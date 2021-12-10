Эстонский депутат Михкельсон о плане Байдена: Неожиданный и неприятный сюрприз для союзников

Председатель комиссии по иностранным делам Рийгикогу (парламента Эстонии) Марко Михкельсон (Партия реформ) заявил в соцсетях, что план президента США Джо Байдена позвать на переговоры союзников по НАТО и Москву является "неожиданным и неприятным сюрпризом".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Postimees.

"Особенно то, что президент Байден после встречи с Путиным решил созвать лидеров Германии, Франции, Италии и Великобритании, чтобы вместе с Россией обсудить снижение напряженности "на восточном фронте"", - негодует Михкельсон.

Он надеется, что как Эстония, так и другие страны-члены восточного крыла НАТО немедленно приложат совместные дипломатические усилия, чтобы предотвратить эту встречу. "В крайнем случае следует расширить круг участников встречи и на страны восточного крыла НАТО", - отметил Михкельсон.

По данным Белого дома, президент Байден после виртуального саммита с президентом России Владимиром Путиным во вторник разговаривал с лидерами Франции, Германии, Италии и Великобритании.

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Байден заявил, что хочет провести переговоры между союзниками по НАТО и Москвой не позднее пятницы.

Он добавил, что администрация США также проинформирует посольства стран-членов НАТО и Евросоюза и своих важнейших союзников в Индо-Тихоокеанском регионе о результатах виртуального саммита.