с чем американцы могут прийти в этот формат и не очень представляем, готовы ли они делать то, что является абсолютным императивом: сдерживать клиентов в Киеве и добиваться от них движения к выполнению Минского комплекса мероприятий", – добавил российский чиновник.
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+15 Danilo Kosmina #241992
показать весь комментарий09.12.2021 19:46
+6 Ан Мур
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+6 Павло ШОвте
показать весь комментарий09.12.2021 19:40
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Вашингтон все що завгодно може додати до .... "джавелінів", бажано "пєтріоти"
вот и весь бидон-гондон
"не верить и даже не слушать кацапа - залог крепкого здоровья" - это надо усвоить всем..
Тут- всё иначе. А как вы полагаете- почему???
Кто-то слышал? Отзовитесь. Я- ни разу.
Что-то изменилось...
Мне известно единственное: вой "скорых", в Мариуполе,- не добавился, нисколечко. Прилеты 120-150 мм я тоже- не слышу.
Остальное- вне моего понимания.
Во-вторых - если честно мне по йух как они нас называют. В данном конкретном случае они термином «клиент» пытаются всеми силами доказать что Украина находится под внешним управлением Запада, на что я всегда отвечаю - что уроды а вас жаба давит что не под вашим управлением? Да теперь хоть под чёртом, лишь бы не С вами гандоны!
Всё решено... не тут, не ними...
Потому- по хрену мне. Уже давненько.
Всё очень плохо...