Лондон не просто услышал, а стал лидером процесса, - Кулеба о сдерживании России
Дмитрий Кулеба заявил, что Великобритания стала одним из лидеров в процессе разработки комплексного пакета сдерживания России от дальнейшей агрессии.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом министр иностранных дел сообщил 9 декабря во время онлайн-трансляции в социальных сетях.
Лондон не просто услышал Украину, когда мы призывали разработать комплексный пакет сдерживания России, а стал одним из лидеров этого процесса, – сказал глава МИД.
Дмитрий Кулеба подчеркнул, что ему "очень нравится философия, которая сейчас царит в Лондоне, - не отвечать на вызовы, а действовать первым и предотвращать вызовы, не бояться делать первый шаг". По его словам, "Лондон показательно готов делать шаги, готов проявлять инициативу".
Он также отметил, что на встречах в рамках визита в британскую столицу говорилось:
- как готовятся санкции против России,
- как будет углубляться военно-техническое сотрудничество между Украиной и Британией,
- как укрепят безопасность в Европе.
"Правда в том, что Великобритания прикрывает Европу с западного фланга, а Украина – с восточного. Это такая вещь, которая делает нас дополнительно близкими", – добавил министр.
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Комуністичний Китай - ворог України та українського народу.
Як і наркоман Арахамія.
Крысы мавзолейные...пора на РАБссию..на дембель...
И шо, побеждает?
Поплачьте Мавзолейные... Байрактары и Джавелины Британия не поставит...денег нет...
Пусть Лондон придёт,
Пусть Лондон меня непременно найдёт!
Ведь так не бывает на свете,
Чтоб были потеряны дети.