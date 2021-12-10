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Тупицкий о санкциях США: Шокирующая новость. Это фейк, который "подают" из Офиса Президента

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Тупицкий о санкциях США: Шокирующая новость. Это фейк, который

Отстраненный глава Конституционного суда Александр Тупицкий заявил, что его шокировала новость о введении против него и жены санкций США. Он отрицает свою причастность к получению взятки.

Об этом он рассказал в комментарии LIGA.net,передает Цензор.НЕТ.

"Надо до утра выяснить. Для меня это шокирующая новость, которую я считаю полной чепухой", - сказал Тупицкий.

Он считает, что информация о запрете въезда в США, опубликованная на сайте Госдепартамента, – это фейк, который "подают" из Офиса президента.

Тупицкий убежден, что "это направлено на Верховный Суд, чтобы задавить его и чтобы он не принимал окончательного решения" по иску о признании незаконным указа президента Владимира Зеленского об отмене указа Виктора Януковича, которым Тупицкий был назначен судьей КСУ.

"Привязывают какое-то дело со взяткой. Это полная чушь, потому что никаких дел нет", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Данилюк о введенных США санкциях против Портнова: "Его преступную систему до сих пор не можем реформировать. Награда нашла своего героя"

Напомним, ранее сообщалось, что США ввели санкции против эксглавы КСУ Тупицкого.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+17
Кстати, сообщу тупицкому и портнову еще одну хорошую новость, если они этого не знали, - введенные санкции США против физ.лица снимаются тольков одном случае - СМЕРТИ такого физлица!!!
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10.12.2021 09:46
+10
Фейк - это твоя растянутая рожа на одной только зар.плате...
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10.12.2021 09:43
+9
кстати, можно попробовать обжаловать в честном печерском суде или окружном административном у судей вовков......)))
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10.12.2021 09:51
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Фейк - это твоя растянутая рожа на одной только зар.плате...
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10.12.2021 09:43 Ответить
Вот он, фейк
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10.12.2021 09:49 Ответить
Де там прізвище Тупицького?
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10.12.2021 09:53 Ответить
Он самый последний в списке
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10.12.2021 09:54 Ответить
Так, знайшла, в передостанньому абзаці.
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10.12.2021 09:58 Ответить
Але Портнова там немає...
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10.12.2021 10:47 Ответить
Це документ про санкції проти осіб, яких звинувачують в корупції.
Портнов, напевно, в іншому списку. Його звинувачують в незаконному впливі на суди.

https://www.facebook.com/43732151935/posts/10159432040731936/?d=n
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10.12.2021 10:56 Ответить
Вот тут портнов
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10.12.2021 11:34 Ответить
Этот деб..л читать по-английски умеет на сайте
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10.12.2021 09:45 Ответить
У него просто всю его жизнь работа была тупо п*здеть за бабки и ничего более...
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10.12.2021 10:05 Ответить
Кстати, сообщу тупицкому и портнову еще одну хорошую новость, если они этого не знали, - введенные санкции США против физ.лица снимаются тольков одном случае - СМЕРТИ такого физлица!!!
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10.12.2021 09:46 Ответить
Не несите бреда.
Как повесили США санкции, так их могут и снять.
Никаких препятствий в законодательстве США для этого нет.
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10.12.2021 10:30 Ответить
приведите пример, хотя что с тупыми ботами портнова разговаривать - вы просто БЕСИТЕСЬ ОТ БЕССИЛИЯ!!!
Развалинами портновской бандструктуры УДОВЛЕТВОРЕН!!!
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10.12.2021 10:49 Ответить
Тебя в Гуугле забанили?
Набери в поиске "США сняли санкции" - там полно тем за все года.
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10.12.2021 17:20 Ответить
Было бы не плохо, увидеть реальный пример снятых санкций с физ.лица.
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10.12.2021 13:53 Ответить
Тебя в Гуугле забанили?
Набери в поиске "США сняли санкции" - там полно тем за все года.
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10.12.2021 17:20 Ответить
Хабарник має сидіти у в"язниці а не виносити вироки.Для такихвирок один ,довічне зконфіскацією всього майна і позбавлення утримання за рахунок держави.
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10.12.2021 09:46 Ответить
Это (конфискация) должно касаться также их близкой родни
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10.12.2021 10:18 Ответить
"Він вважає, що інформація про заборону в'їзду до США, опублікована на сайті Держдепартаменту, - це фейк, який "подають" з Офісу президента. "

Якесь дурне, цей тупицький. У ОП, звісно, багато брешуть, але ж у даному випадку - це відкрита інформація, яку легко перевірити - тож на стільки тупо брехати ОП немає сенсу.
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10.12.2021 09:49 Ответить
кстати, можно попробовать обжаловать в честном печерском суде или окружном административном у судей вовков......)))
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10.12.2021 09:51 Ответить
Печерский суд даже завтрашний день может отменить
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10.12.2021 12:10 Ответить
Я не фанат цього кабана, та в ОПі могли і збрехати, про те, що на нього санкції накладено. Брехати ОПі як з гори котитися.
Річ у тім, що Зєєєєля дуже хоче продовжити повноваження ВР до 2024р, але на заваді тому стоїть КС. Тому, слід якось приьрати двох його членів, один з яких Тупицький.
Хотілося б ознайомитися з дійснм текстом переліку осіб, на яких СШа за корупцію наклали санкції. можливо, Тупицького там і немає.
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10.12.2021 09:51 Ответить
увы и ах. но КС не в состоянии этого сделать. КС вообще не принимает законодательных решений, только дает оценку конституционности решений парламента.
так что это все болтовня. единственный способ продлить полномочия парламента - ввести военное положение.
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10.12.2021 09:57 Ответить
правильно Ваня.

и они могут сказать - это конституционно. или - это ни о чём. как с роспуском ВР в 2019
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10.12.2021 10:24 Ответить
Romeo Ua

Вот он, фейк
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10.12.2021 09:57 Ответить
То ще треба прочитати
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10.12.2021 10:18 Ответить
він не вміє відкривати посилання
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10.12.2021 10:19 Ответить
Так є ж першоджерело... Після вагнерівців і тд слова ОП треба перевіряти ЗАВЖДИ, але в даному випадку так і є
https://www.state.gov/elevating-anti-corruption-leadership-and-promoting-accountability-for-corrupt-actors/
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10.12.2021 10:17 Ответить
Що характерно - для Тупицького заборона в'їзду до США - це "шокуюча новина", а для більшості українців - це реальність, що візу до США їм не дадуть - без будь-яких санкцій.
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10.12.2021 09:57 Ответить
для большинства как раз реальность ее получить))
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10.12.2021 09:58 Ответить
Упитанный кнур...
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10.12.2021 10:00 Ответить
Да мужик - ХВАТИТ!!!!!!
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10.12.2021 10:09 Ответить
Тупой
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10.12.2021 10:10 Ответить
Повною нісенітницею є те, що Тупицький був головою Конституційного суду України. Зеленському потрібно ще подякувати США, що ввели санкції проти Тупицького
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10.12.2021 10:11 Ответить
Этот клиент очередной раз доказал что его умственное развитие полностью соответствует его фамилии.
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10.12.2021 10:13 Ответить
зганяй у США ? розберись
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10.12.2021 10:17 Ответить
Тот случай, когда фамилия полностью характеризует её владельца.
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10.12.2021 10:17 Ответить
нічого нового в утворенні прізвищ: мірошник, пасічник, коваль, бондарь, кожум'яка, .........., щур, тугодум, тупицький,... ))
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10.12.2021 10:19 Ответить
Eсли он - патриот Украины, денно и нощно старающийся во благо своей державы, зачем ему вообще ездить за границу ? Мало работы дома что ли ? Какая ему разница - куда его пустят или нет ?

Удивительный правящий класс в Украине. Телом - дома. А душой - в Австрии, на Кипре, в Италии и т.д.
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10.12.2021 10:22 Ответить
Если он ещё не понял по какому поводу его взяли за бейцы, то можно пояснить.
За антиконституционный роспуск Верховной Рады.
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10.12.2021 10:23 Ответить
Кремлівська криса Зеленський, в порушення Конституції, прийняв закон про крадіжку нашої землі. Зеленський влаштував травлю Голови Конституційного Суду Тупіцкого, тому що він захищає Конституція, проти цього закону і збирався визнати його неконституційним. США, не сіло не впало, приєдналися до кремлівської криси Зеленського і вирішили допомогти йому розікрасти нашу землю та остаточно знищити державу Україна. Ось така стисла парадигма того, що відбулося.
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10.12.2021 10:30 Ответить
А теперь, выдыхай...
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10.12.2021 13:58 Ответить
чого він так розхвилювався? Хай поїде в США та подасть до суду.
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10.12.2021 10:50 Ответить











Апріорі правий


@aprioriprav

·
12 ч



Тупіцький про санкції США: - Для меня это шокирующая новость. Это полная чепуха. Ось так виглядає переляканий підар, який звик, що в Україні на нього немає управи.
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10.12.2021 10:55 Ответить
І сміх і гріх... З точки зору Закону, то звісно, що не брав. Вироку ж не має, а з точки зору логіки, то любий громадянин України, який живе в нашій країні та стверджує що ніколи не брав, або не давав хабарі є балоболом. Такі реалії, так було за Совка, так було 30 років незалежності, і одному Богу відомо, скільки ще років/десятиліть так буде.
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10.12.2021 11:14 Ответить
Насправді, Тупицького в офіційному переліку прес-релізу Міністерства фінансів США НЕ МАЄ!
Портнов є, Тупицький - ні.
Тупицький згадується у заяві для преси Блінкіна
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14.12.2021 00:48 Ответить
 
 