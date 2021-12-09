Азовское море - это акватория совместного пользования, - Резников об украинском спасательном корабле

Азовское море является акваторией совместного использования Украины и РФ, поэтому украинские корабли имеют право находиться там на законных основаниях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом LB.ua сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, комментируя информацию о движении корабля МВД Украины "Донбасс" в Керченский пролив.

Очередные информационные вбросы со стороны России. Очень странно, что российские спецслужбы увидели угрозу со стороны поисково-спасательного судна - судна без оружия, в то время как корабли ФСБ постоянно находятся в 2 километрах от Мариуполя и Бердянска. Российские корабли вооружены пушками 30 мм. "В целом же - Азовское море - это акватория совместного пользования, мы там находимся на законных основаниях. То, что они представляют расстояние 18 миль (40км) как опасность для них, говорит лишь об очередных манипуляциях", - сообщил Резников.

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