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Керченский пролив (414) корабль (1926) Крым (26014) ФСБ (1860) Бабин (76)

Бабин о фабрикации ФСБ "инцидента" на Азове: Дальнейшие провокации не исключены. Пойдет ли агрессор на нападение на "Донбасс" - вопрос открытый. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия Война в Украине

Провокации ФСБ на Азове вероятнее всего происходят из-за резолюции Генассамблеи ООН по милитаризации РФ Черного и Азовского морей, которая была одобрена именно 9 декабря, а фабрикация "инцидента" россиянами как раз "перебивает" этот крайне болезненный для агрессора факт.

Об этом на своей странице в фейсбуке написал экс-представитель президента в Крыму Борис Бабин, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня (9.12.2021. - Ред.) россияне весь день, и через медиа, и через "официальные заявления" ФСБ, занимаются нагнетанием напряженности из-за маневров корабля ВМС "Донбасс" в Азовском море, который якобы хочет пройти Керченский пролив. Агрессор сообщает о готовности при таких обстоятельствах уничтожить судно.

При этом на самом деле россиянам хорошо известно об истинной ситуации. "Донбасс" проводит в акватории плановые учения, а Украина раньше времени перекрыла морской район их проведения, чтобы не мешать судоходству.

Это довольно рутинное дело для военных моряков, и судно обеспечения по определению не может составлять определенную "угрозу" кому-либо.

Но дальнейшие провокации со стороны агрессора, конечно, не исключены. Ибо сам факт пребывания на Азове боевого флага украинского войска для них фантомная трагедия. Пойдет ли агрессор на нападение на "Донбасс", который, очевидно, не будет при этом в Керченском проливе (потому что задачи у корабля совсем другие), - вопрос открытый", - написал он.

Также читайте: Судно ВМС Украины "Донбасс" не заходило в "чувствительные зоны", сейчас возвращается на базу, - пресс-центр ОС

Также Бабин отметил, что отечественные аналитики не исключали фабрикацию россиянами провокации на Азове еще две недели назад.

"Что-то мне подсказывает, что ситуация нуждается в официальном комментарии уполномоченных структур Минобороны, который наверняка скоро появится. Министр уже предоставил оценку ситуации в интервью", - отметил он.

"Целью провокации, конечно, можно считать и спекуляции на фоне общения Байдена и Путина. Но я уверен, что дело в резолюции Генассамблеи ООН по милитаризации РФ Черного и Азовского морей, одобренной именно 9 декабря. Фабрикация "инцидента" россиянами как раз "перебивает" этот крайне болезненный для агрессора факт", - резюмировал Бабин.

Бабин о фабрикации ФСБ инцидента на Азове: Дальнейшие провокации не исключены. Пойдет ли агрессор на нападение на Донбасс - вопрос открытый 01
Бабин о фабрикации ФСБ инцидента на Азове: Дальнейшие провокации не исключены. Пойдет ли агрессор на нападение на Донбасс - вопрос открытый 02
Фото: Бабін / фейсбук

Напомним, 9 декабря 2021 г. Генеральная ассамблея ООН одобрила усиленную резолюцию по милитаризации Крыма, документ призывает РФ прекратить переброску на оккупированный полуостров оружия и военных.

В этот же день в ФСБ России обвинили корабль ВМС Украины "Донбасс" в создании угрозы в районе Керченского пролива.

Бабин о фабрикации ФСБ инцидента на Азове: Дальнейшие провокации не исключены. Пойдет ли агрессор на нападение на Донбасс - вопрос открытый 03

Автор: Наталя Джума
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Я не розумію, чому саме "Донбас" ?! вибрано для цих маневрів?!
Величезний старезний допотопний паровоз, що виконує функції плавучої казарми.
Є ж інші ходові одиниці флоту.
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10.12.2021 09:58 Ответить
Щось я вчора про цей корабель читав. Це не простий корабель.
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10.12.2021 10:02 Ответить
Я не виключаю, що теоретично його могли зробити "не простим". Натомість жодної інформації про якийсь серйозний ремонт чи переобладнання я принаймні не чув. Інфа з мілітарного: величезний старий корабель мав піти на злои, проте його буксирували за допомогою "Корця" з Одеси до Бердянську в якості плавскладу і казарм.
Заправити і завести цю 5ти тисячну громадину заради променаду...
Так багато питань і так мало відповідей.
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10.12.2021 10:06 Ответить
Це плавуче лайно.
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10.12.2021 10:35 Ответить
Швець учора назвав це ймовірною провокациєю кротів саме у часи перемовин вови з Байденом
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10.12.2021 11:16 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=jTK2AUxYZbg&t=2084s

#Путин_Байден_Зеленский_переговоры
Путин разыгрывает Карибский ракетно-ядерный кризис 2:0 / Видео № 99
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10.12.2021 11:18 Ответить
Запаребрік ковбасить.
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10.12.2021 09:58 Ответить
Кацапи - наші найголовніші вороги. І зараз ми нарешті відриваємося від їх брехливого нутра.
З кацапами краще буть ворогами ніж "друзями". Бо друзі в кацапів - лише їх васали.
Слава Україні! Слава українському народові. Та тиха шана всим , хто віддав за це своє життя!
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10.12.2021 10:01 Ответить
Это наше море,и нужно бороздить его каждый день вдоль и поперек
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10.12.2021 10:10 Ответить
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10.12.2021 10:13 Ответить
серби підкацапники срані голосують разом з венесуелами і північними кореями проти резолюцій ООН
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10.12.2021 10:15 Ответить
не хочется напоминать зелебобам инцидент 2018 года.... когда рашка наплевав на всё и всех атаковала наши корабли и захватила их... и как жеж они верещели, что это лично Порошенко послал мальчиков на верную гибель....
сменился ветер и флюгера восхищены смелостью нашего корабля дразнящего рашеских тварей...
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10.12.2021 10:28 Ответить
Не зрозумів...Це на мапі його місцезнаходження?
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10.12.2021 10:46 Ответить
 
 