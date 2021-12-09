РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7548 посетителей онлайн
Новости
6 431 10

Азовское море - это акватория совместного пользования, - Резников об украинском спасательном корабле

Азовское море - это акватория совместного пользования, - Резников об украинском спасательном корабле

Азовское море является акваторией совместного использования Украины и РФ, поэтому украинские корабли имеют право находиться там на законных основаниях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом LB.ua сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, комментируя информацию о движении корабля МВД Украины "Донбасс" в Керченский пролив.

Очередные информационные вбросы со стороны России. Очень странно, что российские спецслужбы увидели угрозу со стороны поисково-спасательного судна - судна без оружия, в то время как корабли ФСБ постоянно находятся в 2 километрах от Мариуполя и Бердянска. Российские корабли вооружены пушками 30 мм. "В целом же - Азовское море - это акватория совместного пользования, мы там находимся на законных основаниях. То, что они представляют расстояние 18 миль (40км) как опасность для них, говорит лишь об очередных манипуляциях", - сообщил Резников.

Читайте также: ФСБ РФ обвиняет корабль ВМС Украины "Донбасс" в создании угрозы в районе Керченского пролива

Автор: 

Азовское море (1603) Резников Алексей (1170)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+14
И что, Мосейчучка не пропоет свою любимую песню про "бедных мальчиков, посланных подлым президентом на смерть"?
показать весь комментарий
09.12.2021 22:22
+3
показать весь комментарий
09.12.2021 22:37
+3
Якби ми були нормальною країною- керченський міст давно б уже був підірваний. Як і обидва північні потоки

А з терпилами ніхто не рахується

Одна маленька і горда кавказька республіка показала, як треба вести тотальну війну
показать весь комментарий
09.12.2021 23:21
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Отож. Про це пишуть російські недоЗМІ.
показать весь комментарий
09.12.2021 22:20 Ответить
показать весь комментарий
09.12.2021 22:36 Ответить
https://www.marinetraffic.com/ru/ais/home/centerx:36.7/centery:45.2/zoom:10 https://www.marinetraffic.com/ru/ais/home/centerx:36.7/centery:45.2/zoom:10

показать весь комментарий
09.12.2021 22:46 Ответить
И что, Мосейчучка не пропоет свою любимую песню про "бедных мальчиков, посланных подлым президентом на смерть"?
показать весь комментарий
09.12.2021 22:22 Ответить
показать весь комментарий
09.12.2021 22:37 Ответить
показать весь комментарий
09.12.2021 22:44 Ответить
Неее...
Ч....лен мешает.
показать весь комментарий
09.12.2021 23:16 Ответить
Якби ми були нормальною країною- керченський міст давно б уже був підірваний. Як і обидва північні потоки

А з терпилами ніхто не рахується

Одна маленька і горда кавказька республіка показала, як треба вести тотальну війну
показать весь комментарий
09.12.2021 23:21 Ответить
А чого ти сидиш рівно на жопе, а не здійсниш тобою написане, диванний диверсант?
показать весь комментарий
10.12.2021 03:46 Ответить
. Потому что он платит налоги , как и я . И мы хотим за наши налоги , чтобы работало СБУ и Контрразведка , а не орехами занималась и сигаретами
показать весь комментарий
10.12.2021 17:48 Ответить
 
 