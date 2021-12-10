РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4167 посетителей онлайн
Новости ОбществоЗдоровье Коронавирус и карантин
918 7
статистика (2307) коронавирус (17041)

Число летальных исходов от COVID-19 в мире превысило 5,3 млн. По суточной смертности Украина все еще в пятерке лидеров. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Число летальных исходов от COVID-19 в мире превысило 5,3 млн. По суточной смертности Украина все еще в пятерке лидеров. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 10 декабря в мире зарегистрировали 604 836 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки – 7492 человека.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

По данным центра, в мире зафиксировали 268 778 958 случаев инфицирования, из них 604 836 только за минувшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 5 303 798 человек, из них 7 492 за минувшие сутки.

Число летальных исходов от COVID-19 в мире превысило 5,3 млн. По суточной смертности Украина все еще в пятерке лидеров 01

Побороли болезнь и вылечились 241,9 млн человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине за сутки от COVID-19 умерли 442 человека, зафиксированы 11 327 новых случаев заражения, 24 456 человек выздоровели

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 – США, Индия, Бразилия, Великобритания и Россия.

Число летальных исходов от COVID-19 в мире превысило 5,3 млн. По суточной смертности Украина все еще в пятерке лидеров 02

Украина располагается на 17-м месте мирового рейтинга и 8-м в Европе. В то же время следует отметить, что Украина занимает 15-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса в сутки, а среди стран Европы – 11-ю, по летальным случаям - 5-ю в мире и 4-ю в Европе.

Число летальных исходов от COVID-19 в мире превысило 5,3 млн. По суточной смертности Украина все еще в пятерке лидеров 03

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Станом на ранок 10 грудня у світі Померли за добу - 7 492 особи. Джерело: https://censor.net/ua/n3304427

Отэтоновость ,при почти 8000000000 человек...
показать весь комментарий
10.12.2021 11:06 Ответить
ДО ЦЬОГО КОРОНАВІРУС БУВ ЛИШЕ ТРЕТІЙ ПРИЧИНОЮ СМЕРТНОСТІ СЕРЕД НАСЕЛЕННЯ. ЗАРАЗ ВІН ЗАНЯВ ВЖЕ ДРУГЕ МІСЦЕ
У ЖОВТНІ УКРАЇНЦІ ЧАСТІШЕ ПОМИРАЛИ ВІД КОРОНАВІРУСУ, НІЖ ВІД ТАКОГО СТРАШНОГО ХВОРОБИ ЯК РАК.
ПРО ЦЕ СВІДОЦТВО ДАНІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ. ПОВІДОМЛЯЄТЬСЯ, ЩО ЗАРАЗ ВІД РАКУ ПОМИРАЄ ПОРЯДКА 200 ЛЮДИНА В ДЕНЬ, ТО ДОБА СМЕРТНІСТЬ ВІД КОРОНАВІРУСУ ВЖЕ СТАЛА НАБАГАТО СТРАШНІШЕ ТА ВИЩЕ.
ТАК, ЗА СТАНОМУ НА 21 ЖОВТНЯ ЧЕРЕЗ ЗБІЛЬШЕННЯ КІЛЬКОСТІ НОВИХ ВИПАДКІВ ДОЛЯ СМЕРТІВ ВІД КОРОНАВІРУСУ ЗА ОСТАННІ СІМ ДНІВ ДОСЯГЛА 17,5% ВІД Щ.
У ЖОВТНІ ЩОДЕННО
ВІД СЕРЦЕВО-СУДИННИХ ЗАХВОРЮВАНЬ У СЕРЕДНЬОМУ ПОМИРАЛО 1136 УКРАЇНЦІВ,
ВІД НАСЛІДКІВ КОРОНАВІРУСУ - 351,
ВІД ОНКОЛОГІЇ - 203.
показать весь комментарий
10.12.2021 19:00 Ответить
Українців серед померлих в світі за добу від ковіду 5,9%, а серед населення світу - 0,55%.
показать весь комментарий
10.12.2021 11:21 Ответить
Від Ковіду ?
показать весь комментарий
10.12.2021 21:17 Ответить
АХТУНГ!

УВАГА!
МАКСИМАЛЬНИЙ РЕПОСТ!!

Остап Стахів скликає своїх прихильників на Кульпарківську, 95 (відео)

16:38 10 грудня 2021 р.






Він вважає, що у психіатричній лікарні Львова відбувся замах на його життя.

Про це написала у ФБ журналістка Мар'яна П'єцух, інформує Dailylviv.com: "Upd в туалеті приймального відділення напали. Закрився і не хотів відкривати двері. Остап втік в якусь машину і чекає поліцію. Коли стукали в двері і казали відкрий, на питання "хто ви такі!?", за дверима санітар з чорним почуттям гумору "Антивакцинатор!" На Остапа Стахіва в психлікарні "напали" люди, за словами активіста, "схожі на працівників лікарні". Але це не точно, кажуть прихильники Стахіва, і оголошують мобілізацію під психлікарнею, щоб розібратися що там було".

Про це Остап Стахів розповів також у відео на YouTube. Мовляв, перебуваючи за рішенням суду на остеженні у психіатричній лікарні, Остап Стахів має право вільно прогулюватися територією медичного закладу, тому відвідав приймальне відділення, де біля туалету на нього нібито напали, ледве не задушили. Стахів хоче, щоб приїхала поліція і швидка - зняла побої. Крім того, він каже, що йому погрожували зробити якийсь укол.
показать весь комментарий
10.12.2021 19:08 Ответить
Вакцинуйте цього чумачєчого антиваксера, тоді всі його прихильникі самі розійдуться. Кремлівський проплачений кремблем антиваксер, та ще й у Львові - це вже занадто.
показать весь комментарий
10.12.2021 19:44 Ответить
 
 