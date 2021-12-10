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Новости Политика Украины
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Байден (2372) Зеленский (16483) США (23153)

"Никаких решений или дискуссий по Украине без Украины": Белый дом раскрыл содержание разговора Байдена и Зеленского

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В ходе разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским президент США Байден дал четко понять, что США и их союзники и партнеры привержены принципу "никаких решений или дискуссий по Украине без Украины".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", об этом по итогам разговора президентов США и Украины заявили в четверг в Белом доме.

Разговор последовал за общением Джо Байдена с Владимиром Путиным во вторник и разговорами по нему с союзниками Соединенных Штатов Америки.

Как отмечается, в ходе разговора с Зеленским Байден озвучил глубокую обеспокоенность США и их европейских союзников относительно агрессивных действий России в отношении Украины и четко заявил, что в случае дальнейшей военной интервенции США и их союзники ответят в виде сильных экономических и других мер.

Байден также подтвердил непреклонную приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины.

"Лидеры призвали Россию разрядить напряжения и согласились, что дипломатия является лучшим путем достижения значимого прогресса в решении конфликта. Президент Байден подчеркнул готовность США приобщиться к поддержке мер по усилению уверенности для продвижения выполнения Минских договоренностей, в поддержку Нормандского формата", - сообщает Белый дом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США предоставит Украине любую помощь для отражения агрессии, - Ермак

Как сообщил сайт президента Украины, ключевым вопросом переговоров Байдена и Зеленского стала ситуация с безопасностью вокруг Украины и перспективы активизации мирного урегулирования.

"Глава украинского государства поблагодарил Джозефа Байдена за последовательную, твердую и решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности нашего государства и подтвердил непреклонную настроенность на поиск путей к миру на Донбассе. Стороны скоординировали позиции относительно дальнейших шагов в этом направлении. Владимир Зеленский подчеркнул, что у нас есть четкие предложения по разблокированию мирного процесса и мы готовы обсуждать их в разных форматах", - сообщили у Зеленского.

Сообщается, что стороны обсудили вопросы безопасности, финансовой и политической поддержки Украины и энергетической безопасности.

Как ранее сообщалось, по словам президента США, он заявил Путину, что в случае новой агрессии России против Украины Москву ждут невиданные санкции. При этом Байден исключил "одностороннюю" отправку США своих военных в Украину в случае нового нападения России.

По словам Байдена, в будущем в ходе встреч с участием представителей Вашингтона, по меньшей мере 4 ведущих союзников США по НАТО и России может состояться обсуждение будущей обеспокоенности России относительно НАТО в широком смысле, и возможности выработки договоренностей для ослабления напряженности вдоль восточного фронта НАТО. По словам Байдена о проведении таких встреч может быть объявлено до пятницы.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+33
Сильна ікона! Свята Джавеліна.

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10.12.2021 07:52
+26
Абалдеть. Байден говорит об Украине то, что обязан был сказать бубочка. Но оно ж, млять, даже слов таких не знает.
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10.12.2021 08:08
+14
В Петропавловсе-Камчатском полночь... Почти всегда!
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10.12.2021 08:39
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король-завхоз: "Украина это я!"
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10.12.2021 07:50 Ответить
Сильна ікона! Свята Джавеліна.

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10.12.2021 07:52 Ответить
тим часом під Воронежем

Руслан Левиев@RuslanLeviev



Вчера мы опубликовали новость о переброске Буков под Воронеж и что переговоры Путина/Байдена ни к чему не привели, а теперь уже и начальник российского Генштаба прямо заявляет, что будут пресекать «провокации киевских властей по силовому урегулированию»
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10.12.2021 07:54 Ответить
Абалдеть. Байден говорит об Украине то, что обязан был сказать бубочка. Но оно ж, млять, даже слов таких не знает.
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10.12.2021 08:08 Ответить
"Жодних дій чи діскусій без України",сказав Байден.При цьому зелену булочку перед ринуло,Цеж казав Порошенко!!
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10.12.2021 08:35 Ответить
БАЙДЕН - ПОРОХОБОТ!!!
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10.12.2021 08:55 Ответить
А то.
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10.12.2021 10:33 Ответить
Наркоботы в ужосе
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10.12.2021 13:50 Ответить
Конечно никаких дискуссий уже все порешали 9 декабря официально начали сливать Украину
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10.12.2021 08:29 Ответить
Что же тебе с утра не спиться, рашотроллик? Или на Камчатке уже полдень?
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10.12.2021 08:35 Ответить
В Петропавловсе-Камчатском полночь... Почти всегда!
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10.12.2021 08:39 Ответить
там правит сцар Тьмы-ХЛО .. темнота там ..
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10.12.2021 13:52 Ответить
О у Украине ни слова без Ермака. На сегодня надо понимать так.
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10.12.2021 08:31 Ответить
Этот бред для внутреннего лохтората Украины, ну чтоб уж окончательно не унижать Зе_лЕрьмака! Типа Зеленское чучело лживое что то решает и его мнение интересно Байдену и Путлеру.
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10.12.2021 08:31 Ответить
У вас уже разрешили называть ***** путлером?
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10.12.2021 12:30 Ответить
Т.е. с ****** этот вопрос не поднимался?
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10.12.2021 08:44 Ответить
Самый главный итог озвучил Байден - в случае российской агрессии в Украину применение армии США не рассматривается - только экономические санкции. А какие могут быть санкции к РФ, как поставщику газа в Европу посреди зимы? Ну какие-то неудобства от санкций, конечно, будут, но не критичные - газ-то качается, денежка-т капает, за денежку всё покупается.
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10.12.2021 08:53 Ответить
А Вы хотели, чтоб за нас американцы воевали, а мы чтоб только смотрели и закидывались попкорном? А по санкциям, так своя рубаха ближе к телу. Хорошо, если Байден даст денег, инструкторов и оружие. И не кинет с таким **************
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10.12.2021 09:58 Ответить
А Вы слышали такое "Chicken Kiev speech"? Это троллинг речи Буша-старшего в Киеве 01.08.1991, когда он агитировал Украинскую ССР за сохранение (о, ужас!) Советского Союза. С такою же агитацией в Киаев приезжала и Маргарет Тетчер. Всю дорогу Штаты и Железная Леди расшатывали Союз, а когда он начал сыпаться, они же первыми и обосрались - у кого окажется "кнопка" от 3-его в мире ядерного арсенала(?); - а что, если расползётся(?) и т.п. Интересно, обо что обходилось Штатам и Англии содержание в Украине резидентур для агентурного отслеживания каждого из более, чем 3 тыс. ядерных боезарядов? А сколько стоила соответствующая техническая разведка (спутники и всё такое)? Рыжий Чёрт-Данилыч всё это дело продал за 30 сребреников из статьи затрат на оперативно-розыскную деятельность сметы расходов на содержание ФСБ, ГРУ, ЦРУ, МИ-6 под Будапештский меморандум и теперь никто никому ничего не должен. А был бы ДОГОВОР, то России пришлось бы возмещать все ущербы, а Штатам и Англии пришлось бы именно лезть в окопы.
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10.12.2021 10:40 Ответить
Договора нету. Ну чего уж теперь.
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10.12.2021 11:21 Ответить
Да ничего.
Попереименовуем улицы "им.Бандеры", "им.Шухевича", "им.Мазепы", "им.Черновила" в "Кантемировскую", "Таманскую" "Нарофоминскую", "им.Дзержинского" да и весь хрен.
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10.12.2021 11:33 Ответить
Для начала переименуй швабру, которая у тебя торчит сам знаешь где
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10.12.2021 12:32 Ответить
Всё это ерунда... США сегодня говорят одно, а завтра другое. "Ну, мол, извините....так получилось". Так уже было не один раз....
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10.12.2021 09:24 Ответить
Перед колонией и не надо оправдываться.
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10.12.2021 09:28 Ответить
Это ты про свинособакию свою?
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10.12.2021 12:33 Ответить
"...Байден дал четко понять..."
Дегенерату? Уверен, он не понял.
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10.12.2021 09:48 Ответить
Тобто нам так нічого і не скажуть.
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10.12.2021 09:55 Ответить
Валерій Прозапас

54 хв ·



Судячи навіть не з результатів дзвінка, а з подальшого обговорення Байденом ситуації армії РФ на кордонах України з 9 (!) європейськими лідерами - Зеленському просто напросто вказали на його профнепридатність.

Ми в заручниках у неадекватної посаді людини, яка привела країну до небаченої раніше ганьби, коли вже не те що США з РФ обговорюють Україну без України, але з Естонією, Румунією та Словаччиною.

Зеленський став токсичним і нерукопожатним, колективний Зеленський головна загроза державі - світ виніс вирок, черга за українцями, краще пізно.
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10.12.2021 09:56 Ответить
Весь мир знает, что Зеленский - уклонист!
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10.12.2021 13:55 Ответить
Бачу,що цей анонс про розмову Байдена і Зєлі був написаний ще задовго до самої розмови...
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10.12.2021 10:19 Ответить
Если Порохло предатель и виновен в подписании минских соглашений,тогда судите его как предателя.Если минские соглашения нужны и им нет альтернативы как говорит Порохло,тогда выполняйте их не юлите на намыленной жопе.
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10.12.2021 10:23 Ответить
тебе намылили зад, что так разошелся?
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10.12.2021 10:49 Ответить
А шо случилось? С бутылки соскочило?
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10.12.2021 12:39 Ответить
Зеленский не представляет интересы Украины со всей своей ОПГ жуликов, это агенты Путина в Украине и жулики из Еврейской мафии. Они только врут и воруют!
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10.12.2021 10:36 Ответить
«Роки російської агресії навчили нас найважливішому - мир настане лише тоді, коли Росія перестане стріляти.
Для цього і був започаткований нормандський формат, і дуже шкода, що п'яту річницю ми зустрічаємо без зустрічі на найвищому рівні.

Треба діяти більш рішуче і наполегливо.

Нічого про Україну без України!", - підсумував Петро Порошенко.
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10.12.2021 10:41 Ответить
І що промукав зє у відповідь?
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10.12.2021 11:13 Ответить
З ким говорити - з брехливим клоуном. Я його президентом не рахую. Вважаю що в Україні не має президента. Я згідний з Гордоном що він має бути останнім президентом а люди повинні вибирати прим*єр міністра.
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10.12.2021 11:50 Ответить
Соромно за народ України,за державу в ціломую. Порошенко прийняв державу при повній розрухі,нольовою казною і відсутністю управляємості,захватом Крима і Донбаса. При цій ситуації відвоював більшість території донбасу, створив міжнародну каоліцію проти фашиста-путіна. Мотався по всьому світі,крутився як вуж,щоб захистити державу. Пенсії повишались в рази (а не на копійки),субсидії для бідних БЕЗ УКРАЇНИ в світі нічого не обговорювалось А сьогодні на третю добу сповіщають нашому шпанюку про частину розмови. Брехня на брехні,корупція постій нагадування-- " я президент" Україню керують інородці в яких особисті інтереси вище всього ,продають державу і трясуться зі страху за свої статки.
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10.12.2021 12:14 Ответить
Вот брифинг Белого Дома о беседе Байден - зеля... https://www.whitehouse.gov/briefing-room/press-briefings/2021/12/09/background-press-call-by-a-senior-administration-official-on-president-bidens-calls-with-president-zelenskyy-of-ukraine-and-european-leaders/ Кто тут найдёт про поддержку односторонних переговоров и по решению конфликта по Донбассу отдельно от Крыма - ну-ка ? Ищите сильнее!!! А то окажется, что зеля и дерьмак привычно с3.14-ли ...
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10.12.2021 12:26 Ответить
Говноботы, и шо у вас там одна методичка на всех?
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10.12.2021 12:40 Ответить
Вниманию зелеботов. Текст со ссылкой сохранил... Вырубите - поставлю снова.
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10.12.2021 13:22 Ответить
"Президент Байден підкреслив готовність США долучитись до підтримки заходів на посилення впевненості для просування виконання Мінських домовленостей..."

Це не дуже добра новина, бо виконувати домовленності вимагатимуть тільки від України.
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10.12.2021 13:20 Ответить
Сначала надо выполнять Будапештские домовленності ,.. и все станет на все места без лишних компликаций
А то все минские, минские ..
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10.12.2021 14:01 Ответить
А чому б Україні не зробити як кацапи роблять віками - сказати що "Повернете Крим та приберіться з Донецька та Луганска й Україна не вступає у НАТО" а потім як повернуть швиденько без огласки "настамнєт" вступити й хай потім спробують напасти. Але нажаль толерасти-демократи навряд підуть на таке.
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10.12.2021 13:48 Ответить
Еще до такого не додумались ..
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10.12.2021 14:04 Ответить
Если самое приближенное лицо после телеф разговора ничего не может сказать о том доволен ли результатами зеленский, ссылаясь на ёперный театр с футболом, ТО это значит что Зеля был вообще не внастроении и ни с кем не хотел разговаривать. Да и по ходу самих переговоров он вполне мог увидеть доволен зеленский или нет, соскакивание с этого вопроса ведущей говорит о том что Ермак не хочет сам озвучивать провал переговоров. То есть то, что некоторые трезвомыслящие анлитики считают, что бидон требовал сдать Донбасс( пойти на уступки путину), это так и есть.
Зеленский Ермак пока думают как это преподнести украинцам, как проталкивать сдачу Донбасса выполняя минские соглашения по формуле штанмайера как этого потребовал Байден от Зеленского в ходе разговора.
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10.12.2021 15:39 Ответить
Чем нравится Зеленский. Он как курка которую петух потоптал потоптал а она отряхнулась и опять молодцом.
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10.12.2021 18:00 Ответить
https://twitter.com/i/status/1469272739206864899
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10.12.2021 19:39 Ответить
 
 