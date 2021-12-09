Угрозы взрыва не было, - прокуратура Польши о принудительной посадке самолета с Протасевичем в Минске

В самолете Ryanair, который 23 мая совершил посадку в Минске из соображений безопасности, "не было угрозы взрыва".

Об этом свидетельствуют результаты расследования польских правоохранителей, опубликованные 9 декабря на сайте национальной прокуратуры, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

"В ходе расследования [...] было установлено, что самолету не угрожала бомба. Пилот получил информацию о такой угрозе еще до того, как отправил электронное письмо о предполагаемом размещении взрывчатки в самолете. Действия в аэропорту Минска, в том числе поведение экстренных служб и персонала аэропорта, также свидетельствовали о полном отсутствии угрозы. Вся эта ситуация была лишь предлогом, чтобы заставить летчика приземлиться в Минске", – говорится в отчете.



Следствие, в частности, допросило в качестве свидетелей некоторых пассажиров и представителей авиакомпаний, был осмотрен сам самолет.

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"В ходе разбирательства был установлен прямой свидетель действий, которые велись на диспетчерской вышке в Минске. [...] В диспетчерской в Минске находился сотрудник КГБ Беларуси, дававший указания авиадиспетчеру, который контактировал с пилотом самолета. Именно офицер принял решение о доставке самолета в Минск. При этом офицер КГБ находился в постоянном контакте по телефону с человеком, которому он докладывал о текущей деятельности, связанной с самолетом", – объяснили в прокуратуре.



8 декабря The New York Times написала о показаниях, данных польским правоохранителям покинувшим Беларусь диспетчером "Белаэронавигации" Олегом Галеговым. Он утверждает, что когда сажал в Минске самолет с оппозиционным журналистом Романом Протасевичем, в диспетчерской аэропорта находился офицер КГБ.

Диспетчер также сообщил, что в ситуации с самолетом на башне находился офицер Комитета государственной безопасности (КГБ) Беларуси. В самый ответственный момент он взял под полный контроль авиадиспетчерскую службу.

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

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В связи с этим инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.