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Новости Украина - НАТО
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Решение о вступлении в НАТО должно быть волей украинского народа, - Байден в разговоре с Зеленским

Решение о вступлении в НАТО должно быть волей украинского народа, - Байден в разговоре с Зеленским

Решение о вступлении в НАТО должно быть волей украинского народа, передал слова президента США Джозефа Байдена, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

По его словам, это было сказано Байденом в ходе разговора американского и украинского президентов в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Президент Байден очень четко сказал, что решение о вступлении Украины в НАТО – это только решение украинского народа, это суверенное и независимое украинское государство. И он этот вопрос даже не готов был обсуждать. И это зависит от Украины и членов НАТО", - заявил Ермак в эфире программы "Право на власть" в четверг.

Он добавил, что переговоры длились полтора часа, разговор был теплым и откровенным.

Читайте также: Байден рассказал Зеленскому о переговорах с Путиным

Автор: 

Байден Джо (2785) НАТО (9963) Ермак Андрей (1256)


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Топ комментарии
+24
Народ Украины ЗА НАТО ,завтра -же ПРИНИМАЙТЕ УКРАИНУ В НАТО !
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09.12.2021 22:25
+19
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09.12.2021 22:37
+17
Обнюхане коксом та обісцяне валяється у мендель вдома.
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09.12.2021 22:29
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И присвоил Ермаку званет Героя Сша с вручением Золотой звезды!!!
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09.12.2021 22:24 Ответить
Обом!
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09.12.2021 22:26 Ответить
Чому не Бубочкадоповів? Після розмови унітаз залишити не може?
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09.12.2021 22:44 Ответить
Народ Украины ЗА НАТО ,завтра -же ПРИНИМАЙТЕ УКРАИНУ В НАТО !
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09.12.2021 22:25 Ответить
надішліт Діду Конституцію України, де прописаний вступ в НАТО. результати соц опитувань і т.д.

провести референдум по вступу в НАТО ?
да хоч завтра!
результат буде приголомшивий для Байдена

Діду дурня корчить...
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09.12.2021 22:40 Ответить
передав слова президента США Джозефа Байдена, голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

Діду, вибач !!!!
дьЄрмак знову збрехав, мабуть...
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09.12.2021 22:47 Ответить
"бабушек с совковыми штампами" вы уже утилизировали. Оставшееся кол-во больше не влияет ни на что.
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10.12.2021 00:17 Ответить
Нет в Конституции и слова про НАТО - дурачье прописало курс «…євроатлантичний..» - это какой и куда? Нет такого образования - есть Северо-атлантический союз!Такие вот бараны эти народные депутаты.
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09.12.2021 23:50 Ответить
Верховна Рада 334 голосами внесла поправки до Конституції, які закріпили курс на повноправне членство в Європейському Союзі та НАТО.

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Конституції України (щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору)
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2019, № 9, ст.50)
Верховна Рада України постановляє:
I. Внести до https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 Конституції України (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 30, ст. 141) такі зміни:
1. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4168 Абзац п'ятий преамбули після слів "громадянської злагоди на землі України" доповнити словами "та підтверджуючи європейську ідентичність Українського народу і незворотність європейського та євроатлантичного курсу України".
2. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n5052 Пункт 5 частини першої статті 85 викласти в такій редакції:
u2:rz1" id="n8" name="n8"> "5) визначення засад внутрішньої і зовнішньої політики, реалізації стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору".
3. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4603 Статтю 102 доповнити частиною третьою такого змісту:
u3:rz1" id="n10" name="n10"> "Президент України є гарантом реалізації стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору".
4. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4707 Статтю 116 доповнити пунктом 1-1 такого змісту:
u4:rz1" id="n12" name="n12"> "1-1) забезпечує реалізацію стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору".
5. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4968 Пункт 14 розділу XV "Перехідні положення" виключити.
II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.


Президент України

П.ПОРОШЕНКО

Попередньо схвалений
Верховною Радою України
22 листопада 2018 року

м. Київ
7 лютого 2019 року
№ 2680-VIII

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10.12.2021 00:38 Ответить
Саме так, бо НЕМОЖНА В КОНСТИТУЦІЮ КРАЇНИ ВПИСУВАТИ КАЗНА ЩО, бо НАТО треба писати NATO або писати Організація Північного Договору, українською інакше ніяк, бо НАТО не розкривається через повну нісенітницю цього набору букв. Та й фонетика НАТО, незрозуміло, що, більш гарна на слух, аніж якесь ОПД, хоча лишень воно й має сенс.
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10.12.2021 07:55 Ответить
Забагато всюди Єрмака, а де сам зе?...
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09.12.2021 22:25 Ответить
Обнюхане коксом та обісцяне валяється у мендель вдома.
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09.12.2021 22:29 Ответить
торчок поїхав в Оперу, святкувати 30-річчя укр.футболу (.!.)
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09.12.2021 22:29 Ответить
А нарід в переважній більшості за НАТО. НАТО так, рашка - пішла...
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09.12.2021 22:25 Ответить
Торчок якого кольору вже лінія?
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09.12.2021 22:28 Ответить
мені не цікаво хто ти ))
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09.12.2021 23:09 Ответить
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09.12.2021 22:26 Ответить
НАТО в ХАТУ!
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09.12.2021 22:26 Ответить
Koроче, "делайте, пацаны, референдум".
На котором большинства за НАТО не будет, скорее всего.
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09.12.2021 22:32 Ответить
подивись соц опитування - путя зробив все для "НАТА - ДА !"
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09.12.2021 22:49 Ответить
Может и так. ИМХО Байден намекает на референдум.
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09.12.2021 22:59 Ответить
и это все ?
и тогда мы в НАТО ?
да хоть завтра !
сегодня уже трамваи не ходят
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10.12.2021 00:41 Ответить
Ну тоже вранье. У Путина всегда пара стран НАТО, которые нам помешают. Независимо от нашей воли.
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09.12.2021 22:32 Ответить
Лавриненко, кто такой путин?
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09.12.2021 22:33 Ответить
как в слове ***** можно было наделать столько ошибок?
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09.12.2021 22:39 Ответить
а это цитата Юрия Швеца
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10.12.2021 06:30 Ответить
Ну що, пора "обкатати" закон про референдум, подивитись на "волеизъявление" народу, яке вже на 65% за вступ до НАТО на всіх опитуваннях.
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09.12.2021 22:33 Ответить
Пока зе-сепар у власти со смотрящим от кремлефюррера - дерьмаком, то нам никогда даже пдч не будет светить. Если западные партнеры, сливают разведданные в сми с не передают их в Украину - это четкий сигнал того, что зе-***** работает на кремлефашистов!
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09.12.2021 22:34 Ответить
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09.12.2021 22:37 Ответить
Идиот
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09.12.2021 22:38 Ответить
кто?
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09.12.2021 22:40 Ответить
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09.12.2021 22:50 Ответить
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09.12.2021 22:37 Ответить
Ахах, это сказав? Ермак? Ахахах
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09.12.2021 22:37 Ответить
Така тепла та відверта була розмова, що бубочка на унитазі сидить досі і сам слова вимовити не може - за нього завхоз розмовляє...
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09.12.2021 22:38 Ответить
Не заздріть!
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09.12.2021 22:40 Ответить
а воля народу має бути затвержена державами нато, чого судячи по переговорах між байденом та путіним, не буде ніколи.
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09.12.2021 22:38 Ответить
1,5 часа они говорили эту фразу.

Вместо бла бла про НАТО, Ермак рассказал бы лучше про инструкции по выполнению минской капитуляции.
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09.12.2021 22:41 Ответить
Що за .... влада?! Тільки починають якусь серйозну справу - відразу вся Україна напрягається, щоб вони знов не зашкварились! Боже! Дай нам сили добути цю кару небесну!..
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09.12.2021 22:42 Ответить
Московія не хоче членства України в НАТО, щоб мати якщо не зараз, то пізніше можливість загарбати всю Україну, а Україна в НАТО - це хрест на сраній кацапо-імперії!!!
Україна не в НАТО - це постійна загроза від московії провокацій, окупації України, війни в Європі!...
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09.12.2021 22:46 Ответить
Именно сейчас---пусть зима, напряжение в стране, власть корявая итд и тп---срочно надо провести референдум по НАТО! Наберём очень крепкую цифру и объективную конечно. Для того что бы совсем не стать посмешищем у своего народа, власть, как парламент так и президент имеют шанс, проведя такой референдум, укрепить уровень доверия к себе. Давно пора народу сказать своё слово по НАТО.
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09.12.2021 22:46 Ответить
Воля українського народу-жидівня повинна зникнути з України!!!
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09.12.2021 22:46 Ответить
этот утырок таки гундосил в телефон:"почему мы не в НАТО"
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09.12.2021 22:48 Ответить
Не так все однозначно. Слова Байдена имеют смысл таков - этот вопрос должен решаться на всенародном референдуме как указано в Конституции Украины.
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09.12.2021 22:54 Ответить
Референдум выигрывает тот кто его проводит... В данном случае проводить будет Ермак
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09.12.2021 23:02 Ответить
Тогда пусть об этом Зеленский доложит Байдену.
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09.12.2021 23:25 Ответить
Байден давно уже в курсе, что курс на НАТО и ЕС записан в Конституции Украины.
Чтобы его изменить, надо 300 голосов в ВР, которых никогда уже, слава Богу, не будет.
Проклятые порохоботы- они ещё 3 года назад наступили Зеле с }{уйлом на яйки.
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09.12.2021 23:02 Ответить
Там написано в преамбуле про «незворотність європейського та євроатлантичного курсу» украінського народу.» Ни слова конкретно про ЕС и НАТО. Можно трактовать насколько хватит фантазии. Тем более, что Конституция конкретно запрещает размещение иностранных военных баз на территории Украины - что уже несовместимо с НАТО.
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09.12.2021 23:39 Ответить
И Д И О Т . . .
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10.12.2021 00:04 Ответить
Да мне похер, как тебя зовут.
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10.12.2021 00:14 Ответить
Ося, перестань баловатся со своим хером, мамка заругает,
ті ж как біл так и останшся - И Д И О Т . . .
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12.12.2021 23:19 Ответить
«Незворотність європейського та євроатлантичного курсу» украінського народу» можно трактовать и как курс на парашу и }{уйло. Но это у кого фантазии или кокса на такое хватит...
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10.12.2021 07:37 Ответить
Батько наш - Бандера!
Ми - країна NATO !
Наша атмосфера -
Україна - Мати!
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09.12.2021 23:11 Ответить
Чи не забагато дерьмака для України?
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09.12.2021 23:38 Ответить
До завтрашнього ранку ці зелені дибіли такого нагородять про ту розмову... А ввечері вийде офіційний варіант від американської сторони - і зелені дибіли знову будуть на кожному повороті розказувати про "вирване з контексту" та "ето нє то шо ви подумалі".
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09.12.2021 23:50 Ответить
А оприлюднити слова Байдена адресовані *********** в телефонній розмові доручили завгоспу бо Говнокомандувач не мав часу повідомити?
В нашій країні всім заправляє ця ФСБшна шавка, а ********** так для вигляду, бо по Конституції має бути.
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09.12.2021 23:58 Ответить
Він там знову шось сушить, або прощається з черговим прийомом їжі.
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10.12.2021 00:00 Ответить
Да, у нас просто нет воли, собрать все Джевелины и разнести двери в Нато и веревками затаскивать всех без воли.
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10.12.2021 00:28 Ответить
Воля українського народу щодо вступу в НАТО є практично 100% після 20.02.2014 р. Крапка!
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10.12.2021 00:41 Ответить
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10.12.2021 08:09 Ответить
Якби голосував я та мої друзі, то 100 відсотків всі б проголосували за НАТО і ЄС. Скоро буде голосувати молодь яка знає що росіяни вбивці і окупанти. Отже проросійські люди вимирають а проукраїнська молодь все збільшується... То результати скоро будуть саме проєвропейські
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10.12.2021 10:41 Ответить
Далее Байден продемонстрировал незаурядную образованность и начитанность, сказавши:
- Однако, украинский народ, выражая решительное желание вступить в НАТО, обязан не забывать великие произведения литературы, в частности, повесть В.П.Катаева "Белеет парус одинокий", в которой есть замечательные и весьма кстати подходящие слова:
"Хочется, перехочется, перетерпится."©
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13.12.2021 01:11 Ответить
 
 