Судно ВМС Украины "Донбасс" не заходило в "чувствительные зоны", сейчас возвращается на базу, - пресс-центр ОС
Информация об угрозах в Азовском море со стороны корабля ВМС Украины "Донбасс" - фейк ФСБ России.
Об этом заявили в пресс-центре Объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.
"О фейковых заявлениях ФСБ РФ в сети интернет. Пресс-служба ООС сообщает, что судно ВМС Вооруженных Сил Украины "Донбасс" не заходило в чувствительные зоны. Корабль выполняет задачи в своих территориальных водах. В настоящее время "Донбасс" возвращается на базу", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее в ФСБ России обвинили корабль ВМС Украины "Донбасс" в создании угрозы в районе Керченского пролива.
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Вищий орден - це сливний бачок , нагороджена на расісі поки тільки одна потвора
В состав делегации вошли лукашисты Александр Шатько, Александр Шпаковский, Алексей Дерман, Сергей Лущ, Алексей Авдонин.
Как недавно заявил Александр Лукашенко, он сам намерен посетить Крым, и есть договоренность с Владимиром Путиным, а также что Крым де-факто и де-юре стал российским после референдума 2014 года.
Загугли, что такое нейтральные воды.
Нейтральные воды это вся морская акватория до 3 км прибрежной зоны. К тому же свинособака, , Крым это территория Украины по всем международным законам.
фуйло в ньом потонэ - нэ будэ біда !