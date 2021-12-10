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Двое украинских воинов получили ранения на Донбассе в результате обстрела войсками РФ. За сутки российские наемники 6 раз открывали огонь, - ООС

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Двое украинских воинов получили ранения на Донбассе в результате обстрела войсками РФ. За сутки российские наемники 6 раз открывали огонь, - ООС

За прошедшие сутки, 9 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксированы 6 нарушений режима прекращения огня, 3 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в фейсбуке.

В направлении Шумов оккупанты вели огонь из гранатометов разных систем и стрелкового оружия.

Вблизи Новомихайловки враг совершил обстрел из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В сторону Причепиловки вражеские войска открывали огонь дважды, используя минометы калибра 82 мм и гранатометы различных систем.

Недалеко от Пивденного противник обстрелял наши позиции из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе Станицы Луганской российские наемники применили минометы калибра 120 мм и 82 мм.

"В результате вражеских действий двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воины находятся в лечебном заведении. Состояние здоровья одного раненого - тяжелое, второго - удовлетворительное", - сообщили в штабе.

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Отмечается, что украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружения, и заставили противника прекратить обстрелы.

Также сообщается, что по состоянию на 7 часов утра 10 декабря нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

"Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - сообщили в пресс-центре ОС.

Двое украинских воинов получили ранения на Донбассе в результате обстрела войсками РФ. За сутки российские наемники 6 раз открывали огонь, - ООС 01

Автор: Наталя Джума
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з кулемета змусили припинити вогонь?
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10.12.2021 07:35 Ответить
Одужання хлопцям……
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10.12.2021 07:54 Ответить
Перемовини між Байдоном і пуйлом закінчилися, можете тепер хлопці давати відповідь, та таку щоб земля під орками горіла.
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10.12.2021 08:51 Ответить
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10.12.2021 09:04 Ответить
Хлопчики, рідненькі, швидкого одужання.
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10.12.2021 14:03 Ответить
 
 