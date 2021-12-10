РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
3188 посетителей онлайн
Новости Политика УкраиныЗа рубежом Агрессия России против Украины Война
5 645 26
автономия (125) война (46486) США (23153) Донбасс (26944) Псаки (168)

Белый дом по поводу возможного давления на Украину в вопросе частичной автономии для Донбасса: "Это неправда"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Белый дом по поводу возможного давления на Украину в вопросе частичной автономии для Донбасса:

В Белом доме заявили, что со стороны США не оказывается давление на Украину, чтобы она официально предоставила определенную автономию оккупированным территориям востока.

Об этом сообщила представитель Белого дома Джен Псаки, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Во время брифинга Псаки задали вопрос: "В отношении Украины есть некоторые сообщения о том, что США давят на Украину, чтобы она уступила территории. Это правда?"

Псаки ответила: "Это неправда".

Читайте на "Цензор.НЕТ": США могут оказать давление на Украину по вопросу частичной автономии для Донбасса, - Associated Press

Ранее сообщалось, что представители администрации президента Джо Байдена предполагают, что США будут давить на Украину, чтобы она официально предоставила определенную автономию оккупированным территориям востока.

Автор: Наталя Джума
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+5
Як це неправда? Раз зрадофіли верещать про це - це правда!
показать весь комментарий
10.12.2021 08:42
+3
Про Портнова, якщо що, це за деструктивну діяльність і наклепи на Порошенка, Митю.
показать весь комментарий
10.12.2021 09:11
+3
Назвіть посаду Єрмака у владі. І чи відповідають його дії займаній посаді.
показать весь комментарий
10.12.2021 09:52
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Як це неправда? Раз зрадофіли верещать про це - це правда!
показать весь комментарий
10.12.2021 08:42 Ответить
У нас этих паникеров хватает и верещат они по любому поводу - даже если будет написано что-то позитивное, только бы добавить свою воображаемую "ложку дегтя"...
показать весь комментарий
10.12.2021 08:53 Ответить
Никто Украину ничего заставлять не будет делать, если мы сами лично будет против этого (это касается войны/переговоров).
показать весь комментарий
10.12.2021 10:03 Ответить
У тебя точно не спросили
показать весь комментарий
10.12.2021 10:08 Ответить
А ще, особливо обдаровані, натякають, що це порохоботи тут тільки зраду розгоняють...
показать весь комментарий
10.12.2021 11:16 Ответить
Це ти за формулу Штайнмайера?
показать весь комментарий
10.12.2021 11:11 Ответить
Вона казала, що неправда що США тиснуть, вони просто прозоро натякають Клоуну, починаючи відкривати справи проти його оточення (це я про Портнова якщо що)
показать весь комментарий
10.12.2021 08:59 Ответить
Про Портнова, якщо що, це за деструктивну діяльність і наклепи на Порошенка, Митю.
показать весь комментарий
10.12.2021 09:11 Ответить
Ніхто ж не каже, що на нього нема за що заводити....Но виж не думаєте що в його справи написано звинувачується "у деструктивній діяльності і наклепах на Порошенка"?!
Є за що заводити і на Єрмака і на самого Зеленського.... але ж справу можно завести або не завести, поки що завели на Портнова
показать весь комментарий
10.12.2021 09:22 Ответить
1.Назвіть посаду Портнова у владі Зеленського.
2.Очікуємо на санкції проти міністра економіки і торгівлі часів кривавого Януковича.
показать весь комментарий
10.12.2021 09:19 Ответить
Назвіть посаду Єрмака у владі. І чи відповідають його дії займаній посаді.
показать весь комментарий
10.12.2021 09:52 Ответить
Єрмак є головою Офісу Президента України і членом Ради Національної Безпеки і Оборони України.

Зустріч послів Великої Сімки та ЄС з Єрмаком, яка відбулась 4 грудня 2021 року (а раніше також у березні 2021, травні 2021 року тощо), показує, що дії пана Єрмака повністю відповідають і посаді, і інтересам України, і отримують прихильність демократичних країн-партнерів України.
показать весь комментарий
10.12.2021 11:14 Ответить
решала
показать весь комментарий
10.12.2021 10:06 Ответить
Правда в тому, що ваші зелені довбики самі зробили все щоб поступитись путлерові.
Ви ж 100% не полінувались і сходили на вибори, навіть перебуваючи у Польщі.
Вертайтесь і живіть ТУТ.
показать весь комментарий
10.12.2021 09:53 Ответить
Брехня. При "зелених довбиках" не вибухали склади божприпасів на мільярдні суми, і не було "котлів", де гинули тисячі захисників України.
Я знайшов роботу через Інтернет і працюю в Польщі згідно з контрактом, незважаючи на мою 2 групу інвалідності. Мені платять достатньо, щоб я міг лікуватися, купити і утримувати автомобіль, який дає мені змогу пересуватися, мати 40 робочих днів оплачуваної відпустки тощо. Як тільки в Україні я матиму це саме, я буду працювати в Україні. Проте доки в Україні будуть ахмєтовипорошенки, тут таких умов не буде.
показать весь комментарий
10.12.2021 10:59 Ответить
... это факт? Бургомистр: Нет, это не факт. Феофил: Это не факт?! Бургомистр: Нет, это не факт. Это гораздо больше, чем факт. Так оно и было на самом деле.
показать весь комментарий
10.12.2021 08:50 Ответить
Надо просто верить Псаки.
показать весь комментарий
10.12.2021 10:14 Ответить
Дякуємо за пораду, ми так і робимо - віримо Сполученим Штатам, які ніколи не вбивали громадян України і не окупували її території. І не віримо фашистській Росії, яка загарбала частину Грузії, Молдови, України, вбивала громадян цих країн, домагаючись, щоб Росію називали "братом". Росія повинна зникнути і розділитись на 50-80 демократичних незалежних країн. Це станеться само собою. Тільки тоді у тих територій з'явиться шанс на заможне життя, а світ отримає спокій.
показать весь комментарий
10.12.2021 11:04 Ответить
Маніпуляція в тому, що поняття " часткова автономія" підмінили "поступитися територією". Заголовок про одне, а відповіть про інше.
показать весь комментарий
10.12.2021 10:59 Ответить
Associated Press Косабский рассадни фейков. Помню они про лагеря нацистов писали в которых детей убивать учат. Грушники винторогие там регулярно публикуются. Помойка короче.
показать весь комментарий
10.12.2021 16:03 Ответить
 
 