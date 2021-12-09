"Санкции против Портнова введены за использование судов и подрыв реформ", - США

Санкции против экс-замглавы администрации беглого президента Виктора Януковича Андрея Портнова введены за использование влияния для получения решений в судах Украины и подрыв реформ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу посольства США в Украине.

"Сегодня Офис контроля за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США внес Андрея Портнова в санкционный список EO 13818 за использование своего влияния для получения доступа и решений в судах Украины и подрыв реформ", - говорится в сообщении.

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