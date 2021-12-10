Зеленский готов к прямым переговорам с Путиным. Мы за мирное урегулирование конфликта на Донбассе, - замглавы ОП Сибига

Во время телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джозефа Байдена речь шла о стратегическом видении дальнейших шагов по имплементации Минских договоренностей, основанных на национальных интересах нашего государства.

Об этом рассказал заместитель руководителя Офиса Президента Украины Андрей Сибига, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОПУ.

"Украинская сторона представила наше стратегическое видение дальнейших шагов по имплементации Минских договоренностей, твердо базирующихся на украинском национальном интересе. Ключевое для нас сейчас – это вернуть мир в Украинское государство, в украинские дома", – сказал он.

Сибига отметил, что украинская сторона в рамках ТКГ выдвинула три инициативы: о возвращении в режим всеобъемлющего прекращения огня, освобождении удерживаемых лиц и открытии двух КПВВ на линии разграничения.

Он добавил, что президент Украины готов к прямым переговорам с президентом РФ для сдвига с места процесса мирного урегулирования на Донбассе, и украинская сторона надеется, что при поддержке международных партнеров этот разговор наконец-то состоится.

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"Мы – за мирное урегулирование конфликта, за дипломатические инструменты", – отметил заместитель руководителя Офиса Главы государства.

Сибига также подчеркнул, что разговор Владимира Зеленского и Джозефа Байдена был разговором президента воюющей страны с президентом страны – ключевого союзника, лидера евроатлантического мира, и он происходил в соответствии с теми рисками, которые сегодня предстали перед нашим государством.

Он опроверг упреки в том, что президент США и президент России вели переговоры об Украине без участия Украины. По его словам, в преддверии этого разговора Офис Президента и его руководитель Андрей Ермак провели ряд переговоров с американской стороной на многих уровнях, а также с другими ключевыми партнерами Украины.

"Это означает координацию накануне важных международно-правовых мер. Это и разговор Байден – Путин, и другие шаги, которые далее будут предприняты", – подчеркнул Сибига.

Также, по его словам, в ходе переговоров лидеров Украины и США был поднят вопрос внутриполитической ситуации в нашей стране.

"Мне кажется, что американская сторона полностью разделяет эти беспокойства, которые накладываются друг на друга: как возможность дестабилизации ситуации внутри государства, что не способствует ни единству, ни устойчивости, так и в контексте возможной внешней агрессии", – считает заместитель руководителя Офиса Президента.

Сибига добавил, что Владимир Зеленский и Джозеф Байден во время разговора затронули и вопрос проведения реформ в Украине. Глава Украинского государства четко задекларировал решительность в доведении их до конца, в частности, судебной реформы и деолигархизации.