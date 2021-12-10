"Никаких решений или дискуссий по Украине без Украины": Белый дом раскрыл содержание разговора Байдена и Зеленского
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В ходе разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским президент США Байден дал четко понять, что США и их союзники и партнеры привержены принципу "никаких решений или дискуссий по Украине без Украины".
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", об этом по итогам разговора президентов США и Украины заявили в четверг в Белом доме.
Разговор последовал за общением Джо Байдена с Владимиром Путиным во вторник и разговорами по нему с союзниками Соединенных Штатов Америки.
Как отмечается, в ходе разговора с Зеленским Байден озвучил глубокую обеспокоенность США и их европейских союзников относительно агрессивных действий России в отношении Украины и четко заявил, что в случае дальнейшей военной интервенции США и их союзники ответят в виде сильных экономических и других мер.
Байден также подтвердил непреклонную приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины.
"Лидеры призвали Россию разрядить напряжения и согласились, что дипломатия является лучшим путем достижения значимого прогресса в решении конфликта. Президент Байден подчеркнул готовность США приобщиться к поддержке мер по усилению уверенности для продвижения выполнения Минских договоренностей, в поддержку Нормандского формата", - сообщает Белый дом.
Как сообщил сайт президента Украины, ключевым вопросом переговоров Байдена и Зеленского стала ситуация с безопасностью вокруг Украины и перспективы активизации мирного урегулирования.
"Глава украинского государства поблагодарил Джозефа Байдена за последовательную, твердую и решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности нашего государства и подтвердил непреклонную настроенность на поиск путей к миру на Донбассе. Стороны скоординировали позиции относительно дальнейших шагов в этом направлении. Владимир Зеленский подчеркнул, что у нас есть четкие предложения по разблокированию мирного процесса и мы готовы обсуждать их в разных форматах", - сообщили у Зеленского.
Сообщается, что стороны обсудили вопросы безопасности, финансовой и политической поддержки Украины и энергетической безопасности.
Как ранее сообщалось, по словам президента США, он заявил Путину, что в случае новой агрессии России против Украины Москву ждут невиданные санкции. При этом Байден исключил "одностороннюю" отправку США своих военных в Украину в случае нового нападения России.
По словам Байдена, в будущем в ходе встреч с участием представителей Вашингтона, по меньшей мере 4 ведущих союзников США по НАТО и России может состояться обсуждение будущей обеспокоенности России относительно НАТО в широком смысле, и возможности выработки договоренностей для ослабления напряженности вдоль восточного фронта НАТО. По словам Байдена о проведении таких встреч может быть объявлено до пятницы.
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Руслан Левиев@RuslanLeviev
Вчера мы опубликовали новость о переброске Буков под Воронеж и что переговоры Путина/Байдена ни к чему не привели, а теперь уже и начальник российского Генштаба прямо заявляет, что будут пресекать «провокации киевских властей по силовому урегулированию»
Попереименовуем улицы "им.Бандеры", "им.Шухевича", "им.Мазепы", "им.Черновила" в "Кантемировскую", "Таманскую" "Нарофоминскую", "им.Дзержинского" да и весь хрен.
Дегенерату? Уверен, он не понял.
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Судячи навіть не з результатів дзвінка, а з подальшого обговорення Байденом ситуації армії РФ на кордонах України з 9 (!) європейськими лідерами - Зеленському просто напросто вказали на його профнепридатність.
Ми в заручниках у неадекватної посаді людини, яка привела країну до небаченої раніше ганьби, коли вже не те що США з РФ обговорюють Україну без України, але з Естонією, Румунією та Словаччиною.
Зеленський став токсичним і нерукопожатним, колективний Зеленський головна загроза державі - світ виніс вирок, черга за українцями, краще пізно.
Для цього і був започаткований нормандський формат, і дуже шкода, що п'яту річницю ми зустрічаємо без зустрічі на найвищому рівні.
Треба діяти більш рішуче і наполегливо.
Нічого про Україну без України!", - підсумував Петро Порошенко.
Це не дуже добра новина, бо виконувати домовленності вимагатимуть тільки від України.
А то все минские, минские ..
Зеленский Ермак пока думают как это преподнести украинцам, как проталкивать сдачу Донбасса выполняя минские соглашения по формуле штанмайера как этого потребовал Байден от Зеленского в ходе разговора.