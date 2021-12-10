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Судебная реформа: Этический совет не подал список кандидатов на должности членов Высшего совета правосудия, - ВСП

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Судебная реформа: Этический совет не подал список кандидатов на должности членов Высшего совета правосудия, - ВСП

Сегодня Высший совет правосудия сообщил Председателю Организационного комитета по подготовке и проведению съезда представителей юридических вузов и научных учреждений Александру Петришину о том, что на 8 часов 10 декабря 2021 года от Этического совета не поступали заключения о соответствии каждого кандидата на должность члена ВСП критериям профессиональной этики и добропорядочности, а также список кандидатов, рекомендованных для избрания съездом.

Об этом заявил ВСП, передает Цензор.НЕТ.

"Решением Высшего совета правосудия определено время и место проведения съезда представителей юридических вузов и научных учреждений - 10 декабря 2021 года в 10 часов, г. Харьков, ул. Пушкинская, 70. В повестку дня съезда включен вопрос избрания членов Высшего совета правосудия. Согласно Закону "О Высшем совете правосудия" не позднее следующего рабочего дня после завершения приема документов секретариат ВСП направляет копии поданных кандидатами документов в Этический совет для установления соответствия кандидатов критериям профессиональной этики и добропорядочности. 30 ноября 2021 года во исполнение требований Закона в адрес Этического совета ВСП направил копии документов для установления соответствия кандидатов критериям профессиональной этики и добропорядочности. ВСП также предоставил Этическому совету копии заключений о результатах специальной проверки и заключения о соответствии кандидата и его документов требованиям, установленным Законом "О Высшем совете правосудия", - рассказали в ВСП.

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"В соответствии с требованиями закона Этический совет предоставляет органу, который созывает соответствующий съезд или конференцию, заключение о соответствии каждого кандидата критериям профессиональной этики и добропорядочности, а также список кандидатов, рекомендованных для избрания на должность члена ВСП. Такой список должен содержать количество кандидатур, которое, по меньшей мере, вдвое превышает количество вакантных должностей. 6 декабря 2021 года Высший совет правосудия обратился в Этический совет с просьбой предоставить список кандидатов, рекомендованных для избрания на должность члена ВСП для избрания съездом. 9 декабря 2021 года в ВСП поступило письмо Этического совета, в котором он отметил, что после составления и обнародования списка кандидатов, рекомендованных Этическим советом для избрания (назначения) на должность члена ВСП, заключения о кандидатах и ​​указанный список будет направлен органу, избирающему (назначающему) члена ВСП. На день проведения съезда Этический совет указанные документы Высшему совету правосудие не предоставил", - отметили в ВСП.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+3
Да,ошибались всегда,и с яником,и с потрохом,и с клоуном,впереди будет ещё одна ошибка.
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10.12.2021 10:27
+2
Главное получается давить кассовыми аппаратами малый бизнес,за это гетьманович получает сладкие откаты,а судебная реформа может подождать,за нее никто не платит.
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10.12.2021 10:18
+2
Отче, чому ж нас Господь так карає, за які гріхи..
- За гріхи, скоєні на виборчій дільниці, сину...
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10.12.2021 10:23
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Главное получается давить кассовыми аппаратами малый бизнес,за это гетьманович получает сладкие откаты,а судебная реформа может подождать,за нее никто не платит.
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10.12.2021 10:18 Ответить
Отче, чому ж нас Господь так карає, за які гріхи..
- За гріхи, скоєні на виборчій дільниці, сину...
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10.12.2021 10:23 Ответить
Да,ошибались всегда,и с яником,и с потрохом,и с клоуном,впереди будет ещё одна ошибка.
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10.12.2021 10:27 Ответить
"впереди будет ещё одна ошибка" - а можно не надо?
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10.12.2021 11:37 Ответить
В Украине честные судьи? Покажите мне такое чудо
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10.12.2021 10:22 Ответить
Правильно зробила Етична рада, це суддівське зміїне кубло спалити, а потім набрати нових, з випускників Гарварда, Могилянки, і т.д. Відповідно запропонувавши гідну мотивацію і перспективи росту, на прикладі системи юстиції США.
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10.12.2021 10:32 Ответить
Повинен бути штовхач.У нас кожна реформа повинна супроводжуватись відповідним Майданом. Судового Майдану у нас,наприклад, ще не було,тому й реформа стоїть на місці.
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10.12.2021 10:35 Ответить
"Повинен бути штовхач." - это который табуретку штовхати будет. Только так...
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10.12.2021 11:39 Ответить
Якшо нема довіри ні до ВСП ні до суддів взагалі. То треба від народа ставити людей і зразу все буде добре, Ціх суддів небожителів тре на землю опустити.
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10.12.2021 10:54 Ответить
Я давно говорю , что никакой судебной реформы сон старыми судьями не может быть ! А уволить их нельзя! Решение одно - создать параллельно институт мировых судей , избираемых людьми и с присяжными , а потом переводить на них постепенно все дела. Когда этот институт разовьется старые суды просто ликвидировать . И увольнять никого не надо , просто нет такой структуры! А в новой будут работать новые люди , которых как громада выбрала , так может и уволить! А пожизненное судейство давать только в высших инстанциях судов и только через признание громады , а не простым указом всяких недопрезидентов!
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10.12.2021 11:03 Ответить
Немає у нас суддів, які відповідають етичним нормам. Або суддів треба міняти, або етику та мораль.
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10.12.2021 11:10 Ответить
 
 