К встрече крупных стран НАТО с РФ следует привлечь и Польшу, - экс-президент Эстонии Ильвес

По мнению экс-президента Эстонии Тоомаса Хендрика Ильвеса, среди крупных стран-членов НАТО, встречу которых с Россией планирует организовать президент США Джо Байден, должна присутствовать и Польша.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR.

"В этом заявлении (Байдена. – Ред.) не сказано, какие это страны, но обычно на ум приходят Великобритания, Франция, Германия и Италия. То есть на этот раз надо бы поменять Италию, которая имеет относительно небольшое отношение к России и ее проблемам в сравнении с Польшей", - сказал Ильвес.

"Если Байден не привлечет к этой беседе Польшу как большого и сильного, очень мощного с военной точки зрения члена НАТО, то я думаю, что он повторит летнюю оплошность канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона. Все-таки нужна такая страна, как Польша, если начинать обсуждать Россию", - подчеркнул Ильвес.

Экс-президент Эстонии также критически отозвался о действиях Меркель и Макрона, которые после проведенной летом Джо Байденом встречи с президентом России Владимиром Путиным хотели сами организовать собственный саммит с российским лидером, не проконсультировавшись со своими восточноевропейскими соседями. "Это был провал. Я бы сказал, что это нанесло большой ущерб репутации Меркель в восточных странах ЕС", - сказал Ильвес.

Также читайте: Эстонский депутат Михкельсон о плане Байдена: Неожиданный и неприятный сюрприз для союзников

Напомним, ранее президент США Джо Байден заявил журналистам, что до пятницы, 10 декабря, представители США и по меньшей мере четырех союзников по Альянсу намерены объявить о встрече на высоком уровне с делегацией России.