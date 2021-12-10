Судебная реформа: Этический совет не подал список кандидатов на должности членов Высшего совета правосудия, - ВСП

Сегодня Высший совет правосудия сообщил Председателю Организационного комитета по подготовке и проведению съезда представителей юридических вузов и научных учреждений Александру Петришину о том, что на 8 часов 10 декабря 2021 года от Этического совета не поступали заключения о соответствии каждого кандидата на должность члена ВСП критериям профессиональной этики и добропорядочности, а также список кандидатов, рекомендованных для избрания съездом.

Об этом заявил ВСП, передает Цензор.НЕТ.

"Решением Высшего совета правосудия определено время и место проведения съезда представителей юридических вузов и научных учреждений - 10 декабря 2021 года в 10 часов, г. Харьков, ул. Пушкинская, 70. В повестку дня съезда включен вопрос избрания членов Высшего совета правосудия. Согласно Закону "О Высшем совете правосудия" не позднее следующего рабочего дня после завершения приема документов секретариат ВСП направляет копии поданных кандидатами документов в Этический совет для установления соответствия кандидатов критериям профессиональной этики и добропорядочности. 30 ноября 2021 года во исполнение требований Закона в адрес Этического совета ВСП направил копии документов для установления соответствия кандидатов критериям профессиональной этики и добропорядочности. ВСП также предоставил Этическому совету копии заключений о результатах специальной проверки и заключения о соответствии кандидата и его документов требованиям, установленным Законом "О Высшем совете правосудия", - рассказали в ВСП.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зеленский о ликвидации Окружного админсуда Киева: "Это шахматная игра. В чем-то временно уступаешь". ВИДЕО

"В соответствии с требованиями закона Этический совет предоставляет органу, который созывает соответствующий съезд или конференцию, заключение о соответствии каждого кандидата критериям профессиональной этики и добропорядочности, а также список кандидатов, рекомендованных для избрания на должность члена ВСП. Такой список должен содержать количество кандидатур, которое, по меньшей мере, вдвое превышает количество вакантных должностей. 6 декабря 2021 года Высший совет правосудия обратился в Этический совет с просьбой предоставить список кандидатов, рекомендованных для избрания на должность члена ВСП для избрания съездом. 9 декабря 2021 года в ВСП поступило письмо Этического совета, в котором он отметил, что после составления и обнародования списка кандидатов, рекомендованных Этическим советом для избрания (назначения) на должность члена ВСП, заключения о кандидатах и ​​указанный список будет направлен органу, избирающему (назначающему) члена ВСП. На день проведения съезда Этический совет указанные документы Высшему совету правосудие не предоставил", - отметили в ВСП.