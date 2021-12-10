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К встрече крупных стран НАТО с РФ следует привлечь и Польшу, - экс-президент Эстонии Ильвес

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

К встрече крупных стран НАТО с РФ следует привлечь и Польшу, - экс-президент Эстонии Ильвес

По мнению экс-президента Эстонии Тоомаса Хендрика Ильвеса, среди крупных стран-членов НАТО, встречу которых с Россией планирует организовать президент США Джо Байден, должна присутствовать и Польша.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR.

"В этом заявлении (Байдена. – Ред.) не сказано, какие это страны, но обычно на ум приходят Великобритания, Франция, Германия и Италия. То есть на этот раз надо бы поменять Италию, которая имеет относительно небольшое отношение к России и ее проблемам в сравнении с Польшей", - сказал Ильвес.

"Если Байден не привлечет к этой беседе Польшу как большого и сильного, очень мощного с военной точки зрения члена НАТО, то я думаю, что он повторит летнюю оплошность канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона. Все-таки нужна такая страна, как Польша, если начинать обсуждать Россию", - подчеркнул Ильвес.

Экс-президент Эстонии также критически отозвался о действиях Меркель и Макрона, которые после проведенной летом Джо Байденом встречи с президентом России Владимиром Путиным хотели сами организовать собственный саммит с российским лидером, не проконсультировавшись со своими восточноевропейскими соседями. "Это был провал. Я бы сказал, что это нанесло большой ущерб репутации Меркель в восточных странах ЕС", - сказал Ильвес.

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Напомним, ранее президент США Джо Байден заявил журналистам, что до пятницы, 10 декабря, представители США и по меньшей мере четырех союзников по Альянсу намерены объявить о встрече на высоком уровне с делегацией России.

Автор: Наталя Джума
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Путін дав команду і список Байдену ,На зустріч мають бути ті члени НАТО,котрі протів того,що би Україна була в НАТО(Німечина.Франція Італія).
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10.12.2021 12:06 Ответить
Схоже треба нам знов робити нову річ посполиту. Ми, поляки, прибалти, молдавани, айзери, грузини...
Поляки нехай керують, прибалти судять, кавказці торгують, ми з молдаванами працюємо. А всі разом воюємо

І першим ділом треба задушити придністровя.
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10.12.2021 12:20 Ответить
Я бы сказал, что и Украину тоже. Но не с этими утырками...
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10.12.2021 12:21 Ответить
Думаю що нам,країнам бувшого совка,потрібно створювати свій альянс не дивлячись на НАТО.Адже країни бувшого СССР їм як і кацапії потрібні не більше як ,,буфер,,а не як повноправний член альянсу.Та і бувші країни СССР які вже як би в НАТО являються не повноправними її членами.
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10.12.2021 12:33 Ответить
А что Польша не является полноправным членом НАТО?Если Польшу еще надо и ,привлекать,?
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10.12.2021 12:36 Ответить
 
 