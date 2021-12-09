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Новости Война
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Главные новости 9 декабря: разговор Зеленского и Байдена, санкции США против Портнова и Тупицкого

Главные новости 9 декабря: разговор Зеленского и Байдена, санкции США против Портнова и Тупицкого

Байден рассказал Зеленскому о переговорах с Путиным, Россия обвинила украинский корабль в создании угрозы в Керченском проливе, США ввели санкции против Портнова и Тупицкого - главные новости 9 декабря.

Разговор Зеленского и Байдена

Лидеры Украины и США имели полуторачасовую беседу по телефону. Байден рассказал Зеленскому о переговорах с Путиным. Также говорили о Донбассе и реформах в Украине. Глава США отмечает: решение о вступлении в НАТО должен принимать только украинский народ.

Россия обвинила украинский корабль в создании угрозы в Керченском проливе

Речь идет о корабле ВМС Украины "Донбасс". В ФСБ РФ заявили, что он создает угрозу безопасности мореплавания в Керченском проливе. Впоследствии россияне сообщили, что "Донбасс" сменил курс, но на их запросы так и не ответил.

Кабмин хочет усилить ответственность за отрицание агрессии РФ

Она будет касаться только публичных лиц – прежде всего политиков. Их за отрицание агрессии РФ предлагают штрафовать: за первый раз – на сумму от 17 до 34 тыс. грн, в случае повтора – от 34 до 51 тыс. грн.

Итальянский суд оправдал Маркива

В деле поставлена ​​точка: Верховный кассационный суд Рима окончательно подтвердил победу Украины. Он отклонил все ходатайства обвинения и оставил в силе оправдательный приговор апелляционного суда для Маркива.

Санкции против Портнова и Тупицкого

Их ввели в Соединенных Штатах. Против Тупицкого - "за значительные коррупционные действия, в частности, получение денежной взятки во время службы в украинской судебной системе". А против Портнова – за нарушение прав человека. Председатель правления ЦПК Виталий Шабунин утверждает, что санкции против Портнова – это сигнал ОП о том, что не стоит срывать назначение главы САП руками подконтрольного Портнову Окружного админсуда Киева.

Галантерника арестовали. Заочно.

В Украине его нет - но если вдруг вернется, то должен попасть за решетку.

Журналиста Цимбалюка вызвали на допрос в Москве

Российская прокуратура считает, что Цымбалюк якобы агрессивно высказывался против России на своем YouTube-канале. А он просто говорил, что границы Украины следует уважать.

Бесплатные пластиковые пакеты с завтрашнего дня - под запретом

В магазинах, супермаркетах, аптеках, заведениях питания и сфере предоставления услуг будет запрещено бесплатное распространение пластиковых пакетов. Кроме биоразлагаемых пакетов, а также сверхтонких пластиковых пакетов, являющихся первичной упаковкой для свежей рыбы, мяса и продуктов из них, сыпучих продуктов и льда.

Минцифры объяснило, как получить "тысячу Зеленского"

Сделать это можно через "Дію", инструкция - здесь.

Автор: 

Байден Джо (2785) Зеленский Владимир (20246) Керченский пролив (428) Портнов Андрей (637) россия (95388) экология (1607) Цимбалюк Роман (84) Маркив Виталий (188) Тупицкий Александр (233) Галантерник Владимир (15)


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Топ комментарии
+6
Всі свідки "ліпєцкай фабрікі", що ж ви блд мовчите?! Де ваша отруйна слина?!

На російського терориста портнова США наклали санкції. Вже традиційно зробили за нас нашу роботу. США заганяють російських терористів під плінтус, а в Україні вони тріумфально повертаються в 19му, працюють в офісі зеленського і викладають в червоному корпусі.
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09.12.2021 23:21
+5
Интересно, сколько раз зебил сказал Байдену, что он главнокомандующий?
Ведь в пресухе за три часа он вякал это больше 70-ти раз, примерно раз в 2,5 минуты.
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09.12.2021 23:34
+4
Торчок наполегливо просуває московські наративи - в нас не війна на сході України, а конфлікт на Донбасі.
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09.12.2021 23:13
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Торчок наполегливо просуває московські наративи - в нас не війна на сході України, а конфлікт на Донбасі.
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09.12.2021 23:13 Ответить
Від перемовин і не слід було очікувати якогось результату. ***** дали зрозуміти що він іде лісом.
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09.12.2021 23:32 Ответить
Всі свідки "ліпєцкай фабрікі", що ж ви блд мовчите?! Де ваша отруйна слина?!

На російського терориста портнова США наклали санкції. Вже традиційно зробили за нас нашу роботу. США заганяють російських терористів під плінтус, а в Україні вони тріумфально повертаються в 19му, працюють в офісі зеленського і викладають в червоному корпусі.
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09.12.2021 23:21 Ответить
"Право на владу" на "Ґ+Ґ", перше слово після розмови Байдена із *********** надається... угашеному таварісчу "Козирю", бо мальчьонка після коксу взагалі поганий. Навіть для відосиків.
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09.12.2021 23:25 Ответить
Блазень смиренно сидів у куточку і чекав результату. Завтра забацає відосик який він маладєтс.
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09.12.2021 23:29 Ответить
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09.12.2021 23:31 Ответить
Интересно, сколько раз зебил сказал Байдену, что он главнокомандующий?
Ведь в пресухе за три часа он вякал это больше 70-ти раз, примерно раз в 2,5 минуты.
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09.12.2021 23:34 Ответить
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10.12.2021 00:01 Ответить
Это Тупицкому особая приветка от Конгресса США за неконституционный разгон Рады в стремлении Тупицкого выслужиться и угодить Бубочке.
Ну что, Тупицкий, помог тебе твой Квартал 95?
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10.12.2021 06:38 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=5KtWKPOSHpk
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10.12.2021 07:37 Ответить
Нормальні санкції. Я думав, що там буде Беня і відвертий ворог Деркач. Але портнов не тільки ворог, а й руйнатор наших судів і всіх правоохоронних органів. Його правою рукою є татаров. Мабуть інша порція буде проти татарова і єрмака. Хоча єрмак і так значиться у тайних списках, як самий ненадійний для України і США.
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10.12.2021 08:34 Ответить
 
 