Офис генпрокурора заказал проведение антикоррупционного форума декоратору "Квартала 95"

ФЛП, получивший заказ на 400 тыс. грн, был зарегистрирован 3 мес. назад. Заказ состоялся вне конкурса.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт системы государственных закупок "Прозорро".

Речь идет об услугах по организации и материальному обеспечению Международного антикоррупционного форума в КВЦ "Парковый". Форум прошел 1-2 декабря. Два заказа стоимостью по 199 982,78 грн получил ФЛП Олейник Виталий Петрович.

По закону, такие закупки нужно проводить на конкурсной основе. Но из-за того, что услуги разбили на две закупки менее чем по 200 тыс. грн, открытый тендер не проводился.

"Житель города Бровары Виталий Олийник зарегистрировался как физическое лицо предприниматель только в сентябре 2021 года. Ранее он не выигрывал никаких государственных тендеров", - пишет "Украинская правда".

Виталий Олийник

В то же время, согласно данным специализированных программ, номер телефона Олийника неоднократно подписывали с пометками, которые могут свидетельствовать о сотрудничестве со студией "Квартал 95", ранее принадлежавшей президенту Владимиру Зеленскому.

В частности, мужчину обозначали как "Виталий Декорации Квартал", "Декоратор 95", "Декор Лига Смеха", "Виталий от Кошевого (актер "Квартала 95". - Ред.)" и т.д.

Журналисты обратились к Олийнику за комментарием с вопросом: "Учитывая, что вы сотрудничали с "Кварталом 95", договаривались ли вы неофициально с кем-то из властей о закупке?". Мужчина ответил, что не договаривался и не отрицал свое сотрудничество с проектом президента.