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Европа и США должны быть на стороне Украины, чтобы обеспечить ее безопасность, - Макрон

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Европа и США должны быть на стороне Украины, чтобы обеспечить ее безопасность, - Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон уверен, что Европа и Соединенные Штаты должны обеспечить безопасность и суверенитет Украины.

Об этом Макрон заявил на пресс-конференции в Париже, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Наша цель, я считаю, всех европейцев, а также наших американских партнеров - это, прежде всего, быть на стороне Украины, чтобы обеспечить ее безопасность, а также обеспечить мирную ситуацию в регионе", - сказал Эммануэль Макрон, комментируя разговор президента США Джо Байдена с президентом России Владимиром Путиным.

Он также выразил благодарность Байдену за то, что тот координировал свои позиции с европейскими партнерами, как перед разговором с Путиным, так и после него. По словам французского лидера, в политическом смысле это очень хорошая инициатива.

В то же время он подчеркнул важность Нормандского формата и французско-немецкую медиацию в нем. Однако при этом заметил: "Смогут ли европейцы самостоятельно это изменить? Нет. Это зависит от доброй воли других сторон".

По словам Макрона, необходимо снова взаимодействовать и снова вовлекать в переговоры в Нормандском формате и Путина, и Зеленского, чтобы перезагрузить этот формат и политический процесс.

Также читайте: Усилия Байдена по сдерживанию России не означают, что нужно отказываться от "нормандского формата", - Макрон

Относительно России Макрон особо подчеркнул важность ее привлечения к такому диалогу, который помог бы снять напряженность вокруг Украины, обеспечить стабилизацию и мир в регионе: "Именно необходимым диалогом с Россией можно выстроить новое решение и процесс, которые будут сохранять украинский суверенитет и мирное урегулирование, достижение мира во всем регионе, стабильности всего нашего континента".

При этом он заметил, что разговором с Путиным Байден показал: он также считает, что такой диалог с президентом России нужен. Поскольку, по словам Макрона, "благодаря этому диалогу мы можем фиксировать наши договоренности и разногласия, а также прокладывать дальнейший путь таким образом, чтобы избежать эскалации".

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+6
Как энергично Макарон закукарекал. То он был на подтанцовке у *****, а после разговора Байдена с фюрером репоедов закукарекал о поддержке Украины. Наверно Джо дал ему пенделя.
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10.12.2021 07:41
+6
О,альфонс переобувается.Мамка *глубокая озабоченость* ушла и самому сцыкотно палиться?Отож то!!!!
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10.12.2021 07:41
+3
Это дипломатия,здесь так могут послать в дупу что можна это принять за комплимент.Макрона видно по делах а не по словам.Да и зачем ему портить отношения с ****** если они заключили многомиллиардные контракты на запуск мокшанских спутников из французкого Куру,да и другие и это во время агресии ***** относительно Украины.
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10.12.2021 08:15
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Как энергично Макарон закукарекал. То он был на подтанцовке у *****, а после разговора Байдена с фюрером репоедов закукарекал о поддержке Украины. Наверно Джо дал ему пенделя.
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10.12.2021 07:41 Ответить
Это дипломатия,здесь так могут послать в дупу что можна это принять за комплимент.Макрона видно по делах а не по словам.Да и зачем ему портить отношения с ****** если они заключили многомиллиардные контракты на запуск мокшанских спутников из французкого Куру,да и другие и это во время агресии ***** относительно Украины.
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10.12.2021 08:15 Ответить
Да он говорит всё то же самое - "нужен диалог с Роисей". Какой может быть диалог с диктатором, который понимает только силу? Гитлера тоже в своё время пытались задобрить, а получилось то, что получилось.

Только тотальными санкциями можно уничтожить режим путлера. А милионные толпы голодных орков впоследствии сами сметут своего царя Мордора.
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10.12.2021 09:07 Ответить
О,альфонс переобувается.Мамка *глубокая озабоченость* ушла и самому сцыкотно палиться?Отож то!!!!
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10.12.2021 07:41 Ответить
Это слова! А шаги, шажочки где???
Какие шажочки? Та просто ПКР Эксозет и даже любого базирования, можно даже снятые с вооружения. Можно АМ39, а можно и ММ 40, будем только рады!!
А не понадобится сами вернем.....
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10.12.2021 07:42 Ответить
читается навскидку, как "французько-німецьку медітацію у ньому"
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10.12.2021 07:53 Ответить
Они должны оказывать нам большую помощь, потому что мы воюем с кацапами.
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10.12.2021 08:01 Ответить
Ну по существу они нам ничего не должны.
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10.12.2021 09:09 Ответить
Еще как должны. Последствия слива Украины в том числе для французов мало поддаются оценке, адекватные люди не идут на такие риски.
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10.12.2021 11:05 Ответить
От проститутка ... і нашим і вашим ...
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10.12.2021 08:15 Ответить
"Наши" для него - только французы вообще-то.
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10.12.2021 09:46 Ответить
Почему-то я не верю этому жабоеду
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10.12.2021 08:19 Ответить
Жабоеды и сосисочники были, есть и всегда будут продажными проститутками.
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10.12.2021 08:22 Ответить
У всех свои интересы. Продажность тут ни причем. Отстаивать интересы Украины должны только украинцы. А Макрон - президент Франции, а не Украины.
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10.12.2021 09:42 Ответить
Вечером того же дня "визнаному поціновувачу грудей стареньких бабусь"® Макрону любимая школьная учительница Брижит Жановна надавала тумаков по жопе и при этом по-матерински заботливо наставляла: "Эмманюэльчик, ты уже взрослый мальчик - соображать должен - внимательный педагог иногда обязан действовать превентивно (на опережение) как Путин - Украина ещё не вступила в НАТО, а Путин уже намерен воевать с нею. Точно так же и с тобою - ты ещё не нашалил, а тумаков по жопе за будущие шалости уже отхватил".
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10.12.2021 10:07 Ответить
 
 