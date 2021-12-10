Эстонский депутат Михкельсон о плане Байдена: Неожиданный и неприятный сюрприз для союзников
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Председатель комиссии по иностранным делам Рийгикогу (парламента Эстонии) Марко Михкельсон (Партия реформ) заявил в соцсетях, что план президента США Джо Байдена позвать на переговоры союзников по НАТО и Москву является "неожиданным и неприятным сюрпризом".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Postimees.
"Особенно то, что президент Байден после встречи с Путиным решил созвать лидеров Германии, Франции, Италии и Великобритании, чтобы вместе с Россией обсудить снижение напряженности "на восточном фронте"", - негодует Михкельсон.
Он надеется, что как Эстония, так и другие страны-члены восточного крыла НАТО немедленно приложат совместные дипломатические усилия, чтобы предотвратить эту встречу. "В крайнем случае следует расширить круг участников встречи и на страны восточного крыла НАТО", - отметил Михкельсон.
По данным Белого дома, президент Байден после виртуального саммита с президентом России Владимиром Путиным во вторник разговаривал с лидерами Франции, Германии, Италии и Великобритании.
Байден заявил, что хочет провести переговоры между союзниками по НАТО и Москвой не позднее пятницы.
Он добавил, что администрация США также проинформирует посольства стран-членов НАТО и Евросоюза и своих важнейших союзников в Индо-Тихоокеанском регионе о результатах виртуального саммита.
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На Трампа у плешивого куча компромата,тот сидел как мышка,это по твоему порядок?
зебилыпля...
путен вмешался в выборы в США чтобы поддержать своего врага?
включи извилину!
позор республиканцам, что среди своих не нашли НОРМАЛЬНОГО кандидата, а не это стыдобище!
Прочитай книгу Болтона, материалы импичмента, вспомни, что говорил Маккейн и его жена о рыжем мошеннике , продолжать можно до утра! избавляйся от дерьма в своей башке)))
Все цивилизованные страны после идиота трампа обрадовались, что Америка(настоящая, великая) вернулась! И только трампанутым не понять, что при трампе над Америкой смеялись! Так переругаться со всем цивилизованным миром, с союзниками, умеет только трамп и *****, да, впридачу рассказать, какая у него химия с классным парнем Кимом( и тут же обосраться) и как он больше верит *****, чем своим разведслужбам)))
Для меня важно, что про Украину это рыжее чмо сказало, что она его не интересует(только жестче) и его шантаж нашего зеленого чма : открой дело по Байдену, иначе не дам военную помощь. И Сенат из него эту помощь выжимал!
Да,обычно трампанутые еще и антиваксеры--ты из них наверняка)))