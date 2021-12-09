Усилия Байдена по сдерживанию России не означают, что нужно отказываться от "нормандского формата", - Макрон
Решение президента США Джо Байдена работать над понижением напряженности между Россией и Украиной не означает, что нужно отказываться от необходимости действовать и в рамках "нормандского формата".
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил в четверг президент Франции Эмманюэль Макрон.
"Такие инициативы – не замена уже имеющемуся формату ("нормандскому" – ред)", - сказал он на пресс-конференции в Париже.
Макрон также одобрил то, что Байден до и после состоявшегося на этой неделе разговора с Путиным обменялся мнениями с европейскими союзниками.
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І ту чашку, что поп пастом
Хахлов напаваєт.
«Ах, сукіни ж ан дєті! іЯ
Бога нє імєлі!
Віть, добрава челавєка -
І то нє жалєлі!..»
19 июня [185
Все это понимают , кроме тупого Макрона
Макрончик, вместо того чтобы работать шестеркой у ****, ПРИГЛАСИ БАЙДЕНА В НОРМАНДСКИЙ ФОРМАТ
Хватит идиотничать
https://www.youtube.com/watch?v=Hj4p3vdJNFk
https://www.youtube.com/watch?v=ajxWuD1BzPY
Корабль "Донбасс" ВМС Украины движется в сторону Керченского пролива, сообщили в ФСБ. Требование изменить курс корабль не выполняет.
Как отметили в ЦОС ФСБ, действия корабля создают угрозу безопасности мореплавания. Утром он снялся с рейда порта Мариуполь и выдвинулся в направлении Керчи, заявок на прохождение пролива от украинской стороны не было.
Днем корабль береговой охраны РФ предупредил о необходимости соблюдения законов, но получил ответ, что следовать через Керченский пролив корабль не планирует. В настоящее время «Донбасс» находится уже на расстоянии 18 морских миль до Керченского пролива, требования изменить курс не выполняет.
На перехват украинского военного судна направлены российские боевые корабли, однако, по информации на 22 часа 10 минут, какие-либо радикальные меры российские военные не предпринимают.
Ситуация развивается весьма стремительно - по ряду данных в небе уже находятся вертолёты ВКС России и штурмовики Су-25, при этом, имеются сведения о том, что проход в Керченский пролив готовится к экстренному блокированию