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Новости Агрессия России против Украины Война
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Лондон не просто услышал, а стал лидером процесса, - Кулеба о сдерживании России

Лондон не просто услышал, а стал лидером процесса, - Кулеба о сдерживании России

Дмитрий Кулеба заявил, что Великобритания стала одним из лидеров в процессе разработки комплексного пакета сдерживания России от дальнейшей агрессии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом министр иностранных дел сообщил 9 декабря во время онлайн-трансляции в социальных сетях.

Лондон не просто услышал Украину, когда мы призывали разработать комплексный пакет сдерживания России, а стал одним из лидеров этого процесса, – сказал глава МИД.

Дмитрий Кулеба подчеркнул, что ему "очень нравится философия, которая сейчас царит в Лондоне, - не отвечать на вызовы, а действовать первым и предотвращать вызовы, не бояться делать первый шаг". По его словам, "Лондон показательно готов делать шаги, готов проявлять инициативу".

Читайте также: Британия прикрывает Европу с западного фланга, а Украина - с восточного. Это делает нас близких друг другу, - Кулеба. ВИДЕО

Он также отметил, что на встречах в рамках визита в британскую столицу говорилось:

- как готовятся санкции против России,

- как будет углубляться военно-техническое сотрудничество между Украиной и Британией,

- как укрепят безопасность в Европе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба о безвизе с Британией: "Эта стена должна быть разрушена. Цивилизованно, осторожно и без жертв". ВИДЕО

"Правда в том, что Великобритания прикрывает Европу с западного фланга, а Украина – с восточного. Это такая вещь, которая делает нас дополнительно близкими", – добавил министр.

Автор: 

Великобритания (4931) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+8
КНР наркомана Хламідії знову не проголосувала за Україну в ООН. Точніше - підтримала мокшанську армію на теритоії окупованих територій. Московія, Вірменія, Білорусь, Куба, Іран, М'янма, Сирія, Венесуела, Зімбабве - також.
Комуністичний Китай - ворог України та українського народу.
Як і наркоман Арахамія.
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09.12.2021 20:32
+3
тож старайтесь,зезебобани, хоч Бориса не розчарувати !
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09.12.2021 20:23
+3
Зеркаль умничка и пачкать свою карьеру связями с зеко ****** не станет.
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09.12.2021 20:40
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Правила форума Совет форумчан
тож старайтесь,зезебобани, хоч Бориса не розчарувати !
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09.12.2021 20:23 Ответить
Той Кулєба вже як морожений окунь. Дохіхікався! Досєрєдінілся!
На фото Кулєба показує розмір Зеленського покладеного на оборонздатність ЗСУ і гроші на неї.
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09.12.2021 20:26 Ответить
так, а чтого навкруги Кулєба, в нас же Єрмак "головний діпломат"?
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09.12.2021 20:25 Ответить
КНР наркомана Хламідії знову не проголосувала за Україну в ООН. Точніше - підтримала мокшанську армію на теритоії окупованих територій. Московія, Вірменія, Білорусь, Куба, Іран, М'янма, Сирія, Венесуела, Зімбабве - також.
Комуністичний Китай - ворог України та українського народу.
Як і наркоман Арахамія.
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09.12.2021 20:32 Ответить
Как же на эту должность должна была сразу зайти тогда в 2019г Лана Зеркаль! Та по всем моментам, вызовам, тенденциям мировым и по возрасту конечно и по профессионализму! Так нет же---очередное никакое. За все 30 лет одни отстойники почти там были. Весь МИД у нас как заочники совдеповские с голубыми ромбами на 45-рублёвых пинь-джа-ках!
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09.12.2021 20:37 Ответить
Зеркаль умничка и пачкать свою карьеру связями с зеко ****** не станет.
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09.12.2021 20:40 Ответить
Тогда в 2019г все ожидали иного. От молодых. Полной смены власти. Она потом позже даст интервью. Но краткое. Явно не пришлась ко двору---как оказалось. Теперь всё в прошлом.
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09.12.2021 22:38 Ответить
придурок, когда зелибоба выделяет 400 тыс. грн без конкурса своим...
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09.12.2021 21:09 Ответить
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09.12.2021 21:10 Ответить
Тут фишка в другом...премьер Британии Борис Джонсон заключил уже 2 договора военно-стратегических с Украиной один в Одессе,один в Киеве...Недавно Джонсон дал слово об инвестициях на сумму еще 1 ярд фунтов стерлингов...

Крысы мавзолейные...пора на РАБссию..на дембель...
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09.12.2021 21:22 Ответить
это всё придумал Черчиль в восемнадцатом году
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09.12.2021 21:23 Ответить
тральщик британский класса "Сэндаун" Украина получит 2 таких красавца
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09.12.2021 21:27 Ответить
1 марта 2019 года в Художественном Арсенале презентовал свою книгу «Война за реальность: как побеждать в мире фейков, правд и сообществ», где поделился мыслями о том, как держать информационную оборону и побеждать в коммуникативной войне.

И шо, побеждает?
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09.12.2021 21:28 Ответить
Всего Британия поставит в Украину военной помощи на сумму 2,25 ярда фунтов стерлингов...

Поплачьте Мавзолейные... Байрактары и Джавелины Британия не поставит...денег нет...
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09.12.2021 21:29 Ответить
Военный атташе посольства Британии в Киеве Тим Вудс,каже что Украина получит все необходимое для защиты своей Независимости...
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09.12.2021 21:33 Ответить
....Пусть Лондон услышит,
Пусть Лондон придёт,
Пусть Лондон меня непременно найдёт!
Ведь так не бывает на свете,
Чтоб были потеряны дети.
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09.12.2021 23:58 Ответить
 
 