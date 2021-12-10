Всемирный Конгресс Украинцев просит доработать законопроекты о множественном гражданстве: "Не учитывают предложений диаспоры"
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Всемирный Конгресс Украинцев (ВКУ) после предварительного анализа пакета последних законодательных инициатив по множественному гражданству в Украине считает, что поданные в Верховную Раду законопроекты нуждаются в существенной доработке.
Об этом говорится в заявлении на сайте ВКУ, передает Цензор.НЕТ.
В ВКУ напомнили, что Конгресс в сотрудничестве с экспертными группами уже разработал и в октябре 2019 года предоставил Президенту Украины свой законопроект о гражданстве, основывающийся на принципах либерализации и безопасных предохранителях.
В то же время в ВКУ считают, что представленные на рассмотрение Верховной Рады Украины законодательные инициативы лишь частично учитывают их предложения.
"С одной стороны, они, в известной степени, либерализуют нормы закона о гражданстве, а с другой – не учитывают ряд существенных предложений диаспоры по внедрению эффективных предохранителей безопасности, что является не менее важной для ВКУ составляющей законопроектов, особенно в нынешних условиях российской гибридной агрессии против Украины", – говорится в заявлении.
В Конгрессе подчеркнули, что данные законопроекты также создают неравенство прав граждан в зависимости от наличия или отсутствия иностранного гражданства. В частности, предлагается еще более широкий круг необоснованных ограничений для граждан Украины, которые имеют или получили гражданство иностранного государства.
"Это сдерживает миллионы граждан Украины с западными паспортами, знаниями и опытом от дополнительных возможностей активного участия в развитии Украины и ее евроатлантической интеграции", - подчеркнули в СКУ.
В этой связи Всемирный Конгресс Украинцев призывает Президента Украины и Верховную Раду Украины существенно доработать представленные на рассмотрение парламента законопроекты. ВКУ, вместе с общественным, научным и экспертным сообществом, готов активно приобщиться к такому конструктивному сотрудничеству на всех его уровнях.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский предложил ввести двойное гражданство для проживающих за рубежом украинцев. 2 декабря на рассмотрение Верховной Рады Украины по представлению Президента Украины поступило 5 законопроектов, "направленных на противодействие угрозам национальной безопасности в сфере гражданства". Этими законопроектами предлагается внести изменения в Закон Украины "О гражданстве Украины" и 58 других законов.
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Джерело: https://censor.net/ua/n3304442
Для ОПи єрмака-зеленського окупант не ворог.
Дегенеративні "гвалтівники собак та кіз" ніяк не заспокояться і хочуть ще й Конституцію згвалтувати...
Подвійне Громадянство можливе тільки між країнами , між якими існує договір - як ці права та обов"язки повинні виконуватися ! Де , наприклад : служити в армії , платити податки і т.д. ,а де можна отримувати спецвиплати (типа-народження дитини) , купувати землю та майно і т.д.
Інакше самі хитрі будуть використовувати права усюда , а обов"язки - нігде
А тут - не про двійне Громадянство , а про множинне !!!
Партія хитровиграних
По перше чому раптом долю України мають вирішувати люди, які виїхали з неї та відмовилися від громадянства?
По друге - з якого дива давати громадянство лише за те що твої батьки жили в Україні, або навіть діди.
По третє - вони абсолютно не в контексті наших реалій, і мають поверхневе розуміння наших проблем. Наприклад в США або ВБ політики йдуть довгий шлях і на цьому шляху вони відсіються через недостойні вчинки, кримінал та інше. Таким чином, середній обиватель (а саме таких більшість) буде сприймати того чи іншого українського політика який начебто пройшов відбір часом і є достойним представником.
В четверте - будь який український закон треба в першу чергу розглядати як лазівку для маніпуляцій з боку можновладців. Якщо він дає можливість зловживати, то ці можливості безперечно будуть реалізовані. Тому, враховуючи ублюдочність та конченість зеленої команди і зеленського в першу чергу, цей закон дасть можливість для фальсифікування, так само і дасть можливість голосувати міфічним 4-5 мільйонам українців з московії.
Получившие гражданство США или Канады никогда не переедут жить в Украину.
А вот имеющие паспорта РФ, окопаются по-полной.
12% граждан Украины (на неокуппированной территории) считают ********* дружественным. Плюс вернутся Крым и Донбасс.
Нафига нам 20% населения - граждане вражеского государства?