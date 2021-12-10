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Новости Политика Украины
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депутат (3233) КИУ (384)

За год 74 депутата парламента не сказали ни одного слова в Раде, - КИУ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

За год 74 депутата парламента не сказали ни одного слова в Раде, - КИУ

По данным Комитета избирателей Украины, 74 народных депутата за год не выступили в Верховной Раде ни разу.

Об этом информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу КИУ.

Комитет проанализировал статистику выступлений нардепов во время пленарных заседаний в период с 1 января по 6 декабря 2021 года. Учитывались как выступления с места, так и с парламентской трибуны.

Большинство "молчаливых депутатов" – представители фракции "Слуга Народа" – 46 человек. Среди них - ряд лиц, ранее работавших в структурах "Студии Квартал 95" и не имевших опыта политической или общественной работы. В частности, ни разу в течение года не выступили во время пленарного заседания Юрий Корявченков (в прошлом актер студии "Квартал 95" Юзик), Александр Кабанов (сценарист, "Квартал 95"), Елена Хоменко (директор по управлению и развитию цифровых продуктов, "Квартал" 95"), Ольга Руденко (менеджер по маркетингу, "Квартал 95").

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Также ни одного выступления не было у Василия Вирастюка (избран депутатом в ОВО №87, принял присягу в июне), Богдана Яременко, Святослава Юраша, а также экс-слуг народа Александра Юрченко (обвинен в получении взятки) и Романа Иванисова (ранее осужден за изнасилование ).

В список "молчаливых депутатов" также вошли 16 представителей "Оппозиционной платформы За жизнь". Среди них – Виктор Медведчук и Тарас Козак (находятся под следствием, – ред.), Сергей Левочкин, Юлия Левочкина, Вадим Новинский, Вадим Столар, Григорий Суркис.

Значительная часть парламентариев выступили всего несколько раз в течение года. Так, 93 нардепа имели от 1 до 3 выступлений. Большинство из них – "слуги народа". К примеру, трижды в год выступил олимпийский чемпион Жан Беленюк – среди них выступление по законопроекту о поддержке спорта. Дважды за год выступил ресторатор Николай Тищенко – по законопроекту о применении к осужденным лицам средств принудительного голодания, а также проекту Госбюджета на 2022 год.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+11
А зачем? Их и так нормально откармливают. А когда тебя кормят, ты глух и нем.
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10.12.2021 12:27
+10
Юзик даже на сцене квартала двух слов связать не мог по уже написанному...он только бабло считать умеет...
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10.12.2021 12:38
+7
Вирішили за краще жувати ніж щось казати.
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10.12.2021 12:28
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А зачем? Их и так нормально откармливают. А когда тебя кормят, ты глух и нем.
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10.12.2021 12:27 Ответить
Вирішили за краще жувати ніж щось казати.
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10.12.2021 12:28 Ответить
часто мовчання "золото" - реально ....
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10.12.2021 12:29 Ответить
Промовч, за розумного зійдеш
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10.12.2021 12:31 Ответить
Юзик даже на сцене квартала двух слов связать не мог по уже написанному...он только бабло считать умеет...
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10.12.2021 12:38 Ответить
Не факт что умеет.😁
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10.12.2021 12:51 Ответить
Не обольщайся, не умеет. Он счетной машинкой пользуется когда наличку считает
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10.12.2021 13:12 Ответить
Слуг не для того у списки включали. Кнопки давлять - і годі.
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10.12.2021 12:39 Ответить
Но зато их уровень развития позволяет принимать Законы и руководить жизнью всех украинцев.
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10.12.2021 13:21 Ответить
Депутатів,які не приймають участі в законотворчій діяльності необхідно позбавляти мандата депутата.
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10.12.2021 12:44 Ответить
Пока челове молчит...можно думать что он умный...Но вот когда открыл свой рот Слуги Уроды....Да и вообще тм некогда, они бабло коррупционное олигархическое в конвертах считают и квартиры, машины, маетки покупают.
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10.12.2021 12:47 Ответить
Лишние депутаты значит. Поустраивали сват-брат-кум-корабельная сосна и вот вам всем результат на лице. Ничего не делают, зато ЗП исправно капает, норм чо
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10.12.2021 12:47 Ответить
Молчание знак одобрения?
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10.12.2021 12:51 Ответить
Я все больше люблю Надежду Савченко.
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10.12.2021 12:52 Ответить
И Парасюка?
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10.12.2021 12:54 Ответить
Я ж не голубой.
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10.12.2021 13:00 Ответить
я в хорошем смысле слова!
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10.12.2021 13:02 Ответить
Да
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10.12.2021 13:05 Ответить
Романа Іванісова (раніше засуджений за зґвалтування).
А где от балатировался? В колонии строгого режима?
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10.12.2021 12:53 Ответить
То мо....німі.Їм перекладача потрібно.
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10.12.2021 12:53 Ответить
Вони, як казала Геращенко Ірина, зелені кнопки.
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10.12.2021 13:07 Ответить
клоун-политик может быть только политиком - клоуном

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10.12.2021 12:57 Ответить
роль такая попалась со смеху, приходится играть, пока слова пишут
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10.12.2021 14:29 Ответить
Може оно и к лучшему...
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10.12.2021 13:06 Ответить
Не для виступів туди їх обрали. Головне завдання було навчитися натискати кнопки на пульті для голосування. І бажано на своєму та на сусідньому.
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10.12.2021 13:09 Ответить
автор мабуть сміється, за наш рахунок там сидять дармоїди яким насрати на українців, сказали тиснути кнопку, тиснуть, все, їх розумові здібності на цьому вичерпані
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10.12.2021 13:10 Ответить
Багатьом з решти теж краще було б мовчати.
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10.12.2021 13:12 Ответить
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10.12.2021 13:18 Ответить
глядя на тех, которые говорят, приходит понимание - это лучшие 74 депутата.
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10.12.2021 13:27 Ответить
Они анализируют.
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10.12.2021 13:31 Ответить
Мертвые души?
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10.12.2021 13:32 Ответить
Вот и надо на это число сократить в первом этапе наш парламент. Всеравно от них толку никакого. БАЛАСТ который почему то и за что то кормят украинцы… Где б себе такую работу найти???
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10.12.2021 13:44 Ответить
74 депутата парламента не сказали ни одного слова
100 депутата парламента лучше бы молчали.
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10.12.2021 14:06 Ответить
100 под сокращение , и нариду легше будэ
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10.12.2021 16:57 Ответить
о, так кива, выходит, огого! хоть куда, и еще ж науківець
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10.12.2021 14:32 Ответить
Если уж публиковать факт, то давайте по-честному - пофракционно. ЗА-жопники-молчуны меня тоже очень интересуют.
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10.12.2021 23:44 Ответить
 
 