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Новости Политика Украины
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ВР (28721) гражданство (1280) диаспора (345) Зеленский (16483) двойное гражданство (145)

Всемирный Конгресс Украинцев просит доработать законопроекты о множественном гражданстве: "Не учитывают предложений диаспоры"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Всемирный Конгресс Украинцев просит доработать законопроекты о множественном гражданстве:

Всемирный Конгресс Украинцев (ВКУ) после предварительного анализа пакета последних законодательных инициатив по множественному гражданству в Украине считает, что поданные в Верховную Раду законопроекты нуждаются в существенной доработке.

Об этом говорится в заявлении на сайте ВКУ, передает Цензор.НЕТ.

В ВКУ напомнили, что Конгресс в сотрудничестве с экспертными группами уже разработал и в октябре 2019 года предоставил Президенту Украины свой законопроект о гражданстве, основывающийся на принципах либерализации и безопасных предохранителях.

В то же время в ВКУ считают, что представленные на рассмотрение Верховной Рады Украины законодательные инициативы лишь частично учитывают их предложения.

"С одной стороны, они, в известной степени, либерализуют нормы закона о гражданстве, а с другой – не учитывают ряд существенных предложений диаспоры по внедрению эффективных предохранителей безопасности, что является не менее важной для ВКУ составляющей законопроектов, особенно в нынешних условиях российской гибридной агрессии против Украины", – говорится в заявлении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский внес в Раду законопроект о множественном гражданстве

В Конгрессе подчеркнули, что данные законопроекты также создают неравенство прав граждан в зависимости от наличия или отсутствия иностранного гражданства. В частности, предлагается еще более широкий круг необоснованных ограничений для граждан Украины, которые имеют или получили гражданство иностранного государства.

"Это сдерживает миллионы граждан Украины с западными паспортами, знаниями и опытом от дополнительных возможностей активного участия в развитии Украины и ее евроатлантической интеграции", - подчеркнули в СКУ.

В этой связи Всемирный Конгресс Украинцев призывает Президента Украины и Верховную Раду Украины существенно доработать представленные на рассмотрение парламента законопроекты. ВКУ, вместе с общественным, научным и экспертным сообществом, готов активно приобщиться к такому конструктивному сотрудничеству на всех его уровнях.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский предложил ввести двойное гражданство для проживающих за рубежом украинцев. 2 декабря на рассмотрение Верховной Рады Украины по представлению Президента Украины поступило 5 законопроектов, "направленных на противодействие угрозам национальной безопасности в сфере гражданства". Этими законопроектами предлагается внести изменения в Закон Украины "О гражданстве Украины" и 58 других законов.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+12
Ніякого подвійного громадянства бути не повинно. Можливий лише "дозвіл на проживання і роботу" для громадян інших держав без права приймати участь в виборах. І все це уже є в Конституції!

Дегенеративні "гвалтівники собак та кіз" ніяк не заспокояться і хочуть ще й Конституцію згвалтувати...
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10.12.2021 11:18
+8
Китайці,євреї і араби отримають українське громадянство і можливість необмежено скуповувати нашу землю? Отже завдання поставлене перед Зєїлою виконано.
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10.12.2021 11:05
+6
а з чого взагалі СКУ взяв, що зекоманда хоче прийняти такий "закон" для українців закордоном??? Цей закон явно НЕ ДЛЯ УКРАЇНЦІВ, А ПРОТИ НИХ! Як і вся ця влада....
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10.12.2021 11:27
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Китайці,євреї і араби отримають українське громадянство і можливість необмежено скуповувати нашу землю? Отже завдання поставлене перед Зєїлою виконано.
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10.12.2021 11:05 Ответить
видавати громадянство України всім окрім росіян-
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10.12.2021 11:05 Ответить
Вот как раз зеленые и жопоблок хотят этого!
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10.12.2021 11:53 Ответить
"З одного боку, вони, до певної міри, лібералізують норми закону про громадянство, а з іншого - не враховують ряд суттєвих пропозицій діаспори щодо впровадження ефективних безпекових запобіжників, що є не менш важливою для СКУ складовою законопроєктів, особливо у нинішніх умовах російської гібридної агресії проти України", - йдеться в заяві."

Джерело: https://censor.net/ua/n3304442

Для ОПи єрмака-зеленського окупант не ворог.
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10.12.2021 11:11 Ответить
Ніякого подвійного громадянства бути не повинно. Можливий лише "дозвіл на проживання і роботу" для громадян інших держав без права приймати участь в виборах. І все це уже є в Конституції!

Дегенеративні "гвалтівники собак та кіз" ніяк не заспокояться і хочуть ще й Конституцію згвалтувати...
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10.12.2021 11:18 Ответить
100%
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10.12.2021 11:36 Ответить
Громадянство надає людині права та обов"язки !
Подвійне Громадянство можливе тільки між країнами , між якими існує договір - як ці права та обов"язки повинні виконуватися ! Де , наприклад : служити в армії , платити податки і т.д. ,а де можна отримувати спецвиплати (типа-народження дитини) , купувати землю та майно і т.д.
Інакше самі хитрі будуть використовувати права усюда , а обов"язки - нігде
А тут - не про двійне Громадянство , а про множинне !!!
Партія хитровиграних
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10.12.2021 12:35 Ответить
а з чого взагалі СКУ взяв, що зекоманда хоче прийняти такий "закон" для українців закордоном??? Цей закон явно НЕ ДЛЯ УКРАЇНЦІВ, А ПРОТИ НИХ! Як і вся ця влада....
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10.12.2021 11:27 Ответить
Хочуть поділити Україну, помножити громадянство і зробити з нас "курдів" з кількома паспортами, але без своєї землі.
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10.12.2021 12:51 Ответить
Як це не враховують? Це української не враховують, а єврейської дуже навіть враховують!
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10.12.2021 11:31 Ответить
Нет множественному гражданству! Это вред для граждан Украины , реально проживающих в стране!
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10.12.2021 11:35 Ответить
Ця ідея - це дурня.

По перше чому раптом долю України мають вирішувати люди, які виїхали з неї та відмовилися від громадянства?

По друге - з якого дива давати громадянство лише за те що твої батьки жили в Україні, або навіть діди.

По третє - вони абсолютно не в контексті наших реалій, і мають поверхневе розуміння наших проблем. Наприклад в США або ВБ політики йдуть довгий шлях і на цьому шляху вони відсіються через недостойні вчинки, кримінал та інше. Таким чином, середній обиватель (а саме таких більшість) буде сприймати того чи іншого українського політика який начебто пройшов відбір часом і є достойним представником.

В четверте - будь який український закон треба в першу чергу розглядати як лазівку для маніпуляцій з боку можновладців. Якщо він дає можливість зловживати, то ці можливості безперечно будуть реалізовані. Тому, враховуючи ублюдочність та конченість зеленої команди і зеленського в першу чергу, цей закон дасть можливість для фальсифікування, так само і дасть можливість голосувати міфічним 4-5 мільйонам українців з московії.
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10.12.2021 11:41 Ответить
Конечно нужно прислушаться. Особенно к украинцам из Канады и США. Это на настоящий момент - ум,честь и совесть нашей страны. В полном смысле этого слова. В отличии от кпсс ))
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10.12.2021 11:42 Ответить
Шмаркля не враховує інтереси всього народу, а ви про діаспору.
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10.12.2021 11:48 Ответить
Вообще то я против этого. Почему украинец, живущий за границей должен влиять на жизнь в Украине, где я постоянно проживаю??!! Если он хочет этого, то пусть перезжает на постоянное место жительства в Украину!!! А если взять зеленых и жопоблок, то те хотят сгрести к нам весь парашенский мусор!!!
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10.12.2021 11:57 Ответить
"украинцы " за кордоном уже являются гражданами других стран ( нигер уехал из Нигерии в Канаду стал гражданином канадским паспорт нигерии у него забрали, а выдали канадский ... живи и радуйся, как хотел .. а теперь захотел получить снова нигерийский ?) Хитрости хохло пендурской нет предела , а особенно укросимитской ... Если рассуждать с точки зрения УКРОПАТРИОТА - Украина не проходной двор в Европу , то нужно запретить занимать руководящие и законодательные должности имеющим 2 и более гражданств !!! Запретить законодательно иметь собственность и недвижимость в Украине более 50тыс дол , а если не проживает постоянно в Украине то никакой собственности ни аренды чужой собственности.
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10.12.2021 12:02 Ответить
Якби СКУ був бодай на макове зерня мудрим, то закликав би не ухвалювати цей закон, яким, без сумніву, скористається всяка мерзота і виконання якого в ******** українських реаліях буде лише на шкоду Україні. Але шанувальникам України зі СКУ чомусь не хочеться переїжджати на землю предків, а хочеться лише мати мінімум дискомфорту в той час, коли раз на кілька років приїжджають сюди щоб розпустити тут свої "патріотичні_соплі.
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10.12.2021 12:06 Ответить
Треба вже гнати цю владу в шию, бо вони вже дуже розкрутилися в турборежимі.
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10.12.2021 12:54 Ответить
Для введения многогражданства надо изменять Конституцию Украины. Остальное все куйни словесный онанизм…
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10.12.2021 12:55 Ответить
ГРАЖДАНСТВО должно быть ОДНО (а видов на жительство сколько угодно)! Хочешь быть ГРАЖДАНИНОМ УКРАИНЫ, то БУДЬ им, а остальное все ******** и ПРОСТИТУЦИЯ!
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10.12.2021 13:21 Ответить
Эти "слуги народа" являются слугами иного народа, а не украинского. Неотложно убирать их законными средствами.
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10.12.2021 13:26 Ответить
Странные требования Всемирного Конгресса Украинцев в военное время.
Получившие гражданство США или Канады никогда не переедут жить в Украину.
А вот имеющие паспорта РФ, окопаются по-полной.
12% граждан Украины (на неокуппированной территории) считают ********* дружественным. Плюс вернутся Крым и Донбасс.
Нафига нам 20% населения - граждане вражеского государства?
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10.12.2021 13:34 Ответить
 
 