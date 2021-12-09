ФСБ РФ обвиняет корабль ВМС Украины "Донбасс" в создании угрозы в районе Керченского пролива
В ФСБ РФ заявляют, что корабль ВМС Украины "Донбасс" находится в непосредственной близости от Керченского пролива и создает угрозу безопасности мореплавания.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
"В настоящее время "Донбасс" находится на расстоянии 18 морских миль до Керченского пролива, требования изменить курс не выполняет. Указанные действия создают угрозу безопасности мореплавания", - заявили в ФСБ.
По данным российской спецслужбы, утром в четверг корабль управления "Донбасс" ВМС Украины снялся с рейда порта Мариуполь и выдвинулся в направлении Керченского пролива. "Заявок в соответствии с Обязательными постановлениями в морском порту Керчь, утвержденными приказом министерства транспорта РФ от 21 октября 2015 г. № 313, на прохождение Керчь-Еникальским каналом украинской стороной подано не было", - добавили в ФСБ.
В 13:45 сопровождающий "Донбасс" корабль береговой охраны погранслужбы ФСБ России предупредил о необходимости соблюдения российского законодательства в части, касающейся подачи необходимых заявок на прохождение Керченским проливом.
"Получен ответ, что следовать через Керченский пролив не планирует", - сообщили в ФСБ.
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А середньостатистичний німець навіть з вищою освітою ще й досі думає що Україна то десь біля росії або і є росія. Тому і ведуться на фейки про громадянську війну.
І не дивлячись на безвіз, відношення німців до нас досі як до африканців. Звичайно в обличчя вам цього не дай Боже вони не скажуть- ба більше, за таке можна і з роботи вилетіти якщо факт буде доведений. Але між собою, за вашою спиною і німець і швед, і навіть поляк буде зневажливо ставитися
але значно краще,ніж до 2014 року.в цьому і є прогрес
Добре, синку, добре (с)
Я собі уявляю: з яким тягарем "адреналіну" в штанях вони будуть переходити наш Державний кордон!
А скільки там екіпажу?
"20 вересня, пошуково-рятувальне судно A500 «Донбас» та морський буксир A830 «Корець» вирушили з походом з Західної військово-морської бази ВМС України в Одесі до Бердянська,
...
Приблизно о 15.50 кораблі пройшли Керченський міст у супроводі великої кількості кораблів ФСБ та ВМФ Росії...
... о 09:35 (21 вересня) заходом морського буксира "Корець" успішно завершився перехід групи суден ВМС ЗС України до порту Маріуполя."
Если по керченскому мосту или проливу захотят ударить -
московиты узнают последними, так что не обижайте мирный траулер.
Я бы мог многое рассказать, об этом корабле. Но... не стану.
А мог бы многое... Настолько многое, что вы бы все ох.ели...
я сам срочку служил на точно такой же ПМ-ке . чего там такого может быть о чем я не знаю ?
4. ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ.
4.1. Використовувати ненормативну лексику. (Санкції: бан IP та ніку на 3 доби ) Источник:
Надо учиться оскорблять оппонента не прибегая к ненормативной лексике. Иначе запросто можно схлопотать бан.
Но скорее просто наполняют информационное поле в виду того что их пресуют с разных сторон- им нужно создавать видимость что украинцы тоже виноваты хоть на пол шишечки