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Медучреждение на Закарпатье лишили права проводить прививку от COVID-19: придумали себе процесс "анонимной вакцинации", - Ляшко

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Медучреждение на Закарпатье лишили права проводить прививку от COVID-19: придумали себе процесс

9 декабря, одно из медучреждений в Закарпатской области, придумавший процесс "анонимной вакцинации", был исключен из перечня заведений здравоохранения, которые проводят прививки против коронавируса.

Об этом министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщил сегодня на брифинге, информирует Цензор.НЕТ.

"Вчера одно учреждение в Закарпатской области, придумавшее процесс "анонимной вакцинации" было исключено мной из перечня учреждений здравоохранения, которые проводят прививки против COVID-19. То есть в это учреждение с сегодняшнего дня запрещено передавать вакцину, закупленную за средства госбюджета или доставленную в рамках глобальной инициативы COVAX.

Каждая прививка вносится медицинскими работниками в электронную систему здравоохранения, потому что так предусматривают нормативно-правовые акты Министерства здравоохранения. Но, к сожалению, есть учреждения здравоохранения, работники, которых не читают алгоритмы министерства и не слышат предупреждений", - заявил Ляшко.

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Глава Минздрава подчеркнул, что эти учреждения сознательно нарушают лицензионные условия осуществления медицинской деятельности, поэтому будут наказаны.

Он также добавил, что дополнительно это учреждение будет тщательно проинспектировано лицензионной комиссией Министерства (здравоохранения – ред.) на предмет соблюдения лицензионных условий.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+9
Так что важнее,вакцинация или бумага про вакцинацию?
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10.12.2021 10:38
+4
Они, вообщето, за свои налоги лечатся, если хто забыл. А ты за свои - колешься, а потом ещё и лечишься.
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10.12.2021 11:23
+4
Не знаю, у меня во вторник сосед умер от короны. Правда ему было 68 лет, но он никогда не жаловался на здоровье и еще приговаривал: "Зачем колоть здорового человека?" 3 недели под аппаратом. Это не страшилки, а реальная история...
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10.12.2021 11:27
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Так что важнее,вакцинация или бумага про вакцинацию?
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10.12.2021 10:38 Ответить
Вы сами ответили на свой вопрос.
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10.12.2021 10:48 Ответить
в залежності від того чи є у людини мозок. От що важливіше, мати мозок, чи мати папірець про те, що він у тебе є?
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10.12.2021 11:06 Ответить
Бумажка - это главное. "Вирус" - это афёра.
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10.12.2021 11:26 Ответить
І я так думаю. Навіщо той мозок, коли в тебе є папірець! )
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10.12.2021 11:31 Ответить
Ляшко-дэбил.
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10.12.2021 11:29 Ответить
Нет, разумеется. Он просто действует строго согласно продиктованному ему сценарию. Как и Педалик, который разделил киевлян на "чистых" и "нечистых".
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10.12.2021 11:49 Ответить
А почему бы им не передать вакцины, которые через месяц истекает срок годности? Уже несколько раз сотнями тысяч их утилизируют за наши с вами деньги.
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10.12.2021 10:40 Ответить
Вчора один заклад в Закарпатській області, який придумав процес "анонімної вакцинації" був виключений мною з переліку закладів охорони здоров'я, які проводять щеплення проти COVID-19 Джерело: https://censor.net/ua/n3304432

Тебя самого, дебил , следует из МОЗ выпилить. Раз и навсегда. Возможно даже посмертно.

Кожне щеплення вноситься медичними працівниками до електронної системи охорони здоров'я, тому що так передбачають нормативно-правові акти Міністерства охорони здоров'я. Але, на жаль, є заклади охорони здоров'я, працівники, яких не читають алгоритми міністерства, і не чують попереджень", - заявив Ляшко Джерело: https://censor.net/ua/n3304432

Т.е. согласно этому дебилу врачи делают прививки вакцины, но не вносят клиентов в базу вакцинированных?
Как еще можно назвать эту субстанцию?
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10.12.2021 10:43 Ответить
Ктота шота понял? Кололи третью дозу особо желающим иле как?
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10.12.2021 10:45 Ответить
"Вакцинация" - это "браслет очищения".
Перечитайте Стругацких "Трудно быть Богом".
Они всё предсказали, с точностью 100%.
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10.12.2021 10:50 Ответить
Анонимный кабинет щеплень это для тех кто купил сертификат о вакцЫнаци, но теперь решил уколоться из-за страха перед коронавирусом. Я правда не уверен есть ли такие
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10.12.2021 11:00 Ответить
Штобы не палитсо перед оперуполномочеными и не сдавать своего диллера врача
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10.12.2021 11:01 Ответить
Ні, це для тих у кого в родині є психічно хворі, помішані на антивакцинації. І таких дуже багато. Запитайте у знайомих лікарів.
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10.12.2021 11:05 Ответить
Так и есть, и Шандор это озвучивал для непонятливых
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10.12.2021 16:46 Ответить
Не коронавирус нужно бояться, а оборотней при власти.
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10.12.2021 11:23 Ответить
Не знаю, у меня во вторник сосед умер от короны. Правда ему было 68 лет, но он никогда не жаловался на здоровье и еще приговаривал: "Зачем колоть здорового человека?" 3 недели под аппаратом. Это не страшилки, а реальная история...
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10.12.2021 11:27 Ответить
Під суд цього дебіла!!!
Я знаю багато родин, де через антивасерів до розлучень доходить. Багато хто із цих родин користувалися послугами саме анонімної вакцинації, це був вихід для цих людей. Чим цей ідіот думає?
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10.12.2021 10:55 Ответить
До розводу могло б дійти коли б змушували вакцинуватись, навряд чи хтось розведеться бо один з пари вирішив щеплення зробити. Черговий вкид пропогандонів
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10.12.2021 11:11 Ответить
Це реальні життєві історії і їх безліч. Я сумніваюся, що є випадки реальних розлучень, але те, що мають місце масові погрози і психологічне насильство до одного з подружжя (або з боку батьків) поїхавших на темі антивакцинації, це факт. До того ж антіваксери дуже агресивні та неадекватні.
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10.12.2021 11:19 Ответить
Может поехавших на ковидобесии? Помойму приличные люди никого не заставляют ни колоться, ни косить от прививачки, в отличии от ляшка например.
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10.12.2021 11:22 Ответить
а по моєму ви уявлення не маєте, що зараз довкола нас відбувається.
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10.12.2021 11:27 Ответить
Да щаз, вы тут первый с такой бредовой идеей.
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10.12.2021 11:28 Ответить
Можливо тому що я із Закарпаття, добре знаю ситуацію в медицині і буквально вчора розмовляв із лікарем, яка направляла жінку до такого центру, саме через ті проблеми, що я описав?
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10.12.2021 11:29 Ответить
Щодо примушувань робити щеплення. Я проти, але потрібно ввести страхову медицину, нехай антиваксери самі себе страхують і лікуються за власний рахунок, а не за мої податки. Не віриш, хочеш ризикувати? Будь-ласка, але за власний рахунок.
А анонімні кабінети потрібно було не прикривати, а розвивати!!!
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10.12.2021 11:21 Ответить
Они, вообщето, за свои налоги лечатся, если хто забыл. А ты за свои - колешься, а потом ещё и лечишься.
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10.12.2021 11:23 Ответить
От ковида что, бесплатно лечат? Брехня
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10.12.2021 11:25 Ответить
Меня бесплатно лечили.
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10.12.2021 11:27 Ответить
не безоплатно, а за податки.
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10.12.2021 11:30 Ответить
За мои. Вопросы есть ещё?
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10.12.2021 11:31 Ответить
Сумніваюся що ти їх сплачуєш у повному обсязі. Питання ще є?
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10.12.2021 11:40 Ответить
Якщо ти забув, то у цій країні, більшість приховує свої прибутки і лікується за рахунок меншості.
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10.12.2021 11:28 Ответить
Ви від гепатиту вакцинувались?
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10.12.2021 11:25 Ответить
За свои налоги ты сам лечишься. А они за свои.
Та что не трынди, "коронобесик"
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10.12.2021 11:39 Ответить
А може час повернутися до реалій? Якби на 30 році незалежності слід би і знати що таке солідарні системи? Куди не піди, натрапляєш на ідіота, що розповідає - я собі на пенсію заробив, я лікуюсь за власні податки і т.п...
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10.12.2021 11:42 Ответить
Помойму именно вы тут затянули нытьё "а они на мои податки", разве не? Щас вас мокают именно в ваше же.
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10.12.2021 11:46 Ответить
Мокає хто? "любі мої, ви не доросли щоби дядю Сергія" у щось мочати

Про те, хто за чиї податки у нашій країні живе, я писав місяць назад, рік, два, п'ять. Це не новина на цьому сайті. І довести таким як ви, що ви живете за мій рахунок, я можу навіть якщо мене у ночі розбудити.
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10.12.2021 13:38 Ответить
Если ты везде, куда ступает твоя нога, попадаешь на идиота, то значит ты находишься в дурдоме и врядли твой визави видит в тебе лечащего врача. Для него ты такой идиот.
Ибо только дебил и идиот будет говорить что они лечатся за его налоги при солидарной системе.

Как здесь, например: "нехай антиваксери самі себе страхують і лікуються за власний рахунок, а не за мої податки. "
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10.12.2021 12:12 Ответить
73% проголосували за тупого Клоуна, а ви будете мені доводити хто і скільки у нас в країні дебілів?
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10.12.2021 13:39 Ответить
Ідіоте, я тобі кажу що якщо на кожному кроці тобі зустрічається ідіот, то ти в божевільному домі і так само є один із них.
А ще кажу що т.з. "антіваксери", захворій вони, лікуються за податки, сплачені ними так само як і сплачені тобою. І нехрен тут демагогію розводити щоб лікувались за свій рахунок.
Усікло, непорозуміння?
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10.12.2021 14:00 Ответить
Назви суму податків, які ти сплатило за цей рік, та ким ти працюєш. На цьому, твоя демагогія про "сплачені ними так само як і сплачені тобою", зникне раз і назавжди. Усікло?
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10.12.2021 14:03 Ответить
Я існую і ризикую своїм життям, жувичи за рахунок твоїх податків, ідіоте.
Заради того, щоб таке як ти лайно тут вільно писало всяку дичину.
Але так, як я відчуваю що моя заробітна платня дещо нижче, чим мені би бажалось. то я прихожу до висновку, що ти мало податків сплачуєш
Так що заткни свою пельку, ідіоте
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10.12.2021 14:08 Ответить
Суму назви і місце роботи. Балобол дешевий. Усі ви "платники" однакові.
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10.12.2021 14:24 Ответить
Ідіоте, я ж тобі кажу що живу і ризикую життям за рахунок твоїх податків, дебіл.
Та вже три роки зарплатня не підвищувалась. Значит ти мало сплачуеш податків
Організація, де я роботаю ЗСУ називається , придурок
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10.12.2021 14:33 Ответить
У ЗСУ не працюють а служать. Ти мав би це знати. І ти отримуєш не зарплату, а грошове забезпечення, поряд із речовим, продовольчим, медичним і т.п.
Я там 15 років відслужив, тому фільтруй свої помиї. Ти не сплачуєш податків взагалі, бо тобі їх держава компенсує і ЦЕ ПРАВИЛЬНО!
Мало того, тебе лікують виключно за рахунок податків у військовому шпиталі. Так було, є і буде навіть коли усі будуть купувати поліси і ЦЕ ПРАВИЛЬНО!
ЗСУ (НГУ, Прикордонники) це єдині для кого мені не шкода власних податків, але якого х@ра ти лізеш у дискусію, що тебе не стосується???
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10.12.2021 14:43 Ответить
Дебіле, заткні свій фонтан - це раз. Я тобі написав, що живу і ризикую життям за рахунок твоїх податків. Якби ти було трохи розумніше, то не питало би про місце роботи, а здогодалось би з першого разу. Це два.
З тобою, уколотим ідіотом, вже ніхто не діскутує. Тебе просто макнули в твоє же лайно: лікуватись будуть однаково як вакціновані, так і не вакціновані.
А ти з цього приводу хоч зі штанів випригуй. Це три.
Все, вільний, ідіоте
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10.12.2021 15:18 Ответить
А давай я твою пасть тебе же на жопу натяну, чмошник.
Мне до граничного выхода по возрасту осталось три года.
Так что про субординацию своей подружке рассказывай, вышкребок.
А я тебя просто на ноль умножу, *********, и вся недолга.
Так что не писти по чем зря своим половым органом.
Целее, будешь, чмошник+
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11.12.2021 18:20 Ответить
Чмо воняче. Ти думаєш я не знаю скільки це "вихід по віку"?
Тому ще раз нагадую сосунок про субординацію.
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05.01.2022 13:55 Ответить
Я думаю что тьі идиот.
Исчезни, недоразумение своих мамки с папкой
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09.01.2022 18:31 Ответить
Я про тебе теж невисокої думки.
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19.01.2022 11:52 Ответить
А в чем соль? Почему разводились? Не хочешь не колись Типа муж не хотел шоб баба кололась? Ему ли не пох? Что за бред вообще, не его же колют
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10.12.2021 11:19 Ответить
Какаята новая пропогандонская идея.
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10.12.2021 11:20 Ответить
То поцікавтеся скільки у таких пунктів було клієнтів та чому люди туди зверталися. Вас це здивує.
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10.12.2021 11:26 Ответить
Да мне пофегу, реально.
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10.12.2021 11:27 Ответить
По-моему вы втираете нам какую-то дичь (с)

"Ми ведемо мову саме про тих, хто купив і використовує підробний сертифікат, щоб вони прийшли до свого сімейного лікаря, повідомили, що у них підробний сертифікат, повідомили, де вони його взяли, їм зроблять щеплення , а сімейний лікар повідомить Нацполіцію про контакти того, хто виписав такий документ, щоб далі ця справа розглядалася в суді", - сказав Ляшко.

Вот как раз для этого и ввели кабинеты анонимного щеплення не равнодушные экскулапы в белых халатах. Дабы не связываться с орлами Авакова-Монастырыща. Ибо связываться с мусорчуками из нацполюции - себе дороже!!! ИМХО
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10.12.2021 11:32 Ответить
Как поддельный сертификат может повлиять на невозможность проколоться? Правильный ответ - никак. На невозможность проколоться может повлиять настоящий, а как доказать, что реально укола не было? Правильный ответ - никак.

Потому бред это.
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10.12.2021 11:35 Ответить
Не много не так. Чувак купил сертификат. Его внесли в базу данных. Там он числиться как вакцЫнированный. И вот он решил прийти на укол. Сестричка смотрит в базу, а он числиться как вакцЫнированный. Сразу возникнут вопросы
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10.12.2021 11:37 Ответить
Так какие вопросы то? Чювак можэт нервный сильно, хочет срочно бустера без очереди, вот и клевещет на честных людей.
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10.12.2021 11:40 Ответить
Так ведь не колют бустер покамесь. Сказали может быть с нового года, а ему нада кровь из носу прямо сейчас
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10.12.2021 11:44 Ответить
Так вот я о том! Страшно, хочецца бустера, а не дают! Приходится платить
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10.12.2021 11:45 Ответить
Ну слава богу хоть кешбек будет ввиде зенькиной тысячи за укол, хоть так деньги отобьют на концерт 95го кварталу
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10.12.2021 11:47 Ответить
через НСРД - спеціальний слідчий експеремент. Вішають апаратуру, дають помічені кошти, документують, затримують. Інакше ніяк.
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10.12.2021 11:38 Ответить
Тут речь про официальную запись внесеннную в систему, а не про сраную туалетную бумажку распечатанную на принтере
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10.12.2021 11:39 Ответить
Месяц-полтора назад была новость про ковид амнистию прямо тут на Цензоре и про кабинеты тоже. Потом начали вот эти кабинеты открывать: человек уколот деюре официально в системе на бумаге, а дефакто в руку нет. Вот для них и были созданы условия, что если хочешь уколоться без превлечения мусоров то милости просим.
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10.12.2021 11:46 Ответить
Мені плювати що було місяць назад і де. Закарпаття (це звісно Україна!!!) настільки специфічний регіон, що тут плювати на більшість процесів, які відбуваються за горами, а те що відбувається грунтується на стільки специфічному менталітеті, що більшість просто не розуміє. Я написав чому, як і для чого виникло у нас це анонімне щеплення. Можливо десь там далеко (за горами) існують інші причини, але ігнорування нашої ситуації робить рішення міністра тупим і дебільним.
Якщо у вас ці кабінети для легалізації, значить закрийте їх, а у нас вони приносять користь людям знімаючи проблеми. Тому у нас їх залишіть.
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10.12.2021 13:44 Ответить
Может не люди увольняются, а людей увольняют? Ничо не перепутали?
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10.12.2021 11:26 Ответить
Нічого. Якщо у людини є вибір, вона обирає піти на звільнення, то це не звільняють. Якщо ти на стільки тупий, що робота має менше значення ніж тупі міфи, то що тут додати?
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10.12.2021 11:33 Ответить
Хера се, заявочки. Это добровольно типа? Ну если ты реально настолько, насколько написал, то давай дасвиданья.
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10.12.2021 11:36 Ответить
а що тут недобровільного? А якщо людині кажуть - у нас дрескод, ви маєте бути на роботі у костюмі з кроваткою, а вона каже ні, я проти. Така сама ситуація
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10.12.2021 11:39 Ответить
Да немного не такая ващета. А как насчёт литровой клизьмы каждые полчаса, если не устраивает - увольняйтесь.
Тоже норм? Такая самая ситуация?
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10.12.2021 11:44 Ответить
Ні, це особливості розвитку вашого мозку... слабенького я би сказав розвитку.
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10.12.2021 13:45 Ответить
Слив засчитан
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10.12.2021 14:04 Ответить
правильно що не заперечуєш. Проти правди не попреш!
Але не хвилюйся, то не біда, що в тебе слабенький мозок, зате ти - БІЛЬШІСТЬ! Шукай у всьому позитив.
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10.12.2021 14:25 Ответить
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10.12.2021 10:57 Ответить
Это тот шлюшко , что предлагал не уколотым нашивки на спину? Так ему самому пора зеленкой лоб намазать.
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10.12.2021 11:13 Ответить
Люди выходите на предупредительную акцию против закона 4142 и насильственного окуаривания народа в своих обласных центрах 12.12. Начало в 12:00. Поломаем планы жестоких властьимущих готовых на все, ради места среди мировой "элиты".
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10.12.2021 13:04 Ответить
Виявляється це мудло ще дасть фору тому, яке було з вилами.
Ця зеленява пісюнота поразграбувала всі бюджети МОЗу, так що люди під впливом рашистської пропаганди понакупали фігових посвідчень і тепер не можуть реально вакцінуватись, тому що там таке ЛОШКО зверху сидить!
На Закарпатті люди САМІ вирішили виправити ЛОШИНИЙ дебіло-геноцид та спасати країну замість цих зелених виродків, що не виконують своїх обов'язків та ставлять країну на межу епідемії. Так блювота зелено-лошина їх ще й душити почало зараз. Мовляв: "не заважайте мені заробляти на епідемії та масовому знищенні українців". Цю ******** треба негайно під суд віддавати за знищення українців разом з пуйлом!!
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10.12.2021 16:11 Ответить
 
 