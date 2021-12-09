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ФСБ РФ обвиняет корабль ВМС Украины "Донбасс" в создании угрозы в районе Керченского пролива

ФСБ РФ обвиняет корабль ВМС Украины

В ФСБ РФ заявляют, что корабль ВМС Украины "Донбасс" находится в непосредственной близости от Керченского пролива и создает угрозу безопасности мореплавания.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

"В настоящее время "Донбасс" находится на расстоянии 18 морских миль до Керченского пролива, требования изменить курс не выполняет. Указанные действия создают угрозу безопасности мореплавания", - заявили в ФСБ.

По данным российской спецслужбы, утром в четверг корабль управления "Донбасс" ВМС Украины снялся с рейда порта Мариуполь и выдвинулся в направлении Керченского пролива. "Заявок в соответствии с Обязательными постановлениями в морском порту Керчь, утвержденными приказом министерства транспорта РФ от 21 октября 2015 г. № 313, на прохождение Керчь-Еникальским каналом украинской стороной подано не было", - добавили в ФСБ.

В 13:45 сопровождающий "Донбасс" корабль береговой охраны погранслужбы ФСБ России предупредил о необходимости соблюдения российского законодательства в части, касающейся подачи необходимых заявок на прохождение Керченским проливом.

"Получен ответ, что следовать через Керченский пролив не планирует", - сообщили в ФСБ.

Читайте также: Украина в ОБСЕ: Россия превращает Азовское море во "внутреннее озеро"

Автор: 

Азовское море (1603) ВМС (1462) Керченский пролив (428) ФСБ (1934)


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Топ комментарии
+64
Завдяки москалям сталося неймовірне. Тепер весь світ знає, що Україна - не Росія... Бо в 90- і плутали навіть сусіди європейці. Наступне, Росія - не Русь, назву, історію вкрали. ******* Московія- залишки Орди, доживає останній період. Мордор буде зруйновано.
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09.12.2021 21:35
+39
Один корабель, на відстані 18 морских миль, а в московитів вже повні штані "адреналіну"???
Добре, синку, добре (с)

Я собі уявляю: з яким тягарем "адреналіну" в штанях вони будуть переходити наш Державний кордон!
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09.12.2021 21:39
+36
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09.12.2021 21:47
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"Не планує" ,в чому проблема , чи москалі вважають що він має доповести про свої наміри !!!)))
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09.12.2021 21:34 Ответить
Завдяки москалям сталося неймовірне. Тепер весь світ знає, що Україна - не Росія... Бо в 90- і плутали навіть сусіди європейці. Наступне, Росія - не Русь, назву, історію вкрали. ******* Московія- залишки Орди, доживає останній період. Мордор буде зруйновано.
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09.12.2021 21:35 Ответить
Занадто опттмістично) Це знають єврлпейці які в посольстві працюють))
А середньостатистичний німець навіть з вищою освітою ще й досі думає що Україна то десь біля росії або і є росія. Тому і ведуться на фейки про громадянську війну.
І не дивлячись на безвіз, відношення німців до нас досі як до африканців. Звичайно в обличчя вам цього не дай Боже вони не скажуть- ба більше, за таке можна і з роботи вилетіти якщо факт буде доведений. Але між собою, за вашою спиною і німець і швед, і навіть поляк буде зневажливо ставитися
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09.12.2021 22:08 Ответить
Как же вас видно кацапских троллей! Даже методички не помогают на украинском )
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09.12.2021 22:57 Ответить
зневажливо,бо туди заробітчанами поїхала значна частина "ватних" біженців з донбасу.
але значно краще,ніж до 2014 року.в цьому і є прогрес
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09.12.2021 23:01 Ответить
пусть свои дебильные приказы сами выполняют. Они-же эрэфия
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09.12.2021 21:37 Ответить
Один корабель, на відстані 18 морских миль, а в московитів вже повні штані "адреналіну"???
Добре, синку, добре (с)

Я собі уявляю: з яким тягарем "адреналіну" в штанях вони будуть переходити наш Державний кордон!
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09.12.2021 21:39 Ответить
Це той "Донбас", який в вересні 2018-го таки пройшов протокою з Чорного в Азовське море?
А скільки там екіпажу?
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09.12.2021 21:41 Ответить
Таки той...
"20 вересня, пошуково-рятувальне судно A500 «Донбас» та морський буксир A830 «Корець» вирушили з походом з Західної військово-морської бази ВМС України в Одесі до Бердянська,
...
Приблизно о 15.50 кораблі пройшли Керченський міст у супроводі великої кількості кораблів ФСБ та ВМФ Росії...
... о 09:35 (21 вересня) заходом морського буксира "Корець" успішно завершився перехід групи суден ВМС ЗС України до порту Маріуполя."
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09.12.2021 21:48 Ответить
Дійсно стояв в порту на 5 причалі Сьогодні даже увагу не звернув стоїть чи ні Прийшлося на роботу дзвонити , кажуть нема
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09.12.2021 22:05 Ответить
Насколько мне память не изменяет, там 100+ экипажа.
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09.12.2021 21:58 Ответить
Всего лишь один корабль создаёт угрозу в проливе, круто
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09.12.2021 21:45 Ответить
Порошенко послав хлопчиків на смерть
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09.12.2021 21:45 Ответить
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09.12.2021 21:47 Ответить
Ты убивать будешь?
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09.12.2021 21:48 Ответить
а які в нього на це повноваження?
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09.12.2021 21:51 Ответить
От вашего поста попахивает сарказмом. Но в наше тяжёлое время сложно определить, где сарказм, а где бред на серьёзных щах
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09.12.2021 22:27 Ответить
Весь прикол в том, что сейчас во власти Украины одни агенты Путина и они из командования Украины работают на РФ и в любых диверсиях могут подыгрывать Путину. Вот, что страшно, что опять тоже самое, что и при Януковиче.
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09.12.2021 21:46 Ответить
Мирный себе корабль, ни пушек, ни ракет - с чего такой кипешь ?
Если по керченскому мосту или проливу захотят ударить -
московиты узнают последними, так что не обижайте мирный траулер.
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09.12.2021 21:47 Ответить
Россияне самые большие истерички в мире.
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09.12.2021 23:56 Ответить
Донбас порожняк не гонит!
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09.12.2021 21:49 Ответить
А про дельфинов из "Правого сектора" лапотные еще не знают?
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09.12.2021 21:49 Ответить
Їм загрожує корабль майже без озброєння???
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09.12.2021 21:50 Ответить
РАБссия боится даже имени Степан Бандера...а тут целый украинский флот с подлодкой Курск пошел в атаку на быдло Мавзолейное... угораю с баранов Путлера....
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09.12.2021 21:54 Ответить
Россия с радостью примет нас в новый Варшавский договор. Мы возьмем 100 млрд долларов у россиян, - Коломойский
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09.12.2021 21:55 Ответить
типа цапов кто-то спрашивал....
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09.12.2021 21:55 Ответить
вони рапортують про зжатe очко
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09.12.2021 22:26 Ответить
Да-да-да... Есть такое. Мой племянник, в данный момент, на борту "Донбасса". БЧ-5. Пацан, 22 года. Контрактник.
Я бы мог многое рассказать, об этом корабле. Но... не стану.
А мог бы многое... Настолько многое, что вы бы все ох.ели...
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09.12.2021 21:58 Ответить
Нет. Носитель иного. Не оружия вовсе...
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09.12.2021 22:00 Ответить
Он самый. Несчастное корыто. С несчастным экипажем...
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09.12.2021 22:03 Ответить
пипец интрига
я сам срочку служил на точно такой же ПМ-ке . чего там такого может быть о чем я не знаю ?
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09.12.2021 22:18 Ответить
Именно так. Я - об экипаже. И- о вакцинации этого экипажа... Не более того.
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09.12.2021 22:30 Ответить
ну надо же...опять пришельцы с планеты нубира заставляют вакцинироваться чипами...
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09.12.2021 23:05 Ответить
Чисто на всякий случай.

4. ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ.

4.1. Використовувати ненормативну лексику. (Санкції: бан IP та ніку на 3 доби ) Источник:

Надо учиться оскорблять оппонента не прибегая к ненормативной лексике. Иначе запросто можно схлопотать бан.
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09.12.2021 22:24 Ответить
Дело ваше...
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09.12.2021 22:30 Ответить
Чого кацапня підняла кіпеш - маємо право , тому москальня може наших моряків тільки в с@ аку розцілувати 😡
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09.12.2021 21:59 Ответить
маєш зелю, а не право
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09.12.2021 22:01 Ответить
При чому тут Зе
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09.12.2021 22:25 Ответить
При тому, що зе на це право забив болт, бо йому то порошенко заважає, то в очку ***** мир ввижається.
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09.12.2021 23:41 Ответить
коцапы куеют, а зелох кофту сушит...
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09.12.2021 22:04 Ответить
Они боятся что он как брандер протаранит мост и взорвется.

Но скорее просто наполняют информационное поле в виду того что их пресуют с разных сторон- им нужно создавать видимость что украинцы тоже виноваты хоть на пол шишечки
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09.12.2021 22:11 Ответить
очкуют винтороги, прям слышен "хруст французской бутылки"
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09.12.2021 22:14 Ответить
Прошлый раз так очковали, что парочку утлых суденышек таки себе в порт отвели и гальюны поскрутили.
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09.12.2021 22:32 Ответить
Да помним, помним...
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09.12.2021 22:59 Ответить
над вонючкой зеленой издеваются... а он все подтвердит, что он напал...
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09.12.2021 22:15 Ответить
корабель ВМС України "Донбас" - знаходиться у правильному місці - як датчик що реагує на військову активність російський окупантів . . . Якщо російські окупанти почнуть провокації проти нашого корабля - буде обовязково відповідь. і цього окупанти не хочуть - тому що чергового захоплення наших моряків не буде.
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09.12.2021 22:17 Ответить
ти про шо болєзний?
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09.12.2021 22:23 Ответить
Крим окупований. Що ти мелеш?
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09.12.2021 22:32 Ответить
Яке шоу? Що ти мелеш? Він і не направлявся до протоки)))
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09.12.2021 22:41 Ответить
у русского зажало мозок узким язьiком. нe зважай! насолоджуйся шизой! збирай анамнeз.
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09.12.2021 22:54 Ответить
Ты чего своей тряпкой власовской то брезгуешь?) Очкуешь?) Нет яиц?)))
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09.12.2021 22:53 Ответить
Так когда он входил в Азовское разрешения спрашивал и лоцмана российского получил.
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09.12.2021 22:33 Ответить
А ще одне- корабель взагалі не рухався у бік Керченської протоки. Він вийшов в рейд і перебував на відстані 30 миль від Керченського посту. Всі інші звинувачення та наративи "развєрнулся назад, іспугался" та інше є кацапською маячнею.
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09.12.2021 22:34 Ответить
На городі бузина, а в Києві дядько.
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09.12.2021 22:44 Ответить
И зачем вы пробку создали?) Чем опять пролив перекрыли? Сколько своих судов протаранили?)))
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09.12.2021 22:56 Ответить
нe боись. унитази вашi украiнцям нe потрiбнi. своi мають.
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09.12.2021 22:24 Ответить
зaгроза вeликоi кiлькостi грязних пiдгузкiв
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09.12.2021 22:20 Ответить
надо ноту в посольство РФ отправить. тем более. оно прямо в Киеве. так сказать, оккупанты ходют себе на работу, а мусорня их охраняет.
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09.12.2021 22:26 Ответить
Отбой, корабль развернулся и пошел в обратную сторону, кацапы с горящими пердаками остались на берегу.
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09.12.2021 22:27 Ответить
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09.12.2021 22:52 Ответить
З яких пір десяток обісраних косабських спідніх(внаслідок виходу в море старенького українського корабля, неозброєного) становить загрозу судноплавству в затоці, хоча.."умом раїсю нє панять...."
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09.12.2021 23:25 Ответить
Можна взагалі брати шмат лайна з моторчиком і запускати в бік протоки, навіть без екіпажу - ото москалі будуть класти цеглинки)
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09.12.2021 23:47 Ответить
Ех, "АШОТА" ще б туди, для "повного щастя" в штанах!
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10.12.2021 06:45 Ответить
 
 