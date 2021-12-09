Главные новости 9 декабря: разговор Зеленского и Байдена, санкции США против Портнова и Тупицкого

Байден рассказал Зеленскому о переговорах с Путиным, Россия обвинила украинский корабль в создании угрозы в Керченском проливе, США ввели санкции против Портнова и Тупицкого - главные новости 9 декабря.

Разговор Зеленского и Байдена

Лидеры Украины и США имели полуторачасовую беседу по телефону. Байден рассказал Зеленскому о переговорах с Путиным. Также говорили о Донбассе и реформах в Украине. Глава США отмечает: решение о вступлении в НАТО должен принимать только украинский народ.

Россия обвинила украинский корабль в создании угрозы в Керченском проливе

Речь идет о корабле ВМС Украины "Донбасс". В ФСБ РФ заявили, что он создает угрозу безопасности мореплавания в Керченском проливе. Впоследствии россияне сообщили, что "Донбасс" сменил курс, но на их запросы так и не ответил.

Кабмин хочет усилить ответственность за отрицание агрессии РФ

Она будет касаться только публичных лиц – прежде всего политиков. Их за отрицание агрессии РФ предлагают штрафовать: за первый раз – на сумму от 17 до 34 тыс. грн, в случае повтора – от 34 до 51 тыс. грн.

Итальянский суд оправдал Маркива

В деле поставлена ​​точка: Верховный кассационный суд Рима окончательно подтвердил победу Украины. Он отклонил все ходатайства обвинения и оставил в силе оправдательный приговор апелляционного суда для Маркива.

Санкции против Портнова и Тупицкого

Их ввели в Соединенных Штатах. Против Тупицкого - "за значительные коррупционные действия, в частности, получение денежной взятки во время службы в украинской судебной системе". А против Портнова – за нарушение прав человека. Председатель правления ЦПК Виталий Шабунин утверждает, что санкции против Портнова – это сигнал ОП о том, что не стоит срывать назначение главы САП руками подконтрольного Портнову Окружного админсуда Киева.

Галантерника арестовали. Заочно.

В Украине его нет - но если вдруг вернется, то должен попасть за решетку.

Журналиста Цимбалюка вызвали на допрос в Москве

Российская прокуратура считает, что Цымбалюк якобы агрессивно высказывался против России на своем YouTube-канале. А он просто говорил, что границы Украины следует уважать.

Бесплатные пластиковые пакеты с завтрашнего дня - под запретом

В магазинах, супермаркетах, аптеках, заведениях питания и сфере предоставления услуг будет запрещено бесплатное распространение пластиковых пакетов. Кроме биоразлагаемых пакетов, а также сверхтонких пластиковых пакетов, являющихся первичной упаковкой для свежей рыбы, мяса и продуктов из них, сыпучих продуктов и льда.

Минцифры объяснило, как получить "тысячу Зеленского"

Сделать это можно через "Дію", инструкция - здесь.