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Новости Экономика Бюджет-2022
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Стефанчук подписал Закон о госбюджете-2022: Важно, что главная смета принята вовремя, а не под елку

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Стефанчук подписал Закон о госбюджете-2022: Важно, что главная смета принята вовремя, а не под елку

Глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук подписал Закон "О государственном бюджете Украины на 2022 год".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Рады.

"Госбюджет-2022 - это бюджет об украинцах и экономическом росте страны. Он учитывает неотложные социальные потребности украинцев, значительно увеличивает финансирование медицинской и образовательной сфер, обеспечивает рекордное финансирование сектора обороны", - сообщил Стефанчук.

Глава Парламента Украины отметил, что в этом году Закон "О государственном бюджете Украины на 2022 год" принят вовремя.

"Прежде всего, важно, что главная смета страны принята вовремя, а не под елку. Это позволит обеспечить функционирование государства, реализацию прав и свобод человека и их гарантий", - подчеркнул он.

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Автор: Наталя Джума
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те що ви народу України наклали велику купу то факт-
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10.12.2021 11:02 Ответить
Ось тепер можливості поглибити всенародну дієту багаторазово збільшаться.
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10.12.2021 11:07 Ответить
І не важливо ЩО ви прийняли та підписуєте???
Коли під час війни на армію грошей меньше, ніж на величне крадівництво???
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10.12.2021 11:05 Ответить
Красавы,что там,денег на крузаки депутатикам и премии наглядовым радовцам хватило,иначе страна рухнет и не встанет.
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10.12.2021 11:09 Ответить
Меня больше интересует сама суть сметы, ее качество, а не место и время, куда ее всунуть.
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10.12.2021 11:27 Ответить
Кабинет министров Украины в ходе сегодняшнего заседании одобрил два проекта законов об ответственности за публичное отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, публичное отрицание временной оккупации Россией территорий в Донецкой и Луганской областях, Крыма и Севастополя. - Это правда ?
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10.12.2021 11:28 Ответить
Какое достижение. Не под ёлку. А то,что по сути там треш и дичь-это мелочи жизни.
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10.12.2021 11:30 Ответить
Важливо що на дорогокрадівництво заклали більше , ніж на ЗСУ та кордони .А ті потом , рулєвиє Великого Крадівництва, будуть вові аплачувать великі перфоменси з журналістами
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10.12.2021 11:30 Ответить
Та важливо не коли бюджет прийнято, а який і для кого!
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10.12.2021 12:08 Ответить
"Важливо, що головний кошторис прийнято вчасно, а не під ялинку"
Какаяразніца, що в тому кошторисі, головне- вчасно.
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10.12.2021 13:06 Ответить
 
 