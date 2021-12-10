Тупицкий о санкциях США: Шокирующая новость. Это фейк, который "подают" из Офиса Президента
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Отстраненный глава Конституционного суда Александр Тупицкий заявил, что его шокировала новость о введении против него и жены санкций США. Он отрицает свою причастность к получению взятки.
Об этом он рассказал в комментарии LIGA.net,передает Цензор.НЕТ.
"Надо до утра выяснить. Для меня это шокирующая новость, которую я считаю полной чепухой", - сказал Тупицкий.
Он считает, что информация о запрете въезда в США, опубликованная на сайте Госдепартамента, – это фейк, который "подают" из Офиса президента.
Тупицкий убежден, что "это направлено на Верховный Суд, чтобы задавить его и чтобы он не принимал окончательного решения" по иску о признании незаконным указа президента Владимира Зеленского об отмене указа Виктора Януковича, которым Тупицкий был назначен судьей КСУ.
"Привязывают какое-то дело со взяткой. Это полная чушь, потому что никаких дел нет", - сказал он.
Напомним, ранее сообщалось, что США ввели санкции против эксглавы КСУ Тупицкого.
Пожалуйста, подождите...
Портнов, напевно, в іншому списку. Його звинувачують в незаконному впливі на суди.
https://www.facebook.com/43732151935/posts/10159432040731936/?d=n
Как повесили США санкции, так их могут и снять.
Никаких препятствий в законодательстве США для этого нет.
Развалинами портновской бандструктуры УДОВЛЕТВОРЕН!!!
Набери в поиске "США сняли санкции" - там полно тем за все года.
Набери в поиске "США сняли санкции" - там полно тем за все года.
Якесь дурне, цей тупицький. У ОП, звісно, багато брешуть, але ж у даному випадку - це відкрита інформація, яку легко перевірити - тож на стільки тупо брехати ОП немає сенсу.
Річ у тім, що Зєєєєля дуже хоче продовжити повноваження ВР до 2024р, але на заваді тому стоїть КС. Тому, слід якось приьрати двох його членів, один з яких Тупицький.
Хотілося б ознайомитися з дійснм текстом переліку осіб, на яких СШа за корупцію наклали санкції. можливо, Тупицького там і немає.
так что это все болтовня. единственный способ продлить полномочия парламента - ввести военное положение.
и они могут сказать - это конституционно. или - это ни о чём. как с роспуском ВР в 2019
Вот он, фейк
https://www.state.gov/elevating-anti-corruption-leadership-and-promoting-accountability-for-corrupt-actors/
Удивительный правящий класс в Украине. Телом - дома. А душой - в Австрии, на Кипре, в Италии и т.д.
За антиконституционный роспуск Верховной Рады.
Апріорі правий
@aprioriprav
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12 ч
Тупіцький про санкції США: - Для меня это шокирующая новость. Это полная чепуха. Ось так виглядає переляканий підар, який звик, що в Україні на нього немає управи.
Портнов є, Тупицький - ні.
Тупицький згадується у заяві для преси Блінкіна