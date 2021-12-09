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Офис генпрокурора заказал проведение антикоррупционного форума декоратору "Квартала 95"

Офис генпрокурора заказал проведение антикоррупционного форума декоратору

ФЛП, получивший заказ на 400 тыс. грн, был зарегистрирован 3 мес. назад. Заказ состоялся вне конкурса.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт системы государственных закупок "Прозорро".

Речь идет об услугах по организации и материальному обеспечению Международного антикоррупционного форума в КВЦ "Парковый". Форум прошел 1-2 декабря. Два заказа стоимостью по 199 982,78 грн получил ФЛП Олейник Виталий Петрович.

По закону, такие закупки нужно проводить на конкурсной основе. Но из-за того, что услуги разбили на две закупки менее чем по 200 тыс. грн, открытый тендер не проводился.

"Житель города Бровары Виталий Олийник зарегистрировался как физическое лицо предприниматель только в сентябре 2021 года. Ранее он не выигрывал никаких государственных тендеров", - пишет "Украинская правда".

Офис генпрокурора заказал проведение антикоррупционного форума декоратору Квартала 95 01

Виталий Олийник

В то же время, согласно данным специализированных программ, номер телефона Олийника неоднократно подписывали с пометками, которые могут свидетельствовать о сотрудничестве со студией "Квартал 95", ранее принадлежавшей президенту Владимиру Зеленскому.

В частности, мужчину обозначали как "Виталий Декорации Квартал", "Декоратор 95", "Декор Лига Смеха", "Виталий от Кошевого (актер "Квартала 95". - Ред.)" и т.д.

Офис генпрокурора заказал проведение антикоррупционного форума декоратору Квартала 95 02

Офис генпрокурора заказал проведение антикоррупционного форума декоратору Квартала 95 03

Журналисты обратились к Олийнику за комментарием с вопросом: "Учитывая, что вы сотрудничали с "Кварталом 95", договаривались ли вы неофициально с кем-то из властей о закупке?". Мужчина ответил, что не договаривался и не отрицал свое сотрудничество с проектом президента.

Автор: 

Квартал-95 (223) Форум (179) закупки (749) Офис Генпрокурора (2460)


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Топ комментарии
+42
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09.12.2021 20:52
+41
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09.12.2021 20:49
+37
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09.12.2021 20:36
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09.12.2021 20:31 Ответить
Той випадок, коли у кожнісінькому слові короткого заголовку зосереджений цілий величезний і гидкий світ нинішньої «правоохоронної» системи Зеленського (читати повільно).
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09.12.2021 21:11 Ответить
так було - так е - а чи буде ...., побачим
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09.12.2021 20:34 Ответить
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09.12.2021 20:49 Ответить
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09.12.2021 20:34 Ответить
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09.12.2021 20:36 Ответить
Не, ну у пацана вдрух проснулся талант бизнесмена. Причем тут коррупция?
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09.12.2021 20:35 Ответить
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09.12.2021 20:52 Ответить
Дубинський і Портнов заткнулись і не видно їх, а то тоже херої були.
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09.12.2021 20:35 Ответить
Може на цьому прикладі і треба розпочати форум?
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09.12.2021 20:35 Ответить
Бджоли проти меду!
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09.12.2021 20:36 Ответить
Просто воплощают в жизнь свой лозунг.

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09.12.2021 20:54 Ответить
Символічно!
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09.12.2021 20:37 Ответить
А вам же ж, дятлам, казалось...
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09.12.2021 20:39 Ответить
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09.12.2021 20:41 Ответить
КАЦАП З ГРЕБІНЦЯМИ
Стоїть кацап з гребінцями,
Патли закидає;
Коло нього молодиця
Гребінь оглядає.
Оглядає, та й питає:
«А що то за нього?»
- Ґрівєнічок, ґалубушка!
Дьошево-с, єй богу!..
«А чи-ж буде він чесати?»
- Ах ти, мая маті!
Та раді Бох толька воші, -
Уш будєт чесаті!..
15 апреля [1858]

У цьому вірші оповідається про те, як
брудний кацап продавав заражені
вошами гребінці. Саме тому цей вірш
не увійшов до тритомника 1972го року
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09.12.2021 20:44 Ответить
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09.12.2021 20:49 Ответить
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09.12.2021 22:50 Ответить
декоратор (с) пипец клоуны
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09.12.2021 20:52 Ответить
😁
Корупція на антикорупційних заходах... - Плюс на мінус дає плюс???

Ну що вам жалко??? - Лисий жалівся, що збори падають, а зєля заборонив про нього жартувати...😥
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09.12.2021 20:52 Ответить
Все будет 95 Квартал!А может уже хватит - "накварталили"?
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09.12.2021 20:53 Ответить
400 тыс. грн, вне конкурса.

здобулы, зе-лохи
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09.12.2021 20:53 Ответить
Если кто-то будет исследовать кто был през Украины в 21 году, Виталий Декорации Квартал...
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09.12.2021 20:56 Ответить
всех почти с 95 квартала пристроили, а так никакого кумовства...
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09.12.2021 20:57 Ответить
это квартальство
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10.12.2021 23:03 Ответить
все друзья зелибобы неплохо прибарахлятся, внукам хватит...
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09.12.2021 21:00 Ответить
>400 тыс. грн, был зарегистрирован 3 мес. назад. Заказ состоялся вне конкурса
никакой коррупции! )))
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09.12.2021 21:01 Ответить
карупція шмарупція...о ваш барига
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09.12.2021 21:03 Ответить
зелохи что скажете, все норм? ))
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09.12.2021 21:03 Ответить
затрудняюсь спрогнозировать какой именно, но ответ будет скорее всего один из двух

-- зато не порошенко

-- не трогайте зеленского, он лучший

если человек рождается без мозгов - то он так и помрет безмозглым, не обманывайтесь.
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09.12.2021 21:18 Ответить
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09.12.2021 21:03 Ответить
Не ФЛП, а ШП - Швій Парень!
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09.12.2021 21:05 Ответить
400 тысяч - фигня! Тут главный вопрос: сколько они доплатили ФОПу (читай ОПе) наличными за этот форум !?
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09.12.2021 21:08 Ответить
400 млять грг зе=декоратору, когжа парням на фронте волонтеры собирают... это же зе-уродство.
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09.12.2021 21:12 Ответить
400 тыс грн на лампочки, уроды мля, когда армии не хватает всего...
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09.12.2021 21:14 Ответить
Та ви що. Ну який же я кум. Так кисіль на п'ятій воді.
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09.12.2021 21:14 Ответить
Такі скупі і жалюгідні, не здивуюсь, якщо вони меблі з кабінетів покрадуть.
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09.12.2021 21:15 Ответить
А ШО ТАКОЕ? ИМЕЮ ПРАВО! НЕ КУМ ЖЕЖ!
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09.12.2021 21:16 Ответить
ЖИ 2Ы все никак зеленые не нажрутся
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09.12.2021 21:17 Ответить
Если оставить коррупционную составляющую, то все логично: цирк требует соответствующих декораций.
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09.12.2021 21:18 Ответить
То аналізи від Зеленського межи очі довірливому лохторату.
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09.12.2021 21:19 Ответить
Виталий Олийник, секрет зе-успеха
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09.12.2021 21:21 Ответить
Зато все последовательно-цирк должен быть во всем.
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09.12.2021 21:21 Ответить
никакого кумовства, эта другое, вы не панимаите, мразота зеленая
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09.12.2021 21:32 Ответить
почему лысый ещё не министр? не фсе так гладко в квартале, своего чмырят... а мог быть министром обороны, или экономикой управлять...
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09.12.2021 21:33 Ответить
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09.12.2021 21:37 Ответить
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09.12.2021 23:03 Ответить
Вообще ничего удивительного.
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09.12.2021 21:40 Ответить
Малюська суперкомфортні буцигарні будує. Для шефа, для корешей? Хлопці не лохі. Все найкраще- для своїх.
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09.12.2021 21:41 Ответить
Зеленський прилашт впв до бюджетного корита всіх своїх знайомих та родичів 😃😀
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09.12.2021 21:44 Ответить
никакого кумовства (с)
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09.12.2021 21:46 Ответить
Лише зелено'ляйство.
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09.12.2021 21:47 Ответить
400 тыс грн на что? (это не маленькая сумма), актеру "Квартала 95"? ВЫ ВООБЩЕ ****** твари.
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09.12.2021 21:45 Ответить
с форума толку НольЮ как с оманских инвестиций, ног квартальщик засосал 400 ТЫЩ мля гривен, окуевшие твари, когда волонтеры на коптеры собирают...
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09.12.2021 21:50 Ответить
свіжі клованські морди надходять,старі вже капут
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09.12.2021 22:05 Ответить
https://www.facebook.com/borislav.bereza?__cft__[0]=AZWjjMXPMHXohcwdH5kbjdFDz4xo-ntdMNbHreUbyfKu0doiWFxLh_y3vThU3TzIbght4J5Ci19saG_NwJp-**************-azNjOqZ5cxkDnONbcPIPya-an-VpksVQ&__tn__=-UC%2CP-R Борислав Береза

https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/7310169742342402?__cft__[0]=AZWjjMXPMHXohcwdH5kbjdFDz4xo-ntdMNbHreUbyfKu0doiWFxLh_y3vThU3TzIbght4J5Ci19saG_NwJp-**************-azNjOqZ5cxkDnONbcPIPya-an-VpksVQ&__tn__=%2CO%2CP-R 3 ч. ·



Радуюсь за смекалку тех, кто использует сегодня близость к Кварталу-95 и к Зеленскому. Офис Генпрокурора без конкурса заказал организацию Международного антикоррупционного форума у предпринимателя Виталия Олийника, который был зарегистрирован 3 месяца назад, а раньше работал с "Кварталом 95".

Кто-то удивлён такому непотизму? Я скорее удивлён тому, что Генпрокурор ранее не играла в КВН или в Квартал-95. Хотя может у неё все впереди.

Кстати, общая цена за услуги Олийника составила 399,9 тысячи. По закону, такие закупки нужно проводить на конкурсной основе. Но парни из Квартал-95 всегда отличались находчивостью и креативом. Поэтому услуги оформили двумя допороговыми закупками стоимостью до 200 тысяч гривен, открытый тендер не проводили. При этом каждая закупка стоила ровно 199 982,78 гривен. Конец эпохи бедности сам по себе не настанет, если его не приближать. Да, https://www.facebook.com/zelenskiy95?__cft__[0]=AZWjjMXPMHXohcwdH5kbjdFDz4xo-ntdMNbHreUbyfKu0doiWFxLh_y3vThU3TzIbght4J5Ci19saG_NwJp-**************-azNjOqZ5cxkDnONbcPIPya-an-VpksVQ&__tn__=-]K-R Володимир Зеленський ? Но если честно, то использовать известную коррупционную схему в организации антикоррупционного форума - это талант! Я бы даже сказал, что талантище!
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09.12.2021 22:19 Ответить
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09.12.2021 22:20 Ответить
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09.12.2021 22:48 Ответить
а шо , всё как зе абисчал тамбовским волкам, шо здесь можно нехило прибарахлицца
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09.12.2021 23:23 Ответить
Дурний-дурний , та хитрий. Говорить народ. Прозорро було для розумних. А от ділити навіть Попандопало умів. І тепер Попандопало ділить державний бюджет..
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10.12.2021 01:37 Ответить
Антикоррупционный форум на коррупционной основе!!! До этого даже Барыга не дошел, а венедиктова смогла!
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10.12.2021 01:58 Ответить
там уже заказали рыло калломойского на всю сцену и большими буквами .. мир дружба жвачка.. --- бенядиктова в своем докладе скажет что знает про офшор зелейского . но материалов не получала --- литинант бакланов будет молчать как агент 007 --- безуглая-безмозглая скажет что квартиры на бейкер стрит принадлежат шерлоку холмсу . так постановило тск . поэтому недостреленный шифер не при делах --- про 41 лимон долл на рахунках зелейского промолчат и про ..откаты.. и ..закаты.. на дорогах тоже не вспомнят . времени не хватит . потом сядут на вертолеты . про них тоже не вспомнят . и полетят на шашлыки в карпаты ----- имеет же право зелейский хоть ..раз.. отдохнуть от дел ..государевых.. а то с утра до вечера думает сердешный как пенсионэру выжить на 2700 грн в месяц даже дважды вакцинированному
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10.12.2021 06:35 Ответить
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10.12.2021 08:22 Ответить
ну не хватает команде Зеленского новых лиц-- в ход идут даже декораторы 95 квартала.... Уборщицы 95 квартала на очереди (в кадровом резерве) .... Хотя , видя результаты правления "слуг", подозреваю что уборщицы могли бы быть не самым худшим вариантом в их звездной команде управленцев
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10.12.2021 09:12 Ответить
ты помнишь как все начиналось ? (с)...

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10.12.2021 09:23 Ответить
 
 