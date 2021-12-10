Зеленский будет идти на второй срок и уже готовит для этого почву, - СМИ
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Украинцы не заметят, как проснутся в диктатуре.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале "ZN.ua".
На следующей неделе будет проголосован во втором чтении законопроект №4298 о местных государственных администрациях.
"Метаморфоза, случившаяся с концепцией законопроекта в кабинетах Банковой, вывернула наизнанку нутро власти: Зеленский идет на второй срок и готов побеждать любыми средствами. Циничное использование реформы, которую делали его же депутаты, — одно из них. Вот где — государственный переворот", – говорится в сообщении.
Так, нардеп "СН" Виталий Безгин объяснил, что глава местной государственной администрации как представитель государства сможет продолжать работать и после президентских выборов, и, когда пройдет три года его работы в одной админтерединице, его смогут перевести на должность в другую админтерединицу.
Однако позже в проекте закона произошли изменения, а именно: главы местных государственных администраций назначаются на должность президентом Украины по представлению Кабинета Министров Украины сроком полномочий президента Украины.
Кроме этого, там фигурирует следующее: "В случае повторного мотивированного отклонения президентом Украины поданной Кабинетом министров Украины кандидатуры президент Украины может поднять перед Кабинетом министров Украины вопрос о назначении главой местной государственной администрации другой кандидатуры, которую Кабинет министров Украины в течение 10 дней со дня повторного отклонения подает на рассмотрение президента Украины".
То есть, говорится в материале, президент в третий раз вполне законно может потребовать – у главы исполнительной ветви власти – подать того, кого хочет назначить сам.
" Читаем следующую статью: "Полномочия главы местной государственной администрации прекращаются президентом Украины досрочно в случае…", — и перед нами список из энного количества пунктов, включая неправильный чих "независимого" префекта. В то время как ч. 4 ст. 118 Конституции Украины четко гласит: "Главы местных государственных администраций назначаются на должность и увольняются с должности президентом Украины по представлению Кабинета министров Украины", - пишет автор.
Кроме того, отмечается в материале, Администрации новых укрупненных районов станут одной из основных опор для президента, желающего переизбраться, и его партии.
"Лягушка, брошенная в кипяток, выпрыгнет, а подогреваемая постепенно - сварится. Не заметим, как проснемся в диктатуре", - пишет автор.
"Зеленскому не нужен кусок власти или доля в политике, он не будет одним из. Ему нужно все или он уйдет из политики", - характеризует президента в разговоре с ZN.UA близкий к нему олигарх.
"Очевидно, если бы Зеленский, выполняя свое предвыборное обещание, не шел на второй срок, то законопроект с правильно выстроенной моделью надзора мог стать сюрпризом для следующего президента. Но претензия Зе! на второй срок очевидна. Никаких сюрпризов не будет", - подытоживается в материале.
Пожалуйста, подождите...
Подивіться, як воно труситься за свої рейтинги.
що ми бачили від зеленського крім зашкварів, жаги до влади. зради та відмивання грошей,
я особисто, ніхрена не бачив
и йуный дерьмак впереди"
Майнінг криптовалюти бенею, велике крадівництво кубраковим - все це складові одного виборчого пазла.
Недалеко відійшли розумом від мокшан.
Але чомусь постійно виють "Чому ми не живемо як в Швейцарії ( як приклад )?!".
В декабре на телеканале 1+1 начнется показ седьмого сезона сериала "Сваты".
Об этом сообщили в Инстаграме канала.
"Уже 20 декабря в 20:45 долгожданная премьера нового сезону любимого сериала "Сваты", - отмечается в сообщении, к которому прикреплен трейлер сериала.
Сериал "Сваты" будет, скорее всего, транслироваться на русском языке.
Якщо виконати вимогу послів G7, то влада президента обмежиться будівлею на вулиці Банковій та Збройними Силами. Вся виконавча влада на місцях, включаючи префекти, буде підпорядкована Кабміну на чолі з прем'єр-міністром. Фактично ми отримаємо канцлерську республіку, як у Німеччині. Роль президента буде приблизно такою, як у федерального президента Німеччини. А роль прем'єра - як у федерального канцлера. Досить сказати, що на всіх самітах лідерів держав Німеччину представляє канцлер, а не президент. Прізвище канцлера Німеччини швидко вивчає весь світ. А прізвище президента Німеччини не знає майже ніхто. Навіть гірше, майже ніхто взагалі не знає, що у Німеччині є президент.
Серед усіх змін, запропонованих цим проєктом, найважливішою і водночас найспірнішою є Перший варіант полягає в тому, що префект призначається на посаду та звільняється з посади президентом за поданням Кабміну, підзвітний та підконтрольний президенту та Кабміну.
Другий варіант пропонує викреслити президента. І записати, що префект призначається на посаду та звільняється з посади Кабміном, підзвітний та підконтрольний Кабміну.
Коли проєкт нарешті з'явився, посли G7 вважали за необхідне висловити йому підтримку і водночас висунути вимогу. 8 грудня вони оприлюднили заяву, в якій наголосили: "Необхідні ретельні обговорення "подвійного підпорядкування" префектів Кабінету Міністрів України та Президенту України одночасно… Ми підтримуємо рекомендацію Ради Європи (викладену в коментарі Ради Європи від 20 лютого 2020 року), що префект має бути підзвітний лише Кабінету Міністрів України".
Формально у цій вимозі є своя логіка. Насправді у нас парламентсько-президентська республіка. Президент не є головою виконавчої влади. Найвищим органом виконавчої влади є Кабмін. Тому логічно, щоб префекти як посадові особи, які здійснюють виконавчу владу в областях, підпорядковувалися саме Кабміну, а не президенту.
Але крім формальної логіки є ще й політична. Усі політичні гравці розуміють, що реалізація такого варіанту означатиме грандіозний переділ влади. Фактично президент втратить власну владну вертикаль. Наразі у нього в підпорядкуванні є голови обласних та районних держадміністрацій, причому всіх їх він призначає та звільняє своїми указами. А якщо виконати вимогу послів G7, то влада президента обмежиться будівлею на вулиці Банковій та Збройними Силами. Вся виконавча влада на місцях, включаючи префекти, буде підпорядкована Кабміну на чолі з прем'єр-міністром.
Зрозуміло, що політична вага президента різко зменшиться. А натомість різко збільшиться політична вага правлячої парламентської коаліції та прем'єра. Фактично ми отримаємо канцлерську республіку, як у Німеччині. Роль президента буде приблизно такою, як у федерального президента Німеччини. А роль прем'єра - як у федерального канцлера. Досить сказати, що на всіх самітах лідерів держав Німеччину представляє канцлер, а не президент. Прізвище канцлера Німеччини швидко вивчає весь світ. А прізвище президента Німеччини не знає майже ніхто. Навіть гірше, майже ніхто взагалі не знає, що у Німеччині є президент. Ось приблизно те саме буде з українськими прем'єром та президентом, якщо реалізувати варіант, на якому наполягають посли G7.
і народ України готовий сприяти цьому будь-якими засобами
Якщо потрібно той на гілляку
Цены на попкорн в местах колбасной эмиграции резко пошли вверх.
Наверняка этот раз он выдвинет несколько. Наилучший для него вариант это когда во второй тур выходят два его кандидата.
Кроме Зеленского его кандидатом будут Разумков, а может еще и Богдан. Будет непротив и своей подруги Тимошенко. Похоже Дубинский отпал как малореальный.
"гибель народу без Слова Божия" (с)
фрау - респект за исключение из этих правил
"Коломойський про другий термін Зеленського: Путін теж не збирався
10.05.2019"
У него выхода другого нет, столько натворить бед, 100500 раз нарушить закон и конституцию, угробить экономику выводить 40 млрд долл в год в свои офшоры и офшоры своих друзей.. да и кровь уже на руках как все понимают уже есть (Антон Поляков).. он чётко идёт по пути любого дикатора путина и лукашенко, если потеряет власть, то тюрьма, поэтому будет держаться любыми способами, вплоть до военного положения
Олигархи, старайтесь активнее. А то лишат вас єтого звания.