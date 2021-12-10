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Новости За рубежом
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война (46486) геноцид (390) Путин (29845) Россия (91187) Донбасс (26944) Псаки (168)

В Белом доме отреагировали на слова Путина о "геноциде" на Донбассе: Россияне известны методами распространения дезинформации во всем мире

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

В Белом доме отреагировали на слова Путина о

Представительница Белого дома Джен Псаки прокомментировала слова Путина о ситуации на Донбассе, "похожей на геноцид".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

"Что ж, россияне известны своей риторической эскалацией, они также известны методами распространения дезинформации во всем мире и в восточноевропейских государствах. Поэтому, думаю, мы должны приложить все усилия, чтобы общаться с ними с недоверием", - говорится в сообщении.

По словам Псаки, именно Россия ответственна за военную агрессию против Украины.

"Я не представительница Кремля, и я восприняла бы их слова скептически", - добавила пресс-секретарь Белого дома.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Белый дом по поводу возможного давления на Украину в вопросе частичной автономии для Донбасса: "Это неправда"

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+16
Геноцид росєян на Донбасі ?
А що вони забули на українському Донбасі ?
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10.12.2021 10:39
+8
Тим більше, їх ж там нєт...
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10.12.2021 10:47
+7
надо было ответить что раша его и создала
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10.12.2021 10:40
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Геноцид росєян на Донбасі ?
А що вони забули на українському Донбасі ?
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10.12.2021 10:39 Ответить
Тим більше, їх ж там нєт...
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10.12.2021 10:47 Ответить
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10.12.2021 11:03 Ответить
вы ж орете все время что там живут сплошь боевики которые звали Путина.
Значит для вас Донбасс - не Украина.
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10.12.2021 11:04 Ответить
Это нас поучает сволочь, размахивающая на украинском Донбассе российскими трёхцветными тряпками?
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10.12.2021 11:08 Ответить
Да.
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10.12.2021 11:13 Ответить
Навпаки. Донбасс це, окупована москалотою українська територія де збираються ті каци, яких в Україні немає аби їх там геноцидили усі хто хоче. Такий собі заповідник мазохистів-терпил з кацапстану створений кремлядью на території України.
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10.12.2021 11:21 Ответить
Донбасс - это Украина.
А то, что в доме завелись тараканы - решаемо.
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10.12.2021 11:29 Ответить
А може треба розділяти територію і населення?
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10.12.2021 12:23 Ответить
надо было ответить что раша его и создала
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10.12.2021 10:40 Ответить
100%
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10.12.2021 10:50 Ответить
Ахах, красавцы
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10.12.2021 10:43 Ответить
Нет доверия этой срани,под именем россия. Европа это отлично знает.Стесняется вслух сказать.
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10.12.2021 10:43 Ответить
Остерігаються неадеквата з ядерною дубиною як мавпу з гранатою.
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10.12.2021 10:47 Ответить
"путин придеть и заберть НАС в рассию" - путин пришел и забрал достаток, мир, цивилизацию...... только не ВАС
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10.12.2021 10:45 Ответить
я не знаю даже кого я больше ненавижу и презираю - боевиков из Раши или дебилов которые орут что местные "звали Путина".
Делю последних на кремлевских провокаторов и полезных идиотов внутри страны.
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10.12.2021 11:05 Ответить
Конечно их не было и нету и в "апалчении" одни русские... да и путина никто не звал ... много воды утекло, кто-то переобулся , выехал, воюет...
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10.12.2021 11:20 Ответить
А Голодомор вони не вважають геноцидом? Також "внутріукраїнський конфлікт"?
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10.12.2021 10:46 Ответить
по логике ура-патриотов - умирающие от голода недостаточно боролись с коммунистами, звали большевиков, за что и получили.
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10.12.2021 11:06 Ответить
Це во вашій ницій логіці, не треба так говорити про трагедію цілого народу!
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10.12.2021 11:11 Ответить
Все эти громкие заявления рассчитаны лишь на собственных лаптеногох лохов. Никто в мире в лживые российские новости не верит.
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10.12.2021 10:48 Ответить
смотрите глубже:
таким образом Путин готовит россиян к мысли о необходимости и неизбежности вторжения в Украину.
У них уже готовы документы в Совфед для представления Путину права вводить войска в Украину, как это было в 2014 году.
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10.12.2021 11:07 Ответить
Так это не "росияне", а конкретно путлер 3,14здит,с которым дед Джо так мило беседовал.
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10.12.2021 10:54 Ответить
с Путиным ВСЕ мило беседуют - и Байден, и Порошенко и Зеля и Саакашвили.
ВСЕ.
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10.12.2021 11:08 Ответить
Присутствовал при ВСЕХ беседах?
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10.12.2021 11:11 Ответить
как говорят - пистит как кацап.
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10.12.2021 10:58 Ответить
Суть засРашки
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10.12.2021 10:58 Ответить
Пуйло правду сказал, геноцид на Донбассе, только забыл уточнить, ГЕНОЦИД НА ОККУПИРОВАННОЙ ПАРАШЕЙ ТЕРРИТОРИЕЙ ДОНБАССА И КРЫМА.
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10.12.2021 10:58 Ответить
...Одним моментом. для ватников.
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10.12.2021 11:04 Ответить
Россияне имея все - вечный Гулаг , Злоба и Нищета!!!
Как сказал Борис Немцов - он ********* тов Путин!!!
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10.12.2021 11:08 Ответить
Это как подавать. В Косово с обеих сторон пострадало 600 человек. Конфликт был объявлен геноцидом и началась операция по отторжению Косово от Сербии.
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10.12.2021 11:12 Ответить
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10.12.2021 11:14 Ответить
Псаки-телка крутая.
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10.12.2021 11:22 Ответить
Сраное кгб.
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10.12.2021 11:27 Ответить
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10.12.2021 12:57 Ответить
 
 