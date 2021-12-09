Лондон не просто услышал, а стал лидером процесса, - Кулеба о сдерживании России

Дмитрий Кулеба заявил, что Великобритания стала одним из лидеров в процессе разработки комплексного пакета сдерживания России от дальнейшей агрессии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом министр иностранных дел сообщил 9 декабря во время онлайн-трансляции в социальных сетях.

Лондон не просто услышал Украину, когда мы призывали разработать комплексный пакет сдерживания России, а стал одним из лидеров этого процесса, – сказал глава МИД.

Дмитрий Кулеба подчеркнул, что ему "очень нравится философия, которая сейчас царит в Лондоне, - не отвечать на вызовы, а действовать первым и предотвращать вызовы, не бояться делать первый шаг". По его словам, "Лондон показательно готов делать шаги, готов проявлять инициативу".

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Он также отметил, что на встречах в рамках визита в британскую столицу говорилось:

- как готовятся санкции против России,

- как будет углубляться военно-техническое сотрудничество между Украиной и Британией,

- как укрепят безопасность в Европе.

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"Правда в том, что Великобритания прикрывает Европу с западного фланга, а Украина – с восточного. Это такая вещь, которая делает нас дополнительно близкими", – добавил министр.