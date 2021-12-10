Зеленский готов к прямым переговорам с Путиным. Мы за мирное урегулирование конфликта на Донбассе, - замглавы ОП Сибига
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Во время телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джозефа Байдена речь шла о стратегическом видении дальнейших шагов по имплементации Минских договоренностей, основанных на национальных интересах нашего государства.
Об этом рассказал заместитель руководителя Офиса Президента Украины Андрей Сибига, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОПУ.
"Украинская сторона представила наше стратегическое видение дальнейших шагов по имплементации Минских договоренностей, твердо базирующихся на украинском национальном интересе. Ключевое для нас сейчас – это вернуть мир в Украинское государство, в украинские дома", – сказал он.
Сибига отметил, что украинская сторона в рамках ТКГ выдвинула три инициативы: о возвращении в режим всеобъемлющего прекращения огня, освобождении удерживаемых лиц и открытии двух КПВВ на линии разграничения.
Он добавил, что президент Украины готов к прямым переговорам с президентом РФ для сдвига с места процесса мирного урегулирования на Донбассе, и украинская сторона надеется, что при поддержке международных партнеров этот разговор наконец-то состоится.
"Мы – за мирное урегулирование конфликта, за дипломатические инструменты", – отметил заместитель руководителя Офиса Главы государства.
Сибига также подчеркнул, что разговор Владимира Зеленского и Джозефа Байдена был разговором президента воюющей страны с президентом страны – ключевого союзника, лидера евроатлантического мира, и он происходил в соответствии с теми рисками, которые сегодня предстали перед нашим государством.
Он опроверг упреки в том, что президент США и президент России вели переговоры об Украине без участия Украины. По его словам, в преддверии этого разговора Офис Президента и его руководитель Андрей Ермак провели ряд переговоров с американской стороной на многих уровнях, а также с другими ключевыми партнерами Украины.
"Это означает координацию накануне важных международно-правовых мер. Это и разговор Байден – Путин, и другие шаги, которые далее будут предприняты", – подчеркнул Сибига.
Также, по его словам, в ходе переговоров лидеров Украины и США был поднят вопрос внутриполитической ситуации в нашей стране.
"Мне кажется, что американская сторона полностью разделяет эти беспокойства, которые накладываются друг на друга: как возможность дестабилизации ситуации внутри государства, что не способствует ни единству, ни устойчивости, так и в контексте возможной внешней агрессии", – считает заместитель руководителя Офиса Президента.
Сибига добавил, что Владимир Зеленский и Джозеф Байден во время разговора затронули и вопрос проведения реформ в Украине. Глава Украинского государства четко задекларировал решительность в доведении их до конца, в частности, судебной реформы и деолигархизации.
Пожалуйста, подождите...
Не буде мирного врегулювання. Ну не буде. Готовся до війни. ЧМО ссікліве.
ХА ХА
Нічого в тебе нема, бо антипутенськвкоалицію ти розвали і армію розвалював два роки...
То для чого тобі перемовини - встати на коліна та відсмоктати???
Можеш їхати до мацкви назавжди і смоктати, разом з інуковачем...
сдать Киев ,на умовах оккупанта . Опять начинается херня, то мовний закон надо менять , то прямые переговоры с ******
*уйло не нужен мир.
Хочешь Мира, Готовься к войне!
@n6j1K0PZH4vMK0y
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58 мин
Для тих, хто шукає мир в очах хутіна - ось реальні комети з Вк. Там аж зашкалює, стільки ненависті закачали їм у пусту черепушку. А саме цікаве, шо вони самі вважають хутіна лошком, який досі не стер Україну з мапи Європи. Кажуть - вот станєт пріпіздєнтои шойгу, он вас унічтожит
Ось тепер ..резидент ЗЕбіл капітулянт вже може гарантовано (поговоріть) і побачити мир в очах свого повелителя дохлого
кривавого маньяка )(уйла. Спи неспокійно і спочивай в Аду з
не миром наш проклятий ворог -фашист, загарбник України.
Выходить те що тоді місце їх зустрічі цих виродків може
бути тільки в пеклі!
А заголовок - "Зеленский готов к прямым переговорам с путиным"...
Зачем такое делать ?
твої вікопомні "зашквари" не "перебивають тему", а лише накопичуються.
вже давно наявна низхідна тенденція довіри населення.
твої постійні брехні тебе ж і доб'ють.
Лучшая сейчас позиция НИЧЕГО НЕ ДЕЛАТЬ (кроме укрепления и перевооружения армии)!
Байлен накачивает Украину летальным оружием и патрулирует в Чёрном море, прикрывая наше воздушное пространство, если ты не в курсе.
Boris Borisenko
@BorisenkoBoris
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22 окт. 2019 г.
ОЛЕНА СТЕПОВА Если кто-то верит,что после Выполн\Требов\Кремля о Признании его ОРДЛынских Марионеток, Особых Статусов война закончится? Он не просто ошибается,ОН-ИДИОТ Война закончится или нашей Победой над агрессором или Нашим Рабством и Победой Агрессора
України повнiстю поламати мiжнародний закон та хоче капiтуляцii всього Заходу, а не лише України, тому переговори повиннi бути колективними, всiх гарантiв Будапештського меорандуму. а одна шмаркля - це непорозумiння, а не переговорник вiд України
.
Коротко про те, чого хочуть кацапо-ординськi узурпатори
та мiжнароднi злочинцi пуйло та кремлядь:
або хАтєлкi кацапо-ординських рассєянських злочинцiв
- підписання із НАТО юридичного документа, який закріпить зупинку розширення Північноатлантичного альянсу на Схід, а також повне припинення військової підтримки України;
- повернення азiопськоi Орди-рассєї до клубу «великих держав», які мають право вирішувати долі менших держав і народів;
- досягнути глобальної домовленості із Заходом щодо розподілу зон впливу, так би мовити, «Ялта 2» - Україна має повністю перейти під вплив азiопського Мордору-рассєї;
- закріплення свого панівного становища у Чорному й Азовському морях;
- закріплення свого енергетичного впливу в Європі через «Північний потік-2»;
- анулювання або нівелювання незалежності України та Білорусі, а в ідеалі - в подальшому розширення кордонів азiопської Орди-рассєї до тих розмірів, які мав в Європі сЕрЕсЕр до розпаду;
- в загальному підсумку - отримати реванш за розпад сЕрЕсЕру і повернути світ до існування в умовах «холодної війни-2».
докладно на Радiо Свобода
https://www.radiosvoboda.org/a/choho-khoche-kreml-shcho-mozhe-zakhid/31597658.html
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