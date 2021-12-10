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Байден призвал лидеров "Бухарестской девятки" к "сдерживанию, обороне и диалогу" из-за угрозы вторжения РФ в Украину, - Белый дом

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Байден призвал лидеров

Президент США Джо Байден обсудил с лидерами стран "Бухарестской девятки" наращивание Россией сил у границ с Украиной. Он призвал союзников по НАТО к "сдерживанию, обороне и диалогу".

Об этом заявила пресс-служба Белого дома, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Отмечается, что американский лидер провел телефонную беседу с целью "подчеркнуть приверженность Соединенных Штатов трансатлантической безопасности и священной обязанности в рамках пятой статьи устава НАТО о коллективной обороне".

"Лидеры обсудили дестабилизирующее наращивание Россией военных сил около границ с Украиной и необходимость единой, подготовленной и решительной позиции НАТО в отношении коллективной обороны союзников по НАТО", - говорится в сообщении.

Президент Байден подчеркнул приверженность США продолжению тесных консультаций и координации со всеми трансатлантическими союзниками и партнерами в работе над деэскалацией нынешнего кризиса посредством сдерживания, обороны и диалога.

Там уточнили, что разговор продолжался 40 минут.

Также читайте: США предоставит Украине любую помощь для отражения агрессии, - Ермак

Автор: Наталя Джума
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Кацапи здобули об'єднання світу проти себе.
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10.12.2021 09:08 Ответить
Кремлёвский бункерфюрер заигрался в "геополитку" и в тоге получил против себя альянс США, Японии и Евросюза с мощнейшей экономикой мира с населением миллиард человек.

А ведь паРашка имеет экономику только на уровне 3 % от экономической мощи Евросюза, США Японии.

В общем, мелкая шавка Моськва против Слона.
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10.12.2021 09:53 Ответить
Бензоколонка, которая продает ресурсы за доллары против тех ,кто доллары печатает.
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10.12.2021 10:04 Ответить
Нефтегазовые сырьевые орки, отсталые и тупые, всё более похожи на гнилую и внутренне больную Оттоманскую империя 19-го века,
которая пыжилась изображать себя "великой державой" от Кавказа до Атлантики:
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10.12.2021 10:13 Ответить
Каждая страна НАТО будет сама решать,какую помощь оказать Украине в случае ,,мирного " вторжения Запоребрика.Это могут быть и вооружения и войска. Британия благоразумно дает нам кредит на свои вооружения,с тем же приедет и Макрон.Нам надо отправлять молодых наших летчиков отправлять осваивать самолеты и вертолеты НАТО и тд.Увеличить набор, и лучших -туда!
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10.12.2021 09:19 Ответить
Нагнетают.....а потом могущественно поборять путлера! Пригорает у Ббайдена внутри США! Необходима пабьеда над рашкой типа дипоматческая, байден типа все порешал! И Зе-Ермаку выгодно "путлер нападет" и на это списывать все негаразы в стране, т.е.е полную Жопу во всем и тотальное воровство Зе ублюдков и Коломойши.
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10.12.2021 09:24 Ответить
CUI PRODEST
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10.12.2021 09:46 Ответить
Можпт хватит утвержать, что и какие ******** на Донбассе гоаорят? Вам в уши вливают откровенную ложь, а вы и верите *****? У .него же руки дрожат. Обосрался гадёныш С него же капает.
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10.12.2021 09:57 Ответить
Садясь за покерный стол, стоит понимать, что даже если на 100% уверен в знании правил игры покер, понимаешь тонкости стратегии....- универсального алгоритма как выиграть не существует.

Результат игры зависит не только от уровня мастерства и опыта игрока, но и от типа соперников.....

Верю в "уровень мастерства".... к сожалению не нашего Зе
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10.12.2021 10:20 Ответить
 
 