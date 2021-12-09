ФСБ РФ обвиняет корабль ВМС Украины "Донбасс" в создании угрозы в районе Керченского пролива

В ФСБ РФ заявляют, что корабль ВМС Украины "Донбасс" находится в непосредственной близости от Керченского пролива и создает угрозу безопасности мореплавания.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

"В настоящее время "Донбасс" находится на расстоянии 18 морских миль до Керченского пролива, требования изменить курс не выполняет. Указанные действия создают угрозу безопасности мореплавания", - заявили в ФСБ.

По данным российской спецслужбы, утром в четверг корабль управления "Донбасс" ВМС Украины снялся с рейда порта Мариуполь и выдвинулся в направлении Керченского пролива. "Заявок в соответствии с Обязательными постановлениями в морском порту Керчь, утвержденными приказом министерства транспорта РФ от 21 октября 2015 г. № 313, на прохождение Керчь-Еникальским каналом украинской стороной подано не было", - добавили в ФСБ.

В 13:45 сопровождающий "Донбасс" корабль береговой охраны погранслужбы ФСБ России предупредил о необходимости соблюдения российского законодательства в части, касающейся подачи необходимых заявок на прохождение Керченским проливом.

"Получен ответ, что следовать через Керченский пролив не планирует", - сообщили в ФСБ.

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