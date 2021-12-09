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"Санкции против Портнова введены за использование судов и подрыв реформ", - США

Санкции против экс-замглавы администрации беглого президента Виктора Януковича Андрея Портнова введены за использование влияния для получения решений в судах Украины и подрыв реформ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу посольства США в Украине.

"Сегодня Офис контроля за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США внес Андрея Портнова в санкционный список EO 13818 за использование своего влияния для получения доступа и решений в судах Украины и подрыв реформ", - говорится в сообщении.

Читайте также: Санкции США против Портнова – это сигнал ОП. Следующий – Татаров, – Шабунин

Автор: 

Портнов Андрей (637) санкции (11259) США (26454)


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Топ комментарии
+38
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09.12.2021 23:36
+27
Доска почота сьогодні вже така
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09.12.2021 23:36
+23
І що тепер робити корабельній сосні Бєнябіктовні із 104 справами порушеними проти Порошенка за заявами портянки? У неї там весь новий корпус завантажений цим лайном!
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09.12.2021 23:32
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Правила форума Совет форумчан
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09.12.2021 23:32 Ответить
І що тепер робити корабельній сосні Бєнябіктовні із 104 справами порушеними проти Порошенка за заявами портянки? У неї там весь новий корпус завантажений цим лайном!
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09.12.2021 23:32 Ответить
Ділов то побудують ще один , тим паче зараз іде велике крадівництво під керівництвом президента
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09.12.2021 23:36 Ответить
Для упоротих це не проблема. Вони й проти Байдена справу не закрили.
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09.12.2021 23:41 Ответить
Зебіли а хто йому дозволив підривати реформи не ваш бох часом ?
Пи си даю підказку , кажіть що його в ОП підкинув " барига "
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09.12.2021 23:34 Ответить
Як тільки їхнє божество залізло на табуретку, так і прискакали сюди Бєня з портянкою. ДумайТЕ.
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09.12.2021 23:39 Ответить
До табуретки зазвичай йде мотузка з милом
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09.12.2021 23:41 Ответить
Доска почота сьогодні вже така
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09.12.2021 23:36 Ответить
Маловато буде
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09.12.2021 23:37 Ответить
+ оці пацани, праворуч
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09.12.2021 23:40 Ответить
запрет на вьезд в Америку и блокировка счетов - это смех смешной, а не САНКЦИИ !!!
у них тех счетов по всему миру, как у собаки блох по всему телу...
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09.12.2021 23:42 Ответить
идиот, ты немножко не понимаешь значение "замораживания счетов" по-американски. Понимаешь, дурень, портновы деньги хранят в американских долларах, а не в рублях или тугриках, а это означает, что США может сделать фантики из ЛЮБЫХ долларовых счетов любой коррупционной гниды.
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09.12.2021 23:54 Ответить
ну если ты такой умник, то назови мне суммы этих "замороженных счетов" , чтоб я знал, насколько это серьёзно ... и подходит под слово санкции (т.е . наказание)
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09.12.2021 23:59 Ответить
Иногда просто удивляет, как настолько тупое существо как ты дожило до своих лет. Конченная ты тупая макака. Почитай реально что такое санкции США. Ты нерукопожатный для всех банков, всех стран и всего что только может представить. Разве что для зЭдятлов и зЭгнид ты будешь братаном потому-что все зЭботы и зЭлэбобы тупые дебилы, что ты в свою очередь явно подтвердил и тебе за это отдельное спасибо.
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10.12.2021 01:09 Ответить
фуйла любишь ?..
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10.12.2021 06:49 Ответить
А ты я сморю последовательный...
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10.12.2021 08:42 Ответить
То есть те, кто под санкциями, празднуют это дело?
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10.12.2021 00:02 Ответить
Санкции США -это клеймо для всего Мира,так что теперь им везде будет "весело"
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10.12.2021 08:22 Ответить
Все верно, только, если это не стеб - "дошка пошани", будь ласка.
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10.12.2021 02:02 Ответить
а деркач где?
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10.12.2021 09:01 Ответить
я думав шо це тільки наші клоуні такі смішні...
але виявляється що й американські ...
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09.12.2021 23:36 Ответить
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09.12.2021 23:39 Ответить
Смеется тот, кто смеется последним.
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10.12.2021 00:03 Ответить
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09.12.2021 23:36 Ответить
+100500
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10.12.2021 03:42 Ответить
Забыли сюда добавить Тупицкого, которого фракция пороха и тимошенко пробовали защитить через конституционный суд...
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10.12.2021 08:50 Ответить
против "решалы" Андрей Богдана, который кстати друган Тупицкого и Портнова, США не хотят ввести санкции?
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09.12.2021 23:37 Ответить
а компаньйон бени, моня, тоже не катит под санкции, как не как помог приватовские бабки выводить
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09.12.2021 23:41 Ответить
Судді в Україні настільки продажні, що любий мусор посрачем вибиває з лайнового та тупого судді любе рішення з метою наживитися на громадянах, таке ось кривосуддя
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09.12.2021 23:37 Ответить
В кожного судді ,в тому числі районного (бувші), за часів Кучми, Януковича в Криму збудовано "хатинку" на узбережжі моря. Ви думаєте вони відмовились від них після окупації ? Важко віриться. А росссія має додаткові важілі впливу...
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10.12.2021 00:04 Ответить
Можливо і не одну, на землях через які і конфлікти були з корінними жителями та переселенцями.
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10.12.2021 05:42 Ответить
чому тоді на нинішній зброд ніяких санкцій нема???
ну, дуже болюче питання.
зараз на багато гірше чим тоді.
тоді було вугілля, газ.
пенсія була 200 баксів а не 80.
чому так вибірково??????
згоден що козел рідкісний, але........
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09.12.2021 23:38 Ответить
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09.12.2021 23:43 Ответить
это его коксом так накачали?
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10.12.2021 08:18 Ответить
Як це нема? А Дубінський? А проти Бєні кримінальна справа?
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10.12.2021 00:12 Ответить
По єтим портновским статьям Штаты могут добавить в санкционный саисок зеленского и все его кубло ОП.
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09.12.2021 23:44 Ответить
Європейський Союз затвердив санкції проти членів приватної військової компанії "Вагнера" - ЗМІ.
А Зеленскай Вагнеровцев отпустил
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09.12.2021 23:46 Ответить
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09.12.2021 23:49 Ответить
не спроста Коломойський переписав свою долю в плюсах.
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09.12.2021 23:47 Ответить
Коломойський переписав свою долю в плюсах з тих же мотивів, з яких Порошенко переписав свій телеканал на журналістів цього ж телеканалу - через той одіозний закон про олігархів, аби не попадати формально під нього . . .
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10.12.2021 01:13 Ответить
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09.12.2021 23:48 Ответить
На втором стуле должна быть продукция из сексшопа.
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10.12.2021 04:09 Ответить
Привіт національній поліції, що знищує громадян
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10.12.2021 05:44 Ответить
"за використання свого впливу для отримання доступу та рішень в судах України та підрив реформ". Не погане рішення. Порошенко, Луценко... & Co - заходьте. Зеленьскому, Єрмаку, Татарову ...& Co - підготуватися !
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09.12.2021 23:49 Ответить
дурачек, зеленский на Пороха уже 500 уголовных дел заводил и все рассыпались потому что Пороха не за что судить, а вот зеленского есть и очень много
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10.12.2021 08:20 Ответить
Твоей венедиктовой ,в Минюсте США,на пальцах объяснили за Пороха)так что можешь спокойно утопиться -Порошенко никто не тронет
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10.12.2021 08:28 Ответить
Коли цей зелений покидьок став ************, відразу в Україну повернулися всіляка наволоч часів Яника і звичайно бізенс-партнер Беня. На них накладає США санкції за шкоду, яку вони спричинили Україні, а цей зелений дебіл тупо відмовчується, щоб не втратити бабло з каналу Г+Г і відповідно рейтинг.
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09.12.2021 23:51 Ответить
Зачем он подрывал реформы?
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09.12.2021 23:56 Ответить
От що Байден животворящий робить. Саме перед розмовою Зеленського з презид США офіс Венедиктової отримав вказівку зробити таку заяву. Щоб зайвих питань не було. А вони точно будуть. Причому з формулюванням: у вас проблемі нам кордоні а ваш ********** корчить із себе недодиктатора
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10.12.2021 00:06 Ответить
Я спал спокойно, пока "Порох" в доме был.
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10.12.2021 00:27 Ответить
100500
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10.12.2021 05:58 Ответить
Санкции США выглядят логично вот только теперь несколько нелогично выглядят Канада и ЕС, где Портнов сумел добиться снятия санкций . . . Выходит, сняли их с субъекта, на котором, по мнению такой уважаемой страны, как США, клейма ставить негде.

Ну да, там санкции применялись по просьбе украинской стороны и она за длительное время не предоставила Канаде и ЕС убедительных доказательств вины, поэтому их и сняли в конце-концов. А тут как бы санкции наложены по собственной инициативе США, так что это другая немного история.

И всё же ситуация выглядит двусмысленно и нелогично. Поэтому надо теперь ожидать повторного появления Портнова в санкционных списках по крайней мере англо-саксонских государств, хотя, быть может, и ЕС тоже.

А какой крутой перец был при Юле, а потом Януковиче - "перший хлопець на селі" . . . Да и по возвращению при Зеленском фейсбучил и твиттил - всех посажу, всем сейчас покажу, прям теневой Генпрокурор, не иначе. И тут "фсьо". А всё потому, что не надо зарываться и думать, что Бога за бороду взял. Потому что никто не отменял поговорку, что на каждую хитрую задницу всегда найдётся свой болт с резьбой . . .
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10.12.2021 01:10 Ответить
А уж сколько в Украине людей его терпеть не могут. Пора уродцу сваливать в рашкку к дважды легитимному.
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10.12.2021 02:04 Ответить
А можливо не потрібно? Нехай краще до Нового року на ялинці повисить, як гірлянда, тільки за шию.
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10.12.2021 04:34 Ответить
Після ялинці нехай шкондибає на Ростов, якщо зможе.
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10.12.2021 09:29 Ответить
Хоть американцы что+то делают. А зелебобам пох. Сепар на сепаре и сепаром погоняет.
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10.12.2021 01:11 Ответить
Столько было эмоций /в последние недели/,а так банально разрешилось. Золотой Дьявол Украины так и остался коронованый, а это белый шум от Белого Дома, в плоскости нарратива достигнутых целей США на международной арене, национальных и только национальных интересов данной страны.
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10.12.2021 03:44 Ответить
А кто сказал, что все разрешилось? Все еще только начинается.
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10.12.2021 04:07 Ответить
Завтра районний суд, десь там в житомирській області зніме ці санкції.
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10.12.2021 06:23 Ответить
Черговий кумір зебілів
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10.12.2021 06:57 Ответить
А почему только против Портнова и ещё пары субчиков? Шо, только они "оказывали влияние и подрывали реформы"?
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10.12.2021 07:33 Ответить
дурні амерікоси не розуміють що
це головна "ІНВЄСТНЯНЯ"
Давайте ,інвестуйте в Укра...то біш у Портнова
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10.12.2021 07:59 Ответить
следующий должен быть по идее Гетьманцев, он всю экономику убил уже
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10.12.2021 08:17 Ответить
Интересно что США борются из корупционерами и саботажниками и мокшанскими прихвостнями в Украине а не украинское правосудие.
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10.12.2021 08:21 Ответить
добре що хоч американці....бо від нашої шмарклєподібної ******* очікувати щось марна справа...
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10.12.2021 09:04 Ответить
 
 