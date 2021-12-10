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Новости Политика Украины
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опрос (2616) Россия (91190) визовый режим (484)

Поддержка введения визового режима с Россией достигла максимального значения с 2018 года: 52% граждан - за, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Поддержка введения визового режима с Россией достигла максимального значения с 2018 года: 52% граждан - за, - опрос

В мае 2018 года введение визового режима с Российской Федерацией поддерживали 37% граждан, в настоящее время – 52%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" в течение 6-8 декабря 2021 года, передает Цензор.НЕТ.

"За два года выросло количество сторонников идеи введения виз с Российской Федерацией: сегодня поддерживают эту идею 52%, против – 44%", - говорится в исследовании.

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Поддержка введения визового режима с Россией достигла максимального значения с 2018 года: 52% граждан - за, - опрос Рейтинга 01

Аудитория: население Украины старше 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+12
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10.12.2021 12:40
+6
Нехай щастить !!!))))
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10.12.2021 12:47
+6
Визы в Украину парашникам выдавать в Штатах. Визы в Штаты для оформления виз в Украину выдавать в Австралии. А визы в Австралию выдавать в Гренландии. Пусть покатаются...
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10.12.2021 13:11
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10.12.2021 12:40 Ответить
Коли нарешті це станеться,мабуть ніколи.
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10.12.2021 12:41 Ответить
Яке "станеться " якщо згідно до іншого опитування більше 50% українців хочуть прямих перемовин з рашкою ((( ; дивно , правда , чому не 73 , щось не "доопитали "......
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10.12.2021 15:19 Ответить
Нехай щастить !!!))))
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10.12.2021 12:47 Ответить
Крім візового режиму треба ще величезний Китайський мур по всій довжині кордону з парашою: Швеція, Фінляндія, Естонія, Латвія, Литва, Польща, Україна, Грузія, Азербайджан, Казахстан. А далі Китай, нехай сам розбирається.
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10.12.2021 12:55 Ответить
Не с нашим еврейским счастьем.
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10.12.2021 13:01 Ответить
Вот именно, а как же многочисленные заробитчанэ, которые вечно в халэпу от фсбешников попадают на Рашке? То наркота, то "шпионы", то "диверсанты военной разведки"... Это ж Клондайк для создания статистики, палочек,наград и званий. Но до нашего брата всё никак не доходит на 8-й год войны, всё прутся на авось пронесёт
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10.12.2021 13:17 Ответить
Ви в принципі все правильно написали , крім "авось пронесет" , яке там пронесе - хохлів як магнітом тягне до кацапів , хто ж їх в Україні хахлом назавьот і па рилу сьєздіт , а ані ат етого кайф палучают патаму шо ані нє украінци , а хахли ((
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10.12.2021 15:24 Ответить
P.S. На днях он матінка одного із таких хахлів "возмущалася" що її синочка в кацапії арештували як він туди подався кави з фекаліями куниці посьорбати " патаму шо для ніх вайна єто нє нашє "
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10.12.2021 15:28 Ответить
А краще, залізну завісу...
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10.12.2021 13:03 Ответить
Визы в Украину парашникам выдавать в Штатах. Визы в Штаты для оформления виз в Украину выдавать в Австралии. А визы в Австралию выдавать в Гренландии. Пусть покатаются...
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10.12.2021 13:11 Ответить
Правильно, давно надо было визовый режим с рашкой ввести. Может быть меньше наших шастальщиков (типа пацана Гриба) в крепкие сети рашистких спецслужб попадать стало! А то у нас этих пофигистов ещё ой как много. Да и так называемых «людей культуры» типа дорнили сердючки, любящих в рашке бабло рубить, значительно поменьшало.
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10.12.2021 13:39 Ответить
З рашою не візовий режим потрібно вводити , а заборонити взагалі переміщення цивільних осіб що туди , що звідти до нормалізації відносин
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10.12.2021 15:34 Ответить
Даже Порошенко не ввел, почему это должен делать предатель и агент Кремля.
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10.12.2021 13:57 Ответить
не все що робив Порошенко було правильним .....
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10.12.2021 15:36 Ответить
облегчение смотряшим надо бы давно упразднить
меньше помоев с кремля
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10.12.2021 14:25 Ответить
 
 