Число летальных исходов от COVID-19 в мире превысило 5,3 млн. По суточной смертности Украина все еще в пятерке лидеров. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 10 декабря в мире зарегистрировали 604 836 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки – 7492 человека.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

По данным центра, в мире зафиксировали 268 778 958 случаев инфицирования, из них 604 836 только за минувшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 5 303 798 человек, из них 7 492 за минувшие сутки.

Побороли болезнь и вылечились 241,9 млн человек.

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В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 – США, Индия, Бразилия, Великобритания и Россия.

Украина располагается на 17-м месте мирового рейтинга и 8-м в Европе. В то же время следует отметить, что Украина занимает 15-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса в сутки, а среди стран Европы – 11-ю, по летальным случаям - 5-ю в мире и 4-ю в Европе.