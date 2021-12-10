РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4085 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
4 921 92
Байден (2372) война (46486) Зеленский (16483) переговоры (4647) США (23153) Донбасс (26944) минские соглашения (3221) Сибига (51)

Зеленский готов к прямым переговорам с Путиным. Мы за мирное урегулирование конфликта на Донбассе, - замглавы ОП Сибига

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Зеленский готов к прямым переговорам с Путиным. Мы за мирное урегулирование конфликта на Донбассе, - замглавы ОП Сибига

Во время телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джозефа Байдена речь шла о стратегическом видении дальнейших шагов по имплементации Минских договоренностей, основанных на национальных интересах нашего государства.

Об этом рассказал заместитель руководителя Офиса Президента Украины Андрей Сибига, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОПУ.

"Украинская сторона представила наше стратегическое видение дальнейших шагов по имплементации Минских договоренностей, твердо базирующихся на украинском национальном интересе. Ключевое для нас сейчас – это вернуть мир в Украинское государство, в украинские дома", – сказал он.

Сибига отметил, что украинская сторона в рамках ТКГ выдвинула три инициативы: о возвращении в режим всеобъемлющего прекращения огня, освобождении удерживаемых лиц и открытии двух КПВВ на линии разграничения.

Он добавил, что президент Украины готов к прямым переговорам с президентом РФ для сдвига с места процесса мирного урегулирования на Донбассе, и украинская сторона надеется, что при поддержке международных партнеров этот разговор наконец-то состоится.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден пообещал при необходимости перебросить дополнительные войска в страны НАТО, - президент Эстонии Карис

"Мы – за мирное урегулирование конфликта, за дипломатические инструменты", – отметил заместитель руководителя Офиса Главы государства.

Сибига также подчеркнул, что разговор Владимира Зеленского и Джозефа Байдена был разговором президента воюющей страны с президентом страны – ключевого союзника, лидера евроатлантического мира, и он происходил в соответствии с теми рисками, которые сегодня предстали перед нашим государством.

Он опроверг упреки в том, что президент США и президент России вели переговоры об Украине без участия Украины. По его словам, в преддверии этого разговора Офис Президента и его руководитель Андрей Ермак провели ряд переговоров с американской стороной на многих уровнях, а также с другими ключевыми партнерами Украины.

"Это означает координацию накануне важных международно-правовых мер. Это и разговор Байден – Путин, и другие шаги, которые далее будут предприняты", – подчеркнул Сибига.

Также, по его словам, в ходе переговоров лидеров Украины и США был поднят вопрос внутриполитической ситуации в нашей стране.

"Мне кажется, что американская сторона полностью разделяет эти беспокойства, которые накладываются друг на друга: как возможность дестабилизации ситуации внутри государства, что не способствует ни единству, ни устойчивости, так и в контексте возможной внешней агрессии", – считает заместитель руководителя Офиса Президента.

Сибига добавил, что Владимир Зеленский и Джозеф Байден во время разговора затронули и вопрос проведения реформ в Украине. Глава Украинского государства четко задекларировал решительность в доведении их до конца, в частности, судебной реформы и деолигархизации. 

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+25
показать весь комментарий
10.12.2021 10:53
+19
Наркоман хочет переговоров с террористом
показать весь комментарий
10.12.2021 10:49
+18
Дурачелло...
Не буде мирного врегулювання. Ну не буде. Готовся до війни. ЧМО ссікліве.
показать весь комментарий
10.12.2021 10:51
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Бубон йде у наступ! Не дарма він Найвеличніший Лідер **********!
показать весь комментарий
10.12.2021 10:49 Ответить
Пуйлу потрібна лише повна і безоговорочна капітуляція України. А от в якому форматі вона відбудеться, чи у форматі сам на сам, чи в присутності ФРН і Франції? "Да какая разница". А от що Зє робити з українським народом у випадку капітуляції?
показать весь комментарий
10.12.2021 11:02 Ответить
а ему насрать на мудрый украинский нарид...
показать весь комментарий
10.12.2021 11:21 Ответить
Напевно, він зневажає в душі "мудрий нарід", за те, що проголосував за нього, і не вважає за повносправних людей, з якими можна робити, що заманеться.
показать весь комментарий
10.12.2021 13:01 Ответить
Не забувайте про 73% вати!
показать весь комментарий
10.12.2021 11:29 Ответить
Ваты 23 % осталось тех надо на передок под бомбежки послать на недельку через недельку ТАМ они 23% будут желать удавить Вову ....а Вова таки тупой упоротый ублюдок -хотелка видно его пенделя еще не получила... Вова смотри как бы по дороге до свидания с Х..лом туман березы и все такое с твоим самолетиком не приключилась... как в 2010 году случилось со всей властью Польши...
показать весь комментарий
10.12.2021 13:37 Ответить
Народ перед Путинской армией будет сидеть и дышать носом, как это делали чехи после 1968 года.
показать весь комментарий
10.12.2021 11:32 Ответить
Зеленский готов для сдвига, интересно, а чем он двигать собирается - ни мозгов, ни силы. Разве, что тем, чем играл на пианино и то сомневаюсь в этом "инструменте" - качество исполнения было очень низкое.
показать весь комментарий
10.12.2021 11:40 Ответить
Шизік.
показать весь комментарий
10.12.2021 11:13 Ответить
Наркоман хочет переговоров с террористом
показать весь комментарий
10.12.2021 10:49 Ответить
показать весь комментарий
10.12.2021 10:54 Ответить
А что шмаркля до сих пор не увидел в глазах ***** слово из трех букв? Слепец.
показать весь комментарий
10.12.2021 12:07 Ответить
й що цікаво - тільки учора Ткачз УП довів ще й ще саме учора, чого вартуюють "росказни" тварин з кротоферми. Й вова там проста кукла кратьонок , каторий саправаждаєт совєго Єрмака как прікритіє
показать весь комментарий
10.12.2021 11:26 Ответить
показать весь комментарий
10.12.2021 10:49 Ответить
опять в глаза хочет посмотреть убийце
показать весь комментарий
10.12.2021 10:50 Ответить
Стратегія - страшна сила..)
показать весь комментарий
10.12.2021 10:50 Ответить
Какой нахер конфликт!!!
показать весь комментарий
10.12.2021 10:50 Ответить
Дурачелло...
Не буде мирного врегулювання. Ну не буде. Готовся до війни. ЧМО ссікліве.
показать весь комментарий
10.12.2021 10:51 Ответить
Велике зраднiвництво .
показать весь комментарий
10.12.2021 10:51 Ответить
А що Пуйло вже не наполягає, що Крим не предмет переговорів, а на Донбасі не"внутріукраїнський конфлікт"?
показать весь комментарий
10.12.2021 10:52 Ответить
показать весь комментарий
10.12.2021 10:53 Ответить
Кто вел переговоры о угрозе войны? Зеленский? А докладывает о их результатах человек, не имеющий доступа к гос. тайне, потом чтто бубочке было некогда,он на вечеринку про футбол спешил, что для него важнее. Может у нас уже другой президент, а мы не заметили и переговоры вел Ермак?
показать весь комментарий
10.12.2021 10:53 Ответить
Ніякого миру з москалями бути не може. Не для то6о вони нападали, щоб все мирно завершилося. Скільки вже можна одне і теж терендіти?
показать весь комментарий
10.12.2021 10:53 Ответить
Цьому "Лунтіку" знову приснилися вовкині втомлені від війни очі...
показать весь комментарий
10.12.2021 10:53 Ответить
шо... опять ?
показать весь комментарий
10.12.2021 10:55 Ответить
Ему ,наверно ,нравится в жопу Путина заглядывать , там ,видно , для него медом намазано!
показать весь комментарий
10.12.2021 10:55 Ответить
Объясните кто нибудь вислюку, что у нас нет никакого "канфликта на Данбассе". У нас война украинской цивилизации с татаро-монгольским нашествием, в котором Европа, куда ми так стремимся, заняла пониженную социальную ответственность.
показать весь комментарий
10.12.2021 10:56 Ответить
Клінічний ідіот. Він точно не досидить до кінця терміну.
показать весь комментарий
10.12.2021 10:57 Ответить
Долежит. В состоянии наркотического отравления.
показать весь комментарий
10.12.2021 11:02 Ответить
та не - идиоты те, кто считают вражеского агента идиотом...
показать весь комментарий
10.12.2021 11:23 Ответить
А хто його прибере ? Ви ?
ХА ХА
показать весь комментарий
10.12.2021 11:36 Ответить
У Байдена, напевно, щось з зором - він не побачив миру в очах пуЙла не те,що наш Соколине Око Коли цьому "Соколу" око натягнуть на дупу, то відразу прозріє, сукін син!
показать весь комментарий
10.12.2021 10:58 Ответить
таёжный зверёк песец подбирается медленно... но уверенно... неужели это последний президент президентско-парламентской республики? и Украина станет просто парламентской республикой...
показать весь комментарий
10.12.2021 11:00 Ответить
показать весь комментарий
10.12.2021 11:01 Ответить
зеленский у путина и отсосать готов. вместе с ерамком
показать весь комментарий
10.12.2021 11:01 Ответить
Що в тебе є, щоби пригрозити путєну погіршенням будь в чому???
Нічого в тебе нема, бо антипутенськвкоалицію ти розвали і армію розвалював два роки...
То для чого тобі перемовини - встати на коліна та відсмоктати???
Можеш їхати до мацкви назавжди і смоктати, разом з інуковачем...
показать весь комментарий
10.12.2021 11:02 Ответить
Зеленский , какое наху....... мирне врегулювання, не неси дичь, посоветуйся с Эрдоганом. Мирно можно тольк
сдать Киев ,на умовах оккупанта . Опять начинается херня, то мовний закон надо менять , то прямые переговоры с ******
показать весь комментарий
10.12.2021 11:02 Ответить
Если человек дурак, то это надолго.
показать весь комментарий
10.12.2021 11:04 Ответить
показать весь комментарий
10.12.2021 11:22 Ответить
Пані вже лягли і просять...
показать весь комментарий
10.12.2021 11:07 Ответить
УБайдена не хватило аргументов для Путина? СВИФТ его не напугал? Бубочка, чем ты пугать будешь? Или наоборот вылизывать будешь? Или подарок пообещаешь- часть Украины, или всю? Ты можешь только себя или Ленку предложить. Украина- не твоя!
показать весь комментарий
10.12.2021 11:08 Ответить
Блеать, о каком мире он бредит???
*уйло не нужен мир.

Хочешь Мира, Готовься к войне!
показать весь комментарий
10.12.2021 11:08 Ответить
Любые переговоры с Путиным необходимо начинать с деоккупации Крыма и Донбасса. Или если этого нет, тогда необходимо прекращать всякие переговоры и просить цивилизованный мир вводить новые санкции, которые окончательно разрушат Россию.
показать весь комментарий
10.12.2021 11:11 Ответить
******* Такасама


@n6j1K0PZH4vMK0y

·
58 мин



Для тих, хто шукає мир в очах хутіна - ось реальні комети з Вк. Там аж зашкалює, стільки ненависті закачали їм у пусту черепушку. А саме цікаве, шо вони самі вважають хутіна лошком, який досі не стер Україну з мапи Європи. Кажуть - вот станєт пріпіздєнтои шойгу, он вас унічтожит
показать весь комментарий
10.12.2021 11:19 Ответить
показать весь комментарий
10.12.2021 11:20 Ответить
показать весь комментарий
10.12.2021 11:20 Ответить
Дуже смішно! Рівень 73% !!!
показать весь комментарий
10.12.2021 11:25 Ответить
Куди воно убоге лізе?
показать весь комментарий
10.12.2021 11:23 Ответить
Куди? Назад, дурачок! Шо ти йому скажеш? Не лізь і слухай дорослих дядів, коксенятко малорозвинуте.
показать весь комментарий
10.12.2021 11:23 Ответить
Яке "мирне врегулювання"? Путін хоче всю Україну! Щоб без зброї, без Європи і світу сиділа тихо і нікуди не рипалася!
показать весь комментарий
10.12.2021 11:24 Ответить
Переговоры не о чем. Пуйло поставит свои условия,которые мы не примем.
показать весь комментарий
10.12.2021 11:26 Ответить
У зегниды презедентский срок скоро заканчивается, а он еще не выполнил свое задание от кураторов из кремля - капитуляция Украины по сценарию кремлефашистов. Вот поэтому зе-упырь спешит в кремль на прием к пуйлу.
показать весь комментарий
10.12.2021 11:26 Ответить
Кловун - йди звідси вон!
показать весь комментарий
10.12.2021 11:29 Ответить

Ось тепер ..резидент ЗЕбіл капітулянт вже може гарантовано (поговоріть) і побачити мир в очах свого повелителя дохлого
кривавого маньяка )(уйла. Спи неспокійно і спочивай в Аду з
не миром наш проклятий ворог -фашист, загарбник України.
Выходить те що тоді місце їх зустрічі цих виродків може
бути тільки в пеклі!
показать весь комментарий
10.12.2021 11:29 Ответить
да да , переговоры ... о чём только ? лукашенко переговаривал , обнимался ... и стал руцьке губернией , о чём разговаривать ? только наращивание военной мощи , всё , больше никаких вариантов
показать весь комментарий
10.12.2021 11:33 Ответить
Показывать миролюбие Украины,нужно. Любыми путями и как можно больше. Но действовать всегда в своих интересах.
показать весь комментарий
10.12.2021 11:33 Ответить
тупий клоун-- ти і твоя зграя злодіів здатні тільки брехати і красти ти навіть не маеш чим думати і кому ти хочеш вірити--брехливому ***** ви 2 брехуна
показать весь комментарий
10.12.2021 11:36 Ответить
То він в очі заглядав, тепер в рота хоче заглянути терористу №1 у світі... Хай на початку президентської кар"єри Бубочка ще мав певні ілюзії, але тепер?! Боюся, що справа не в ілюзіях....Єрмак працює, ФСБ не спить.
показать весь комментарий
10.12.2021 11:41 Ответить
Він спростував закиди про те, що президент США та президент Росії вели переговори про Україну без участі України. За його словами, напередодні цієї розмови Офіс Президента і його керівник Андрій Єрмак провели низку перемовин з американською стороною на багатьох рівнях ... вот это важно, не президент страны, которая воюет, и это его конституционная обязанность, кстати, а офис..., а сам был занят, очевидно, в зале тягал железо..., а тут какие-то противные консультации...
показать весь комментарий
10.12.2021 11:50 Ответить
Что бы не говорили про эти встречи, но перед глазами Порошенко образца 2005 года. Огромный, килограмм 120, башка большая, туловище бочкообразное. Путин же был плюгавее и смотрелся раза в 2 меньше. Напомню, Минская встреча тогда зимой проходила за закрытыми дверьми и сидели они всю ночь. Так неужели Петр не мог улучить момент, броситься на Фуйло и повалить его на ковер, надавив всем телом на грудь? И тут же закричать: - Ангела! Ноги, ноги держи! Я чувствую в Меркель гэдээровскую выправку, у нее и сейчас в глазах можно уловить искорки отчаянной девахи в молодости . Очкастый Олланд конечно размазня. Но зычный оклик Меркель, пытающейся обездвижить брыкающиеся коленки Фуйла заставил бы и его кинуться на подмогу: - Ауфштейн! Ком цу мир! Шнеля! Через пару минут все бы стихло. Все еще не веря в произошедшее, Ангела, глядя восхищенными глазами на Порошенко, тихо повторяла: - Путин капут! Дас ист фантастиш, Питер! На коммюнике можно было сделать совместное заявление, мол поперхнулся колбасой, внезапно стало плохо и т.д. Эрэфия какое-то время сотрясала бы воздух угрозами, но потом все бы сошло на нет. Да и не до этого было бы. Драчка за власть в кремле, парад суверенитетов в регионах... И вот 2022 год на дворе. В Эрэфии бурные демократические процессы, в муках и в крови рождаются новые республики: Башкортостан, Татарстан, Исламская Республика Ичкерия, Саха, Дальневосточная Республика и т.д. Но каждый год, в один и тут же день, будучи уже не при власти Порошенко, Меркель и Олланд, вновь и вновь собираются вместе, чтобы молча посидеть за столиком, умиротворенно попивая пиво, то и дело встречаясь взглядами. И в этих взглядах гораздо больше, чем можно выразить словами. В них скрыта тайна, которая спасла мир...
показать весь комментарий
10.12.2021 11:54 Ответить
показать весь комментарий
10.12.2021 18:13 Ответить
показать весь комментарий
10.12.2021 12:02 Ответить
Тут не КВН . якщо напряму розмовляти з ****** потрібен сильний президент а не те недоумковате
показать весь комментарий
10.12.2021 12:09 Ответить
Какой вариант более выигрышный: сильный президент слабой страны, или слабый президент сильной страны?
показать весь комментарий
10.12.2021 18:15 Ответить
Статья - о разговоре Байдена с Зеленским.
А заголовок - "Зеленский готов к прямым переговорам с путиным"...
Зачем такое делать ?
показать весь комментарий
10.12.2021 13:04 Ответить
Вова зрозумій врешті решт, ці мантри про "миротворця" і "борця з корупцією" не принесуть ні тобі, ні твому завгоспу Андруші симпатиків і додаткових голосів.
твої вікопомні "зашквари" не "перебивають тему", а лише накопичуються.
вже давно наявна низхідна тенденція довіри населення.
твої постійні брехні тебе ж і доб'ють.
показать весь комментарий
10.12.2021 12:33 Ответить
Байден промыл мозги путину - присутствовал только американский переводчик.
показать весь комментарий
10.12.2021 12:59 Ответить
Бессмысленная КАПИТУЛЯЦИЯ (под давлением маразматика и европейских шлюх, за газ мордора)!
Лучшая сейчас позиция НИЧЕГО НЕ ДЕЛАТЬ (кроме укрепления и перевооружения армии)!
показать весь комментарий
10.12.2021 12:48 Ответить
Это Байден - "маразматик"?
Байлен накачивает Украину летальным оружием и патрулирует в Чёрном море, прикрывая наше воздушное пространство, если ты не в курсе.
показать весь комментарий
10.12.2021 13:02 Ответить
мудак - этот маразматик-воришка (ему просто не позволят в засос с ***** целоваться), политика псевдодемократов всегда была такой (на словах "русофобы", а на деле "русофилы"сплошное предательство и сдача интересов)!
показать весь комментарий
10.12.2021 13:08 Ответить
Єсли человек идиот, то это навсегда.
показать весь комментарий
10.12.2021 13:17 Ответить
Каждый идиот думает что он особенный и самый умный. Диагноз!
показать весь комментарий
10.12.2021 15:22 Ответить
Судя по общению с журналистам он готов к озвездюливанию ногами . После импичмента , желательно это выслать в клетке *****. Пусть там в глаз ему смотрит гундосая , как и хотела
показать весь комментарий
10.12.2021 13:29 Ответить














Boris Borisenko


@BorisenkoBoris

·
22 окт. 2019 г.



ОЛЕНА СТЕПОВА Если кто-то верит,что после Выполн\Требов\Кремля о Признании его ОРДЛынских Марионеток, Особых Статусов война закончится? Он не просто ошибается,ОН-ИДИОТ Война закончится или нашей Победой над агрессором или Нашим Рабством и Победой Агрессора
показать весь комментарий
10.12.2021 13:31 Ответить
Как собираетесь победить агрессора?
показать весь комментарий
10.12.2021 18:18 Ответить
показать весь комментарий
10.12.2021 13:51 Ответить
Поняття слова мир при ху@лу - це "русский мир", а при Косоворотці - капітуляція.
показать весь комментарий
10.12.2021 14:07 Ответить
Зе хочет в Ростов .Вот потому и рвется к пу.
показать весь комментарий
10.12.2021 14:34 Ответить
Боже упаси!
показать весь комментарий
10.12.2021 14:50 Ответить
Кремлевский вурдалак озвучил то - что он хочет всю Украину, без никаких условностей. Что наше чудило хочет еще ему предложить? Разве что в додачу свой зад!
показать весь комментарий
10.12.2021 15:18 Ответить
Я,проти!
показать весь комментарий
10.12.2021 16:15 Ответить
окремi переговору один-на-один Зе-чма та пуйла не мають сенсу, бо паРаша хоче за рахунок
України повнiстю поламати мiжнародний закон та хоче капiтуляцii всього Заходу, а не лише України, тому переговори повиннi бути колективними, всiх гарантiв Будапештського меорандуму. а одна шмаркля - це непорозумiння, а не переговорник вiд України
.

Коротко про те, чого хочуть кацапо-ординськi узурпатори

та мiжнароднi злочинцi пуйло та кремлядь:

або хАтєлкi кацапо-ординських рассєянських злочинцiв


- підписання із НАТО юридичного документа, який закріпить зупинку розширення Північноатлантичного альянсу на Схід, а також повне припинення військової підтримки України;

- повернення азiопськоi Орди-рассєї до клубу «великих держав», які мають право вирішувати долі менших держав і народів;

- досягнути глобальної домовленості із Заходом щодо розподілу зон впливу, так би мовити, «Ялта 2» - Україна має повністю перейти під вплив азiопського Мордору-рассєї;

- закріплення свого панівного становища у Чорному й Азовському морях;

- закріплення свого енергетичного впливу в Європі через «Північний потік-2»;

- анулювання або нівелювання незалежності України та Білорусі, а в ідеалі - в подальшому розширення кордонів азiопської Орди-рассєї до тих розмірів, які мав в Європі сЕрЕсЕр до розпаду;

- в загальному підсумку - отримати реванш за розпад сЕрЕсЕру і повернути світ до існування в умовах «холодної війни-2».

докладно на Радiо Свобода

https://www.radiosvoboda.org/a/choho-khoche-kreml-shcho-mozhe-zakhid/31597658.html

.
показать весь комментарий
11.12.2021 22:09 Ответить
 
 