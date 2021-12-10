Если не отменить закон о языке, результат "СН" на выборах будет неутешительным, - "слуга народа" Бужанский

Непринятие законопроекта об отмене закона о языке будет одной из главных причин нелестного результата "СН" на следующих выборах.

Об этом на своей странице в фейсбуке написал нардеп "СН" Максим Бужанский, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня ровно два года, как я внес законопроект об отмене закона о языке. Который все эти два года лежит мертвым грузом в гуманитарном комитете. Уверен, что его нужно было принимать сразу, большая часть избирателей этого от нас ожидала.

Уверен, что это нужно сделать сейчас, ни один человек в стране не голосовал на выборах за полупроводники, отмену полиэтиленовых пакетов и защиту географических названий, форточку ради этого не открыл бы", - написал он.

Также нардеп подчеркнул, что непринятие этого закона будет одной из главных причин нелестного результата "СН" на следующих выборах.

"Обещания надо выполнять, или хотя бы пробовать это сделать. Хоть иногда", - резюмировал Бужанский.

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Напомним, 10 декабря 2019 г. Бужанский внес в парламент проект закона об отмене закона о государственном языке в Украине. Автор законопроекта отметил, что действующий закон о государственном языке не имеет ничего общего с защитой и развитием украинского языка. Он дискриминирует носителей других языков.

"Внес в парламент законопроект о признании закона о государственном языке утратившим силу. Об отмене закона о языке, если кому-то понятней так. На базе вновь открывшихся обстоятельств, ввиду решения Венецианской комиссии", — написал Бужанский в Фейсбуке.

По мнению народного депутата, действующий закон о государственном языке "ничего общего с защитой и развитием украинского языка не имеет" и "направлен на дискриминацию носителей других языков, в первую очередь, русского".

Бужанский уверен, что отмена данного закона "откроет возможность для написания действительно стоящего документа", который будет отвечать интересам Украины и европейским ценностям.