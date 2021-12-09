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Новости Операция Объединенных сил
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Судно ВМС Украины "Донбасс" не заходило в "чувствительные зоны", сейчас возвращается на базу, - пресс-центр ОС

Судно ВМС Украины

Информация об угрозах в Азовском море со стороны корабля ВМС Украины "Донбасс" - фейк ФСБ России.

Об этом заявили в пресс-центре Объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.

"О фейковых заявлениях ФСБ РФ в сети интернет. Пресс-служба ООС сообщает, что судно ВМС Вооруженных Сил Украины "Донбасс" не заходило в чувствительные зоны. Корабль выполняет задачи в своих территориальных водах. В настоящее время "Донбасс" возвращается на базу", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в ФСБ России обвинили корабль ВМС Украины "Донбасс" в создании угрозы в районе Керченского пролива.

Смотрите также: Азовское море - это акватория совместного пользования, - Резников об украинском спасательном корабле

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Азовское море (1603) ВМС (1462) корабль (2040) ФСБ (1934) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+17
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09.12.2021 22:56
+16
Кораблі пливуть, будем усіх тараніть
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09.12.2021 22:55
+14
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09.12.2021 23:02
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зеленський кинув моряків на вірну загибель ™
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09.12.2021 22:50 Ответить
Кораблі пливуть, будем усіх тараніть
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09.12.2021 22:55 Ответить
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09.12.2021 22:56 Ответить
Это какой-то позор.
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09.12.2021 23:45 Ответить
Похож 🤢😂😂😂
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09.12.2021 23:54 Ответить
Шльома зелена 😃
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09.12.2021 23:56 Ответить
Когда пропагандонша свинособак приняла слабительное
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09.12.2021 22:53 Ответить
Чуть позже мокшанская пропагандонша родила бобра
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09.12.2021 22:54 Ответить
Армянской мрази хочется крови, мне вот интересно, а западные "журнолизды", которые работают на рашку тудей, осознают, что они такие же мрази как она, если ей помогают?!
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09.12.2021 23:32 Ответить
Значок, между фото симоньян и словами Государственное издание, России очень похож на открытый унитаз.
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09.12.2021 23:00 Ответить
Свинособака забыла за собой крышку унитаза закрыть
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09.12.2021 23:03 Ответить
Так це у них почесна нагорода так званих журналюг на расісі
Вищий орден - це сливний бачок , нагороджена на расісі поки тільки одна потвора
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09.12.2021 23:04 Ответить
Битва при керченський затоці Сили сторін Україна: 0 Росія: 50 літаків, 100 кораблів Втрати Україна: - Росія: 4 літаки, 2 кораблі, 1 підводна лодка
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09.12.2021 22:54 Ответить
Сегодня в оккупированный Россией украинский Крым прибыла лукашенковская делегация, сообщает РИА https://t.me/rian_ru «Новости» .

В состав делегации вошли лукашисты Александр Шатько, Александр Шпаковский, Алексей Дерман, Сергей Лущ, Алексей Авдонин.

Как недавно заявил Александр Лукашенко, он сам намерен посетить Крым, и есть договоренность с Владимиром Путиным, а также что Крым де-факто и де-юре стал российским после референдума 2014 года.
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09.12.2021 22:56 Ответить
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09.12.2021 23:02 Ответить
кацапским пенсионерам должно понравиться .про вяличие и про братушек речь.
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09.12.2021 23:13 Ответить
Что бы россиянам жизнь медом не казалась. Пусть подергаются.
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09.12.2021 23:00 Ответить
Свинособака, а что было? Ты в курсах, что такой нейтральные воды? И что такое воды Украины по международному законродательству?
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09.12.2021 23:11 Ответить
Предлагаешь сдаться?
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09.12.2021 23:45 Ответить
Щоб у кацапів підгоріло 🙂
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09.12.2021 23:01 Ответить
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09.12.2021 23:04 Ответить
Свинособака , а теперь еще один пук - и на#уй в рязань.

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09.12.2021 23:02 Ответить
Мокшанская свинособака, , ты и в самом деле конченное мясо или прикидываешься?
Загугли, что такое нейтральные воды.
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09.12.2021 23:28 Ответить
светочи одной мокшанской извилины на огонёк заходят)
Нейтральные воды это вся морская акватория до 3 км прибрежной зоны. К тому же свинособака, , Крым это территория Украины по всем международным законам.
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09.12.2021 23:44 Ответить
Свинособака , посмотрел, почитал, понял что с лопаты блинов не обломится - вали нах.й в рязань..
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10.12.2021 00:08 Ответить
, вопрос к тебе. Помню, в 14 году, в самом начале войны одну жену офицера. Так вот она криком кричала, что ее муж шел в армию не затем что бы воевать. Она случайно не твоя родственица?
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09.12.2021 23:58 Ответить
Цікаво, у випадку, аналогічному з інцидентом в Керченській протоці, зілЬОНИЙ самоповііситься чи на Пороха знову стрілки переведе?
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09.12.2021 23:03 Ответить
хай краще самоповіситься
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09.12.2021 23:08 Ответить
В 2014 году Турчинов сдал Крым и ВМС без единого выстрела, а Порошенко сдал Азовское море и три корабля (Турчинов был главой СНБО), тоже без боя. Вы верите в еще более худший вариант развития событий?
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10.12.2021 09:22 Ответить
Відома версія косабськихсв свинобак нічим НЕ ПІДТВЕРДЖЕНА, окрім висерів їхніх партнерів по гей-спарингу в Україні, об'єднаних в партію зрадників-3.14дорів опздж.
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10.12.2021 13:28 Ответить
то что я сегодня строчил. у нас плановый, прверочный рейс а у них пошли сторожевики, эсминци, авиация, ракети в боевой и жопа в мыле. точно так америка 35 лет шатала ссср, пока не ушатала...
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09.12.2021 23:06 Ответить
Говноедов РАБссии трясет в конвульсиях только от одного имени Степан Бандера... причем трясет с дня подлписания братского договора Молотов-Риббентроп в в августе 1939 года.....а тут целый кораблик со скорпостью 25 км/час...быдло Мавзолейное вы шакалы трусливые стадо баранов...вас и РАБссией назвать трудно...концлагерь для быдла...
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09.12.2021 23:12 Ответить
Бандера у меня рядом захоронен, я ему приношу цветы. Иногда.
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09.12.2021 23:19 Ответить
Баяцца, - значить поважають.
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09.12.2021 23:21 Ответить
Азовское море -цэ наша вода !
фуйло в ньом потонэ - нэ будэ біда !
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09.12.2021 23:28 Ответить
Почитал коменты, впечатления удручающие! Украинцы всегда отличались тонким юмором и коррекностью к оппоненту. Рыночный базар никогда не приветствовался. Простой пример, Зеленский любит ездить на передовую одеваясь в доспехи воина, на голове обязательно шлем. Так ему там погоняло прилепили, "Шлёма" И теперь всегда: "Шлёма приехал" Вроде и не ругательно, но в то же время уничижительно.
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10.12.2021 00:32 Ответить
Русню на черенки!
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10.12.2021 05:06 Ответить
не заходило у "чутливі зони" а тільки трохи поводило по губам
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10.12.2021 08:57 Ответить
Но со стороны это выглядит следующим образом: хотели пройти через собственный пролив, но очко жим-жим...
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10.12.2021 09:24 Ответить
А мало б зайти і потопити всі російські корита які б там були.
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10.12.2021 10:33 Ответить
 
 