54% украинцев за пересмотр Минских соглашений, 45% - за привлечение в нормандский формат США и Великобритании, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА
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За прямые переговоры с Россией (как безальтернативное решение) выступают 56% граждан Украины, 41% – против.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" в течение 6-8 декабря 2021 года, передает Цензор.НЕТ.
"Две трети респондентов поверхностно знакомы с содержанием Минских соглашений, четверть вообще не знают о них. О том, что хорошо знакомы с сутью этих договоренностей, отметили только 11% опрошенных. Несмотря на это, большинство (54%) считают, что Минские соглашения следует пересмотреть и подписать новые. 21% считают, что вообще нужно выйти из переговорного процесса и принимать решения без участия международных посредников. Лишь 12% убеждены, что Украина должна полностью выполнить Минские соглашения", - говорится в исследовании.
"Среди вариантов формата переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе относительное большинство (45%) поддерживают идею расширения "нормандского" с привлечением к нему США и Великобритании. 21% выступают за прямые переговоры с Россией, 12% за переговоры с представителями т.н. ДНР и ЛНР. Лишь 11% - за то, чтобы "нормандский" формат в своем обычном составе (Украина, Россия, Франция, Германия") был площадкой для переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе", - добавили авторы исследования.
"За прямые переговоры с Россией (как безальтернативное решение) выступают 56%, 41% – против", - отмечается в исследовании.
"46% поддерживают вовлечение Турции в переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе, столько же – против", - отмечается в исследовании.
Аудитория: население Украины старше 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.
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Адже частково цю кашу вкладають в дурнуваті голови "електорату" саме "опитувачі"
спасибо Зеле от Кремля, оболванивание лохтората было успешным.
Кто орал - Минские не работают, Минские не нужны?
идиоты блин..
Але всі знають як позбавитися цієї свинюки.
Украина нарушала Минские и дальше нарушать будет. И нам за этого НИЧЕГО.
Спрашивают с России, за что на нее наложены санкции.
Обговаривать Минск, это все равно что обговаривать "вас в сраку с вазелином или без?"
ты своих детей и родителей на передовую отправишь или только сам в окопы полезешь?
в них нет ничего в пользу роССии.
там всё написано правильно,и если даже выполнять их в том порядке в котором они написаны,то роССии там фарта нет.
вот поэтому то ***** и бесится,что сам попал в свою ловушку. и именно поэтому конфликт продолжается!
Зеля, не будь дурак, на все претензии по невыполнению Украиной последующих пунктов должен тыкать РФ в невыполнение даже ПЕРВОГО.
и все.
и работать на усиление обороноспособности Украины.
Долбанные сектанты!))
Абсолютный треш!
Что примечательно, какой рейтинг у Порошенко, такой и уровень одобрения его соглашения с х.лом- 12%!))
и кстати,тактически можно было бы и дать амнистию,но перед этим должны быть выполнены предыдущие пункты,которые рашка выполнять не хочет.
11. Проведение конституционной реформы в Украине со вступлением в силу к концу 2015 года новой конституции, предполагающей в качестве ключевого элемента децентрализацию (с учетом особенностей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, согласованных с представителями этих районов), а также принятие постоянного законодательства об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей в соответствии с мерами, указанными в примечании[1], до конца 2015 года. (См. примечание.)
Примечание:
Такие меры в соответствии с Законом «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» включают следующее:
- освобождение от наказания, преследования и дискриминации лиц, связанных с событиями, имевшими место в отдельных районах Донецкой и Луганской областей;
- право на языковое самоопределение;
- участие органов местного самоуправления в назначении глав органов прокуратуры и судов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей;
- возможность для центральных органов исполнительной власти заключать с соответствующими органами местного самоуправления соглашения относительно экономического, социального и культурного развития отдельных районов Донецкой и Луганской областей;
- государство оказывает поддержку социально-экономическому развитию отдельных районов Донецкой и Луганской областей;
- содействие со стороны центральных органов власти трансграничному сотрудничеству в отдельных районах Донецкой и Луганской областей с регионами Российской Федерации;
- создание отрядов народной милиции по решению местных советов с целью поддержания общественного порядка в отдельных районах Донецкой и Луганской областей;
- полномочия депутатов местных советов и должностных лиц, избранных на досрочных выборах, назначенных Верховной Радой Украины этим законом, не могут быть досрочно прекращены.
Долбанные сектанты!))
но рашка на это никогда не пойдёт!
а особый статус законом уже принят!
иди пожалуйся *****,он тебе писю даст полизать.
минские соглашения,не являются межгосударственным договором,обязательным к исполнению,ибо не имеют вообще никакого статуса!
они были приняты с единственной целью-остановить бойню.
при наличии бы у Запада мозгов и воли,рашку можно было бы послать на х-й,вместе с минском. в одиночку мы послать не можем,сил нет,поэтому идёт вот эта вот херня.
и как на мой взгляд,было бы намного лучше,для всех,если бы рашка пошла в наступление!