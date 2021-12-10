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Новости Политика УкраиныЗа рубежом
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Портнов (629) санкции (10609) США (23153) Данилюк Александр (469)

Данилюк о введенных США санкциях против Портнова: "Его преступную систему до сих пор не можем реформировать. Награда нашла своего героя"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Данилюк о введенных США санкциях против Портнова:

Введение санкций США против Андрея Портнова - свидетельство того, что введенная им система преступна.

Об этом экс-секретарь СНБО Александр Данилюк написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Награда нашла своего героя. Прижизненно", – так он прокомментировал введение Соединенными Штатами санкций против Портнова.

Данилюк напоминает, что министерство финансов США ввело санкции против Андрея Портнова за использование коррупции для влияния на судебную и правоохранительную систему в Украине.

"Именно Портнов является автором действующей до сих пор системы, которую мы все никак не можем реформировать. Вот уже американцы непрозрачно намекнули, что система эта преступная, если нет доверия к собственным людям, которые из-за нее ежедневно страдают. Портнов успешно сотрудничал с несколькими администрациями, в том числе и с Офисом Зеленского. Но откуда такая самоуверенность, что правду можно скрыть. Минфин США видит все. "Герои", я вам об этом не раз говорил и предупреждал. Принимайте", - отмечает он.

"Андрей Портнов (Портнов), бывший заместитель главы Администрации Президента Украины во времена бывшего президента Януковича, культивировал широкие связи с судебным и правоохранительным аппаратом Украины через взяточничество. Широко известен как "судочинець", Портнов был достоверно обвинен в использовании своего влияния для принятия нужных решений в судах Украины и подрыва усилий по реформам. По состоянию на 2019 год Портнов принимал меры по контролю над украинским правосудием, влиянию на связанное с этим законодательство, стремился посадить лояльных чиновников на высшие судебные должности и покупать судебные решения. В середине 2019 года Портнов вступил в сговор с высокопоставленным украинским чиновником, чтобы сформировать высшие юридические институции страны в свою пользу и влиять на Конституционный Суд Украины. Кроме того, Портнов был причастен к попытке повлиять на Генпрокуратуру Украины", - цитирует Данилюк пресс-релиз американского Минфина.

Также читайте: "Санкции против Портнова введены за использование судов и подрыв реформ", - США

Данилюк о введенных США санкциях против Портнова: Его преступную систему до сих пор не можем реформировать. Награда нашла своего героя 01

Данилюк о введенных США санкциях против Портнова: Его преступную систему до сих пор не можем реформировать. Награда нашла своего героя 02
Данилюк о введенных США санкциях против Портнова: Его преступную систему до сих пор не можем реформировать. Награда нашла своего героя 03

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+8
Чего вы хотите от пришедших к власти Бениных холуев? Для них Бенин соратник Портнов плоть от плоти свой.

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10.12.2021 09:43
+6
Не думаю що там одна портянка. Портянка просто свого роду резидент, а працювало над створенням системи ФСБ. А чого, розсадити скрізб своїх суддів і ті "іменем України" у судовому порядку скасують сама Україну!
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10.12.2021 09:39
+6
5 років попередня влада з усіх сил старалася знищити систему Януковича. на жаль нічого не вийшло. 2, 5 роки ця гнила влада робить вигляд,що щось реформує. І ніхто не здогадався, що потрібно змінити з десяток законів.
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10.12.2021 09:49
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Вічна проблема розумного - не пошитися в дурні.
Євген ЯЩЕНКО
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10.12.2021 09:37 Ответить
5 років попередня влада з усіх сил старалася знищити систему Януковича. на жаль нічого не вийшло. 2, 5 роки ця гнила влада робить вигляд,що щось реформує. І ніхто не здогадався, що потрібно змінити з десяток законів.
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10.12.2021 09:49 Ответить
Ну а ты у нас на кой?
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10.12.2021 09:38 Ответить
Не думаю що там одна портянка. Портянка просто свого роду резидент, а працювало над створенням системи ФСБ. А чого, розсадити скрізб своїх суддів і ті "іменем України" у судовому порядку скасують сама Україну!
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10.12.2021 09:39 Ответить
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10.12.2021 09:48 Ответить
Чего вы хотите от пришедших к власти Бениных холуев? Для них Бенин соратник Портнов плоть от плоти свой.

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10.12.2021 09:43 Ответить
Ватний канал. І журналісти там такі ж.
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10.12.2021 09:50 Ответить
Я спокойно себе завтракал... и тут - єта потвора.....

Блеванул......
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10.12.2021 09:58 Ответить
Ну звиняйте, из песни слов не выбросишь. Какая есть.
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10.12.2021 13:23 Ответить
ЛиЗЕблюди, не підкажете, чому ви раділи поверненню одіозного афериста в 2019 ?
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10.12.2021 09:48 Ответить
Жуликко Афферисто хтят из Украины сделать Клондайк для КГБшной хунты Путлера...,из воздуха купленного на халяву хлеб не растет...потому и нет больше Сссра... тоже ждет и РАБссию...
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10.12.2021 09:55 Ответить
Не могут? - Не хотят! Эта бездарная, коррумпированная система способна только хрюкать о реформах. И продолжать воровать.
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10.12.2021 09:57 Ответить
Бубочка проигнорирует намеки и санкции против Портнова. Потому что он уже ничего не решает. Решает Ермак и Портнов вместе с той самой судебной мафией. Будут ли они самоуничтожаться?- Отож.
А Бубочка будет 2,5 года думать куда ему бежать - с какими странами у нас нет договора про экстрадицию. Как вариант - 8 га под Львовом, там Малюска строит резиденцию - суперкомфортную тюрьму.
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10.12.2021 09:58 Ответить
а кто такой портнов чтоб вплывать на суды?
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10.12.2021 09:58 Ответить
Их подельник.
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10.12.2021 10:03 Ответить
Ним створено систему знищення зацікавленою особою б/я категорії крим.справ через ручний інститут процесуальних керівників прокуратури, всупереч вимог Конституції, яка передбачає лише 2 функції прокуратури.
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10.12.2021 10:44 Ответить
Портняшку да в его тупой,собачий рот...)
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10.12.2021 10:02 Ответить
Тупой собачий рот-2 Первый - уже давно там.
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10.12.2021 15:22 Ответить
Повезло что американцы посчитали его своим врагом.
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10.12.2021 10:24 Ответить
Не можете бо не хочете.
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10.12.2021 11:14 Ответить
 
 