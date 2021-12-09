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Решение о вступлении в НАТО должно быть волей украинского народа, - Байден в разговоре с Зеленским
Решение о вступлении в НАТО должно быть волей украинского народа, передал слова президента США Джозефа Байдена, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.
По его словам, это было сказано Байденом в ходе разговора американского и украинского президентов в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Президент Байден очень четко сказал, что решение о вступлении Украины в НАТО – это только решение украинского народа, это суверенное и независимое украинское государство. И он этот вопрос даже не готов был обсуждать. И это зависит от Украины и членов НАТО", - заявил Ермак в эфире программы "Право на власть" в четверг.
Он добавил, что переговоры длились полтора часа, разговор был теплым и откровенным.
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провести референдум по вступу в НАТО ?
да хоч завтра!
результат буде приголомшивий для Байдена
Діду дурня корчить...
Діду, вибач !!!!
дьЄрмак знову збрехав, мабуть...
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Конституції України (щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору)
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2019, № 9, ст.50)
Верховна Рада України постановляє:
I. Внести до https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 Конституції України (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 30, ст. 141) такі зміни:
1. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4168 Абзац п'ятий преамбули після слів "громадянської злагоди на землі України" доповнити словами "та підтверджуючи європейську ідентичність Українського народу і незворотність європейського та євроатлантичного курсу України".
2. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n5052 Пункт 5 частини першої статті 85 викласти в такій редакції:
u2:rz1" id="n8" name="n8"> "5) визначення засад внутрішньої і зовнішньої політики, реалізації стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору".
3. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4603 Статтю 102 доповнити частиною третьою такого змісту:
u3:rz1" id="n10" name="n10"> "Президент України є гарантом реалізації стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору".
4. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4707 Статтю 116 доповнити пунктом 1-1 такого змісту:
u4:rz1" id="n12" name="n12"> "1-1) забезпечує реалізацію стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору".
5. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4968 Пункт 14 розділу XV "Перехідні положення" виключити.
II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
Президент України
П.ПОРОШЕНКО
Попередньо схвалений
Верховною Радою України
22 листопада 2018 року
м. Київ
7 лютого 2019 року
№ 2680-VIII
На котором большинства за НАТО не будет, скорее всего.
и тогда мы в НАТО ?
да хоть завтра !
сегодня уже трамваи не ходят
путин?
Вместо бла бла про НАТО, Ермак рассказал бы лучше про инструкции по выполнению минской капитуляции.
Україна не в НАТО - це постійна загроза від московії провокацій, окупації України, війни в Європі!...
Чтобы его изменить, надо 300 голосов в ВР, которых никогда уже, слава Богу, не будет.
Проклятые порохоботы- они ещё 3 года назад наступили Зеле с }{уйлом на яйки.
ті ж как біл так и останшся - И Д И О Т . . .
Ми - країна NATO !
Наша атмосфера -
Україна - Мати!
В нашій країні всім заправляє ця ФСБшна шавка, а ********** так для вигляду, бо по Конституції має бути.
- Однако, украинский народ, выражая решительное желание вступить в НАТО, обязан не забывать великие произведения литературы, в частности, повесть В.П.Катаева "Белеет парус одинокий", в которой есть замечательные и весьма кстати подходящие слова:
"Хочется, перехочется, перетерпится."©