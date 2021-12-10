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Войска РФ обстреляли из 82-мм минометов позиции ВСУ возле Песчаного, - Минобороны

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Войска РФ обстреляли из 82-мм минометов позиции ВСУ возле Песчаного, - Минобороны

С начала суток по состоянию на 11:00 зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Так, по данным ведомства, вблизи населенного пункта Песчаное Луганской области враг вел огонь из минометов калибра 82 мм.

"Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы", - сообщили в Минобороны.

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Автор: Наталя Джума
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Спасибо защитникам Украины, что я живу и спокойно работаю!
Владимир, 62 года!
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10.12.2021 13:08 Ответить
 
 