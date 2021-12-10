Число летальных исходов от COVID-19 в мире превысило 5,3 млн. По суточной смертности Украина все еще в пятерке лидеров. ИНФОГРАФИКА
Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье
По состоянию на утро 10 декабря в мире зарегистрировали 604 836 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки – 7492 человека.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.
По данным центра, в мире зафиксировали 268 778 958 случаев инфицирования, из них 604 836 только за минувшие сутки.
От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 5 303 798 человек, из них 7 492 за минувшие сутки.
Побороли болезнь и вылечились 241,9 млн человек.
В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 – США, Индия, Бразилия, Великобритания и Россия.
Украина располагается на 17-м месте мирового рейтинга и 8-м в Европе. В то же время следует отметить, что Украина занимает 15-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса в сутки, а среди стран Европы – 11-ю, по летальным случаям - 5-ю в мире и 4-ю в Европе.
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Отэтоновость ,при почти 8000000000 человек...
У ЖОВТНІ УКРАЇНЦІ ЧАСТІШЕ ПОМИРАЛИ ВІД КОРОНАВІРУСУ, НІЖ ВІД ТАКОГО СТРАШНОГО ХВОРОБИ ЯК РАК.
ПРО ЦЕ СВІДОЦТВО ДАНІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ. ПОВІДОМЛЯЄТЬСЯ, ЩО ЗАРАЗ ВІД РАКУ ПОМИРАЄ ПОРЯДКА 200 ЛЮДИНА В ДЕНЬ, ТО ДОБА СМЕРТНІСТЬ ВІД КОРОНАВІРУСУ ВЖЕ СТАЛА НАБАГАТО СТРАШНІШЕ ТА ВИЩЕ.
ТАК, ЗА СТАНОМУ НА 21 ЖОВТНЯ ЧЕРЕЗ ЗБІЛЬШЕННЯ КІЛЬКОСТІ НОВИХ ВИПАДКІВ ДОЛЯ СМЕРТІВ ВІД КОРОНАВІРУСУ ЗА ОСТАННІ СІМ ДНІВ ДОСЯГЛА 17,5% ВІД Щ.
У ЖОВТНІ ЩОДЕННО
ВІД СЕРЦЕВО-СУДИННИХ ЗАХВОРЮВАНЬ У СЕРЕДНЬОМУ ПОМИРАЛО 1136 УКРАЇНЦІВ,
ВІД НАСЛІДКІВ КОРОНАВІРУСУ - 351,
ВІД ОНКОЛОГІЇ - 203.
УВАГА!
МАКСИМАЛЬНИЙ РЕПОСТ!!
Остап Стахів скликає своїх прихильників на Кульпарківську, 95 (відео)
16:38 10 грудня 2021 р.
Він вважає, що у психіатричній лікарні Львова відбувся замах на його життя.
Про це написала у ФБ журналістка Мар'яна П'єцух, інформує Dailylviv.com: "Upd в туалеті приймального відділення напали. Закрився і не хотів відкривати двері. Остап втік в якусь машину і чекає поліцію. Коли стукали в двері і казали відкрий, на питання "хто ви такі!?", за дверима санітар з чорним почуттям гумору "Антивакцинатор!" На Остапа Стахіва в психлікарні "напали" люди, за словами активіста, "схожі на працівників лікарні". Але це не точно, кажуть прихильники Стахіва, і оголошують мобілізацію під психлікарнею, щоб розібратися що там було".
Про це Остап Стахів розповів також у відео на YouTube. Мовляв, перебуваючи за рішенням суду на остеженні у психіатричній лікарні, Остап Стахів має право вільно прогулюватися територією медичного закладу, тому відвідав приймальне відділення, де біля туалету на нього нібито напали, ледве не задушили. Стахів хоче, щоб приїхала поліція і швидка - зняла побої. Крім того, він каже, що йому погрожували зробити якийсь укол.