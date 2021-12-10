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Новости Политика Украины
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"Если завтра война": на "Свободе слова Савика Шустера" будут говорить о возможной войне с Россией

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В пятницу, 10 декабря, в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" гости студии обсудят ситуацию вокруг возможного вторжения российской армии в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Вживую 10 декабря обсудим:

  • Угрожает ли Украине полномасштабное вторжение России?
  • Об Украине без Украины. О чем договорились Байден и Путин?
  • Последний звонок. Почему Байден позвонил Зеленскому только через двое суток?
  • Вожакам боевиков выдали партбилеты "Единой России" - что это значит?
  • "Кроты" в Офисе Президента. Какой резонанс вызвал рассказ украинских разведчиков?

Гости студии:

Петр Порошенко, президент Украины (2014–2019), лидер партии "Европейская солидарность";

Арсений Яценюк, министр иностранных дел Украины (2007), премьер-министр Украины (2014-2016);

Юрий Бойко, сопредседатель фракции партии "ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ";

Сергей Рахманин, народный депутат, "ГОЛОС", член Комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороны и разведки;

Степан Полторак, министр обороны Украины (2014–2019), командующий Национальной гвардией Украины (2014);

Павел Климкин, министр иностранных дел Украины (2014 – август 2019);

Роман Бессмертный, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Республике Беларусь (2010–2011), представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы (2019);

Сергей Притула, волонтер, общественный деятель;

Саймон Шустер, корреспондент журнала TIME;

Заза Гогава, командующий Объединенным штабом Вооруженных сил Грузии (2006–2008);

Андерс Аслунд, старший сотрудник Atlantic Council;

Лев Шлосберг, российский политик и правозащитник.

Обсудим актуальные темы с гостями в "Свободе слова Савика Шустера" в эту пятницу в 21:00. Смотрите на телеканале "Украина" или заходите на YouTube-канал (youtube.com/shuster), а также можете посмотреть трансляцию на странице Facebook Шустер online и в Telegram-канале.

Они говорят, а решает народ.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+8
зграя політгеїв та медіатрупів

всім лопати і -на фронт траншеї копати!
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10.12.2021 13:03
+5
Война уже идет 7 лет,Алё!
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10.12.2021 12:58
+5
Если завтра война...то шустрый савик рванет на свою виллу в Италии так что аж пятки засверкают...а все о чем они там будут звиздеть...то все фигня...
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10.12.2021 13:26
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А про день народження вони там не хочуть поговорити?
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10.12.2021 12:57 Ответить
Я про день рождения люблю вспоминать. Напешсся,нажресся,обрыгаешся-целый год вспоминаеш.
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10.12.2021 14:27 Ответить
неделю назад говорили
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10.12.2021 16:40 Ответить
"Хотят ли русские войны?"


На КДПВ российская пропагандитка Симоньян радуется возможной конфликтной ситуации в Керченском проливе с кораблем ВМС Украины, и печалится, что ничего не произошло. Ситуация имела место быть вчера, появились сообщения о том, что в России свистали всех наверх и очень напряглись, как электричество, а потом, через час, дали отобй. Но Маргарита уже обрадовалась, что война начнется.

Но агрессивный - это только блок НАТО и его прихвостни из Украины, не перепутай, %username%
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10.12.2021 12:58 Ответить
Война уже идет 7 лет,Алё!
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10.12.2021 12:58 Ответить
На ахмєтовському каналі так не можна говорити
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10.12.2021 13:46 Ответить
зграя політгеїв та медіатрупів

всім лопати і -на фронт траншеї копати!
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10.12.2021 13:03 Ответить
Нашли экспертов, особенно "Заза Гогава, командувач Об'єднаного штабу Збройних сил Грузії (2006-2008)", нас научит как воевать из мокшанией.
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10.12.2021 13:16 Ответить
Война, так война!!!

Фразу шо готовы на все лишь бы не было войны можете засунуть себе в жопы!!!
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10.12.2021 13:04 Ответить
Тебе сколько лет?
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10.12.2021 13:13 Ответить
Послушай песню Сектора Газа - "Только б не было войны". Хочешь так?
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10.12.2021 13:18 Ответить
Я не слушаю мокшанский папэдоносны рок. Война самое худшее и самое тупое действие во взаимоотношениях государств и людей в нем живущих, армия нужна прежде всего чтобы её предотвратить. Все воюющие на текущий момент страны не получают никакой выгоды для своего населения.
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10.12.2021 14:21 Ответить
Ну знач ты не против, если к тебе в квартиру придет какой-нибудь Иван, будет питаться за твой счет, жить у тебя дома, ты будешь платить за него комирное, а он будет пользовать твою жену и дочь? А ну тогда, ок. Лишь бы не было войны.
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10.12.2021 14:25 Ответить
Это я сейчас по примеру домбаса написал. Иван (моторыло) пришел, чпокнул ленку пополченку (канистру) И в них стрелять нельзя и убивать нельзя. А надо. Лишь бы не было войны. Не будет войны, будет как в лугандоне...
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10.12.2021 14:28 Ответить
PS, я имею ввиду агрессоров, для защищающихся выгода очевидна.
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10.12.2021 14:22 Ответить
Если завтра война...то шустрый савик рванет на свою виллу в Италии так что аж пятки засверкают...а все о чем они там будут звиздеть...то все фигня...
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10.12.2021 13:26 Ответить
У зели тоже вилла на озере Комо, будут с Соловьевым там чаи гонять
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10.12.2021 13:33 Ответить

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10.12.2021 13:28 Ответить
Не засирайте себе голову савиком и его рыголетами!!!! Бред!!!
Послушайте Данилова!!! И занимайтесь жизнью!!!! Украина - это сказка!!!! КРАСОТИЩА!!!!
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10.12.2021 13:30 Ответить
Людей залякувати будуть.Всепропальщіки.У ЮВТ нюх ,как у собаки,а глаз ,как у орла.Решила тупо спригнуть и не светиться.Умная женщина.
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10.12.2021 13:32 Ответить
Не люблю слушать побрехеньки политических прноституток. Тем более ахметовской дудки.
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10.12.2021 13:38 Ответить
Когда уже Саввик начнет собирать по 200 грн. инфестиций в правду???)))
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10.12.2021 13:38 Ответить
Интересно что Арестовича нет.
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10.12.2021 13:54 Ответить
Что-то сегодня зелёной шелупони набежало войну с паРашей обсуждать....Видимо, Подохляк им по миске горохового супа со свиными гениталиями пообещал за обсирание Шустера и гостей... Обидно им ,что не будут сидеть и тошнить зелёные кремлёвские слуги путена....
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10.12.2021 14:00 Ответить
ну і на зеленого злодія , мародера і чотирижди уклоніста треба теж обов"язково накинути дєрмєца. Щоб пад.а не розслаблялася.
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10.12.2021 14:05 Ответить
Что не говори, заболтать мы можем кого угодно
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10.12.2021 14:12 Ответить
Росийский правозащитник Шлосберг...?
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10.12.2021 14:18 Ответить
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10.12.2021 14:43 Ответить
Переговори Байдена з Путіним та із Зеленським: чого чекати Україні - "ПОЛІТКЛУБ Віталія Портникова"



Цієї п'ятниці говоритиметься про переговори Байдена з Путіним та із Зеленським, їх результати для України
Разом із Віталієм Портниковим на цю тему дискутуватимуть народні депутати України Роксолана Підласа (фракція "Слуга народу"), Іванна Климпуш-Цинцадзе (фракція "Європейська солідарність"), Юлія Клименко (фракція "Голос") та Костянтин Бондарєв (фракція "Батьківщина").
Також до обговорення приєднаються: Валері Чалий - дипломат, надзвичайний і повноважний посол України у США (2015-2019) та Олексій Гарань - науковий директор фонду Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва, професор політології.

Дивіться 10 грудня о 19:45 на офіційному YouTube "5 каналу" та в пямому етері телеканалу "Еспресо".
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10.12.2021 15:05 Ответить
 
 