4 428 36
В Белом доме отреагировали на слова Путина о "геноциде" на Донбассе: Россияне известны методами распространения дезинформации во всем мире
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Представительница Белого дома Джен Псаки прокомментировала слова Путина о ситуации на Донбассе, "похожей на геноцид".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Белого дома.
"Что ж, россияне известны своей риторической эскалацией, они также известны методами распространения дезинформации во всем мире и в восточноевропейских государствах. Поэтому, думаю, мы должны приложить все усилия, чтобы общаться с ними с недоверием", - говорится в сообщении.
По словам Псаки, именно Россия ответственна за военную агрессию против Украины.
"Я не представительница Кремля, и я восприняла бы их слова скептически", - добавила пресс-секретарь Белого дома.
Топ комментарии
+16 Ksenia VB
показать весь комментарий10.12.2021 10:39
+8 Ned Stark
показать весь комментарий10.12.2021 10:47
+7 шурец
показать весь комментарий10.12.2021 10:40
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
А що вони забули на українському Донбасі ?
Значит для вас Донбасс - не Украина.
А то, что в доме завелись тараканы - решаемо.
Делю последних на кремлевских провокаторов и полезных идиотов внутри страны.
таким образом Путин готовит россиян к мысли о необходимости и неизбежности вторжения в Украину.
У них уже готовы документы в Совфед для представления Путину права вводить войска в Украину, как это было в 2014 году.
ВСЕ.
Как сказал Борис Немцов - он ********* тов Путин!!!