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Россия отвергла предложение Украины о новом перемирии на Донбассе, - украинская делегация в ТКГ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Россия отвергла предложение Украины о новом перемирии на Донбассе, - украинская делегация в ТКГ

На внеочередном заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) 9 декабря Россия отвергла предложения Украины расширить состав Совместного центра контроля и координации (СЦКК), а также возвращение в режим прекращения огня с 10 декабря.

Об этом говорится в сообщении Украинской делегации для участия в Трехсторонней контактной группе, передает Цензор.НЕТ.

"9 декабря 2021 года на внеочередном заседании ТКГ Украиной с целью обеспечения устойчивого перемирия, а также реализации пункта 3 Комплекса мероприятий по выполнению Минских соглашений, предусматривающего обеспечение эффективного мониторинга и верификации режима прекращения огня, было предложено расширить состав Совместного центра контроля и координации не только подписантами Комплекса мер по выполнению Минских соглашений, но и уполномоченными представителями стран-участниц Нормандского формата (с их согласия) как независимой стороной. Это предложение было категорически отвергнуто Российской Федерацией", - рассказали в украинской делегации.

"Предложение Украины с призывом к участникам консультаций выступить со встречными заявлениями о возвращении в режим прекращения огня с 00.01 10 декабря 2021 года и приверженность мерам по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года также было отвергнуто Российской Федерацией", - добавили в ТКГ.

Также читайте: Украина предлагает "рождественское" перемирие на Донбассе

"Украина остается приверженной необходимости обеспечения устойчивого перемирия и готова продолжить работу над этим в рамках ТКГ и других форматов", - резюмировала украинская делегация.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+17
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10.12.2021 09:12
+9
Дак що Зеленим баригам вигідна війна?
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10.12.2021 09:03
+6

путинский прорыв - это когда китайцы продают россиянам воду из российского Байкала. А отобрать все ресурсы у жителей гордой независимой федерации хотят агрессивный блок НАТО и завистливая Америка. Очень важно не забывать!
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10.12.2021 09:28
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Правила форума Совет форумчан
Обьявляем им войну и наступаем на московию
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10.12.2021 08:57 Ответить
Ти дурень?
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10.12.2021 09:00 Ответить
Не ображай відданого прихильника ЄС,
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10.12.2021 09:21 Ответить
Пока вы два идиота.
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10.12.2021 10:59 Ответить
Надо ждать когда рашка развалится.
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10.12.2021 11:04 Ответить
Ждите. Расслабьтесь, и получайте удовольствие. Я вам не мешаю.
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10.12.2021 11:12 Ответить
А у вас другие планы?
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10.12.2021 11:45 Ответить
Да.
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10.12.2021 12:09 Ответить
В Польшу собрались?
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10.12.2021 12:10 Ответить
Не волнуйтесь, вам конкуренция не грозит.
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10.12.2021 12:13 Ответить
Ясно, значит все таки в Польшу.
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10.12.2021 12:23 Ответить
Хорошо вам. Сами придумали, сами поверили.... Класно жить с синдромом Зе?
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10.12.2021 12:31 Ответить
Логика. Я порохобот кстати.
Не завидуйте.
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10.12.2021 12:35 Ответить
Логика. Это не ваше.
Не завидуйте.
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10.12.2021 14:10 Ответить
Знак питання не до речі .
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10.12.2021 09:25 Ответить
Но "режим тишины" все равно не нарушен. Ага.

В Багдаде все спокойно. Так ЗЕленым кугутам спится лучше.
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10.12.2021 09:03 Ответить
Дак що Зеленим баригам вигідна війна?
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10.12.2021 09:03 Ответить
З дурнем каші не звариш: або пшоно не вкипить, або вогонь не горить.
Українське прислів'я
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10.12.2021 09:39 Ответить
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10.12.2021 09:12 Ответить
Понятно. "не читал, но осуждаю" - "Это уже клиника"
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10.12.2021 11:01 Ответить
Ну раз відкинула, то і нєхєр з цими покидьками далі розмовляти.
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10.12.2021 09:23 Ответить
забейте) пуйла послали, он обиделся) любимая жена микрон уговаривает
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10.12.2021 09:23 Ответить

путинский прорыв - это когда китайцы продают россиянам воду из российского Байкала. А отобрать все ресурсы у жителей гордой независимой федерации хотят агрессивный блок НАТО и завистливая Америка. Очень важно не забывать!
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10.12.2021 09:28 Ответить
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10.12.2021 09:29 Ответить
Ліпше з розумним два рази згубити, як з дурнем раз знайти.
Українське прислів'я

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10.12.2021 09:40 Ответить


Зося Синицына


@prxpnx

·
26 мин

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10.12.2021 11:12 Ответить
 
 