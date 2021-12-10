Двое украинских воинов получили ранения на Донбассе в результате обстрела войсками РФ. За сутки российские наемники 6 раз открывали огонь, - ООС
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За прошедшие сутки, 9 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксированы 6 нарушений режима прекращения огня, 3 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в фейсбуке.
В направлении Шумов оккупанты вели огонь из гранатометов разных систем и стрелкового оружия.
Вблизи Новомихайловки враг совершил обстрел из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
В сторону Причепиловки вражеские войска открывали огонь дважды, используя минометы калибра 82 мм и гранатометы различных систем.
Недалеко от Пивденного противник обстрелял наши позиции из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
В районе Станицы Луганской российские наемники применили минометы калибра 120 мм и 82 мм.
"В результате вражеских действий двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воины находятся в лечебном заведении. Состояние здоровья одного раненого - тяжелое, второго - удовлетворительное", - сообщили в штабе.
Отмечается, что украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружения, и заставили противника прекратить обстрелы.
Также сообщается, что по состоянию на 7 часов утра 10 декабря нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
"Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - сообщили в пресс-центре ОС.
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