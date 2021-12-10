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Виртуальные карты для получения "COVID-тысячи" оформили уже более 300 тыс. граждан, - Федоров

Новости Цензор.НЕТ Общество

Виртуальные карты для получения

С 9 декабря украинские банки начали выпускать виртуальные карты для выплаты тысячи гривен за вакцинацию.

Об этом в Telegram сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера первые банки начали выпускать виртуальные карточки для проекта "єПідтримка". На данный момент статистика: 302 310 открытых карточек всего", - говорится в сообщении.

Фёдоров пригласил всех пользователей на открытое бета-тестирование услуги. Старт тестирования – с 13 декабря.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+6
регистрация потенциального одноклеточного лохтората Вошьдя идёт полным ходом
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10.12.2021 11:50
+3
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10.12.2021 12:03
+2
Давай, набегай! А кто раньше прокололся - тот лох
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10.12.2021 11:38
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Давай, набегай! А кто раньше прокололся - тот лох
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10.12.2021 11:38 Ответить
Почему?
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10.12.2021 11:42 Ответить
По качану.
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10.12.2021 11:53 Ответить
Голодный?
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10.12.2021 13:02 Ответить
регистрация потенциального одноклеточного лохтората Вошьдя идёт полным ходом
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10.12.2021 11:50 Ответить
А ****? Як ще простіше зробити перепис хахлів-малоросів?
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10.12.2021 12:19 Ответить
"ОМИКРОН" придет,всех уровняет.
Ждем после Нового Года.
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10.12.2021 11:56 Ответить
Куда б пойти? В театр или кино?
А может просто нахренячеться.
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10.12.2021 11:59 Ответить
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10.12.2021 12:03 Ответить
В Дії нет упоминаний про 1000грн. Это притом что уменя две вакцины с сентября.
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10.12.2021 12:05 Ответить
подтверждаю, есть только предварительная запись, и то, только для бета тестеров наверное.
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10.12.2021 12:09 Ответить
Это потому что выплаты начнутся с 19 декабря
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10.12.2021 12:13 Ответить
Братан, тебя кинули.
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10.12.2021 13:20 Ответить
В очередь сукины дети...в очередь..(с)..😀
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10.12.2021 12:05 Ответить
Хорошо, что эти деньги под существующий товар! (деньги=эквивалент товаров или услуг).
Иначе будет + к инфляции.
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10.12.2021 13:20 Ответить
Только отрава в виде "вакцины" не виртуальная.
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10.12.2021 16:13 Ответить
учет дойных баранов.
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10.12.2021 13:41 Ответить
в привате пока возможности открыть такую карту нет
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10.12.2021 14:56 Ответить
 
 