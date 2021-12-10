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Новости Политика УкраиныЗа рубежом
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Байден (2373) Европа (1469) НАТО (8911) Путин (29845) Россия (91190) Моравецкий Матеуш (285)

Главная цель Путина - восстановление имперского могущества России за счет соседей, а Украина стоит на первой линии огня, - Моравецкий

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Главная цель Путина - восстановление имперского могущества России за счет соседей, а Украина стоит на первой линии огня, - Моравецкий

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий уверен, что президент России Владимир Путин хочет разделить Европу, потому что это единственный способ преследовать свои интересы.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, об этом он сообщил в интервью газете La Repubblica.

Моравецкий подчеркнул, что Европейский Союз не может позволить запугивать себя.

Он подчеркнул, что Путин "реализует старый принцип "разделяй и властвуй", говоря об угрозе российского вторжения в Украину.

"Он хочет разделить Европу, потому что только так он может преследовать свои интересы. Его главная цель — восстановление имперского могущества России за счет соседей. Украина сегодня стоит на первой линии огня", – сказал Моравецкий .

Он подчеркнул, что Россия проверяет, насколько далеко она может зайти с Европой.

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"Путин применяет силу на всех уровнях; также в экономике. Он знает, что его власть зависит от цены газа. И он делает все, чтобы Европа была зависима только от ее поставки", - подчеркнул он.

Польский премьер подчеркнул, что Россия жестоко нарушает территориальную целостность государств и замораживает конфликты, и что Путин относится к Абхазии, Южной Осетии, Приднестровью, Донбассу и Крыму как к инструменту и оружию в своей беспощадной стратегии.

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Напомним, 9 декабря состоялся телефонный разговор между президентами США Джо Байденом и Украины Владимиром Зеленским. В ходе переговоров американский лидер отметил, что решение о вступлении нашего государства в НАТО зависит исключительно от украинцев и стран-членов Альянса.

Во время переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным Байден предупредил лидера РФ, что США не будут учитывать "красные линии" Кремля в этом вопросе. Однако в Госдепе отмечают, что сейчас рано говорить о нашем вступлении в Альянс.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+5
Поляки самые адекватно воспринимающие ситуацию люди
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10.12.2021 12:48
+3
Саме так !! Євроінтеграція України ,це гаплик "Русскому миру" та імперським амбіціям кремля ,це каталізатор руйнації РІ !!!)))
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10.12.2021 12:25
+2
Тому що пам"ятають ,як бути під Московією !!!)))
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10.12.2021 12:51
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Правила форума Совет форумчан
Саме так !! Євроінтеграція України ,це гаплик "Русскому миру" та імперським амбіціям кремля ,це каталізатор руйнації РІ !!!)))
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10.12.2021 12:25 Ответить
московия и паразит,это братья близнецы!
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10.12.2021 12:30 Ответить
Міль може тільки псувати, а не щось відбудовувати.
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10.12.2021 12:33 Ответить
Не видит Моравецкий так четко мир в глазах Путина как наш Володька, не видит.
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10.12.2021 12:39 Ответить
кто бы Ху..ло пояснил ИСТИНУ НЕЛЬЗЯ ПАРДОН ИЗ КУСКА ГИМНА СДЕЛАТЬ ТОРТ ШОКОЛАДНЫЙ....
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10.12.2021 13:32 Ответить
Наші сусіди дуже добре розуміють наміри московії. На превеликий жаль, цього не можна сказати про керівництво нашої держави. І втому складність, що громадяни України не можуть зрозуміти- наше керівництво просто недолуге, чи це завербовані агенти Кремля.
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10.12.2021 12:44 Ответить
Є слушна думка с цього приводу: - керівництво не просто розуміє, а послідовно втілює плани москавіі по знищенню України.
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10.12.2021 19:28 Ответить
А Китай?
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10.12.2021 12:45 Ответить
китай нападет на россию, это вторая часть пророчества, а первая - россия нападет на Украину, но тогда не поверили деду боговерюущему даже родные: мы же братья навек...
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10.12.2021 14:16 Ответить
А анунаки?
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10.12.2021 14:20 Ответить
"взявший меч от меча погибнет" (с)
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31.01.2022 23:41 Ответить
Маровецкий наверно еврей.
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10.12.2021 12:48 Ответить
Поляки самые адекватно воспринимающие ситуацию люди
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10.12.2021 12:48 Ответить
Тому що пам"ятають ,як бути під Московією !!!)))
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10.12.2021 12:51 Ответить
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10.12.2021 12:51 Ответить
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10.12.2021 13:02 Ответить
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10.12.2021 13:06 Ответить
Після розвалу Російської Імперії внаслідок революції 1917 року московити втратили Польщу та Фінляндію. Що вони зробили відразу після того, як "нагуляли" трохи жирку завдяки допомозі США та країн Європи (за рахунок голодомору)? Правильно - полізли зі зброєю у Фінляндію та потім у Польщу, розпочавши Другу світову.

Що робили московити у 1990-1991 роках, коли розвалювалася ще одна їхня імперія - СРСР? Намагалися залити кров'ю країни Балтії, шантажем та погрозами загнали решту до так званого СНД...

А якщо врахувати те, що без України вся "велика та могутня" імперія, разом зі своєю вигаданою історією, розсиплеться наче картковий будинок, то стане зрозуміло - кремляді Україну мирно не відпустять. Лише коли вмиються власною кров'ю так, що будуть аж захлинатися, то може... І то на певний час - допоки знову не "нагуляють" жирок.
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10.12.2021 13:07 Ответить
инсинуации, все проще: престолы утверждаются правдою
это говорит Библия
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10.12.2021 14:19 Ответить
Есть быстрый путь в НАТО и ЕС - это объединение Украины, Польши и Литвы (Беларусии в перспективе "после таракана") в единое конфедеративное государство (по образу Швейцарии)!
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10.12.2021 13:15 Ответить
Зачем полякам и прибалтам объединяться с Украиной, если они итак в НАТО?
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10.12.2021 13:30 Ответить
Потому что они СЛЕДУЮЩИЕ (и НАТО их не спасет)!
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10.12.2021 13:35 Ответить
Тут можно столько ништяков Путину заватить и звод малышева и ан, и николаевские верфи и южмаш. ДМЗ тот же. Все предприятия развитые которых не хватает его военщине. Еще тенопольский завод атомных бомб. Жмеринскую ракетную фабрику. Черновицкий университет стелс технологий и Львовское метро, в котором готовится самые зверские виды оружия
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10.12.2021 14:10 Ответить
хоть и моравецкий, а тупой
главная цель конторы - перераспределение бюджета рашки в свою пользу сравнительно честными методами (с), а пу - всего говорящая голова гидры
зоны конфликта - самое то для спецопераций без аудита
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10.12.2021 14:11 Ответить
 
 