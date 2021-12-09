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125 тыс. доз просроченной вакцины COVID от AstraZeneca списали в Украине в декабре

125 тыс. доз просроченной вакцины COVID от AstraZeneca списали в Украине в декабре

В декабре в Украине поместили на карантин около 125 тыс. доз вакцин от коронавируса производства компании AstraZeneca.

Об этом Министерство здравоохранения ответило в ответ на запрос журналистов издания "Гордон", передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 1 декабря 2021 года осталось примерно 125 тыс. доз вакцины от AstraZeneca со сроком годности до 30 ноября. Вакцины с истекшим сроком годности не используют для проведения вакцинации против COVID-19, они помещены в карантин", – говорится в сообщении.

Также в ведомстве сообщили, что на 1 ноября в Украине оставалось 408 216 доз вакцины от AstraZeneca со сроком годности до 31 октября. Они были изъяты из пунктов и центров вакцинации для утилизации. Ранее сообщалось, что таких изъятых доз было 500 тыс.

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Автор: 

вакцина (3815) AstraZeneca (141)


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Топ комментарии
+7
Отже,замість дозволити використати,як бустерну дозу,Стєпанов з ляшком її знищують.
Ніхто не бачить злочину ?
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09.12.2021 21:20
+5
Це трошки менше доз , ніж з весни цього року загинуло антиваксерів . Фактично , майже 100% антиваксерів мали змогу вижити , получається .
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09.12.2021 21:05
+4
виявилось зайвими $900тисяч. Ну, ну...
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09.12.2021 21:10
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Норм. А сколько бабла под эти вакцины списали ?
По 20 евро за штуку ?
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09.12.2021 21:00 Ответить
С учетом логистики...развези везде...потом собери до кучи обратно...потом утилизируй...явно будет больше чем по 20...
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09.12.2021 21:39 Ответить
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09.12.2021 22:19 Ответить
А потом они обижаются, что их "не любят".
Но всегда молчат за что.
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09.12.2021 22:35 Ответить
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10.12.2021 08:05 Ответить
Дошло таки письмо до деда мороза...
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10.12.2021 09:17 Ответить
Це трошки менше доз , ніж з весни цього року загинуло антиваксерів . Фактично , майже 100% антиваксерів мали змогу вижити , получається .
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09.12.2021 21:05 Ответить
виявилось зайвими $900тисяч. Ну, ну...
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09.12.2021 21:10 Ответить
Отже,замість дозволити використати,як бустерну дозу,Стєпанов з ляшком її знищують.
Ніхто не бачить злочину ?
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09.12.2021 21:20 Ответить
Уроды !!! К бустерной - третьей дозе население не допускают, а рабочую вакцину - сливают в унитаз. Вместе с нашими налогами. Ганьба !
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09.12.2021 21:36 Ответить
У всех своя "доза". Не пропускай "свою", Вадик. И будь здоров. Во всех смыслах.
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09.12.2021 22:26 Ответить
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09.12.2021 22:25 Ответить
Привет, а Земля - плоская ? Только чесно...
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09.12.2021 22:48 Ответить
А це все гроші, які можна було використати з розумом.
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09.12.2021 21:49 Ответить
курви - antivaxes!
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09.12.2021 22:12 Ответить
капец! Что сложно установить больше пунктов вакцинации - на каждой остановке фургонами например. Нужно на каждом шагу пункты вакцинации поставить и все будут делать вакцинацию!
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09.12.2021 22:18 Ответить
я Pfizer вакцинировался и еще буду вакцинироваться. а вы не хотите, не нужно, но зачем вы другим это навязываете. Кто захочет, пусть вакцинируется, кто не хочет, пусть не вакцинируются, но зачем агитировать против. Столько людей же мрет от этой заразы. Вы по сути убиваете людей своей тупостью. Не хочешь вакцинироваться, не нужно, но просто не понимаю, зачем другим это навязывать???
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09.12.2021 22:45 Ответить
Ты еще не понял? Разумные люди не хотят вакцинироваться. Пункты для уколотых даже в магазинах стоят.
И ДА, именно ТЫ в первом посте агитируешь за прививку. Укололся - радуйся тихенько
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10.12.2021 05:54 Ответить
Ты хочешь сказать, что в отсталых странах разумных людей больше? Самые умные люди живут в Украине, паРаше, Румынии и Африке? Что-то я сильно в этом сомневаюсь. Ну и цифры летальности по разным странам как бы на моей стороне - что-то не сильно везет "разумным".
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10.12.2021 08:20 Ответить
а кто тебе сказал что разумных большинство? 73% подтвердят.
на счет Европы - митинги почти КАЖДЫЙ день против вакцины.
смертность - уровень медицины...
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12.12.2021 15:50 Ответить
Читать умеешь? Дебилы есть везде, просто процент разный. Уровень заболеваемости и летальности прямо зависит от уровня вакцинации. И то, что в развитых странах процент вакцинированных максимальный - это не случайность, а закономерность. Дебилов меньше = процент вакцинации выше.
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12.12.2021 17:15 Ответить
И еще момент. Важно даже не количество умерших, а динамика. Вот здесь вот сильно наглядно видно, где проживает 73% дебилов:
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/ukraine/
Абсолютные цифры даже не имеют значения. Просто смотрим графики Daily New Death и все становится на свои места. В Израиле третья волна унесла меньше жизней, чем первая. Такой же график плюс-минус по всем странам с высоким уровнем вакцинации. У нас же умирает людей с каждой волной больше. И дело здесь далеко не в медицине, а в идиотах, которые скорее поверять Чумаку, Кашпировскому или пирамидкам Гондона, чем ученым.
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12.12.2021 17:25 Ответить
Дебил, в ВБ, еще с первой волны открывают и закрывают больничный с ковидом дистанционно - это мировая практика, это нормально. Я еще несколько месяцев назад выкладывал заключительные выводы CDC по поводу естественного и искусственного иммунитета по ковиду. Там в том числе упоминалось, почему Израиль сделал другие выводы. Разница лишь в том, что CDC исследовало лишь случаи госпитализаций, а Израиль все случаи заражения. Если коротко, то естественный иммунитет защищает еще меньше, чем искусственный, но и то, и другое долго не работает. Поэтому и тем, и тем нужна дополнительная прививка (что и делает Израиль) Искать для каждого клоуна с поздним зажиганием информацию у меня желания нет. У баранов никаких прав нет - забудь.
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13.12.2021 00:35 Ответить
не надавати екстренну медичну допомогу не вакцинованим, підтвердженим хворим на ковід і вакцина більше пропадати не буде. хотіли здохнути, ласкаво просимо.
тільки тоді, будуть черги за вакциною і ні одно чмо не буде видавати себе за антивакцинатора.
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09.12.2021 22:20 Ответить
А вакцинированные не болеют, злобный вы наш
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09.12.2021 22:26 Ответить
97 из100 под кислородом, НЕВАКЦИНИРОВАННЫЕ. как Вам не злобным еще обьяснять. ну легче переносят болезнь, те кто укололся, легче на 97 %
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09.12.2021 22:34 Ответить
Да если бы так было, вы бы всю вакцину держали только для своих.
А что останется - уничтожали бы, чтобы врагу не досталось.
Как с вакансиями: не можешь заполнить вакансию своим -
не давай работу чужому, лучше ликвидируй вакансию -
это в вашем катехизисе - любой может открыть гугл почитать
ваш катехизис строителя СССР.
Так что добра вы нам не пожелаете никогда.
И если что-то навязываете - то то только во зло.
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09.12.2021 22:49 Ответить
1, нихрена не понял
2.кто такие вы, тоесть мы
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09.12.2021 22:54 Ответить
а че ты за меня так переживаешь, ты же возрадуешься чтоб я сдох, антиваксер такой...
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09.12.2021 22:53 Ответить
дурачек ты. я как норм человек, в принципе не мого радоваться чужому горю, а резко пишу?
а вдруг кому то дойдет и он сделает прививку.
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09.12.2021 23:01 Ответить
Ай -йай-йай
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09.12.2021 22:24 Ответить
Сейчас для свободного путешествия по странам ЕС нужно вакцинироваться нормальной вакциной, короновак не катит в большинстве стран. Поэтому десятки тысяч наших сограждан, вмазанных короноваком, хотели бы получить бустерную дозу в том числе астра-зенекой. А что делают квартальные долпоепы? Они доказывают всему миру, что зекоМанда состоит исключительно из *********! выливать на помойку сто тысяч доз вакцины, когда на нее есть десятки тысяч желающих в нашей стране - это епаное дно здравого смысла. имбицилы73%, каких вам еще не хватает доказательств что вы выбрали ********* управлять страной?!
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09.12.2021 22:28 Ответить
А може їх і не завозили, може їх і не було, а гроші просто вкрали?
крадуцькц вони такі!
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09.12.2021 22:32 Ответить
Кто поверит, что они поместят живые бабки на какой-то "карантин" ?
Эти вакцины будут впаривать где смогут и присваивать ВСЕ деньги себе.
А скажут, что "списали".
Кто-то сомневается ?
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09.12.2021 22:40 Ответить
Як прийшло, так і пішло.

Усі ці вакцини - це благодійна допомога від наших друзів, які більш заможніші, ніж ми, ніщєброди. Наскільки я пам'ятаю, то наприкінці літа нам Литва подарувала десь півмільйона доз. Та інші країни теж ділились з нами, бо відчували, що восени нам хмизда буде.
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09.12.2021 23:05 Ответить
Ну не привились ими антивакеры, да и Бог им в помощь )
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09.12.2021 23:07 Ответить
нормальна влада б як зробила? - хочеш вакцинуватися, то запишись. Знаєм кількість, додамо на те, що хтось передумає і все. Навіщо купувати чи випрошувати вакцини, які людям не потрібні? Казки про смерть переважно не вакцинованих - це нагнітання страху як у 2020, коли заборонено було і парком гуляти. Потім само брехло ляшківське призналося, що страхали, аби люди не розслаблялися. Збрехавший одного разу хоче аби вірили йому тепер?
Назгрібали по різним програмам всяких астразенек, накупив стєпанов китайської (причому ціну і кількість засекретив), а потім аби не пропало почали руки викручувать - колись.
Доктор-смерть Супрун намагалась втюрити вакцину залежану проти корі, але їй мабуть і не снилися гулаговські методи ляшків. Але для "особоодарьонних" Супрун - доктор смерть, а ляшко із зекомандою - милі бубочки.
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10.12.2021 01:27 Ответить
Новини з Мордору.

Медицинский кластер Сколково ответил на запрет вакцины Pfizer для клиник

Международный медицинский кластер в Сколково поддерживает позицию Росздравнадзора в том, что вопрос по ввозу незарегистрированных лекарственных препаратов для целей кластера требует доработки. Об этом сообщили РБК в пресс-службе кластера, комментируя запрет Росздравнадзора

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/60000fde9a79473751eeb567?
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10.12.2021 18:56 Ответить
 
 