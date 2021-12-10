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Новости Политика Украины
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Зеленский (16489) Президент (4406) срок (62)

Зеленский будет идти на второй срок и уже готовит для этого почву, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский будет идти на второй срок и уже готовит для этого почву, - СМИ

Украинцы не заметят, как проснутся в диктатуре.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале "ZN.ua".

На следующей неделе будет проголосован во втором чтении законопроект №4298 о местных государственных администрациях.

"Метаморфоза, случившаяся с концепцией законопроекта в кабинетах Банковой, вывернула наизнанку нутро власти: Зеленский идет на второй срок и готов побеждать любыми средствами. Циничное использование реформы, которую делали его же депутаты, — одно из них. Вот где — государственный переворот", – говорится в сообщении.

Так, нардеп "СН" Виталий Безгин объяснил, что глава местной государственной администрации как представитель государства сможет продолжать работать и после президентских выборов, и, когда пройдет три года его работы в одной админтерединице, его смогут перевести на должность в другую админтерединицу.

Также читайте: Зеленский: Дочь не хочет, чтобы я шел на второй срок, но это зависит только от уровня того, что мы успеем сделать

Однако позже в проекте закона произошли изменения, а именно: главы местных государственных администраций назначаются на должность президентом Украины по представлению Кабинета Министров Украины сроком полномочий президента Украины.

Кроме этого, там фигурирует следующее: "В случае повторного мотивированного отклонения президентом Украины поданной Кабинетом министров Украины кандидатуры президент Украины может поднять перед Кабинетом министров Украины вопрос о назначении главой местной государственной администрации другой кандидатуры, которую Кабинет министров Украины в течение 10 дней со дня повторного отклонения подает на рассмотрение президента Украины".

То есть, говорится в материале, президент в третий раз вполне законно может потребовать – у главы исполнительной ветви власти – подать того, кого хочет назначить сам.

" Читаем следующую статью: "Полномочия главы местной государственной администрации прекращаются президентом Украины досрочно в случае…", — и перед нами список из энного количества пунктов, включая неправильный чих "независимого" префекта. В то время как ч. 4 ст. 118 Конституции Украины четко гласит: "Главы местных государственных администраций назначаются на должность и увольняются с должности президентом Украины по представлению Кабинета министров Украины", - пишет автор.

Кроме того, отмечается в материале, Администрации новых укрупненных районов станут одной из основных опор для президента, желающего переизбраться, и его партии.

"Лягушка, брошенная в кипяток, выпрыгнет, а подогреваемая постепенно - сварится. Не заметим, как проснемся в диктатуре", - пишет автор.

"Зеленскому не нужен кусок власти или доля в политике, он не будет одним из. Ему нужно все или он уйдет из политики", - характеризует президента в разговоре с ZN.UA близкий к нему олигарх.

Также читайте: "Я еще не решил", - Зеленский об участии в президентских выборах 2024 года

"Очевидно, если бы Зеленский, выполняя свое предвыборное обещание, не шел на второй срок, то законопроект с правильно выстроенной моделью надзора мог стать сюрпризом для следующего президента. Но претензия Зе! на второй срок очевидна. Никаких сюрпризов не будет", - подытоживается в материале.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+63
Та це було ясно від першого дня діяльності цього прохвоста.
Подивіться, як воно труситься за свої рейтинги.
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10.12.2021 12:13
+29
Це не він готується, це Ігор Валерійович його готує на другий термін

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10.12.2021 12:20
+26
Понравилось свинье корыто с харчами...
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10.12.2021 12:17
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Правила форума Совет форумчан
Та це було ясно від першого дня діяльності цього прохвоста.
Подивіться, як воно труситься за свої рейтинги.
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10.12.2021 12:13 Ответить
ото всe на що воно спосбнe - за рeйтинги думать. бо рука в його жопi за нього думає. а йому нiчим думати та й нiколи. зa рeйтинги трeба пeрeживати
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10.12.2021 12:17 Ответить
ой как бы первый он досидел а то шото я боюсь.... что будем мы к концу 1 срока Вову на катафалке везьти по великокрадивницким дорогам к погостам....
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10.12.2021 13:34 Ответить
І допоможе все це Зєїлі як мертвому припарка. Жахлива антисоціальна політика вишвирне його на звалище історії. Всі бонуси -1% населення, всі гіркі ягоди 90% населення.
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10.12.2021 12:19 Ответить
Це не він готується, це Ігор Валерійович його готує на другий термін

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10.12.2021 12:20 Ответить
Логічно без нього йому путьовка в Майямі і всій його команді, треба формувати мощну протисилу вже
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10.12.2021 12:23 Ответить
Не, ну Зеля дает.
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10.12.2021 12:30 Ответить
ПРАВИЛЬНО ДЕЛАЕТ! ДИКТАТУРА НА 20 ЛЕТ И АТОМНАЯ БОМБА! УКРАИНСКИЙ НАРОД ПРИВЕТСТВУЕТ! ПОЛЬША УСТОЯЛА У НЕЕ БЫЛ ПИЛСУДСКИЙ! ДЛЯ МИРНОГО ВРЕМЯ ДЕМОКРАТИЯ!
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10.12.2021 14:38 Ответить
Не горячись.
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10.12.2021 15:08 Ответить
думаю будет весело... ставленик одного олигарха против ставленика другого олигарха ... на каналх одного будет мочилово противника , у другого то же самое только наоборот, беня уж прикупил еще один зомбомозгосральник М1 , думаю ахметка скоро ответит парочкой !
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10.12.2021 13:16 Ответить
Наркомани так довго не живуть.
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10.12.2021 12:57 Ответить
Обожнюю коли Бубочку називають "воно"
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10.12.2021 13:13 Ответить
ст.111 ККУ.
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10.12.2021 12:14 Ответить
свят свят! чур мeнe! дe моя кукла вуду...
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10.12.2021 12:14 Ответить
Вистава кремлівського лялькового балагана триває !!! )))
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10.12.2021 12:14 Ответить
Я бы сказал Тэль-Авивского.
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10.12.2021 12:33 Ответить
Головне "Лишьби не Порошенко" та "Хуже не будет " !!!)))
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10.12.2021 12:16 Ответить
а нема в нього ніякого підгрунття. він може стати ще раз прнзидентом якщо узурпує владу повністтю, як бацька обо ввп. от чи тільки дасть народ йому це зробити.
що ми бачили від зеленського крім зашкварів, жаги до влади. зради та відмивання грошей,
я особисто, ніхрена не бачив
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10.12.2021 12:16 Ответить
Це ви пишете про адекватних людей,а "население" дасть
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10.12.2021 13:15 Ответить
Так нихрена другого и не предлагалось. Он за всю предвыборную компанию лично сам не смог выдавить даже пару цельных осмысленных фраз и предоставить хоть какую-то внятную программу развития страны. Но, тем не менее, все это не помешало "мудрому" нариду привести к власти этого тупого шута олигархов.
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10.12.2021 13:41 Ответить
Понравилось свинье корыто с харчами...
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10.12.2021 12:17 Ответить
тим якi його головою вeртять
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10.12.2021 12:18 Ответить
Тестування "мудрого наріда" на ідіотизм !!!)_))
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10.12.2021 12:17 Ответить
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10.12.2021 12:18 Ответить
"и зеля, не лох молодой
и йуный дерьмак впереди"
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10.12.2021 12:19 Ответить
Його чекає імпічмент.
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10.12.2021 12:19 Ответить
... думаю, не импичмент его ждет, а скорый суд, от которого ему уже не отвертеться! сколько вреда он и его зелено-кварталовская банда принесли стране, что тупые 73% до сих пор не поняли и не понимают... наверное правильно говорят, что сколько веревочке не виться, а конец таки будет ... а вот какой конец будет у этой всей клоунады нам еще предстоит увидеть ... надеюсь, что его умишко подскажет что пора валить и прятаться в норку, а может и не подскажет ... запасаемся попкорном и смотрим на балаган, чистя автомат ...
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10.12.2021 13:05 Ответить
Ні. Згідно з законом про імпчмент, який прийняла монобільшість, для імпічменту потрібно три четвертих голосів Ради. Такого не буде ніколи, навіть якщо він буде гвалтувати людей на вулиці.
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10.12.2021 13:51 Ответить
Интересно, кто то верит в этот бред?!
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10.12.2021 12:20 Ответить
Никто не верит,а вот все слушают.
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10.12.2021 12:39 Ответить
А как же гасло ...Я иду только на один срок ?? или корыто понравилось ?
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10.12.2021 12:21 Ответить
Кабмин никогда не входил в противоречие с Президентом и назначал человека Президента. И это было диктатурой? Тогда диктатором был и Порошенко и все предыдущие презы с разными степенями властолюбия.
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10.12.2021 12:22 Ответить
янукович тоже планировал ...
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10.12.2021 12:22 Ответить
В Канаде и Чехии растительное масло дешевле, чем в Украине, в Чехии украинское, хорошая реклама, типа мы же не бедные, можем себе позволить...
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10.12.2021 12:23 Ответить
окрім змін законодавства ЄрЗе ще запасається баблом для фальсифікації наступних виборів.
Майнінг криптовалюти бенею, велике крадівництво кубраковим - все це складові одного виборчого пазла.
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10.12.2021 12:26 Ответить
А воно вже засумнівалося, що встигне злити ***** Україну за один термін? Чи не вся квартальна банда з друзями-кумами та їх сусідами встигла збагатитися до непристойності?!! А інакше навіщо навіженій нікчемі другий термін? Особисто я не хочу більше бачити цю істоту ні в якій іпостасі. Від слова ВЗАГАЛІ!!
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10.12.2021 12:26 Ответить
..между тюрьмой и бесконечным прездобольством Зеля Сралина конечно же выбирает своё и своей семьи счастливое будущее.. у неё большие надежды на дебилов-малоросов и засланцев с многочисленными гражданствами... - им всем пох на будущее Украины и даже на судьбы их детей - быдло живёт одним днём, хотя жрать и срать готовы всегда...
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10.12.2021 12:27 Ответить
Малороси повинні жити і будуть жити так, як заслуговують.
Недалеко відійшли розумом від мокшан.
Але чомусь постійно виють "Чому ми не живемо як в Швейцарії ( як приклад )?!".
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10.12.2021 12:27 Ответить
Краще він пішов у СРАКУ!
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10.12.2021 12:27 Ответить
свят-свят!!! Пропала страна...
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10.12.2021 12:29 Ответить
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10.12.2021 12:30 Ответить
Це був "бек-вокал"!
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10.12.2021 12:41 Ответить
Заголовок не верный. Правильнее было бы озаглавить "Коломойский идет на второй срок или Ермак идет на второй срок". Причем тут Зеленский? Мы же не говорим: Ботинки собрались идти в магазин"
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10.12.2021 12:31 Ответить
Тут ты несомненно прав для изи каломыйского получать от Украины по 10 лярдов в год это конечно хороший гешефт и в кайф!
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10.12.2021 12:36 Ответить
Чудова новина!
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10.12.2021 12:33 Ответить
Ну шо, попали панове українці?! Тепер евреї навчать "мудрий нАрід", смоктати будете і ви і діти ваші.
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10.12.2021 12:34 Ответить
На второй срок идёт д'ерьмак,беня и их подручные. Клован-кукла.
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10.12.2021 12:35 Ответить
Нехай краще думає як йому досидіти хоч би перший термін.
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10.12.2021 12:37 Ответить
////

В декабре на телеканале 1+1 начнется показ седьмого сезона сериала "Сваты".

Об этом сообщили в Инстаграме канала.

"Уже 20 декабря в 20:45 долгожданная премьера нового сезону любимого сериала "Сваты", - отмечается в сообщении, к которому прикреплен трейлер сериала.
Сериал "Сваты" будет, скорее всего, транслироваться на русском языке.
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10.12.2021 12:37 Ответить
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10.12.2021 12:38 Ответить
"Свято наближаеться".
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10.12.2021 12:42 Ответить
Та цьому навіть житло на Рубльовці не наділять! Який другий строк! Можливо змилуються дати можливість цей строк "долежати".
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10.12.2021 12:39 Ответить
Незнайке на Луне просто не хватит кислорода.
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10.12.2021 12:42 Ответить
Примара канцлерської республіки. Навіщо посли G7 хочуть позбавити Зеленського повноважень
Якщо виконати вимогу послів G7, то влада президента обмежиться будівлею на вулиці Банковій та Збройними Силами. Вся виконавча влада на місцях, включаючи префекти, буде підпорядкована Кабміну на чолі з прем'єр-міністром. Фактично ми отримаємо канцлерську республіку, як у Німеччині. Роль президента буде приблизно такою, як у федерального президента Німеччини. А роль прем'єра - як у федерального канцлера. Досить сказати, що на всіх самітах лідерів держав Німеччину представляє канцлер, а не президент. Прізвище канцлера Німеччини швидко вивчає весь світ. А прізвище президента Німеччини не знає майже ніхто. Навіть гірше, майже ніхто взагалі не знає, що у Німеччині є президент.

Серед усіх змін, запропонованих цим проєктом, найважливішою і водночас найспірнішою є Перший варіант полягає в тому, що префект призначається на посаду та звільняється з посади президентом за поданням Кабміну, підзвітний та підконтрольний президенту та Кабміну.

Другий варіант пропонує викреслити президента. І записати, що префект призначається на посаду та звільняється з посади Кабміном, підзвітний та підконтрольний Кабміну.

Коли проєкт нарешті з'явився, посли G7 вважали за необхідне висловити йому підтримку і водночас висунути вимогу. 8 грудня вони оприлюднили заяву, в якій наголосили: "Необхідні ретельні обговорення "подвійного підпорядкування" префектів Кабінету Міністрів України та Президенту України одночасно… Ми підтримуємо рекомендацію Ради Європи (викладену в коментарі Ради Європи від 20 лютого 2020 року), що префект має бути підзвітний лише Кабінету Міністрів України".

Формально у цій вимозі є своя логіка. Насправді у нас парламентсько-президентська республіка. Президент не є головою виконавчої влади. Найвищим органом виконавчої влади є Кабмін. Тому логічно, щоб префекти як посадові особи, які здійснюють виконавчу владу в областях, підпорядковувалися саме Кабміну, а не президенту.

Але крім формальної логіки є ще й політична. Усі політичні гравці розуміють, що реалізація такого варіанту означатиме грандіозний переділ влади. Фактично президент втратить власну владну вертикаль. Наразі у нього в підпорядкуванні є голови обласних та районних держадміністрацій, причому всіх їх він призначає та звільняє своїми указами. А якщо виконати вимогу послів G7, то влада президента обмежиться будівлею на вулиці Банковій та Збройними Силами. Вся виконавча влада на місцях, включаючи префекти, буде підпорядкована Кабміну на чолі з прем'єр-міністром.

Зрозуміло, що політична вага президента різко зменшиться. А натомість різко збільшиться політична вага правлячої парламентської коаліції та прем'єра. Фактично ми отримаємо канцлерську республіку, як у Німеччині. Роль президента буде приблизно такою, як у федерального президента Німеччини. А роль прем'єра - як у федерального канцлера. Досить сказати, що на всіх самітах лідерів держав Німеччину представляє канцлер, а не президент. Прізвище канцлера Німеччини швидко вивчає весь світ. А прізвище президента Німеччини не знає майже ніхто. Навіть гірше, майже ніхто взагалі не знає, що у Німеччині є президент. Ось приблизно те саме буде з українськими прем'єром та президентом, якщо реалізувати варіант, на якому наполягають посли G7.
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10.12.2021 12:45 Ответить
Ні в якому разі Шмарклю на другий термін! Хіба що на довічне з конфіскацією майна!
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10.12.2021 12:47 Ответить
Я думаю люмпенам новоно месію подадуть, напр. младориг разумков
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10.12.2021 12:50 Ответить
Да!, только за Зелю! Сделаем их снова!
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10.12.2021 12:52 Ответить
Зеленський іде на )(уйлу у дупу
і народ України готовий сприяти цьому будь-якими засобами
Якщо потрібно той на гілляку
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10.12.2021 12:56 Ответить
За проотвечавшимся ЗЕ-петухом крокодильими слезами плачут доблестные пилоты Крыжопольских Авиалиний, мечтая посадить его на "кукурузу".
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10.12.2021 12:57 Ответить
А до цього хто призначав!?
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10.12.2021 12:57 Ответить
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10.12.2021 13:04 Ответить
Это правильно. Бо пока ещё не до всех дошло.
Цены на попкорн в местах колбасной эмиграции резко пошли вверх.
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10.12.2021 13:08 Ответить
Зебобики бажаючим потримати булаву від віслюка вуха пропонують...
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10.12.2021 13:24 Ответить
Первый раз по приколу, второй раз по клинической идиотии.
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10.12.2021 13:34 Ответить
второй - по нужде: срок гораздо хуже каденции
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10.12.2021 14:40 Ответить
ЗЕбеня во второй раз ************ может стать только таким путем, которыми пошли лукашеску или *****. но в Украине такой путь ведет не в ***********, а на паРашу, вслед витьку легитимному.
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10.12.2021 13:34 Ответить
Ну те що він "йтиме" - то не біда, нех іде. Біда - якщо дійде.
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10.12.2021 13:42 Ответить
Зеленский не решает идти ли ему в президенты. Решает Коломойский кого ему выдвигать в президенты, чтобы было вернее.

Наверняка этот раз он выдвинет несколько. Наилучший для него вариант это когда во второй тур выходят два его кандидата.

Кроме Зеленского его кандидатом будут Разумков, а может еще и Богдан. Будет непротив и своей подруги Тимошенко. Похоже Дубинский отпал как малореальный.
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10.12.2021 13:47 Ответить
Порошенко легко порвет зеленого прохвоста. Нет никаких сомнений. Обидно одно, что байден плесени звонил, значит плесень рукопожатная.
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10.12.2021 14:08 Ответить
Рукожопая.
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10.12.2021 14:42 Ответить
Как народ решит на выборах, так и будет .
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10.12.2021 14:25 Ответить
советско-украинский народ верит в анекдоты: кто приятнее соврет, того и двинут...
"гибель народу без Слова Божия" (с)
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10.12.2021 14:43 Ответить
ВСЕ повторные ходки, кроме манечки, вызваны нежеланием отвечать за содеянное
фрау - респект за исключение из этих правил
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10.12.2021 14:38 Ответить
Ну, срок то у него будет первый, а вот каденция вторая под большим вопросом. Впрочем мне интересен % конченных. Имею в виду сколько конченных шизоидов проголосует за Зеленского.
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10.12.2021 14:41 Ответить
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10.12.2021 15:08 Ответить
Коломойський дав відповідь ще в 2019 році👇
"Коломойський про другий термін Зеленського: Путін теж не збирався

10.05.2019"



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10.12.2021 15:43 Ответить
Если бы Филатова сняли то весь Днепр молился бы на Зеленского.
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10.12.2021 16:15 Ответить
Конечно будет идти...
У него выхода другого нет, столько натворить бед, 100500 раз нарушить закон и конституцию, угробить экономику выводить 40 млрд долл в год в свои офшоры и офшоры своих друзей.. да и кровь уже на руках как все понимают уже есть (Антон Поляков).. он чётко идёт по пути любого дикатора путина и лукашенко, если потеряет власть, то тюрьма, поэтому будет держаться любыми способами, вплоть до военного положения
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10.12.2021 16:42 Ответить
А кто автор статьи то? Или у Порошенко коллективньій автор?
Олигархи, старайтесь активнее. А то лишат вас єтого звания.
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11.12.2021 07:04 Ответить
 
 