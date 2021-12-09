Судно ВМС Украины "Донбасс" не заходило в "чувствительные зоны", сейчас возвращается на базу, - пресс-центр ОС

Информация об угрозах в Азовском море со стороны корабля ВМС Украины "Донбасс" - фейк ФСБ России.

Об этом заявили в пресс-центре Объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.

"О фейковых заявлениях ФСБ РФ в сети интернет. Пресс-служба ООС сообщает, что судно ВМС Вооруженных Сил Украины "Донбасс" не заходило в чувствительные зоны. Корабль выполняет задачи в своих территориальных водах. В настоящее время "Донбасс" возвращается на базу", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в ФСБ России обвинили корабль ВМС Украины "Донбасс" в создании угрозы в районе Керченского пролива.

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