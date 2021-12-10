Медучреждение на Закарпатье лишили права проводить прививку от COVID-19: придумали себе процесс "анонимной вакцинации", - Ляшко

9 декабря, одно из медучреждений в Закарпатской области, придумавший процесс "анонимной вакцинации", был исключен из перечня заведений здравоохранения, которые проводят прививки против коронавируса.

Об этом министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщил сегодня на брифинге, информирует Цензор.НЕТ.

"Вчера одно учреждение в Закарпатской области, придумавшее процесс "анонимной вакцинации" было исключено мной из перечня учреждений здравоохранения, которые проводят прививки против COVID-19. То есть в это учреждение с сегодняшнего дня запрещено передавать вакцину, закупленную за средства госбюджета или доставленную в рамках глобальной инициативы COVAX.

Каждая прививка вносится медицинскими работниками в электронную систему здравоохранения, потому что так предусматривают нормативно-правовые акты Министерства здравоохранения. Но, к сожалению, есть учреждения здравоохранения, работники, которых не читают алгоритмы министерства и не слышат предупреждений", - заявил Ляшко.

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Глава Минздрава подчеркнул, что эти учреждения сознательно нарушают лицензионные условия осуществления медицинской деятельности, поэтому будут наказаны.

Он также добавил, что дополнительно это учреждение будет тщательно проинспектировано лицензионной комиссией Министерства (здравоохранения – ред.) на предмет соблюдения лицензионных условий.