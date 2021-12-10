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Байден пообещал при необходимости перебросить дополнительные войска в страны НАТО, - президент Эстонии Карис

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Байден пообещал при необходимости перебросить дополнительные войска в страны НАТО, - президент Эстонии Карис

Президент Эстонии Алар Карис сообщил, что в ходе телефонного разговора с главами государств восточного крыла НАТО, состоявшегося в четверг, президент США Джо Байден пообещал в случае необходимости перебросить в страны альянса дополнительные войска.

Об этом Карис заявил в пятницу порталу телерадиовещания ERR, комментируя состоявшийся накануне телефонный разговор Байдена с главами восточноевропейских государств-членов НАТО, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Байден подчеркнул, что из его телефонного разговора (с президентом РФ Владимиром Путиным. - Ред.) было трудно понять, какие на самом деле планы у России. Важно было показать, что за каждым шагом следует ответный шаг. Байден также подчеркнул: есть рычаги экономические, финансовые, при необходимости - военные. В случае необходимости в страны НАТО будут переброшены дополнительные войска, а куда их дислоцировать - это решение стран НАТО", - сказал Карис.

Отвечая на вопрос, можно ли предполагать, что дополнительные войска будут переброшены на восточный фланг НАТО, Карис отметил: "Я понял из сегодняшнего разговора, что когда возникнет необходимость, это будет сделано. Но сегодня, завтра или через месяц - в телефонном разговоре об этом, разумеется, не говорилось".

"Послание Байдена восточным странам (НАТО) было ясным: все решения, касающиеся безопасности, принимаются вместе, и нет такого, что есть восточное крыло, западное крыло, южное крыло и северное крыло - решения принимаются всем НАТО, это касается и тематики Украины", - добавил Карис.

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"Байден подчеркнул, что его священный долг - пятая статья (устава) НАТО. Он повторил это несколько раз", - сказал президент Эстонии.

Согласно пятой статье устава НАТО, вооруженное нападение на одну или несколько стран-членов альянса будет рассматриваться как нападение на них в целом, и в этом случае странам будет оказана помощь, включая применение вооруженной силы.

Автор: Наталя Джума
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Украине, НАТО, всему цивилизованному миру необходимо поблагодарить Америку, Байдена. Америка действительно страна №1. Это не Германия, Франция, ну и естественно не Россия. Спасибо Америка!
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10.12.2021 10:32 Ответить
Оно-то конечно так, но ... Злые языки поговаривают, что именно США настояли на том, чтобы наши ВСУ в Крыму сложили оружие без боя ...
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10.12.2021 11:17 Ответить
кругом адні врагі!
ги
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10.12.2021 10:48 Ответить
Звучит примерно так - если будут насиловать Украину, мы прикроем союзников.
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10.12.2021 11:23 Ответить
"Байден пообещал..."-прикольно.
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10.12.2021 11:26 Ответить
"Байден наголосив, що з його телефонної розмови (з президентом РФ Володимиром Путіним. - Ред.) було важко зрозуміти, які насправді плани у Росії. Важливо було показати, що за кожним кроком слідує крок у відповідь -американське бла-бла- бла. Рашист окупував де-факто Білорусь і стягнув 100 тисяч військ до українського кордону. Крок у відповідь США після зустрічі з окупантом України "Північний потік" санкції знімаються.наближені люди до московського путлера із санкційного списку счезли і борги рабсеї теж не згадуються
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10.12.2021 11:59 Ответить
А что пообещал мсье Макрон? Пару тройку новых патчей для своей старушки и озабоченность?
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10.12.2021 12:09 Ответить
 
 