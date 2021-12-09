Усилия Байдена по сдерживанию России не означают, что нужно отказываться от "нормандского формата", - Макрон

Решение президента США Джо Байдена работать над понижением напряженности между Россией и Украиной не означает, что нужно отказываться от необходимости действовать и в рамках "нормандского формата".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил в четверг президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Такие инициативы – не замена уже имеющемуся формату ("нормандскому" – ред)", - сказал он на пресс-конференции в Париже.

Макрон также одобрил то, что Байден до и после состоявшегося на этой неделе разговора с Путиным обменялся мнениями с европейскими союзниками.

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