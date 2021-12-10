"Если завтра война": на "Свободе слова Савика Шустера" будут говорить о возможной войне с Россией

В пятницу, 10 декабря, в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" гости студии обсудят ситуацию вокруг возможного вторжения российской армии в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Вживую 10 декабря обсудим:

Угрожает ли Украине полномасштабное вторжение России?

Об Украине без Украины. О чем договорились Байден и Путин?

Последний звонок. Почему Байден позвонил Зеленскому только через двое суток?

Вожакам боевиков выдали партбилеты "Единой России" - что это значит?

"Кроты" в Офисе Президента. Какой резонанс вызвал рассказ украинских разведчиков?

Гости студии:

Петр Порошенко, президент Украины (2014–2019), лидер партии "Европейская солидарность";

Арсений Яценюк, министр иностранных дел Украины (2007), премьер-министр Украины (2014-2016);

Юрий Бойко, сопредседатель фракции партии "ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ";

Сергей Рахманин, народный депутат, "ГОЛОС", член Комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороны и разведки;

Степан Полторак, министр обороны Украины (2014–2019), командующий Национальной гвардией Украины (2014);

Павел Климкин, министр иностранных дел Украины (2014 – август 2019);

Роман Бессмертный, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Республике Беларусь (2010–2011), представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы (2019);

Сергей Притула, волонтер, общественный деятель;

Саймон Шустер, корреспондент журнала TIME;

Заза Гогава, командующий Объединенным штабом Вооруженных сил Грузии (2006–2008);

Андерс Аслунд, старший сотрудник Atlantic Council;

Лев Шлосберг, российский политик и правозащитник.

Обсудим актуальные темы с гостями в "Свободе слова Савика Шустера" в эту пятницу в 21:00. Смотрите на телеканале "Украина" или заходите на YouTube-канал (youtube.com/shuster), а также можете посмотреть трансляцию на странице Facebook Шустер online и в Telegram-канале.

Они говорят, а решает народ.