Россия завела переговорный процесс в ТКГ и в Нормандском формате в тупик, - заявление ЕС

Переговорный процесс в Трехсторонней контактной группе и в Нормандском формате оказался в тупике из-за отказа России признавать себя стороной конфликта на востоке Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом говорится в заявлении Европейского Союза об агрессии России против Украины и незаконной оккупации Крыма, произнесенном на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

"Отказ России как стороны конфликта действовать ответственно, путем конструктивного участия в переговорах в рамках Трехсторонней контактной группы, а также препятствование проведению очередной встречи в Нормандском формате приводит в тупик в этих переговорных форматах", - отмечается в заявлении.

В ЕС напомнили, что прошло уже два года со времени проведения последнего "нормандского" саммита, на котором был подписан документ под названием "Общие согласованные выводы".

"Мы сожалеем, что большинство согласованных тогда мер до сих пор не реализованы, хотя договоренности на техническом уровне были достигнуты в рабочих группах Трехсторонней контактной группы. Впрочем, они остаются заблокированными на политическом уровне", - указывают в Евросоюзе.

Кроме того, выражается сожаление по поводу того, что на Министерском совете ОБСЕ 2-3 декабря в Стокгольме Россия в очередной раз "не приняла участие в переговорах относительно декларации об усилиях ОБСЕ в направлении мира в Украине".

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Также в ЕС напомнили об обеспокоенности по поводу ухудшения ситуации с безопасностью на востоке Украины вследствие резкого роста нарушений режима прекращения огня и наращивания Россией военных сил вблизи границы.

"Любое угрожающее или дестабилизирующее поведение является неприемлемым. Мы призываем Россию придерживаться существующих механизмов в рамках Венского документа относительно прозрачности перемещений и осуществить деэскалацию напряженности", - подытожили в ЕС.

Как сообщалось, на заседаниях рабочих подгрупп Трехсторонней контактной группы 7 декабря украинская сторона озвучила три ключевых инициативы, но Россия отвергла их под надуманными предлогами.