Войска РФ обстреляли из 82-мм минометов позиции ВСУ возле Песчаного, - Минобороны

С начала суток по состоянию на 11:00 зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Так, по данным ведомства, вблизи населенного пункта Песчаное Луганской области враг вел огонь из минометов калибра 82 мм.

"Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы", - сообщили в Минобороны.

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