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Если не отменить закон о языке, результат "СН" на выборах будет неутешительным, - "слуга народа" Бужанский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Если не отменить закон о языке, результат

Непринятие законопроекта об отмене закона о языке будет одной из главных причин нелестного результата "СН" на следующих выборах.

Об этом на своей странице в фейсбуке написал нардеп "СН" Максим Бужанский, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня ровно два года, как я внес законопроект об отмене закона о языке. Который все эти два года лежит мертвым грузом в гуманитарном комитете. Уверен, что его нужно было принимать сразу, большая часть избирателей этого от нас ожидала.

Уверен, что это нужно сделать сейчас, ни один человек в стране не голосовал на выборах за полупроводники, отмену полиэтиленовых пакетов и защиту географических названий, форточку ради этого не открыл бы", - написал он.

Также нардеп подчеркнул, что непринятие этого закона будет одной из главных причин нелестного результата "СН" на следующих выборах.

"Обещания надо выполнять, или хотя бы пробовать это сделать. Хоть иногда", - резюмировал Бужанский.

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Напомним, 10 декабря 2019 г. Бужанский внес в парламент проект закона об отмене закона о государственном языке в Украине. Автор законопроекта отметил, что действующий закон о государственном языке не имеет ничего общего с защитой и развитием украинского языка. Он дискриминирует носителей других языков.

"Внес в парламент законопроект о признании закона о государственном языке утратившим силу. Об отмене закона о языке, если кому-то понятней так. На базе вновь открывшихся обстоятельств, ввиду решения Венецианской комиссии", — написал Бужанский в Фейсбуке.

По мнению народного депутата, действующий закон о государственном языке "ничего общего с защитой и развитием украинского языка не имеет" и "направлен на дискриминацию носителей других языков, в первую очередь, русского".

Бужанский уверен, что отмена данного закона "откроет возможность для написания действительно стоящего документа", который будет отвечать интересам Украины и европейским ценностям.

Если не отменить закон о языке, результат СН на выборах будет неутешительным, - слуга народа Бужанский 01

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+63
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10.12.2021 08:36
+61
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10.12.2021 08:38
+54
Якщо скасувати закон про державну мову, це буде вже не партія СН, а Єдина Росія
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10.12.2021 08:40
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Если не забаранить бужанского - результат соплей на выборах будет не утешитилен
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10.12.2021 09:24 Ответить
Хто заткнет вонючий рот бужанского и таких как о
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10.12.2021 09:28 Ответить
А кто их выбирает. На этом сайте только представители 25% электората. Хотелось бы узнать мнение другой стороны, хоть одного из 75%.
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10.12.2021 09:33 Ответить
вийди на зупинку в спальнi райони i почуєш зрiз народноi думки. там трандєц!
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10.12.2021 09:36 Ответить
Із 73% тут тільки платні зеботи топчуться в новинах про Порошенко. Сам здивований, чому ще жодний захисник Бужанського не виступив.
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10.12.2021 09:45 Ответить
Идиот!
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10.12.2021 09:34 Ответить
Зедофил
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10.12.2021 09:34 Ответить
А якщо скасувати той Закон, то не лише результат на виборах буде сумним, але й ама доля "слуги наріда" буде сумною. Веселим буде лише мордобій на вулицях і у соцмережах тих "слуг", які ризикнути таке вчудити. І почнуть з самого Бужанского.
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10.12.2021 09:35 Ответить
Тим хто голосував за таких як бужанський, але хоче бачити своїх дітей і внуків громадянами вільної країни, а не підданими країни ізгоя недоімперії, другосортними "хохламы-малороссамы" повинно бути соромно.
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10.12.2021 09:35 Ответить
Бужанський відмовився вставати на хвилину мовчання в пам'ять про вбитих на Євромайдані, він викритий ворог народу України, а щодо передвиборчих обіцянок цих шахраїв, так Зе-кандидат обіцяв що, як тільки порушить закон, зразу піде з посади. Порушень законодавства Зе-шахрай наробив вже багато, навіть ручний суд юридично зафіксував порушення законодавства Зе-брехуном, присудивши йому адмінштраф за порушення карантинних норм. Більшість обіцянок Зе-шахрая виявилися брехнею.
В Україні, завжди, коли влада хоче відволікти від своїх злочинних дій, вона починає піднімати мовні питання.
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10.12.2021 09:38 Ответить
Много текста, он из "Сук Нарида"
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10.12.2021 10:57 Ответить
Слугі то одноразовий виріб коломойського.
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10.12.2021 09:39 Ответить
Идиот, здесь нет причинно-следсвенной связи. Надо так, - "результат "СН" на виборах буде невтішним"
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10.12.2021 09:47 Ответить
Ватная часть полукацапов давно разочаровалась в зеленском и побежала к зажеддистам и розумкову. Бубачка просрал даже эту падаль и уже ничего не поможет его обмякшему рейтингу. Только на дно
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10.12.2021 09:48 Ответить
Я не бачу протидій Бужанському,який дуже ненавидить українську мову.Не подобається - чемодан,вокзал,білі ведмеді.
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10.12.2021 09:49 Ответить
Кацапська **** працює на кремль. Прийшов час, коли путінські консерви вибухають одна за одною. Мабуть, Бужанському час шурувати на рідну москальщину.
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10.12.2021 09:50 Ответить
Ти диви,яке гівно!!!!
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10.12.2021 09:53 Ответить
Гумовий виріб одноразвого використання...
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10.12.2021 09:55 Ответить
Не, многоразовый,(штопаный) - та це все на маргiнальному полi, бо скоро слугам урода прийде гаплик.
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10.12.2021 09:59 Ответить
Сепар, тебя ждет Ростов!
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10.12.2021 09:58 Ответить
Цей результат буде невтішний у будь-якому випадку, але якщо скасувати закон про мову - СН доведеться боротися за електорат лише з ОПЖЗ за ті самі 20% ватки. Бо більше за них точно ніхто не проголосує.
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10.12.2021 10:00 Ответить
Вот как таких контрацептивов земля носит?
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10.12.2021 10:04 Ответить
Ви мені скажіть, як їх до влади обирають.
Це ж ЧИМ треба думати, щоб проголосувати за це убожище...
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10.12.2021 10:21 Ответить
Ваш провал на следующих выборах будет по одной причине - полный крах экономики,жить только за счёт кредитов и душить малый бизнес - такого идиотизма ни одной стране не нужно.
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10.12.2021 10:09 Ответить
какая гнусная рожа
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10.12.2021 10:19 Ответить
Швидше навпаки!
Бо відверто ватний електорат його все одно не поважає і не поважатиме. У них зараз іньші вподобання.
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10.12.2021 10:20 Ответить
Воно хоче отримати Майдан ? Щоб зелених розвісили на соснах ?
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10.12.2021 10:20 Ответить
ділема дебілів, елітних буриданівих віслюків :
- не скасувати закон про мову - результат СН на виборах буде невтішним
- скасувати - отримати мзди не відходячі від каси
бо понавибирали лайна..(
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10.12.2021 10:24 Ответить

Мовою розмовляють, а язиком лижуть. Завзято прокляті слуги кремля ці продажні виродки лижуть у кремлівських фашистів і кривавого маніяка )(уйла.
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10.12.2021 10:30 Ответить
Обісцянка "кінця епохи бідності", для пліснявих колаборантів, не така важлива, як обіцянка ватанам, знищити українську мову. Думай.Те !!!
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10.12.2021 10:51 Ответить
Можна тільки подякувати цьому Бужанському, що "вніс" і "наполягає". І нехай надалі нагадує. Щоб на наступних виборах за свого виборця (десь 20, або максимум 25% від загального масиву) вони, прислуга уродів, а також зажопи/опзжд з шарієвськими дерлися до усрачки. Ніхто інший за них і не проголосує.
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10.12.2021 10:59 Ответить
Відсотки завеликі. Бо, без підтримки ватного електорату, їм нічого не світить. Відсоток упоротих фанатів творчості найвеличніВшивого набагато менший за 25 чи 20.
Ймовірно тому слуги, з приходом до влади, намагаються протягти закон про зниження віку для виборців до 16 років. Ще й обиратися та бути обраними.
І закон про множинне громадянство та інші заманухи, для дітей, та тих кому, за бугром, пофуй.
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10.12.2021 11:09 Ответить
Хто це?
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10.12.2021 11:10 Ответить
Эта гнида забывшая о том, что параша напала на Донбасс под видом спасения русскоязычных!
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10.12.2021 11:10 Ответить
Пішов на#уй, падло проросійське.
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10.12.2021 11:17 Ответить
Бужанську нечисть треба обкласти санкціями як його "побратима"Олександра вони зразу забиваються під плінтус,і тихесенько сидять продаючи свої статки.
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10.12.2021 11:29 Ответить
Какие большинство избирателей, дебил конченный?
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10.12.2021 11:45 Ответить
Какого какого народа эти мудаки являются "слугами"?
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10.12.2021 11:51 Ответить
Коли це єврейське падло хтось заткне яка наволоч живе така паскуда.
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10.12.2021 12:05 Ответить
Бужанский кореш Портнова. Это все что нужно знать об этом контрацептиве
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10.12.2021 12:06 Ответить
Шановні!! Не треба так нервувати,бо таких як це ЧМО,в Україні 20-30%--це московити або їх нащадки які вже народились в Україні,але з молоком матері перейняли ненависть до всього українського і вже приготували хліб і сіль для зустрічі **освободителей от фашистов**,ради справедливості потрібно відмітити,що %5 з тих московитів розуміють,що Батьківщина для них-це Україна і вони життя віддають за неї!!!!
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10.12.2021 19:27 Ответить
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