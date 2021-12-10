За год 74 депутата парламента не сказали ни одного слова в Раде, - КИУ

По данным Комитета избирателей Украины, 74 народных депутата за год не выступили в Верховной Раде ни разу.

Об этом информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу КИУ.

Комитет проанализировал статистику выступлений нардепов во время пленарных заседаний в период с 1 января по 6 декабря 2021 года. Учитывались как выступления с места, так и с парламентской трибуны.

Большинство "молчаливых депутатов" – представители фракции "Слуга Народа" – 46 человек. Среди них - ряд лиц, ранее работавших в структурах "Студии Квартал 95" и не имевших опыта политической или общественной работы. В частности, ни разу в течение года не выступили во время пленарного заседания Юрий Корявченков (в прошлом актер студии "Квартал 95" Юзик), Александр Кабанов (сценарист, "Квартал 95"), Елена Хоменко (директор по управлению и развитию цифровых продуктов, "Квартал" 95"), Ольга Руденко (менеджер по маркетингу, "Квартал 95").

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зависимость "Слуги народа" от "Довіри" и "За майбутнє" резко возросла, - КИУ

Также ни одного выступления не было у Василия Вирастюка (избран депутатом в ОВО №87, принял присягу в июне), Богдана Яременко, Святослава Юраша, а также экс-слуг народа Александра Юрченко (обвинен в получении взятки) и Романа Иванисова (ранее осужден за изнасилование ).

В список "молчаливых депутатов" также вошли 16 представителей "Оппозиционной платформы За жизнь". Среди них – Виктор Медведчук и Тарас Козак (находятся под следствием, – ред.), Сергей Левочкин, Юлия Левочкина, Вадим Новинский, Вадим Столар, Григорий Суркис.

Значительная часть парламентариев выступили всего несколько раз в течение года. Так, 93 нардепа имели от 1 до 3 выступлений. Большинство из них – "слуги народа". К примеру, трижды в год выступил олимпийский чемпион Жан Беленюк – среди них выступление по законопроекту о поддержке спорта. Дважды за год выступил ресторатор Николай Тищенко – по законопроекту о применении к осужденным лицам средств принудительного голодания, а также проекту Госбюджета на 2022 год.