125 тыс. доз просроченной вакцины COVID от AstraZeneca списали в Украине в декабре

В декабре в Украине поместили на карантин около 125 тыс. доз вакцин от коронавируса производства компании AstraZeneca.

Об этом Министерство здравоохранения ответило в ответ на запрос журналистов издания "Гордон", передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 1 декабря 2021 года осталось примерно 125 тыс. доз вакцины от AstraZeneca со сроком годности до 30 ноября. Вакцины с истекшим сроком годности не используют для проведения вакцинации против COVID-19, они помещены в карантин", – говорится в сообщении.

Также в ведомстве сообщили, что на 1 ноября в Украине оставалось 408 216 доз вакцины от AstraZeneca со сроком годности до 31 октября. Они были изъяты из пунктов и центров вакцинации для утилизации. Ранее сообщалось, что таких изъятых доз было 500 тыс.

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