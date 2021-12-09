РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7938 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
2 346 36

Усилия Байдена по сдерживанию России не означают, что нужно отказываться от "нормандского формата", - Макрон

Усилия Байдена по сдерживанию России не означают, что нужно отказываться от

Решение президента США Джо Байдена работать над понижением напряженности между Россией и Украиной не означает, что нужно отказываться от необходимости действовать и в рамках "нормандского формата".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил в четверг президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Такие инициативы – не замена уже имеющемуся формату ("нормандскому" – ред)", - сказал он на пресс-конференции в Париже.

Макрон также одобрил то, что Байден до и после состоявшегося на этой неделе разговора с Путиным обменялся мнениями с европейскими союзниками.

Читайте также: Макрон будет говорить с Зеленским и Путиным

Автор: 

нормандская четверка (1596) Макрон Эмманюэль (1299)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+10
показать весь комментарий
09.12.2021 20:59
+8
У Львові облрада запропонувала більше не говорити росія, а говорити московія. ОK
https://www.youtube.com/watch?v=Hj4p3vdJNFk
показать весь комментарий
09.12.2021 20:57
+7
отрабатываем денюжки)))
показать весь комментарий
09.12.2021 20:45
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
отрабатываем денюжки)))
показать весь комментарий
09.12.2021 20:45 Ответить
Бугагаааааааа)))Бачили вже?
показать весь комментарий
09.12.2021 21:05 Ответить
ДОБРИЙ ЧОЛОВІК
Здибалося два кацапи:
«Здаров брат!» - Здарово!
«А ґде батька?» - Павєсілі!
«Нєушто?» - Єй-богу!
«3а што ж єво павєсілі?
Нєшто он папался?»
- В хахлацкую багамольню
Как-то раз забрался
І там толька узял різу,
Шапку с Мікалая
І ту чашку, что поп пастом
Хахлов напаваєт.
«Ах, сукіни ж ан дєті! іЯ
Бога нє імєлі!
Віть, добрава челавєка -
І то нє жалєлі!..»
19 июня [185
показать весь комментарий
09.12.2021 20:49 Ответить
Цікаво що Нагорний Карабах вдалося звільнити від вірменських окупантів тільки після того , як різні меркелі , шульци і прочі макрони - були послані . А так вони б іще 30 років фуршети влаштовували під час своїх бесполєзних словоблудій
показать весь комментарий
09.12.2021 20:53 Ответить
Байден готов участвовать в нормандском формате , чтобы загнать хутина под плинтус .
Все это понимают , кроме тупого Макрона
Макрончик, вместо того чтобы работать шестеркой у ****, ПРИГЛАСИ БАЙДЕНА В НОРМАНДСКИЙ ФОРМАТ
Хватит идиотничать
показать весь комментарий
09.12.2021 20:54 Ответить
У Львові облрада запропонувала більше не говорити росія, а говорити московія. ОK
https://www.youtube.com/watch?v=Hj4p3vdJNFk
показать весь комментарий
09.12.2021 20:57 Ответить
Что канкретна .....канкретна сделал Макрон, по сравнению в Британией????. Бла бла не считается. Конкретика, покретнее конкретику пусть прет .....только пустые разговоры.
показать весь комментарий
09.12.2021 20:58 Ответить
показать весь комментарий
09.12.2021 20:59 Ответить
Зеленський радіє грошам, Денисова атакує "Миротворець". Новиноньки.

https://www.youtube.com/watch?v=ajxWuD1BzPY
показать весь комментарий
09.12.2021 21:01 Ответить
Меркель убрали,теперь и от этого бы избавиться..
показать весь комментарий
09.12.2021 21:25 Ответить
Та это уже не Макрон, а Мокрон... Чем же его тупин испугал? Желтыми жилетами? Де Голль в гробу вентилятором работать начал с такими Эммануэлями у власти.
показать весь комментарий
09.12.2021 21:25 Ответить
Говорят,что Байден с зекрысой уже поговорил и опа молчит ,в акуе.
показать весь комментарий
09.12.2021 21:26 Ответить
Что Макрон, что Бидон, два пустобреха, Бла, бла_бла, и делают свое дело, Пуйло просто живот надрывает над этими импотентами.
показать весь комментарий
09.12.2021 21:26 Ответить
Там что-то странное творится в Керченской протоке.................
показать весь комментарий
09.12.2021 21:29 Ответить
Да, что-то опять намечается.
показать весь комментарий
09.12.2021 21:32 Ответить
И боюсь, что-то нехорошее..........
показать весь комментарий
09.12.2021 21:56 Ответить
На наш корабль кацапьо собирается напасть...
показать весь комментарий
09.12.2021 21:34 Ответить
Начнем с того, что судно ВМС Украины не должен запрашивать разрешение на проход протоки. То, что кацапы сейчас заявляют - просто бред. Странно другое. Говорят, что это происходило часов 12 назад и до сих пор с обеих сторон никаких уточнений.
показать весь комментарий
09.12.2021 21:52 Ответить
макрон шо мавку замолаживал на глазах трампа, облико мореле, не иначе
показать весь комментарий
09.12.2021 21:30 Ответить
пока на кацапских ресурсах

Корабль "Донбасс" ВМС Украины движется в сторону Керченского пролива, сообщили в ФСБ. Требование изменить курс корабль не выполняет.
Как отметили в ЦОС ФСБ, действия корабля создают угрозу безопасности мореплавания. Утром он снялся с рейда порта Мариуполь и выдвинулся в направлении Керчи, заявок на прохождение пролива от украинской стороны не было.
Днем корабль береговой охраны РФ предупредил о необходимости соблюдения законов, но получил ответ, что следовать через Керченский пролив корабль не планирует. В настоящее время «Донбасс» находится уже на расстоянии 18 морских миль до Керченского пролива, требования изменить курс не выполняет.
На перехват украинского военного судна направлены российские боевые корабли, однако, по информации на 22 часа 10 минут, какие-либо радикальные меры российские военные не предпринимают.
Ситуация развивается весьма стремительно - по ряду данных в небе уже находятся вертолёты ВКС России и штурмовики Су-25, при этом, имеются сведения о том, что проход в Керченский пролив готовится к экстренному блокированию
показать весь комментарий
09.12.2021 21:31 Ответить
Твари поганые
показать весь комментарий
09.12.2021 21:40 Ответить
Привет. Лентой это уже прошло в новостях ВВС, обещают позже дать более расширенную инфу.
показать весь комментарий
09.12.2021 21:53 Ответить
привет
показать весь комментарий
09.12.2021 22:06 Ответить
Моню надо из этого формата уценять, просто потому, что он становится занозой в теле Байдена из-за австралийского контракта по субмаринам.
показать весь комментарий
09.12.2021 21:36 Ответить
где результаты звонка зе-крысы и байдена? опять придумывают что сбрехать....
показать весь комментарий
09.12.2021 21:38 Ответить
У Вовы истерика. Пыхнет. Дунет. Раскумариться и что то выдаст.
показать весь комментарий
09.12.2021 21:47 Ответить
Макрон пусть вынет хер Путин со рта и потом говорит что-то. Всем очевидно уже, что он строчит Путину усердно.
показать весь комментарий
09.12.2021 21:42 Ответить
Типа когда дипломаты пищат,пушки молчат...,Мсье Макрон...КГБшное быдло это всегда кидалово...кто бы ни был у власти в мавзолее...
показать весь комментарий
09.12.2021 21:43 Ответить
Мусье Макрон, извольте направиться в ж..пу к Х..лу.
показать весь комментарий
09.12.2021 21:46 Ответить
Николя Саркози большой братан Путлера уже кинул однажды Саакашвили и оттяпал 20 % территории Грузии...,переговорщик блин...
показать весь комментарий
09.12.2021 21:48 Ответить
макрон щось розпатякався))) вдається на знаки що у нього старенька дружина...))
показать весь комментарий
09.12.2021 22:04 Ответить
при французькому президенті Франсуа́ Олла́нд і українському президенті Порошенко - нормандський формат працював. а при Е.Макроні - ні. Ти Макрон не здатний розуміти небезпеку з боку РФ для ЕС.
показать весь комментарий
09.12.2021 22:25 Ответить
Макрон перепугался, что его кремлевские полставки отдадут Байдену?
показать весь комментарий
09.12.2021 22:54 Ответить
м'ясо почало базікати
показать весь комментарий
09.12.2021 23:30 Ответить
Французики переживают, что все купоны снимет Джо. А им ручки нагреть не удастся
показать весь комментарий
10.12.2021 18:19 Ответить
 
 