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Эстонский депутат Михкельсон о плане Байдена: Неожиданный и неприятный сюрприз для союзников

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Эстонский депутат Михкельсон о плане Байдена: Неожиданный и неприятный сюрприз для союзников

Председатель комиссии по иностранным делам Рийгикогу (парламента Эстонии) Марко Михкельсон (Партия реформ) заявил в соцсетях, что план президента США Джо Байдена позвать на переговоры союзников по НАТО и Москву является "неожиданным и неприятным сюрпризом".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Postimees.

"Особенно то, что президент Байден после встречи с Путиным решил созвать лидеров Германии, Франции, Италии и Великобритании, чтобы вместе с Россией обсудить снижение напряженности "на восточном фронте"", - негодует Михкельсон.

Он надеется, что как Эстония, так и другие страны-члены восточного крыла НАТО немедленно приложат совместные дипломатические усилия, чтобы предотвратить эту встречу. "В крайнем случае следует расширить круг участников встречи и на страны восточного крыла НАТО", - отметил Михкельсон.

По данным Белого дома, президент Байден после виртуального саммита с президентом России Владимиром Путиным во вторник разговаривал с лидерами Франции, Германии, Италии и Великобритании.

Также читайте: Байден пообещал при необходимости перебросить дополнительные войска в страны НАТО, - президент Эстонии Карис

Байден заявил, что хочет провести переговоры между союзниками по НАТО и Москвой не позднее пятницы.

Он добавил, что администрация США также проинформирует посольства стран-членов НАТО и Евросоюза и своих важнейших союзников в Индо-Тихоокеанском регионе о результатах виртуального саммита.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+14
Байден погорячился ! Хорошо что есть выдержанные и холодные эстонцы.
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10.12.2021 11:55
+9
Ну и очередной привет байденофилам безмозглым, Трампа не вспоминаете? При нем в мире такого бардака и близко не было, а плешивый и не высовывался даже. Сейчас же просто жопа.
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10.12.2021 11:57
+7
А что можно ожидать от человека сын которого побирался в Украине в какой-та Бурисме. Заметьте в наб совете Бурисмы, а сережа лещенко в наб совете укр зализницы. Выводы напрашиваются сами собой какие товарищи заседают в наб советах
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10.12.2021 11:56
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Байден погорячился ! Хорошо что есть выдержанные и холодные эстонцы.
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10.12.2021 11:55 Ответить
Раньше анекдоты были про эстонцев.
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10.12.2021 12:13 Ответить
А сейчас про свинособак
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10.12.2021 12:23 Ответить
У нас також є такі депутати. Але чому " ... не пізніше п'ятниці?" Очевидно, щось назріває, а Байден не з тих, хто "гарячкує".
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10.12.2021 12:21 Ответить
А что можно ожидать от человека сын которого побирался в Украине в какой-та Бурисме. Заметьте в наб совете Бурисмы, а сережа лещенко в наб совете укр зализницы. Выводы напрашиваются сами собой какие товарищи заседают в наб советах
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10.12.2021 11:56 Ответить
Лещенко - сын Байдена?
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10.12.2021 20:29 Ответить
Ну, по сути простой вопрос, есть оккупант, есть жертвы оккупанта, надо заставить оккупанта вернуть территории, есть экономические механизмы для этого, у США так точно. Но, оккупант продаёт всем газ и имеет ЯО.
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10.12.2021 11:56 Ответить
Ну и очередной привет байденофилам безмозглым, Трампа не вспоминаете? При нем в мире такого бардака и близко не было, а плешивый и не высовывался даже. Сейчас же просто жопа.
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10.12.2021 11:57 Ответить
При рыжем СП2 почти достроили.
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10.12.2021 12:04 Ответить
при рижому.. цей потік ніколи б незапустили б .. а сама труба як і інша побудована іфракструктура аотрібна і американцям ..
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10.12.2021 13:27 Ответить
а при маразматике запустят
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10.12.2021 13:49 Ответить
Трампа жалко-оклеветали падлюкы.
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10.12.2021 12:16 Ответить
И что ты называешь бардаком?
На Трампа у плешивого куча компромата,тот сидел как мышка,это по твоему порядок?
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10.12.2021 12:17 Ответить
компромат ? )) який.. що трамп чмирив ху..ла як хотів
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10.12.2021 13:24 Ответить
баран, плешивый не высовывался потому что клоун-трамп выполнял его задание. Плешивый мало того, что не высовывался - плешивый ему всячески содействовал.
зебилыпля...
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10.12.2021 14:26 Ответить
Вам в срочном порядке надо избавиться от дерьма в бошке.
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10.12.2021 14:39 Ответить
умора...

путен вмешался в выборы в США чтобы поддержать своего врага?
включи извилину!
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10.12.2021 14:57 Ответить
Павлуха?
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10.12.2021 16:04 Ответить
Вспоминаем твоего трампа. особенно как он стоял унылой макарониной после встречи с ****** на прессухе, и многое другое вспоминаем о рыжем клоуне!
позор республиканцам, что среди своих не нашли НОРМАЛЬНОГО кандидата, а не это стыдобище!
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11.12.2021 00:47 Ответить
То есть подробностей никаких, одни голые ничем не подтвержденные лозунги. Продолжайте жить с перевёрнутым сознанием, если Вам так удобно.
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11.12.2021 08:53 Ответить
Тебе подробностей, лаптеногий?
Прочитай книгу Болтона, материалы импичмента, вспомни, что говорил Маккейн и его жена о рыжем мошеннике , продолжать можно до утра! избавляйся от дерьма в своей башке)))
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11.12.2021 21:54 Ответить
Доказательства где? То всё разговоры завистников и бездарей, что там с расследованием Мюллера? А теперь по фактам - не нашли ничего, от слова - совсем. А вот Дарем нашел, что куплено досье штабом Клинтона у Кристофера Стилла, через одного россиянина по фамилии Данченко, который хотел куш сорвать, да не вышло, уже под следствием, вот там есть факты, да и досье так себе, по этому и Мюллер ничего не нашел и 42миллиона потратили на это дело. А говорить можно все что угодно, но верит надо фактам, а не помойка из продажных СМИ.
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11.12.2021 22:15 Ответить
О , где-то я это уже слышала "какиевашидоказательства"!Читать первоисточники ты не привык)))
Все цивилизованные страны после идиота трампа обрадовались, что Америка(настоящая, великая) вернулась! И только трампанутым не понять, что при трампе над Америкой смеялись! Так переругаться со всем цивилизованным миром, с союзниками, умеет только трамп и *****, да, впридачу рассказать, какая у него химия с классным парнем Кимом( и тут же обосраться) и как он больше верит *****, чем своим разведслужбам)))
Для меня важно, что про Украину это рыжее чмо сказало, что она его не интересует(только жестче) и его шантаж нашего зеленого чма : открой дело по Байдену, иначе не дам военную помощь. И Сенат из него эту помощь выжимал!

Да,обычно трампанутые еще и антиваксеры--ты из них наверняка)))
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11.12.2021 22:41 Ответить
Москва, подмосковъе, США и Британия
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10.12.2021 12:16 Ответить
Неожиданно. Эстонию не пригласили. И почему, интересно? Может потому, что Эстония это не США? И не Германия, и не Франция, и не Англия ...
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10.12.2021 12:19 Ответить
Ну свинособакию пригласили только для того, чтобы на швабру насадить
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10.12.2021 12:26 Ответить
ruskij , nestroi durochku dalbajob , neperevarachivaj napisannava ....hatja , tebe zhe za eta platjat .
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10.12.2021 13:08 Ответить
Шо? Снова это чмо бункерное всех переиграло?
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10.12.2021 12:42 Ответить
Конрад Карлович?
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10.12.2021 12:32 Ответить
***** бункерович
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10.12.2021 12:44 Ответить
Всё-таки и американцы и европейцы сцыкливы! Это ж надо с такими силами и возможностями боятся ублюдочного гопника в телогрейке и в кирзовых сапогах!
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10.12.2021 12:44 Ответить
Абрам , я более понятней вы не могли написать? Из вашего поста я ничего не понял…. Кто строит дороги куда…? Какой бензин и какие авто? Кто патриоты? Позволю вам возразить - Доллары брали всегда и везде и даже в более серьёзных странах. Например на юге Швейцарии (на севере правда только франки или во Франции, в Израиле и в Португалии….
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10.12.2021 13:30 Ответить
И второе - я всегда считал что в НАТО все страны члены альянса имеют равное право голоса. А оказывается есть страны первого приоритета которые ровнее чем другие. Сразу вспоминается киевлянин Булгаков и его «осетрина первой и второй свежести». Интересно а какой свежести в этом блоке будет наша страна? Что то мне перестаёт нравится дедушка Байден…..
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10.12.2021 12:49 Ответить
Право голоса может и равное, но решения в НАТО всегда принимали Штаты с британцами.
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10.12.2021 14:35 Ответить
Примеры в студию -…..может вы хотели сказать что всеми силами и ништяками склоняли остальных членов присоединится к голосованию за решение вопроса выдвинутого именно этими странами? Ну может быть… тогда так и пишите
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10.12.2021 16:05 Ответить
Да чё там. Проводите свою встречу по усмирению диктатора. Без Украины и в Мюнхене. Блин, где-то я такое уже видел...
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10.12.2021 13:11 Ответить
ну, така собі зустріч G5 (G7- Японія і Канада) з Пу. Саме те, про що той мріє
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10.12.2021 13:30 Ответить
А вы знаете где у женщин точкаG?
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10.12.2021 13:59 Ответить
Встреча мировых паханов. Только Китая нет.
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10.12.2021 14:05 Ответить
у деда маразм, ему простительно. но куда смотрят его сиделки и врачи?
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10.12.2021 13:40 Ответить
Павлуха?
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10.12.2021 16:03 Ответить
 
 