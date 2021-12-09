С Байденом говорили о Путине, Донбассе и реформах в Украине, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, какие темы поднимались в его разговоре с президентом США Джо Байденом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в твиттере Зеленского.

"Завершил полуторачасовой разговор с президентом США Джозефом Байденом. Президент США ознакомил меня с содержанием его переговоров с Владимиром Путиным. Также обсудили возможные форматы урегулирования конфликта на Донбассе. Затронули ход внутренних реформ в Украине", - говорится в сообщении.

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