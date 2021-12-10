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Россия завела переговорный процесс в ТКГ и в Нормандском формате в тупик, - заявление ЕС

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Россия завела переговорный процесс в ТКГ и в Нормандском формате в тупик, - заявление ЕС

Переговорный процесс в Трехсторонней контактной группе и в Нормандском формате оказался в тупике из-за отказа России признавать себя стороной конфликта на востоке Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом говорится в заявлении Европейского Союза об агрессии России против Украины и незаконной оккупации Крыма, произнесенном на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

"Отказ России как стороны конфликта действовать ответственно, путем конструктивного участия в переговорах в рамках Трехсторонней контактной группы, а также препятствование проведению очередной встречи в Нормандском формате приводит в тупик в этих переговорных форматах", - отмечается в заявлении.

В ЕС напомнили, что прошло уже два года со времени проведения последнего "нормандского" саммита, на котором был подписан документ под названием "Общие согласованные выводы".

"Мы сожалеем, что большинство согласованных тогда мер до сих пор не реализованы, хотя договоренности на техническом уровне были достигнуты в рабочих группах Трехсторонней контактной группы. Впрочем, они остаются заблокированными на политическом уровне", - указывают в Евросоюзе.

Кроме того, выражается сожаление по поводу того, что на Министерском совете ОБСЕ 2-3 декабря в Стокгольме Россия в очередной раз "не приняла участие в переговорах относительно декларации об усилиях ОБСЕ в направлении мира в Украине".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Усилия Байдена по сдерживанию России не означают, что нужно отказываться от "нормандского формата", - Макрон

Также в ЕС напомнили об обеспокоенности по поводу ухудшения ситуации с безопасностью на востоке Украины вследствие резкого роста нарушений режима прекращения огня и наращивания Россией военных сил вблизи границы.

"Любое угрожающее или дестабилизирующее поведение является неприемлемым. Мы призываем Россию придерживаться существующих механизмов в рамках Венского документа относительно прозрачности перемещений и осуществить деэскалацию напряженности", - подытожили в ЕС.

Как сообщалось, на заседаниях рабочих подгрупп Трехсторонней контактной группы 7 декабря украинская сторона озвучила три ключевых инициативы, но Россия отвергла их под надуманными предлогами.

Автор: Наталя Джума
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Начало ноября. Очень длинная очередь на шиномонтаж. В очереди железная дисциплина. Иногда ОООЧЕНЬ крутые машины проезжают мимо очереди к боксам. Там они разворачиваются, очень быстро возвращаются и встают в конец очереди. Их гонит не совесть, не злоба других водителей и не монтажники. В конец очереди их гонит объявление на листе формата А4:
- Лица нетрадиционной сексуальной ориентации обслуживаются ВНЕ ОЧЕРЕДИ. Администрация.



Майже як про московію
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10.12.2021 07:25 Ответить
У кожній незрозумілій ситуації будуй Січ
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10.12.2021 07:34 Ответить
Приходять до астрологів «кремлівські» і кажуть:

- Ми хочемо мать гороскоп нашого президента!
- На кого саме з шести складать?

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10.12.2021 07:45 Ответить
Брехня !
Не в тупик а в болото. Наследники Сусанина.
В тупике можно развернутся и вернутся к ближайшей развилке. В болте можно завязнуть.
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10.12.2021 08:55 Ответить
Украине нужно слить к чертям эту помойку. Они только тянут Украину в болото российское и всегда будут гадить Украине. Без них уже бы Украина была бы на много ступеней выше. Если бы не было Донбасса, то не было бы в Украине - Ахметова, Януковича, Партии регионов, Майдана, Войны, Смертей, нищеты, и т.д. Донбасс - это галимый Троянский Конь России! А дальше они хотят особый статус и федерализацию и боевиков в Раду. Да пошли они нах! Давайте референдум срочно проведем и вообще сольем его в паРашу! Пусть РФ им плотит пенсии и вкладывает туда деньги. А Украина лучше эти деньги своим пенсионерам раздаст и повысит уровень жизни. Не хочу после всего жить с ними в одной стране! А еще подумать, как там промыли мозги им, да ну нафиг - нет спс, пусть лучше они в РФ валят! Слив их, Украина выиграет. Потому что РФ будет при помощи их - истощать Украинские ресурсы на войну и будет экономике хуже и хуже. А плюс сколько агентуры в Украине русской, лучше ее уничтожить ибо они тоже воруют и уничтожают изнутри страну. И в НАТО и ЕС говорят, что с Донбассом и Крымом не возьмут Украину никогда. Нужно снять розовые очки и посмотреть реально на ситуацию, как будет лучше сделать, прямо сейчас, чтобы страна начала подыматься в уровне жизни, а не летела в бездну. Долгов на стране море и т.д. Донбасс - отравляет Украину раковыми метастазами! Это раковая опухоль на протяжении долгих лет! Тупорылое население там ватно совковое и сейчас вообще там уже новое поколение анти-украинское выросло и они ненавидят всеми клетками Украину и их принять??? чтобы они дальше разваливали Украину и гадили??? выбирали здесь опять партию регионов и Медведчукам большинство в Раде сделали??? ну серьезно. У меня перелом в сознании произошел почему то сейчас, когда я начал обдумывать это. Хотя я 7 лет топил со всех сил, что нужно захватить его. Но нужно реально понимать, что сил нету у Украины и экономически тоже слабее РФ Украина и РФ только богатеет, а санкции были смешными. Они наоборот увеличивают инвестиции в РФ и США и ЕС и торгуют больше, чем с Украиной, которая в болоте ворья и коррупции. Лучше синица в руках, чем журавль в небе. Также сделали и немцы и финны, когда РФ их территории захватила. Они решили строить и развивать то, что есть. И теперь захваченные территории их в говне, Карелия один из беднейших регионов РФ, Кёнигсберг лучше, но они там с Германией торгуют и они хотят к немцам обратно ибо видят уровень в РФ и в Германии. Так и Украине нужно сделать! Тоже и регионы близкие к Японии, хотят в состав Японии из РФ. Признать, что РФ захватила регион и это будет гемор России с этим быдлом мучатся и боевиками. Войну закончить и пусть РФ нападает на следующих - на казахов они наверное нападут, а мы уже будем обеспокоены и санкции вводить. мне надоело быть в роли Афганистана для СССР, и РФ нифига не разваливается, а мы стареем, и истощается не РФ, а Украина. Хочется нормально пожить в Украине. Надоела война и истощение страны и нищета, люди валят с Украины. Только у меня знакомых уехало куча с Украины, кто в Нью-Йорк, кто в Перу, кто в Китай, кто в Чехию работать, кто в Польшу. Только иногда приезжают на пару месяцев некоторые. Реально снять надо розовые очки и оценить ситуацию и сделать так, как будет лучше для Украины исходя из истории. Почему мы должны быть грушей для битья??? Тем более Запад не оказывает поддержки санкциями, какие уничтожат РФ. Они торгуют с ними и тянут трубы в обход Украины. Они в них инвестируют в десятки раз больше, чем в нас. реально у нас дурная нация, но очень гордая. Нужно разумно действовать и делать так, чтобы было лучше жить Украине было. А когда у нас будет вся территория про Украинская, то нам будет легче вступить в ЕС и затем и в НАТО, и нужно вернуть на повестку, что пока мы не в НАТО, нас не защитили по Будапештскому меморандуму и у нас есть право вернуть ядерный статус небольшой для защиты, а если возьмут в НАТО, то мы от него можем отказаться. Или, как Израиль сделать себе Ядерный статус - это гарантирует защиту от полномасштабной войны. Разумную политику надо проводить! Делать шаги, которые усиливают страну, а не истощают и ослабляют. Эта война и вся эта херня с Донбассом выгодна РФ и это инструмент против Украины. Они, как с осликом и морковкой играются с Украиной. Украина идет за этим Донбассом, а дорога ведет в пропасть! А если Украина откажется от него, то инструмент не будет работать против Украины.
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10.12.2021 11:14 Ответить
В принципі я погоджуся обміняти донбабве і крим на членство в Нато і ЄС.
Кацапстан все одно розпадеться, от тоді і відберемо все своє включно з Кубанню, Ордовщиною і Курщиною. Але треба готуватися до такого шансу. На жаль, всі партії і кандидати пускають рожеві соплі і вішають солодку лапшу. А одужання починається з точного діагнозу і правильного рецепту
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10.12.2021 12:30 Ответить
Ви помиляєтесь як що думаєте що ***** й рашиссти відчепляться отримавши Крим та Луганск з Донецьком. Ви ДУЖЕ помиляєтесь й іньших заводите у оману. Нівякому разі НЕ МОЖНА ВІДМОВЛЯТИСЯ ВІД СВОЇХ ТЕРЕТОРІЙ!!! Рашисстів можно душити й без того.
Відновлення від теріторії =зняття санкцій =гроші для нових агресій рашисстов й *****.
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10.12.2021 13:39 Ответить
Млять!!! Млять...млять...млять.... чи тупорилі у ЄС, чи прокидаються та грають "свої ігри" ?!!! За 8 років НЕ ЗРОЗУМІЛИ ЩО РАШИССТАМ Й ***** МИР НЕ ПОТРІБЕН!!! Мир з кацапами - поневолення/зникнення України!!! Скільки можна вести пусті перемовини??? Вжарити санкціями відчутними треба.... а.... забув Франція й Німеччина на газовому гачку - принципи демократії у сторону!
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10.12.2021 11:25 Ответить
Пустозвоны.
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10.12.2021 15:20 Ответить
Як можна завести в тупик те, що звідтіля і не виходило?
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10.12.2021 17:49 Ответить
Вот это резанули!
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10.12.2021 18:26 Ответить
 
 