Офис генпрокурора заказал проведение антикоррупционного форума декоратору "Квартала 95"
ФЛП, получивший заказ на 400 тыс. грн, был зарегистрирован 3 мес. назад. Заказ состоялся вне конкурса.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт системы государственных закупок "Прозорро".
Речь идет об услугах по организации и материальному обеспечению Международного антикоррупционного форума в КВЦ "Парковый". Форум прошел 1-2 декабря. Два заказа стоимостью по 199 982,78 грн получил ФЛП Олейник Виталий Петрович.
По закону, такие закупки нужно проводить на конкурсной основе. Но из-за того, что услуги разбили на две закупки менее чем по 200 тыс. грн, открытый тендер не проводился.
"Житель города Бровары Виталий Олийник зарегистрировался как физическое лицо предприниматель только в сентябре 2021 года. Ранее он не выигрывал никаких государственных тендеров", - пишет "Украинская правда".
Виталий Олийник
В то же время, согласно данным специализированных программ, номер телефона Олийника неоднократно подписывали с пометками, которые могут свидетельствовать о сотрудничестве со студией "Квартал 95", ранее принадлежавшей президенту Владимиру Зеленскому.
В частности, мужчину обозначали как "Виталий Декорации Квартал", "Декоратор 95", "Декор Лига Смеха", "Виталий от Кошевого (актер "Квартала 95". - Ред.)" и т.д.
Журналисты обратились к Олийнику за комментарием с вопросом: "Учитывая, что вы сотрудничали с "Кварталом 95", договаривались ли вы неофициально с кем-то из властей о закупке?". Мужчина ответил, что не договаривался и не отрицал свое сотрудничество с проектом президента.
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Стоїть кацап з гребінцями,
Патли закидає;
Коло нього молодиця
Гребінь оглядає.
Оглядає, та й питає:
«А що то за нього?»
- Ґрівєнічок, ґалубушка!
Дьошево-с, єй богу!..
«А чи-ж буде він чесати?»
- Ах ти, мая маті!
Та раді Бох толька воші, -
Уш будєт чесаті!..
15 апреля [1858]
У цьому вірші оповідається про те, як
брудний кацап продавав заражені
вошами гребінці. Саме тому цей вірш
не увійшов до тритомника 1972го року
Корупція на антикорупційних заходах... - Плюс на мінус дає плюс???
Ну що вам жалко??? - Лисий жалівся, що збори падають, а зєля заборонив про нього жартувати...😥
здобулы, зе-лохи
никакой коррупции! )))
-- зато не порошенко
-- не трогайте зеленского, он лучший
если человек рождается без мозгов - то он так и помрет безмозглым, не обманывайтесь.
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/7310169742342402?__cft__[0]=AZWjjMXPMHXohcwdH5kbjdFDz4xo-ntdMNbHreUbyfKu0doiWFxLh_y3vThU3TzIbght4J5Ci19saG_NwJp-**************-azNjOqZ5cxkDnONbcPIPya-an-VpksVQ&__tn__=%2CO%2CP-R 3 ч. ·
Радуюсь за смекалку тех, кто использует сегодня близость к Кварталу-95 и к Зеленскому. Офис Генпрокурора без конкурса заказал организацию Международного антикоррупционного форума у предпринимателя Виталия Олийника, который был зарегистрирован 3 месяца назад, а раньше работал с "Кварталом 95".
Кто-то удивлён такому непотизму? Я скорее удивлён тому, что Генпрокурор ранее не играла в КВН или в Квартал-95. Хотя может у неё все впереди.
Кстати, общая цена за услуги Олийника составила 399,9 тысячи. По закону, такие закупки нужно проводить на конкурсной основе. Но парни из Квартал-95 всегда отличались находчивостью и креативом. Поэтому услуги оформили двумя допороговыми закупками стоимостью до 200 тысяч гривен, открытый тендер не проводили. При этом каждая закупка стоила ровно 199 982,78 гривен. Конец эпохи бедности сам по себе не настанет, если его не приближать. Да, https://www.facebook.com/zelenskiy95?__cft__[0]=AZWjjMXPMHXohcwdH5kbjdFDz4xo-ntdMNbHreUbyfKu0doiWFxLh_y3vThU3TzIbght4J5Ci19saG_NwJp-**************-azNjOqZ5cxkDnONbcPIPya-an-VpksVQ&__tn__=-]K-R Володимир Зеленський ? Но если честно, то использовать известную коррупционную схему в организации антикоррупционного форума - это талант! Я бы даже сказал, что талантище!