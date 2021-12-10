Украина в ОБСЕ о вручении террористам партбилетов "Единой России": РФ де-факто признала, что в ОРДЛО руководят ее оккупационные администрации
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Приняв главарей вооруженных формирований в ОРДЛО в кремлевскую партию "Единая Россия", Москва фактически признала, что отдельными районами Донецкой и Луганской областей руководят ее оккупационные администрации.
Об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк на заседании Постоянного совета ОБСЕ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Москва продолжает инкорпорировать оккупированные территории в российское политическое пространство. Пару дней назад партия "Единая Россия" приняла 100 новых членов с Донбасса, включая руководство ее оккупационной администрации", - заявил Цымбалюк.
Он подчеркнул, что это не только очередной акт, направленный против суверенитета Украины и Минских договоренностей. "Это также яркая демонстрация, кого представляют оккупационные администрации – не население оккупированных территорий, а правящую российскую политическую партию", - добавил украинский дипломат.
Ранее сообщалось, что в "Единую Россию" вступили первые 100 жителей ОРДЛО с российскими паспортами. Позже стало известно, что Медведев вручил партбилеты "Единой России" главарям террористов Пасечнику и Пушилину.
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Тут и какой-то "Оплот", и "Кальмиус", и "Призрак", и кого только нет, вот полный список из Википедии
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%94%D0%9D%D0%A0#%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%94%D0%9D%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9B%D0%9D%D0%A0
И понимаешь, что все эти отряды - это бывшие частные охранные предприятия, какая-то мелкая уголовная шелупонь на районах, которую принарядили, от оплевок от семок очистили - и выдали за борцунов за независимость.
Это была просто мелкая уголовная шелупонь, которая контролировала какие-то мелкие терроториальные образования, буквально районы, и что пришли к этой шелупони "специально обученные люди" с "холодными руками и горячим сердцем" (или наоборот, я вечно путаю, что там холодное, а что горячее), взяли все под контроль - и вот тут то убийства на подконтрольмой бандитам территории и разгорелись в полную мощность.
И что если бы не налучие этих "специально обученных людей", не поставки всего - от вооружения до картошки - Военторгом, то давно бы уже все в ЛДНР закончилось, выбили бы всю эту уголовную сволочь вон: кого на тот свет, а кого - под суд, следствие и зону украинскую.
Однако не заканчивается, и не закончится никогда, если бы не одно "но", а именно закончились деньги в кубышке РФ.
При стоимости картошки по 90 рублей за кило в супермаркетах РФ содержать ЛДНР стало накладно, накладно до такой степени, что необходимо срочно, как можно скорее, впихнуть эти раковые образования в Украину на их условиях, то есть сделать так, чтобы метастазировала уже вся Украина, чтобы метастазы "малороссии" пошли в жизненно важные органы Украины.