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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 442 человека, зафиксированы 11 327 новых случаев заражения, 24 456 человек выздоровели

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 442 человека, зафиксированы 11 327 новых случаев заражения, 24 456 человек выздоровели

В Украине зафиксированы 11 327 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 10 декабря.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"Уже 45,2% взрослого населения Украины получили по меньшей мере одну прививку против COVID-19. 39,4% взрослого населения Украины прошли полный курс вакцинации против коронавирусной болезни! Согласно рекомендациям ВОЗ, показатель привитых людей в мире до конца года должен составлять 40%.

Более 14 миллионов человек получили как минимум одну дозу вакцины против COVID-19!

За сутки 09 декабря в Украине:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 442 человека, зафиксированы 11 327 новых случаев заражения, 24 456 человек выздоровели 01зафиксированы 11 327 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1010, медработников - 214);

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 442 человека, зафиксированы 11 327 новых случаев заражения, 24 456 человек выздоровели 01157 728 человек вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 57 253 человека, полностью иммунизированы – 100 475 человек.

Также читайте: Минцифры обнародовало подробную инструкцию по получению "тысячи Зеленского". ИНФОГРАФИКА

Также за минувшие сутки:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 442 человека, зафиксированы 11 327 новых случаев заражения, 24 456 человек выздоровели 01 госпитализированы – 2551 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 442 человека, зафиксированы 11 327 новых случаев заражения, 24 456 человек выздоровели 01 летальных случаев – 442;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 442 человека, зафиксированы 11 327 новых случаев заражения, 24 456 человек выздоровели 01 выздоровели – 24 456 человек.

За все время пандемии в Украине:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 442 человека, зафиксированы 11 327 новых случаев заражения, 24 456 человек выздоровели 01 заболели – 3 543 684 человека;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 442 человека, зафиксированы 11 327 новых случаев заражения, 24 456 человек выздоровели 01 выздоровели – 3 158 426 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 442 человека, зафиксированы 11 327 новых случаев заражения, 24 456 человек выздоровели 01 летальных случаев – 90 343;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 442 человека, зафиксированы 11 327 новых случаев заражения, 24 456 человек выздоровели 01 проведено ПЦР-тестирований – 16 234 638.

С начала вакцинальной кампании привиты 14 031 953 человека, из них получили одну дозу – 14 031 951 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 252 237 человек. В общей сложности проведены 26 284 188 прививок", - рассказали в Минздраве.

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 442 человека, зафиксированы 11 327 новых случаев заражения, 24 456 человек выздоровели 10

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+3
> "Як ви знаєте, COVID-19 ніде в світі ще не виявили. Але отруту в легенях вже знайшли, а саме - фторид берилію з оксидами азоту."

Оксиди азоту це гази. Вони або дуже швидко трансформуються, окиснюючи органіку (типово NO, NO2), що є шкідливим для організму, або відносно швидко виходять з нього (як N2O). Берілій елементарно знайти методами AAS або ICP, як вже відмітив Антип.

Йтіть в школу, таваріщ.
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10.12.2021 15:14
+3
Я знаю що буде далі:

1) ваши-даказательства-ни-даказательства
2) ета-всьо-жидомосони-абманивают
3) вирюс-нада-видилять-сагласна-пастулатам-коха
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10.12.2021 15:59
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Правила форума Совет форумчан
Чудно, новостная лента за пару дней практически очистилась от ежечастных новостей с ковижфронта, утихли баталии, пропали боты типо валЭры... и никого уже эти цифры не впечатляют... что то мутное в этом есть.
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10.12.2021 09:47 Ответить
Куда-то делись аналитеги с глубокомысленными наблюдениями: "чем больше процент вакцинированных - тем больше заражений."
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10.12.2021 10:36 Ответить
і чого це ви? ))) он в сусідній новині ляшка репетує, шо кололи цю субстанцію, котру зараз вакциною називають (кололи,Карл ), але не вносили в базу, тому ця процедура виявилася не кошерною і цю ініціативу з анонімного процесу прикрили в лікарні на Закарпатті )))
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10.12.2021 11:09 Ответить
Ви вважаєте, що наведене Вами посилання якось підтверджеє тезу "чем больше процент вакцинированных - тем больше заражений."? Яким чином?
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10.12.2021 11:12 Ответить
тим дописом я проілюстрував сутність того завдання чи мети, яка стоїть перед ляшками, бо їх потрібні "шашечки, а не їхати".

стосовно вашого підтвердження вказаної тези чи її заперечення - чим більших % вакцинованих, тим більше зараження. А що, є якісь статистично достовірні дані, що це не так? поки що наявна статистика таку тезу підтверджує ). між іншим, прошу наперед цифрами не жонглювати - ви виглядаєте маніпулятивно.
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10.12.2021 11:33 Ответить
Нащо жонглювати, просто читайте.

11 327 нових випадків зараження, 24 456 осіб одужали Джерело: https://censor.net/ua/n3304398

Що, число заражених збільшилося? І як тепер Ви виглядаєте?
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10.12.2021 11:41 Ответить
я просив надати статистично достовірні дані ))) я наперед вам вказав таку вимогу. Заражені - це не всі хворі, а виявлені ). я ж просив не маніпулювати. ви ж прекрасно розумієте (давно вас читаю і поки що не зауважував за вами такої "валєриної" поведінки) цю різницю )
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10.12.2021 11:50 Ответить
а якщо ще взяти до уваги суб'єктивність підходу щодо виявлення і підтвердження цієї хвороби у "щеплених", то зовсім буде негарна картина. це твердження, звичайно, на мою думку.
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10.12.2021 11:53 Ответить
Я надав дані і посилання на їх джерело. Якщо у Вас є більш достовірні дані - прошу надати їх і теж з посиланням на їх джерело. Псевдоаргументии на кшталт "Ваші докази - не докази" залиште росіянам.
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10.12.2021 12:00 Ответить
я розумію, що ви вимагаєте від мене складного. бо я ж не маю змоги вести статистику такого штибу на рівні держави. Однак можу вам сказати наступне на мікрорівні. Я перехворів і я в статистиці, моя дружина перехворіла і вона не в статистиці. Не склалося із сімейним лікарем у неї. Те ж відбулося і з декількома моїми родичами (те, за що я можу відповідати). тобто на одного офіційного хворого було ще 6 неофіційних. Так, я розумію,що вибірка так собі ))), однак є над чим задуматися.
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10.12.2021 12:07 Ответить
Не пересмикуйте. Я від Вас не вимагаю більшого, ніж надав сам.
Ваша виборка дійсно так собі. А що, до початку кампанії вакцинації в Україні було по-іншому? Якщо тестування виявляють 60-70% від реальних заражень, то характер залежності числа заражень від ступіню вакцинацій це не змінить.
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10.12.2021 12:15 Ответить
ні, не 60%-70%. он НАН сказали (цікаво, звичайно, глянути методику), що потрібно ПОМНОЖИТИ на 3.
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10.12.2021 12:24 Ответить
Навіть за такої умови (яку Ви знов посоромилися підтвердити посиланням), то твердження
"Якщо тестування виявляють 30% від реальних заражень, то характер залежності числа заражень від ступіню вакцинацій це не змінить." все одно буде вірним.
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10.12.2021 12:33 Ответить
посилання? тобто ви хочете сказати, що ви не знаєте цієї інформації? на просторі інтернету (навіть цього ресурсу) шукайте, однак все ж таки це вже занадто, так вибірково сприймати інформацію (будемо вважати, що це так)
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10.12.2021 13:57 Ответить
Проти цього є що заперечити? "Якщо тестування виявляють 30% від реальних заражень, то характер залежності числа заражень від ступіню вакцинацій це не змінить."
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10.12.2021 14:06 Ответить
антивакцинатори дораховують цифри попередніх періодів )

як їм зручно
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11.12.2021 09:30 Ответить
А Вас простите эта смертность не впечатляет? Учитывая отрицательную и без всякого ковида динамику рождаемости, в Украине ежедневно вымирает полностью село средней руки, ну или одно большое в неделю...... Потыкались с переписью населения, потом посоветовались со знающими людьми и решили, ну его нахер, не в нашу так сказать смену..... Читал где-то про альтернативные способы подсчета населения страны, наиболее точным, в нашей части света, считается способ счета по производимому и потребляемому хлебу, так вот, согласно такой математике украинцев уже меньше 30 миллионов, что скорее всего вряд-ли далеко от истинного положения вещей, потому зеленым и считать нас перехотелось... Мы динозавры, сотня-полторы лет и мы вымрем, ковид тщательно работает над тем, чтоб не тянуть с этим делом целый век.....
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10.12.2021 11:27 Ответить
Пока вакцинированные бессимптомно болеют, невакцинированные симптомно умирают. И тут не до смеха
У Львові від коронавірусу померла 23-річна жінка. Вона була на четвертому місяці вагітності. У неї не було супутніх захворювань, не була вакцинована.
Також від коронавірусу помер 29-річний чоловік. Він був здоровим, не мав супутніх захворювань, але був невакцинований. Після того як захворів на коронавірус, був із гарячкою і слабістю вдома, до лікарів потрапив уже тоді, коли почав задихатись. Місяць він провів на штучній вентиляції легень, але врятувати його не змогли.
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10.12.2021 12:19 Ответить
Як ви знаєте, COVID-19 ніде в світі ще не виявили. Але отруту в легенях вже знайшли, а саме - фторид берилію з оксидами азоту. Що з неба по всій Украінімрлзиють літаки і навіщо, адже це дуууже дорога процедура! Та ще й напевно розбризкуючи по вулицях в темну пору.
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10.12.2021 12:51 Ответить
Як ви знаю, COVID-19 знайдено в переважній більшості країе світу. А солі берилію елементано можна виявити спектрометричними методами аналізу Але встановити, що в легенях є саме їого форид - неможливо навіть теоретично. Але навіть його солей у хворих на ковід не виявлено. А Вам я радив би носити шапочку з фольги товщиною не менше 5 мм і протигаз. Особливо на вулицях в темну пору.
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10.12.2021 13:09 Ответить
Назвіть-но мені лабораторію, хоч одну, в якій виявили COVID-19. І я вам одразу пробачу всі ті дурниці, які ви на мене вилили.
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10.12.2021 15:40 Ответить
Ость, заходите за посиланням
https://covid19.gov.ua/analitichni-paneli-dashbordy
там є мапа, де Ви або будь-хто іще може знайти адреси лабораторій або пунктів, де можна здати біоматеріал на аналіз на ковід. А де фізично знаходяться ампліфікатори Ви можете поцікавитися в таких мережах, як Синєво або Діла. Мені немає часу шукти для Вас інформацію, яка мені самому не потрібна.
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10.12.2021 15:57 Ответить
Я знаю що буде далі:

1) ваши-даказательства-ни-даказательства
2) ета-всьо-жидомосони-абманивают
3) вирюс-нада-видилять-сагласна-пастулатам-коха
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10.12.2021 15:59 Ответить
Остап Стахів(***ЛЬВІВСЬКИЙ ГІПЕРАКТИВНИЙ АНТИВАКЦИНАТОР) скликає своїх прихильників на Кульпарківську !
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11.12.2021 10:23 Ответить
> "Як ви знаєте, COVID-19 ніде в світі ще не виявили. Але отруту в легенях вже знайшли, а саме - фторид берилію з оксидами азоту."

Оксиди азоту це гази. Вони або дуже швидко трансформуються, окиснюючи органіку (типово NO, NO2), що є шкідливим для організму, або відносно швидко виходять з нього (як N2O). Берілій елементарно знайти методами AAS або ICP, як вже відмітив Антип.

Йтіть в школу, таваріщ.
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10.12.2021 15:14 Ответить
То що я не так написав? Ви все те саме повторили іншими словами. То до чого ваш коментар з відправкою мене, професора фізики, до школи
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10.12.2021 15:44 Ответить
До того, що знайти "оксиди азоту в легенях" неможливо, якщо пройшов певний час після отруєння. Ви не розумієте що вам пишуть, тому бігом до школи. Далі, знайти берілій дуже просто, це може зробити будь-яка країна, та практично будь-хто. Але не, ніяких "знайшли берілію" нема. В той час як з вірусом SARS працюють вчені та медики в усьому світі. Тому бігом спочатку до перукарні, що зачіску після шапочки з фольгі привели до тями, а потім бігом в школу.
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10.12.2021 15:55 Ответить
Професор фізики мав би знати, що фторид берилію - добре розчинна речовина і для складних розчинів, яким є, зокрема, рідина з легеневої тканини, аналіз видається окремо по катонам і аніонам і там практично ніколи не встановиш, з яким аніоном був введений певний катіон, якщо він не є основним за вмістом.
Переставайте вже в конспірологію гратися.
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10.12.2021 16:05 Ответить
То ви так і не відповіли - В якій лабораторії виділили COVID-19?
Назвіть хоч одну чи то в США чи в Європейському Союзі!!!
Стосовно конспірології - чи можете ви дати пояснення тому НЕЗАПЕРЕЧНОМУ ФАКТУ, що над Україною з заходу на схід літаки на висоті 10 км розпилюють якісь порошки? Я це спостерігав в селах (там краща видимість неба) на границі Вінницької та Черкаської областей, на Волині та Львівщині. Те саме люди бачили в Закрапатскій області, в Кривому Розі , Миколаївській області і т.д. Дехто досліджував порошок - то були оксиди графена, а також набір різних інших мателріалів. Народ вказує на пристуність газу фосгена, а з землі розпилюють розчин гуанідину. Це все отруйні речовини, які паралізують легені і спричиняють в них розвиток інфекцій.
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10.12.2021 16:50 Ответить
Ось посилання на виділення вірусу ковіду. Адреси для листування там є.
Virus Isolation from the First Patient with SARS-CoV-2 in Korea
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10.12.2021 17:06 Ответить
Ось ще
I study viruses: How our team isolated the new coronavirus to fight the global pandemic
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10.12.2021 17:07 Ответить
І ще
Isolation and Full-Length Genome Characterization of SARS-CoV-2 from COVID-19 Cases in Northern Italy

Досить з Вас?
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10.12.2021 17:12 Ответить
так, так досить; ці всі статті 2020 року відомі, також ще є базова китайська статя десь соредини 2020 р. в якій вони розшифрували 37 геномних пар (але їх понад 30 000). З 37 пар далі зліпили послідовність використовуючи компутерне моделвання. А от за 2021 рік спробуте знайти публікації, коли за пошук взялися провідні фахівці в США та Європи. Так от - не можуть виділити. Грип А знаходять, рідко грип В, але ніякого коронавірусу. Отакі-то справи, Антипе61...
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10.12.2021 18:27 Ответить
> "37 геномних пар (але їх понад 30 000)"

Я якось думав, що ви такий троль, але зараз я бачу, що все набагато простіше: ви тупий та вкрай неосвічений.

30 000 це не "геномні пари", а загальна кількість нуклеотидів в РНК-ланцюгу. Вірус взагалі не містить ніяких "пар" - РНК НЕ формує подвійних спіралей, на відміну від ДНК, та не формує ніяких складних структур як хромосоми. Це просто ланцюжок з 30 000 нуклеотидів, який рутинно секвенується за досить короткий проміжок часу. 37 нуклеотидів це дуже коротенький олігомер, проаналізувати який не проблема в принципі. Аналіз (саме аналіз) з розбором який фрагмент що кодує займає більше часу, ніж встановлення послідовності. Ваша фраза "37 геномних пар (але їх понад 30 000)" говорить про те, що ви навіть близько не розумієте про що пишете, тому що порівнюєте якісь "геномні пари" з числом нуклеотидів в ланцюгу РНК. Бігом в школу.
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10.12.2021 18:58 Ответить
Дуже заучений, то з 37 нуклеотидів можна сформувати уяву про всю структуру з 30 0000 нуклеотидів? Чи комп'ютерного моделювання достатньо? Оті, яким достатньо і ви разом з нимивсіх за ідіотів маєте???
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11.12.2021 00:04 Ответить
В першій статті мова йде про 37 штамів корони, а не нуклеотидів чи якихось "геномних пар"...

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11.12.2021 00:20 Ответить
НАдаю БАЗОВУ НОВИНУ З КИТАЮ ПО КОВІД
як воно насправді було:

Молоді енергійні китайські оптимістичні рукожопи не втримали вірус в лабораторії(побудованій в Ухані французами та австралійцями)
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11.12.2021 09:35 Ответить
є базова китайська статя десь соредини 2020 р. в якій вони розшифрували 37 геномних пар (але їх понад 30 000). З 37 пар далі зліпили послідовність використовуючи компутерне моделвання

де сказано,Що САМЕ зліплена послідовність 37 геномних пар ?


КРАСНОГОЛОВЕЦЬ..ЗОСЕРЕДСЯ НА ЛАЗЕРАХ!
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11.12.2021 09:39 Ответить
За першим посиланням знайдіть фрази
For whole genome sequencing of the virus isolate (BetaCoV/Korea/SNU01/2020), culture supernatant of Vero cells infected was used for RNA extraction.

For genome-base ********* analysis, 37 strains including BetaCoV/Korea/KCDC03/2020 were used in combination with BetaCoV/Korea/SNU01/2020. The sequences used for analysis were downloaded from NCBI (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/) and GISAID (http://www.gisaid.org).

Вам не соромно так брехати, професор?
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11.12.2021 09:54 Ответить
На висоті 10 км Ви ніякого порошку не побачите. Тільки інверсійний слід від літака. Але тому явищу є просте пояснення, спитайте у розумного школяра, як не знаєто що то таке.
Про присутність фосгена навряд хто з народу повідомити. Та і отруєння фосгеном доволі специфічне - там набряк легенів досить характерний. Та і отруєння не розповсюджується як інфекція. А от гуанідін може непогано нейтралізувати фосген. До речі, гуанідін - непогане азотне добриво. Таку назву він одержав бо його вперше виділили з гуано - пташиного посліду, що є гарним органічним добривом.
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10.12.2021 17:24 Ответить
яке просте пояснення, Антипе61, коли смуги висять по 5-6 годин і не розвіюються? Для чого отакі насмішки, га? І це таке діється по всьому світові, хто за це все платить?? І для чого це розпилюють?
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10.12.2021 18:29 Ответить
коли смуги висять по 5-6 годин і не розвіюються? Для чого отакі насмішки, га? І це таке діється по всьому світові, хто за це все платить?? І для чого це розпилюють?

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11.12.2021 09:42 Ответить
Нікому не кажіть, що Ви професор фізики. Подібну інформацію я знайшов в 6 чи 7 класі школи і закрив це питання.

Таким образом, возможность появления и время существования конденсационного следа, равно как и его вид, зависят от влажности и температуры атмосферного воздуха (при прочих равных условиях). При низкой влажности и относительно высокой температуре след может отсутствовать вовсе, так как при таких условиях водяной пар не достигает состояния перенасыщения. Чем выше влажность и ниже температура, тем больше водяного пара конденсируется, тем медленнее происходит испарение, следовательно - след насыщеннее и длиннее. Когда относительная влажность близка к 100 % и температура достаточно низкая - конденсируется наибольшее количество водяного пара. При этом высокая влажность препятствует испарению частиц следа, что и влечёт образование конденсационных следов, которые могут существовать достаточно долго, нередко превращаясь в перистые или перисто-кучевые облака. Поскольку водяной пар в атмосфере распределён неравномерно, это является причиной такого же «неравномерного» следа.
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11.12.2021 09:43 Ответить
"коли смуги висять по 5-6 годин і не розвіюються?"
В зависимости от условий атмосферы и скорости ветра инверсионный след может оставаться в небе до 24 часов и иметь длину до 150 км.

До речі, пофессорамфізики корисно буде узнати це:

Следует отметить еще, что обычные представления о недолговечности мыльных пузырей не вполне правильны: при надлежащем обращении удается сохранить мыльный пузырь в продолжение целых декад. Английский физик Дьюар (прославившийся своими работами по сжижению воздуха) хранил мыльные пузыри в особых бутылках, хорошо защищенных от пыли, высыхания и сотрясения воздуха; при таких условиях ему удалось сохранять некоторые пузыри месяц и более. Лоренсу в Америке удавалось годами сохранять мыльные пузыри под стеклянным колпаком.
Страницы из книги «Занимательная физика», авт. Я.И. Перельман.
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12.12.2021 10:11 Ответить
> над Україною з заходу на схід літаки на висоті 10 км розпилюють якісь порошки?

> Дехто досліджував порошок - то були оксиди графена, а також набір різних інших мателріалів.

Збагойно. Це галоперидол, який зомбує носєлєніє, даби коварний білгейц встановив кожному чіп в сраку мосх.
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10.12.2021 17:38 Ответить
кРАСНОГОГОЛОВЕЦЬ,професора фізики вам надали там,де Ківа захистився"?

запитання вам про розміри вірусів і довжину хвилі лазерів на захисті поставити забули?
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11.12.2021 10:26 Ответить
особливо тупим "псевдонауковцям"...

Красноголовець... раніше ти пропонував лікувати ковід лазером..

тепер заперечуєш ковід,бо ніхто на такий ідіотизм не купився?
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11.12.2021 09:33 Ответить
Тепер офіційно слово «грип» замінене на COVID-19?
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10.12.2021 12:53 Ответить
У Польщі зараз сумашедші черги на пунктах вакцинації , бо з 15 грудня вступають в дію драконівські обмеження щодо не вакцинованих . Далі будуть дробити по професіях і забороняти працю деяким категоріям . Ну і постійно доповнюватимуть список професій , де невакциновані працювати не можуть.
МОЛОДЦІ . Залишається тільки надіятись , що наша влада не пастиме задніх , а візьме на озброєння досвід Польщі .
Це б врятувало сотні тисяч людських життів . Адже щотижня гинуть 3 - 5 тисяч антиваксерів . Природа винищує їх стрімко та безжально . Суспільство мусить їх якось захистити , щоб вони зовсім не зникли , як неандертальці .
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10.12.2021 13:43 Ответить
Моя родина віддає вам всі дослідні генно-модифікуючи щеплення які МВФ переказав для українців аби підсадили їх на сі поважний гачок.. Можете навіть 10 разів тепер штрикнутися!!! Точно вже не захворієте.
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10.12.2021 15:47 Ответить
Генно-модифікуючих вакцин від ковіду не існує. Крім того, Ви подарувати можете лише те, що знаходиться у Вашій власності, тобто легально Вами придбане, або одержане як подарунок або спадок. Які з вакцин, що Ви вважаєте їх генно-модифікуючими, Ви придбали чи одержали як подарунок або спадок?
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10.12.2021 16:29 Ответить
ну, якщо не існує - то які є вони є, коли самі виробники саме такі і виробляють, які чіпляються до людської ДНК і примушують ДНК виробляти певні більки руйнуючи при цьому саме ДНК?? У вас якісь дивні фантазії на рівному місці!
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10.12.2021 18:33 Ответить
До ДНК з матеріалів вакцинного походження нічого не чіпляється. Білок синтезується на рібосомі, яка рухається по м-РНК, яку, власне, і вводять м-РНК вакцини. І через 72 годіни навіть слідів тієї м-РНК в організмі не знайдеш.
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11.12.2021 10:07 Ответить
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11.12.2021 10:29 Ответить
тада,забавно

69,2%

проколотых, а смертность нарастает.
Вот что будут втирать когда будет 90+% и все равно будет смертность? что не вкололи бустер? что не тем кололись?
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10.12.2021 16:31 Ответить
> "Вот что будут втирать когда будет 90+% и все равно будет смертность?"

Будут пытаться вам объяснить, что определённая смертность будет и при 100% покрытии. А 69,2% процента недостаточно для сдерживания распространения, в то время как оставшихся людей (треть) с головой хватате для больших чисел смертности. Кахкулятор падарить или сами купите?
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10.12.2021 16:36 Ответить
эту хрень втирают сейчас, пропуская - а сколько из общего числа зараженных/умерших имеют прививки. Ни в одной статистике нет такой информации, а когда информацию утаивают намеренно, либо манипулируют изложением - всегда означает одно - вас на...ют
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10.12.2021 16:48 Ответить
...according to intensive care medics, 90% of the COVID patients in ICUs in Germany are unvaccinated.

https://www.dw.com/en/why-is-the-covid-mortality-rate-spiking-in-germany/a-59927617

Там ссылка на немецкий госстат. К сожалению, не владею дойчем, но не думаю, что это неправда - владеющий языком легко проверит. Так что нет, никто ничего не утаивает. Просто вы никогда это не ищете. Максимум поисков антиваксеров это сайты-помойки "аааа ане насъ чепируюттттъъ!!!"22
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10.12.2021 17:08 Ответить
The RKI says the chance of survival is only 53% for COVID patients in the ICU once they go on a ventilator, whether vaccinated or not. --- ...шанс на виживання становить лише 53% для пацієнтів із COVID у відділенні інтенсивної терапії після того, як вони потраплять на апарат штучної вентиляції легенів, незалежно від того, вакциновані чи ні.
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10.12.2021 21:25 Ответить
Это кагбы и без RKI понятно, что если уже дела совсем плохи и попал на ИВЛ, то шансы склеить ласты вполне неиллюзорны. Так вот работа вакцины в том, чтобы не дать дойти до вентилятора.
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10.12.2021 23:39 Ответить
Це у вас дах так їде після вштрикуання генно-модифікуючого сурогату? Хто такі антиваксери? Це люди, які відстоюють свої конституційні права. А ви чи то раб, чи то вже стали черв'яком. Може вже у васзсуви відбулися на генному рівні?
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11.12.2021 00:10 Ответить
Хворе, я дав посилання на DW, звідки йде посилання на німецькі статистичні дані. Цим я заперечив, що дані по померлим в Німеччині приховуються, ось і все.

Али ти побачило теги та вазбуділос "кококо раб азаза канстітуційніправа пакпак генітічні сурагаті олоо". Інгліш вивчи, чюдо, а то в тебе strains в "геномі пари" перетворюється.
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11.12.2021 00:25 Ответить
Це залежить від статті до статті, хто що вивчає і по що пише; корінці про штами, китайці про геномні пари, американці шукають послідовність нуклеотидів. А інші взагалі зауважують, що вірусів не існує, але їхні аналоги виділяють хворі клітини (назва для цих виділень є відповідна, але я не запам'ятовувань). Та от дивує, нема про що вам базікати, як тільки про необхідність примусового щеплення! Такий підхід до лікування - це вже позавчорашній день! Фарма-медицина взагалі має бути відсторонена, а система озооони здоров'я мала б вже давно перейти на емпіричну методи лікування. Якби так вчити з кінця зими минулого року, то ніхто б в Україні не помер від цього грипу взагалі. А з фарма-медициною маємо вже до 90 тисяч померлих, та ще й від щеплень додається велика кількість і плюс покалічені організми
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11.12.2021 01:18 Ответить
> "Це залежить від статті до статті, хто що вивчає і по що пише; корінці про штами, китайці про геномні пари, американці шукають послідовність нуклеотидів"

ПроФФесор фізики, ви пройшли дно й зараз зариваєтесь все глибше в грунт...
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11.12.2021 01:34 Ответить
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11.12.2021 10:33 Ответить
АНТИВАКЦИНАТОРАМ.

ВТИРАЙТЕ ТУФТУ ДЕІНДЕ!

тому що
1.пРОТИ Дельти понижена ефективність вакцин.

2.У Німеччині не найвищий у Європі відсоток вакцинованих..
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11.12.2021 09:45 Ответить
На Остапа Стахіва, засновника руху Прав Людини сьогодні було вчинено замах. Пробували задушити.

https://www.youtube.com/watch?v=HFZryx-nKF0&ab_channel=%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B22
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11.12.2021 00:33 Ответить
Остап Стахів скликає своїх прихильників на Кульпарківську
Він вважає, що у психіатричній лікарні Львова відбувся замах на його життя.

Про це написала у ФБ журналістка Мар'яна П'єцух, інформує Dailylviv.com: "Upd в туалеті приймального відділення напали. Закрився і не хотів відкривати двері. Остап втік в якусь машину і чекає поліцію. Коли стукали в двері і казали відкрий, на питання "хто ви такі!?", за дверима санітар з чорним почуттям гумору "Антивакцинатор!" На Остапа Стахіва в психлікарні "напали" люди, за словами активіста, "схожі на працівників лікарні". Але це не точно, кажуть прихильники Стахіва,
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11.12.2021 10:31 Ответить
Подивіться відео де він розказує як його душили. Дакувати Богу у цей час з Остапом буи його друзі біля лікарні. Коли Осапа душили, то один з катів сказав, що "Люди знають, що він тут, тому ми не можемо його задушити".
Вам смішно. Ну-ну. Головне щоб на кутні не довелось потім сміятися.
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11.12.2021 12:01 Ответить
Походу, цей активний антиваксер й за гратами когось дістав.
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11.12.2021 13:10 Ответить
 
 