Заявление ФСБ РФ об "украинском корабле" у Керченского пролива является информационной атакой, - Резников
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Заявления со стороны России о якобы продвижении украинского корабля в сторону Керченского пролива являются информационной атакой.
Об этом заявил министр обороны Алексей Резников в эфире программы "Право на власть", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Было провокационное заявление российской стороны, со стороны эфэсбешных кораблей, будто наш украинский корабль представляет угрозу и почти атаковал Керченский пролив. На самом деле это очень странно, потому что это поисково-спасательное судно наше, без вооружения, которое выполняло свою работу, находилось за 18 морских миль (более 33 км) в Азовском море, которое является морем общего пользования. То есть мы абсолютно на законных основаниях там находились. Интересно, что эта провокационная информационная атака была сделана во время разговора Президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Джозефом Байденом", - рассказал Резников.
По его словам, угрозы для украинского корабля и экипажа нет, он "уже почти вернулся в порт, никаких инцидентов не произошло".
"У нас идет гибридная война, и Российская Федерация никак не успокоится", - констатировал министр обороны.
Как сообщалось, 9 декабря ФСБ РФ заявила, что украинский корабль "Донбасс" находится в непосредственной близости от Керченского пролива и "создает угрозу безопасности мореплавания".
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Водозміщення корабля - 5000 тонн, довжени понад 120 метрів, потужність силового рушія 3000 л.с.
Це в півтора рази більше за найбільший флагман ВМС - фрегат Гетьман Сагайдачний.
Хто, коли і навіщо його відремонтував? Адже його притягли з єдиною ціллю: стати плавучою казармою і складськми приміщенням.
Відремонтувати - це немала сумма коштів.
Заправити і завести - це дуже, дуже багато пального.
А головне - навіщо? Висвітлення надводної обстановки? - це дуже дорого.
У нас є буксир Корець, є МБАКи, є пара інших патрульних катерів...
У чому був сенс відновлення такого здоровезного старого монстра? Заради круїза по азовській калабані?..
Справді цікаво.
А иначе .....ну никак. Это же ************, у них на рожах это написано....
Руслан Левиев@RuslanLeviev
Вчера мы опубликовали новость о переброске Буков под Воронеж и что переговоры Путина/Байдена ни к чему не привели, а теперь уже и начальник российского Генштаба прямо заявляет, что будут пресекать «провокации киевских властей по силовому урегулированию»