Решение о вступлении в НАТО должно быть волей украинского народа, - Байден в разговоре с Зеленским

Решение о вступлении в НАТО должно быть волей украинского народа, передал слова президента США Джозефа Байдена, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

По его словам, это было сказано Байденом в ходе разговора американского и украинского президентов в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Президент Байден очень четко сказал, что решение о вступлении Украины в НАТО – это только решение украинского народа, это суверенное и независимое украинское государство. И он этот вопрос даже не готов был обсуждать. И это зависит от Украины и членов НАТО", - заявил Ермак в эфире программы "Право на власть" в четверг.

Он добавил, что переговоры длились полтора часа, разговор был теплым и откровенным.

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