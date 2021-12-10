США решили стать активным участником переговоров по миру на Донбассе, - Ермак
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Соединенные Штаты Америки решили стать активным участником мирного процесса по урегулированию ситуации на Донбассе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак заявил в эфире "Право на власть" после телефонного разговора президентов Украины и США.
"Мы сегодня можем четко говорить о том, что США приняли решение быть активным участником мирного процесса", - заявил Ермак.
"Как это будет происходить – это будет зависеть от многих обстоятельств.
Это может быть параллельный трек вместе с Нормандским форматом, потому что нужно, безусловно, нам нужно это уважать, что наши партнеры – Германия и Франция за эти 8 лет много сделали.
Но США приняли четкое решение быть активным игроком в этом процессе. Они очень заинтересованы в том, чтобы в Украину пришел мир", - заявил он.
Пожалуйста, подождите...
- Слышь, президент, - сказал в трубке Байден. - Ермака позови.
«Так я ж іще не помер», - говорить він.
«А ми ще не донесли»
Василий Рыбников, Цензор. НЕТ
Источник: https://censor.net/ru/r3304362
Чого вони мовчать про що домовились?
Голова Офісу препіЗЕдента Козирь"(Єрмак) в ефірі "Право на владу" повідомив, що Байден під час розмови сказав Зеленському: "Я вірю, що ви зробите те, що ніхто до вас не робив в Україні.
- Мене Зедружина кинула!
- Ну не варто через це стрибати з 2-го поверху!
- Ви не зрозуміли, лікарю! Я не стрибав, це вона мене кинула!
нещодавно трейдерами було вивезено 80% нового врожаю продуктової пшениці 😡
«Выходите через 5 мин. Вaс ждёт "Мaздa?, голубой метaллик».
Дaлее со слов водителя: Выходит из подъездa женщинa.
Обошлa 2 рaзa вокруг мaшины приблизилaсь к приоткрытому окну и спрaшивaет «Это вы голубой Витaлик? »
Украина таки не Россия... Что сделал Путин, когда США пытались ввести санкции на 36 человек из РФ? Он побеседовал с Байденом и никаких санкций нет...
Китайського богдихана народ бачив лише на святкуванні «першої борозни», коли імператор проходив першу борозну, розпочинаючи землеробський цикл і присвячуючи її поклонінню Небу…
Зеленського народ бачить, останнім часом, тільки у «відосиках»…
Китайський та японський імператори жерли, пили, спали, срали і трахали наложниць, а керували країною розумні сановники.
Блазень робить те саме, за єдиним виключенням - «сановники» у нього такі самі дурні, як і він…
Питання - на якого біса «Зедебіли» його вибирали?...
Анекдот написаний в 2019 році!!!
- Лица нетрадиционной сексуальной ориентации обслуживаются ВНЕ ОЧЕРЕДИ. Администрация.
Как Зеленский дождался звонка от Байдена ... нажал кнопку ответа и солидно сказал:
- Алло. Президент Владимир Зеленский слушает.
- Слышь, президент, - сказал в трубке Байден. - Ермака позови.
Василий Рыбников, Цензор. НЕТ
Источник: https://censor.net/ru/r3304362