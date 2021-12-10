Белый дом по поводу возможного давления на Украину в вопросе частичной автономии для Донбасса: "Это неправда"
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом
В Белом доме заявили, что со стороны США не оказывается давление на Украину, чтобы она официально предоставила определенную автономию оккупированным территориям востока.
Об этом сообщила представитель Белого дома Джен Псаки, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
Во время брифинга Псаки задали вопрос: "В отношении Украины есть некоторые сообщения о том, что США давят на Украину, чтобы она уступила территории. Это правда?"
Псаки ответила: "Это неправда".
Ранее сообщалось, что представители администрации президента Джо Байдена предполагают, что США будут давить на Украину, чтобы она официально предоставила определенную автономию оккупированным территориям востока.
Топ комментарии
+5 Miko R 798886a8
показать весь комментарий10.12.2021 08:42
+3 Anatoly db73a40b
показать весь комментарий10.12.2021 09:11
+3 Ksenia VB
показать весь комментарий10.12.2021 09:52
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Є за що заводити і на Єрмака і на самого Зеленського.... але ж справу можно завести або не завести, поки що завели на Портнова
2.Очікуємо на санкції проти міністра економіки і торгівлі часів кривавого Януковича.
Зустріч послів Великої Сімки та ЄС з Єрмаком, яка відбулась 4 грудня 2021 року (а раніше також у березні 2021, травні 2021 року тощо), показує, що дії пана Єрмака повністю відповідають і посаді, і інтересам України, і отримують прихильність демократичних країн-партнерів України.
Ви ж 100% не полінувались і сходили на вибори, навіть перебуваючи у Польщі.
Вертайтесь і живіть ТУТ.
Я знайшов роботу через Інтернет і працюю в Польщі згідно з контрактом, незважаючи на мою 2 групу інвалідності. Мені платять достатньо, щоб я міг лікуватися, купити і утримувати автомобіль, який дає мені змогу пересуватися, мати 40 робочих днів оплачуваної відпустки тощо. Як тільки в Україні я матиму це саме, я буду працювати в Україні. Проте доки в Україні будуть ахмєтовипорошенки, тут таких умов не буде.