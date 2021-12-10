Стефанчук подписал Закон о госбюджете-2022: Важно, что главная смета принята вовремя, а не под елку

Глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук подписал Закон "О государственном бюджете Украины на 2022 год".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Рады.

"Госбюджет-2022 - это бюджет об украинцах и экономическом росте страны. Он учитывает неотложные социальные потребности украинцев, значительно увеличивает финансирование медицинской и образовательной сфер, обеспечивает рекордное финансирование сектора обороны", - сообщил Стефанчук.

Глава Парламента Украины отметил, что в этом году Закон "О государственном бюджете Украины на 2022 год" принят вовремя.

"Прежде всего, важно, что главная смета страны принята вовремя, а не под елку. Это позволит обеспечить функционирование государства, реализацию прав и свобод человека и их гарантий", - подчеркнул он.

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