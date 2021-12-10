Байден призвал лидеров "Бухарестской девятки" к "сдерживанию, обороне и диалогу" из-за угрозы вторжения РФ в Украину, - Белый дом
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Президент США Джо Байден обсудил с лидерами стран "Бухарестской девятки" наращивание Россией сил у границ с Украиной. Он призвал союзников по НАТО к "сдерживанию, обороне и диалогу".
Об этом заявила пресс-служба Белого дома, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Отмечается, что американский лидер провел телефонную беседу с целью "подчеркнуть приверженность Соединенных Штатов трансатлантической безопасности и священной обязанности в рамках пятой статьи устава НАТО о коллективной обороне".
"Лидеры обсудили дестабилизирующее наращивание Россией военных сил около границ с Украиной и необходимость единой, подготовленной и решительной позиции НАТО в отношении коллективной обороны союзников по НАТО", - говорится в сообщении.
Президент Байден подчеркнул приверженность США продолжению тесных консультаций и координации со всеми трансатлантическими союзниками и партнерами в работе над деэскалацией нынешнего кризиса посредством сдерживания, обороны и диалога.
Там уточнили, что разговор продолжался 40 минут.
Пожалуйста, подождите...
А ведь паРашка имеет экономику только на уровне 3 % от экономической мощи Евросюза, США Японии.
В общем, мелкая шавка Моськва против Слона.
которая пыжилась изображать себя "великой державой" от Кавказа до Атлантики:
Результат игры зависит не только от уровня мастерства и опыта игрока, но и от типа соперников.....
Верю в "уровень мастерства".... к сожалению не нашего Зе