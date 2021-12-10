РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
10426 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
5 670 24
Азовское море (1575) Резников (1167)

Заявление ФСБ РФ об "украинском корабле" у Керченского пролива является информационной атакой, - Резников

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Заявление ФСБ РФ об

Заявления со стороны России о якобы продвижении украинского корабля в сторону Керченского пролива являются информационной атакой.

Об этом заявил министр обороны Алексей Резников в эфире программы "Право на власть", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Было провокационное заявление российской стороны, со стороны эфэсбешных кораблей, будто наш украинский корабль представляет угрозу и почти атаковал Керченский пролив. На самом деле это очень странно, потому что это поисково-спасательное судно наше, без вооружения, которое выполняло свою работу, находилось за 18 морских миль (более 33 км) в Азовском море, которое является морем общего пользования. То есть мы абсолютно на законных основаниях там находились. Интересно, что эта провокационная информационная атака была сделана во время разговора Президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Джозефом Байденом", - рассказал Резников.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Азовское море - это акватория совместного пользования, - Резников об украинском спасательном корабле

По его словам, угрозы для украинского корабля и экипажа нет, он "уже почти вернулся в порт, никаких инцидентов не произошло".

"У нас идет гибридная война, и Российская Федерация никак не успокоится", - констатировал министр обороны.

Как сообщалось, 9 декабря ФСБ РФ заявила, что украинский корабль "Донбасс" находится в непосредственной близости от Керченского пролива и "создает угрозу безопасности мореплавания".

Автор: Наталя Джума
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+7
Як би судно мало назву С.Бандера, то апще обісрались би.
показать весь комментарий
10.12.2021 00:31
+4
гнилых кацапур-оккупатов топить в всех морях и всеми средствами...
показать весь комментарий
10.12.2021 00:39
+4
Предлагаю все наши корабли с Азовского моря переименовать в С. Бандера -1, 2, 3 и т.д., а все корабли Черного моря в Р. Шухевич - 1, 2, 3 и т.д. Двойной эффект получается: и название хорошее, и в нумерации запутаются
показать весь комментарий
10.12.2021 01:25
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Питання ось в чому і це головне питання. Хай там де б не було те судно. Цей корабель старий, малоозброєний і по факту був неходовий.
Водозміщення корабля - 5000 тонн, довжени понад 120 метрів, потужність силового рушія 3000 л.с.
Це в півтора рази більше за найбільший флагман ВМС - фрегат Гетьман Сагайдачний.
Хто, коли і навіщо його відремонтував? Адже його притягли з єдиною ціллю: стати плавучою казармою і складськми приміщенням.
Відремонтувати - це немала сумма коштів.
Заправити і завести - це дуже, дуже багато пального.
А головне - навіщо? Висвітлення надводної обстановки? - це дуже дорого.
У нас є буксир Корець, є МБАКи, є пара інших патрульних катерів...
У чому був сенс відновлення такого здоровезного старого монстра? Заради круїза по азовській калабані?..
Справді цікаво.
показать весь комментарий
10.12.2021 00:42 Ответить
Переводчиком воспользовались? РУшiйная тега в 3000 л.с. по калюжi(азовськiй)... Каарочи - улыбнуло.
показать весь комментарий
10.12.2021 06:19 Ответить
калюжа і калабаня - це різні поняття, так шо навіть не намагайся вичавити з себе лінгвіста, ти недолуге скотако
показать весь комментарий
10.12.2021 09:24 Ответить
Лапоть, ти, як і ВСІ мокшани і САМОУВАЖЄНІЄ це оксіморон,(значення цего важкодоступного для тебе терміну вивчиш сам). Тож не надувайся, а то рєпнєш.
показать весь комментарий
10.12.2021 00:57 Ответить
Як би судно мало назву С.Бандера, то апще обісрались би.
показать весь комментарий
10.12.2021 00:31 Ответить
Предлагаю все наши корабли с Азовского моря переименовать в С. Бандера -1, 2, 3 и т.д., а все корабли Черного моря в Р. Шухевич - 1, 2, 3 и т.д. Двойной эффект получается: и название хорошее, и в нумерации запутаются
показать весь комментарий
10.12.2021 01:25 Ответить
Это когда новые поступят, а старые б л яшанки можно и бубочкой назвать, типо "бубочка 1", "бубочка-2" ... и т.д.
показать весь комментарий
10.12.2021 06:22 Ответить
гнилых кацапур-оккупатов топить в всех морях и всеми средствами...
показать весь комментарий
10.12.2021 00:39 Ответить
А Кулеба при этом решил идти роSSии на уступки, это не компетентность или предательство?
показать весь комментарий
10.12.2021 01:54 Ответить
Мудак
показать весь комментарий
10.12.2021 05:42 Ответить
а может это "летучий Голландец" явился рашистам ? После бояры....
показать весь комментарий
10.12.2021 07:13 Ответить
Резников!!! Это не атака, это реальность!!! Трасса Запорожье -Мариуполь для транспортировки модулей кораблей.....надаааа!!!.....под тяжелые трейлеры. АЗОВСКИЙ судостроительный модернизировать под сборку. ПВО баз расширить на всю акваторию Азова......
А иначе .....ну никак. Это же ************, у них на рожах это написано....
показать весь комментарий
10.12.2021 07:36 Ответить
Ти дивись ,який *смелый* верховный.Рішуче послав *корабель* аж на 18 миль до ворога.А шо ж не бамбіл?Видимо аперация була акцептована САМИМ великим 3.14здоболом-воякаою.А как Пороху гадил,паскуда,за попытку пройти Своими водами!!?
показать весь комментарий
10.12.2021 07:37 Ответить
тимчасом під Воронежем

Руслан Левиев@RuslanLeviev



Вчера мы опубликовали новость о переброске Буков под Воронеж и что переговоры Путина/Байдена ни к чему не привели, а теперь уже и начальник российского Генштаба прямо заявляет, что будут пресекать «провокации киевских властей по силовому урегулированию»
показать весь комментарий
10.12.2021 07:53 Ответить
В принципе это возможно и вот почему - параша перед войной с Чечней взрывала свои жилые дома, а чего стоит послать свой корабль через Керченский пролив и потопить его, а затем заявить, что это Украинский корабль.
показать весь комментарий
10.12.2021 08:12 Ответить
Вірити кацапам - себе дурити.
показать весь комментарий
10.12.2021 08:31 Ответить
Це було ясно з самого початку. Яку небезпеку могло представляти судно для мореплавання за 18 (33 км) милях від протоки?
показать весь комментарий
10.12.2021 09:00 Ответить
Интересно, а этот министр в армии служил?
показать весь комментарий
10.12.2021 09:44 Ответить
Де заява, та звернення до міжнародної спільноти найвеличного найВерховнішого Головнокомандуючого, стосовно провокаційних заяв фєдєрастів??? Йому футбол головніше???
показать весь комментарий
10.12.2021 10:10 Ответить
Совершенно очевидно, что фсбэшная провокация была озвучена по отмашке и - главное - с целью не только дискредитировать украинские ВМС, которые раздражают рашу в Азовском море, но и бросить тень на все государство Украина, которое кремль выставляет миру эдаким "источником международной напряженности". Эта подлость РФ шита белыми нитками.
показать весь комментарий
10.12.2021 10:48 Ответить
 
 