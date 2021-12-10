Главная цель Путина - восстановление имперского могущества России за счет соседей, а Украина стоит на первой линии огня, - Моравецкий

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий уверен, что президент России Владимир Путин хочет разделить Европу, потому что это единственный способ преследовать свои интересы.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, об этом он сообщил в интервью газете La Repubblica.

Моравецкий подчеркнул, что Европейский Союз не может позволить запугивать себя.

Он подчеркнул, что Путин "реализует старый принцип "разделяй и властвуй", говоря об угрозе российского вторжения в Украину.

"Он хочет разделить Европу, потому что только так он может преследовать свои интересы. Его главная цель — восстановление имперского могущества России за счет соседей. Украина сегодня стоит на первой линии огня", – сказал Моравецкий .

Он подчеркнул, что Россия проверяет, насколько далеко она может зайти с Европой.

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"Путин применяет силу на всех уровнях; также в экономике. Он знает, что его власть зависит от цены газа. И он делает все, чтобы Европа была зависима только от ее поставки", - подчеркнул он.

Польский премьер подчеркнул, что Россия жестоко нарушает территориальную целостность государств и замораживает конфликты, и что Путин относится к Абхазии, Южной Осетии, Приднестровью, Донбассу и Крыму как к инструменту и оружию в своей беспощадной стратегии.

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Напомним, 9 декабря состоялся телефонный разговор между президентами США Джо Байденом и Украины Владимиром Зеленским. В ходе переговоров американский лидер отметил, что решение о вступлении нашего государства в НАТО зависит исключительно от украинцев и стран-членов Альянса.

Во время переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным Байден предупредил лидера РФ, что США не будут учитывать "красные линии" Кремля в этом вопросе. Однако в Госдепе отмечают, что сейчас рано говорить о нашем вступлении в Альянс.