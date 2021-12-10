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54% украинцев за пересмотр Минских соглашений, 45% - за привлечение в нормандский формат США и Великобритании, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

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54% украинцев за пересмотр Минских соглашений, 45% - за привлечение в нормандский формат США и Великобритании, - опрос

За прямые переговоры с Россией (как безальтернативное решение) выступают 56% граждан Украины, 41% – против.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" в течение 6-8 декабря 2021 года, передает Цензор.НЕТ.

"Две трети респондентов поверхностно знакомы с содержанием Минских соглашений, четверть вообще не знают о них. О том, что хорошо знакомы с сутью этих договоренностей, отметили только 11% опрошенных. Несмотря на это, большинство (54%) считают, что Минские соглашения следует пересмотреть и подписать новые. 21% считают, что вообще нужно выйти из переговорного процесса и принимать решения без участия международных посредников. Лишь 12% убеждены, что Украина должна полностью выполнить Минские соглашения", - говорится в исследовании.

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"Среди вариантов формата переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе относительное большинство (45%) поддерживают идею расширения "нормандского" с привлечением к нему США и Великобритании. 21% выступают за прямые переговоры с Россией, 12% за переговоры с представителями т.н. ДНР и ЛНР. Лишь 11% - за то, чтобы "нормандский" формат в своем обычном составе (Украина, Россия, Франция, Германия") был площадкой для переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе", - добавили авторы исследования.

"За прямые переговоры с Россией (как безальтернативное решение) выступают 56%, 41% – против", - отмечается в исследовании.

"46% поддерживают вовлечение Турции в переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе, столько же – против", - отмечается в исследовании.

54% украинцев за пересмотр Минских соглашений, 45% - за привлечение в нормандский формат США и Великобритании, - опрос Рейтинга 01
54% украинцев за пересмотр Минских соглашений, 45% - за привлечение в нормандский формат США и Великобритании, - опрос Рейтинга 02
54% украинцев за пересмотр Минских соглашений, 45% - за привлечение в нормандский формат США и Великобритании, - опрос Рейтинга 03
54% украинцев за пересмотр Минских соглашений, 45% - за привлечение в нормандский формат США и Великобритании, - опрос Рейтинга 04

Аудитория: население Украины старше 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+4
Мінські угоди не свинюка, бо їх ніхто виконувати не збирається, особливо росія (заборонена в Україні терористична організація). Наоборот там прописано що спершу росія (заборонена в Україні терористична організація) має вивести війська і передати Україні контроль над кордоном, а потім все решта.
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10.12.2021 12:10
+4
Продажная конторка -за 500штук совсем под зекрысу легла...так что своими "рейтингами" пусть подотрется)
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10.12.2021 12:11
+3
Украина должна выйти из минских соглашений, считая территорию ОРДЛО оккупированной! Всё! Последняя встреча в ТКГ показала, что никаких подвижек со стороны раиси нет! Выродки предупреждены всем миром о последствиях в случае агрессии! Минск себя исчерпал! Выйти и поставить точку! Пусть ****** признаёт ДНР и ЛНР, пусть что хочет делает, от этого эти территории не перестанут быть оккупированными и украинскими!.
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10.12.2021 12:14
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" Все смешалось в доме Облонских.." Оце каша в голові лєкторату.
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10.12.2021 12:01 Ответить
Тут би доречно було б запитати: а чи бодай 1% читали ці Мінські домовленості?

Адже частково цю кашу вкладають в дурнуваті голови "електорату" саме "опитувачі"
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10.12.2021 12:13 Ответить
пересмотреть Минские - мечта Путина.
спасибо Зеле от Кремля, оболванивание лохтората было успешным.
Кто орал - Минские не работают, Минские не нужны?
идиоты блин..
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10.12.2021 12:30 Ответить
Прямо анекдот : лише 11% лєкторату розуміють, яку свинюку підсунуло нам у Мінську Пуйло.
Але всі знають як позбавитися цієї свинюки.
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10.12.2021 12:04 Ответить
Мінські угоди не свинюка, бо їх ніхто виконувати не збирається, особливо росія (заборонена в Україні терористична організація). Наоборот там прописано що спершу росія (заборонена в Україні терористична організація) має вивести війська і передати Україні контроль над кордоном, а потім все решта.
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10.12.2021 12:10 Ответить
На жаль, там все якраз навпаки.
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10.12.2021 12:22 Ответить
Навіть якщо Україна прийме закон про особливий статус Донбасу і визнає проведені там вибори, після цього росія змушена буде вивести всі війська і бойовиків і туди зайде наша армія і спецслужби, візьмуть територію під контроль і будуть арештовувати терористів і бандпосібників, а якщо росія не виведе війська то це нові санкції, а закон про особливий статус можна скасувати за 5хв, і його скасують зразу ж як територія буде взята під контроль нашою армією.
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10.12.2021 12:56 Ответить
як добре спрацювала російська і беняопзж пропаганда в Україні. Перед виборами кричали, що "мінськ" не працює і що це дуже погано для України. "Експерди лайна" навіть не читали ці угоди і не знають, до якого виду цей документ відноситься - до договору, до меморандуму, чи щось інше. Цей документ не затверджувався Верховною Радою і конче був необхідний для України на яку наступала регулярна російська армія і нас не розумів у 2014 році Захід і США, що насправді тут творилось. Та і всередині країни більшість кричала, що в нас "громадянська війна". Мінські угоди, на яких стоять підписи представників трьох сторін: Росія, України і ОБСЕ дали свій результат - активна фаза війни призупинена, ми мали змогу відновити військовий потенціал, а Росія отримала санкції, ми ж отримали міжнародну коаліцію. А тоді і сьогодні тупі-претупі "морські огірки" і "зелені барани" вимагають відмінити "мінські угоди" чи вийти з них. А що далі, якщо ми вийдемо? Нову угоду Росія підпише? Ніколи, вони жалкують, що поставили на тій свій підпис, хоча ця угода і для України не зовсім вигідна. Іншого виходу в нас не було. Володя ху@ло каже, що їх там немає і щоб ми всі угоди підписували з терористами "ДНР" і "ЛНР". То ви цього тупі барани 73% бажаєте?
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10.12.2021 14:23 Ответить
Бачили очі, що підписували
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10.12.2021 12:23 Ответить
Вася, тебе не нравится что Минские остановили агрессию Путина, наложив на него санкции?
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10.12.2021 12:31 Ответить
Проблема в тому, що пуйло на росії вирішує проблеми методами: "мочити в сортірі", а від України він вимагає "повну амністію". Ось, нехай Штати та Британія розтлумачать йому, що так не буває...
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10.12.2021 12:08 Ответить
а что, Байден заставляет Украину выполнять Минские в такой форме как это хочется Путину? С чего вы взяли?
Украина нарушала Минские и дальше нарушать будет. И нам за этого НИЧЕГО.
Спрашивают с России, за что на нее наложены санкции.
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10.12.2021 12:33 Ответить
Прочитав первую строку о прямых переговорах, я дальше не стал дальше читать это гавно!!!
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10.12.2021 12:09 Ответить
Нормандский формат - это тот же самый Минск, только в другом составе.
Обговаривать Минск, это все равно что обговаривать "вас в сраку с вазелином или без?"
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10.12.2021 12:10 Ответить
Продажная конторка -за 500штук совсем под зекрысу легла...так что своими "рейтингами" пусть подотрется)
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10.12.2021 12:11 Ответить
З суттю домоленостей добре знайомі 11%, за перегляд 54%.
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10.12.2021 12:13 Ответить
Украина должна выйти из минских соглашений, считая территорию ОРДЛО оккупированной! Всё! Последняя встреча в ТКГ показала, что никаких подвижек со стороны раиси нет! Выродки предупреждены всем миром о последствиях в случае агрессии! Минск себя исчерпал! Выйти и поставить точку! Пусть ****** признаёт ДНР и ЛНР, пусть что хочет делает, от этого эти территории не перестанут быть оккупированными и украинскими!.
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10.12.2021 12:14 Ответить
то есть ты против нынешнего положения дел и за открытую войну с Россией?
ты своих детей и родителей на передовую отправишь или только сам в окопы полезешь?
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10.12.2021 12:34 Ответить
Почитайте уважно всі рішення ООН, наші постанови Верховної Ради і РНБО - частина Донецької і Луганської областей окуповані Росією. Якщо ми виходимо із "мінських", то Росія стане миротворцем, а не стороною конфлвкту і з неї знімуть всі санкції США і євросоюзу та інших країн. Всі санкції накладені на росію, прив'язані до "мінських". Якраз цього бажає росія і чомусь їх брехня і маніпуляції краще прилипають до мізків тут, ніж правда українських політиків, які в цьому розбираються.
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10.12.2021 14:30 Ответить
эпический пердимонокль. что в черепах у нашего зелектората ? - гипотеза о том, что там есть "мозги" не проходит...
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10.12.2021 12:15 Ответить
между прочим,а кто нибудь читал эти соглашения?

в них нет ничего в пользу роССии.

там всё написано правильно,и если даже выполнять их в том порядке в котором они написаны,то роССии там фарта нет.
вот поэтому то ***** и бесится,что сам попал в свою ловушку. и именно поэтому конфликт продолжается!
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10.12.2021 12:15 Ответить
причем на Россию наложены санкции за невыполнение даже ПЕРВОГО ПУНКТА Минских соглашений - полное и безусловное прекращение огня.
Зеля, не будь дурак, на все претензии по невыполнению Украиной последующих пунктов должен тыкать РФ в невыполнение даже ПЕРВОГО.
и все.
и работать на усиление обороноспособности Украины.
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10.12.2021 12:35 Ответить
Подпиши Зеля подобную бумагу у вас бы вены на шее полопались от воплей о зраде! А вот от гетьмана, как говорится, и говно малинкой пахнет.))
Долбанные сектанты!))
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10.12.2021 13:05 Ответить
Зеля ніколи не підпише щось подібного до "мінських", бо на це потрібно розум і підтримка. З ним навіть розмовляти ніхто не збирається. Але його команда вже підписала щось там в Парижі, чого вимагає виконати ху@ло і скоріше це імплементація в Конституцію "формули Штайнмайєра". Залишилося ще вийти з "мінських".
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10.12.2021 14:34 Ответить
«Минск» это аркан на шее Украины. Из него невозможно выйти в одностороннем порядке без серьёзных политических последствий. Его можно только игнорировать, ссылаясь на невыполнение первого пункта- прекращение огня. Таким игнорированием собственно и занимался Петро до конца своей каденции, этим же сейчас занимается и Зеленский. Других опций у Украины просто нет. «Минск» выполнять нельзя! Это капитуляция. Путен это понимает, поэтому упёрся обоими рогами в эту бумагу. Нужно выдавливать из кремля новые соглашения, либо продолжать отстреливаться столько лет, сколько понадобится до ослабления автократии в рахе.
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10.12.2021 14:57 Ответить
Частково погоджуюсь, а частково ні. Ви самі підтвердили, що рахувати потрібно 1,2,3,4,5 і далі, а не 11, а потім 1. Слава Богу, що тоді підписали цей документ і зупинили ворога. Це ми сьогодні такі великі експерти заднім числом. Порошенко дипломат і скористався цією домовленністю і вже фактично домовився про миротворців ООН і про це вже велися перемовини. Але мідрий нарід, вбитий московською пропагандою звинуватив Порошенко в якій капітуцяції і вибрав Володьку, який вже поставив через свою команду якусь фігню біля цього документу про "формулу Штайнмайєра" і сидить тихенько, думає, що ніхто цього не взнає. Час летить і все буде відомо через 2,5 років, а можоиво і раніше. Чи Ви також переконані що путін такий дурак і підписавби щось інше? Чому нічого іншого Володя Косоворотка не підписав? А він обіцяв і пройшло вже 2,5 роки. А всього-навсього, потрібно було робити те, що робив Порошенко - змушувати виконання кацапами пункта 1 "мінських", які були фактично пасткою для ворога. Санкції вони мають тільки за цього маленького папірця і вже втратили десь біля 300 млрд доларів США.
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10.12.2021 16:22 Ответить
Не мели ерунды! «Минские соглашения» абсолютно прокремлёвская капитулянтская бумага. В ней возвращение контроля Украиной своей восточной границы обозначен только 9(!) пунктом из 13. Там четко прописана очерёдность шагов: безоговорочная амнистия всем уродам; выборы; особый статус в конституции; и только потом вывод наёмников и контроль границы.
Абсолютный треш!

Что примечательно, какой рейтинг у Порошенко, такой и уровень одобрения его соглашения с х.лом- 12%!))
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10.12.2021 13:00 Ответить
запомни умник-в минских соглашениях нигде не написано,какой пункт выполнять первым,а какой девятым. там об этом вообще ничего не написано,как не написано об автономии!
и кстати,тактически можно было бы и дать амнистию,но перед этим должны быть выполнены предыдущие пункты,которые рашка выполнять не хочет.
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10.12.2021 13:16 Ответить
9. Восстановление полного контроля над государственной границей со стороны правительства Украины во всей зоне конфликта, которое должно начаться в первый день после местных выборов и завершиться после всеобъемлющего политического урегулирования (местные выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на основании Закона Украины и конституционная реформа) к концу 2015 года при условии выполнения пункта 11 - в консультациях и по согласованию с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей в рамках Трехсторонней Контактной группы.

11. Проведение конституционной реформы в Украине со вступлением в силу к концу 2015 года новой конституции, предполагающей в качестве ключевого элемента децентрализацию (с учетом особенностей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, согласованных с представителями этих районов), а также принятие постоянного законодательства об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей в соответствии с мерами, указанными в примечании[1], до конца 2015 года. (См. примечание.)

Примечание:

Такие меры в соответствии с Законом «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» включают следующее:

- освобождение от наказания, преследования и дискриминации лиц, связанных с событиями, имевшими место в отдельных районах Донецкой и Луганской областей;

- право на языковое самоопределение;

- участие органов местного самоуправления в назначении глав органов прокуратуры и судов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей;

- возможность для центральных органов исполнительной власти заключать с соответствующими органами местного самоуправления соглашения относительно экономического, социального и культурного развития отдельных районов Донецкой и Луганской областей;

- государство оказывает поддержку социально-экономическому развитию отдельных районов Донецкой и Луганской областей;

- содействие со стороны центральных органов власти трансграничному сотрудничеству в отдельных районах Донецкой и Луганской областей с регионами Российской Федерации;

- создание отрядов народной милиции по решению местных советов с целью поддержания общественного порядка в отдельных районах Донецкой и Луганской областей;

- полномочия депутатов местных советов и должностных лиц, избранных на досрочных выборах, назначенных Верховной Радой Украины этим законом, не могут быть досрочно прекращены.

Долбанные сектанты!))
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10.12.2021 13:22 Ответить
що Ви, пане Александров пишите муйню. Пункт 9... виконати до 2015 року. Не виконали. Ми в цьому винні, чи московити, які не давали це зробити своїми обстрілами? П.11 - аналогічно. Хоча ми по різному це розуміємо. Вам точно написав юрий П cf937564
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10.12.2021 16:26 Ответить
и ещё-нет в минских соглашениях ни слова об изменении Конституции!-не надо врать!
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10.12.2021 13:18 Ответить
Вот урод! Текст в общем доступе!
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10.12.2021 13:25 Ответить
видишь ли,умник...пункт 11,только после восстановления контроля Украины над государственной границей! вот когда будет полный контроль над границей,тогда будем рассматривать пункт 11!

но рашка на это никогда не пойдёт!
а особый статус законом уже принят!
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10.12.2021 13:35 Ответить
ПНХ
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10.12.2021 13:39 Ответить
что,умник,спёкся?
иди пожалуйся *****,он тебе писю даст полизать.
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10.12.2021 13:41 Ответить
и ещё!
минские соглашения,не являются межгосударственным договором,обязательным к исполнению,ибо не имеют вообще никакого статуса!
они были приняты с единственной целью-остановить бойню.

при наличии бы у Запада мозгов и воли,рашку можно было бы послать на х-й,вместе с минском. в одиночку мы послать не можем,сил нет,поэтому идёт вот эта вот херня.
и как на мой взгляд,было бы намного лучше,для всех,если бы рашка пошла в наступление!
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10.12.2021 13:39 Ответить
А чому "мінські" зупинили тільки бойню, вони дали можливість накkасти на Володю ху@ла і його бензоколонку санкції.
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10.12.2021 14:38 Ответить
а можна тепер таке саме опитування, але ПРО БУДАПЕШТСЬКИЙ МЕМОРАНДУМ???? Чи "рейтинг" вміє тільки підлизувати москалям зі своїм мінськом?
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10.12.2021 12:43 Ответить
 
 